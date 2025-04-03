Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172222
ИКТ 13399
Организации 10512
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25354
Персоны 73885
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Романов Двор БЦ



03.04.2025 Бежавшая из России Apple получила в стране миллиардную прибыль при абсолютно нулевой выручке 1
19.09.2024 Арестован сооснователь и совладелец Wildberries 1
16.12.2022 Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля 2
23.07.2007 Россия вступает в гонку дата-центров 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 1
28.06.2007 ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Романов Двор БЦ и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5703 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 3
Dell EMC 5038 2
Apple Inc 12203 2
Hitachi - Хитачи 1467 2
Google LLC 11885 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 2
АРМО ГК 150 2
Ростелеком 9831 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Cisco Systems 5137 1
Microsoft Corporation 24746 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Stack Group - Стек Групп 162 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 10 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 66 1
Johnson Controls - SimplexGrinell 1 1
LG Electronics 3631 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 369 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7464 1
Volvo Penta 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 709 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16187 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11219 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1462 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11768 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2614 3
Пропускная способность - Bandwidth 1762 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9538 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5814 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4101 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 542 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2048 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13479 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10863 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1262 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1285 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2241 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4642 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3793 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2242 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 1
Оцифровка - Digitization 4624 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9441 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 718 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 408 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4282 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1863 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2955 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 837 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 571 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5448 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24748 1
Schneider Electric InRow 26 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1104 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 333 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Жуковский Юрий 6 2
Маргулис Александр 4 2
Мартиросян Самвел 16 1
Михнев Олег 2 1
Бакальчук Владислав 5 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 1
Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 4
Швеция - Королевство 3635 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Европа 21861 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1058 1
Япония 13333 1
Ирландия - Республика 1016 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7599 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 1
Ирландия - Дублин 160 1
США - Айова 118 1
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6224 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4912 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7589 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 965 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Ergonomics - Эргономика 1612 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3279 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4918 1
Энергетика - Energy - Energetically 5176 1
Аренда 2456 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1929 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 562 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 892 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 428 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7002 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2864 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8682 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
Бракоразводный процесс - Divorce proceedings 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 3
Bloomberg 1305 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 1
Forbes - Форбс 843 1
Gartner - Гартнер 3566 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 269 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153