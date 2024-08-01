ров CoolFlow, которая обладает возможностями для адаптации под индивидуальные требования заказчика. Чиллеры CoolFlow подходят для современных центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают надежн

Yota запустила тариф для «чиллеров» и «чиллеров». «Ачиверы» предпочитают разбираться во всем до деталей прежде, чем принимать решение. «Чиллеры», напротив, не любят напрягаться, чаще выбирают жизненный баланс и готовые решения. И