СХД «Storex ФБЛ» компании «Байт» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга Система хранения данных «Storex ФБЛ», разработанная компанией «Байт», включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это подтверждает российское происхождение решения и открывает возможность его использования в проектах, где предъявляются требования к применению отечественного оборудовани

Российская клавиатура включена в Реестр Минпромторга техники, объявляет о включении клавиатуры ICL в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно». Внесение устройства в

Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет одна, там и другие Как пишет РБК, вместе с Половченей под арест попали еще два человека, напрямую с Минпромторгом не связанных. Это два топ-менеджера российской ГК «Эфко», основанной в 1994 г.

Двигатели для БАС и роботов: продукция участника Сколково вошла в реестр Минпромторга и «Моторскай», участника «Сколково», официально включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Решение подтверждает российское происхождение продукции, высокий уровень

Правительство вводит балльную систему для химикатов, нужных при выпуске чипов Баллы по химии Как выяснил CNews, Минпромторг подготовил проект постановления, который вводит балльную систему оценки локализац

В России хотят резко сократить субсидии на электромобили и гибриды на фоне бензинового кризиса ант» со ссылкой на источники в лизинговых компаниях и автопроме, идею активно продвигает российский Минпромторг, который в настоящее время изучает мнение о ней участников отрасли. По информации

Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга ового 17-дюймового ноутбука ICL RayBook P1712 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это событие является важным шагом в обеспечении технологического суверен

Российские вакуумметры включены в реестр Минпромторга по постановлению Правительства России № 719 тов, включение в реестр — важный шаг для замещения критического импорта, однако системное импортозамещение в этом сегменте требует продолжения инвестиций в НИОКР и технологическое развитие. К 2030 г. Минпромторг намерен довести долю отечественных средств измерений в критически важных отраслях до 80%.

Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов Субсидия заказчикам Как стало известно CNews, Минпромторг планирует выдавать субсидии на НИОКР заказчикам оборудования для производства мик

Первый серийный беспилотник с отечественным ДВС внесен в реестр Минпромторга Беспилотник самолетного типа «Геоскан 701» с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) «Т-40» разработки оренбургской компании «ТЭМЗ» внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан». «Геоскан» подтвердил соответствие комплекса требованиям локализации на территории России по ПП РФ 719 от 17.07.2015. По результа

Минпромторг оштрафовал «Исток» Шокина на 201 млн за срыв разработки СВЧ-компонентов Годовая просрочка Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «НПП «Исток» им. Шокина» на 201,4 млн руб. за срыв сроков разработки и

Платформа для ИИ Delta Sprut XL включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга Российский разработчик и производитель высокотехнологичного ИТ-оборудования Delta Computers объявил о получении реестровой записи Минпромторга для GPGPU-платформы Delta Sprut XL. Подтверждение отечественного происхождения аппаратной платформы позволяет заказчикам использовать самые передовые технологии для актуальных зада

В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 Они используют ту же процессорную платформу, но их прямые поставки в Россию прекращены. Другие российские производители пока публично не анонсировали и не внесли аналогичные модели на Xeon 6 в реестр Минпромторга, отметили в компании. В чем российскость? Серверы построены на двухпроцессорной плате собственной разработки «Аквариуса». В нее устанавливаются два процессора Intel Xeon 6 серий 65

«Гравитон» внес новую материнскую плату «Двина» в реестр Минпромторга России овой платы в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры, где требуется строгое соответствие регуляторным нормам. «Внесение материнской платы “Двина” в реестре Минпромторга России — это важный этап в развитии нашей линейки клиентских систем. Мы создали технологичный продукт, который позволяет формировать производительные рабочие места даже в условиях

OpenYard расширяет портфель OCP-решений в реестре Минпромторга редназначена для построения современных масштабируемых ЦОД, облачных инфраструктур, кластерных систем и сред виртуализации. Впервые OpenYard представила HN203I в 2025 г., а включение модулей в реестр Минпромторга закрепляет их статус российской промышленной продукции. Наличие реестровых записей расширяет возможности применения решений OpenYard в корпоративных и государственных проектах, а т

Программно-аппаратный комплекс «Helius.КУБ» включен в реестр Минпромторга России Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, сообщает о внесении программно-аппаратного комплекса (ПАК) хранения данных «Helius.КУБ» в реестр Минпромторга России. Запись подтверждает российский статус разработанного решения и его полное соответствие требованиям, предъявляемым к отечественному оборудованию. Это укрепляет позиции компа

«Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения также соответствие требованиям в области информационной безопасности. «Обновление записей в реестре Минпромторга – важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки, – отметила директор по развит

Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей Утечки из ТПП Как выяснил CNews, Минпромторг обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) с предупреждением о существенных ри

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ Требование к приземлению дата-центров Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России может потребовать локализовать центры обработки данных (ЦОД), пишут «Ведо

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности Угроза нацбезопасности Как стало известно CNews, Минпромторг считает, что оборудование на базе новых процессоров «Иртыш» (разработчик «Трампли

Серверы ICL 4 и 5 поколений включены в реестр Минпромторга ертого и пятого поколения официально включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщил представитель «ICL Техно». Модели разработаны на б

Комплект периферии на базе российских микроконтроллеров «Гравитон» включен в реестр Минпромторга Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о включении в реестр Минпромторга России комплекта периферийных устройств на базе российских микроконтроллеров «Миландр». В перечень сертифицированного оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и оптическая

Минпромторг потратил 250 миллионов на китайское оборудование для монтажа электроники Китайская поставка Как выяснил CNews, Минпромторг потратил 256 млн руб. на закупку китайского автоматического установщика электронных компонентов SMD Europlacer ATOM 4. Контракт на такую сумму с ООО «Дельта Копирс» министерство зак

Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники ставила 12%. Активность Минпромторга по возврату госсубсидий В марте 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг массово рассылает уведомления о взыскании неустоек производителям микроэлектроник

Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга ное научно-техническим центром «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК»), получило положительное заключение Минпромторга и внесено в Реестр отечественной промышленной продукции России. Об этом CNews со

Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга о внесении новых высокопроизводительных серверов С2124АГ и С2124ОГ в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Оборудование разработано на базе материнских плат собственного проектиро

Сервер «Гравитон» С2124Б на базе российских процессоров Baikal-S включен в реестр Минпромторга России включении нового высокопроизводительного сервера «Гравитон» С2124Б в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Соответствующая запись официально закрепляет за оборудованием статус про

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel Штраф на 303 млн Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал Курчатовский институт РАН на 303,1 млн руб. за срыв сроков освоения пр

Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о включении линейки ПК TechDesk в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствие требованиям к отечественным решениям подтвердили модели TechDesk AS2071R, TechDesk AD7151R и TechDesk VT5011R. Теперь их можно использоваться для импортозамещения в г

Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ я закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ 16 апреля 2026 г., как отметил представитель Минпромторга, минимальная доля закупок отечественных принтеров, установленная действующим рег

Власти оштрафовали производителя микроэлектроники на всю сумму контракта за срыв сроков разработки чипа на четыре года Штраф на сумму контракта Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал компанию-производителя кварцевых генераторов «Морион» за срыв сроков и

Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ ения технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государс

Рабочие станции «Гравитон» серии «Автор» внесены в реестр Минпромторга России Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявила о включении рабочих станций Р70А и Р80А в реестр Минпромторга России. Новые модели профессионального класса запущены в серийное производство. Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» представляют собой современные реестровые решения, п

Власти хотят скрыть из публичного доступа сведения о российской микроэлектронной продукции Явное становится тайным Как стало известно CNews, Минпромторг может скрыть часть сведений из государственной информационной системы промышленно

Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства Массовый срыв Как стало известно CNews, Минпромторг массово рассылает уведомления о взыскании неустойки за срыв сроков исполнения ОКР

Серверы «Гравитон» С2242АА и С2122АА на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга России Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о внесении серверов «Гравитон» моделей С2242АА и С2122АА в реестр Минпромторга России. Это подтверждает статус продукции российского происхождения и позволяет использовать оборудование в реализации программ импортозамещения и проектах по защите критической ин

ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных и искусственного и

Материнские платы Arbyte включены в реестр промышленной продукции Минпромторга оделей материнских плат собственного производства в единый реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующие записи внесены в реестр на основан

ИИ-ускоритель LinQ HPQ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ электроники, сообщила о включении ИИ-ускорителя LinQ HPQ в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. LinQ HPQ – модуль ускорения искусственного интеллекта стандарта PCIe, построенн