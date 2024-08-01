Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чиллер Система чиллер-фанкойл водоохлаждающая машина
|01.08.2024
|
«Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow
ров CoolFlow, которая обладает возможностями для адаптации под индивидуальные требования заказчика. Чиллеры CoolFlow подходят для современных центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают надежн
|08.02.2022
|
Yota запустила тариф для «чиллеров»
и «чиллеров». «Ачиверы» предпочитают разбираться во всем до деталей прежде, чем принимать решение. «Чиллеры», напротив, не любят напрягаться, чаще выбирают жизненный баланс и готовые решения. И
|28.06.2017
|
Schneider Electric обновляет линейку чиллеров для дата-центров высокой категории надежности
ответственных приложениях. Новая линейка включает три модификации Aquaflair - TRAC, TRAF, TRAH. Это чиллеры воздушного охлаждения, воздушного охлаждения с функцией фрикулинга и чиллеры с
|09.02.2011
|
Emerson Network Power представила холодильные машины Liebert HPC для ЦОД СМБ-предприятий
ких бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) — представила линейку чиллеров Liebert HPC. Все чиллеры в линейке обеспечивают повышенную производительность, а модель Liebert HPC-M отличает
|14.12.2010
|
Clivet выпустил чиллеры WDH-HE с классом энергоэффективности A+
Компания Clivet выпустила новую серию чиллеров водяного охлаждения на базе винтовых компрессоров WDH-HE, предназначенных для объектов коммерческого и промышленного секторов. Диапазон холодопроизводительности данных машин составляет
|18.10.2010
|
Daikin анонсировала линейку чиллеров с водяным охлаждением
ы компрессора и электронно-расширительного клапана для достижения максимальной энергоэффективности. Чиллеры могут интегрироваться в единую автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ ил
|22.09.2010
|
Daikin предлагает новые чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора
щих озонобезопасный хладагент R134а, EWYD-BZSS и EWYD-BZSL. Они работают на охлаждение и на нагрев. Чиллеры экономичны, при желании заказчика энергоэффективность может быть дополнительно увелич
|20.07.2010
|
Clint начала выпуск чиллеров внутренней установки
тановки серии CRA/K 182-604 на спиральных компрессорах на новом озоносберегающем фреоне R 410A. Это чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, тепловыми насосами, радиальными вентиляторами,
