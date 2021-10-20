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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минпромторг РФ
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 983, упоминаний - 1931
Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 89
|Медведев Дмитрий 1433 35
|Никифоров Николай 1126 28
|Четвернин Алексей 651 26
|Чернышенко Дмитрий 234 25
|Албычев Александр 74 23
|Носков Константин 201 22
|Шадаев Максут 384 19
|Песчанских Георгий 37 19
|Соколов Алексей 121 19
|Акимов Максим 167 19
|Мишустин Михаил 302 17
|Борисов Юрий 91 17
|Раков Ярослав 48 17
|Рудзевич Мария 34 16
|Власов Сергей 76 16
|Петрушин Андрей 64 16
|Паршин Максим 141 16
|Меджитов Тимур 56 16
|Мантуров Денис 56 16
|Матвеева Татьяна 83 15
|Евдокимов Андрей 54 14
|Ковнир Евгений 71 14
|Малков Павел 38 13
|Шпак Василий 39 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Бойко Елена 151 13
|Касперская Наталья 197 13
|Палюх Юрий 15 13
|Наумов Олег 15 13
|Покровский Иван 46 12
|Новиков Павел 67 12
|Чернякова Елена 26 12
|Калина Роман 60 12
|Бутенко Юрий 64 12
|Опанасенко Всеволод 100 12
|Козлов Александр 54 12
|Попов Сергей 72 12
|Хайруллин Айрат 39 12
|Чамара Денис 57 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru