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Романов Двор БЦ
Романов Двор БЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жуковский Юрий 6 2
|Маргулис Александр 4 2
|Мартиросян Самвел 16 1
|Михнев Олег 2 1
|Бакальчук Владислав 5 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 1
|Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 3
|Bloomberg 1305 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 1
|Forbes - Форбс 843 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
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