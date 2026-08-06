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Минпромторг РФ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

СОБЫТИЯ


06.08.2026 СХД «Storex ФБЛ» компании «Байт» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Система хранения данных «Storex ФБЛ», разработанная компанией «Байт», включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это подтверждает российское происхождение решения и открывает возможность его использования в проектах, где предъявляются требования к применению отечественного оборудовани
04.08.2026 Российская клавиатура включена в Реестр Минпромторга

техники, объявляет о включении клавиатуры ICL в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно». Внесение устройства в

30.07.2026 Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

одна, там и другие Как пишет РБК, вместе с Половченей под арест попали еще два человека, напрямую с Минпромторгом не связанных. Это два топ-менеджера российской ГК «Эфко», основанной в 1994 г.

30.07.2026 Двигатели для БАС и роботов: продукция участника Сколково вошла в реестр Минпромторга

и «Моторскай», участника «Сколково», официально включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Решение подтверждает российское происхождение продукции, высокий уровень
21.07.2026 Правительство вводит балльную систему для химикатов, нужных при выпуске чипов

Баллы по химии Как выяснил CNews, Минпромторг подготовил проект постановления, который вводит балльную систему оценки локализац
14.07.2026 В России хотят резко сократить субсидии на электромобили и гибриды на фоне бензинового кризиса

ант» со ссылкой на источники в лизинговых компаниях и автопроме, идею активно продвигает российский Минпромторг, который в настоящее время изучает мнение о ней участников отрасли. По информации
13.07.2026 Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга

ового 17-дюймового ноутбука ICL RayBook P1712 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это событие является важным шагом в обеспечении технологического суверен
03.07.2026 Российские вакуумметры включены в реестр Минпромторга по постановлению Правительства России № 719

тов, включение в реестр — важный шаг для замещения критического импорта, однако системное импортозамещение в этом сегменте требует продолжения инвестиций в НИОКР и технологическое развитие. К 2030 г. Минпромторг намерен довести долю отечественных средств измерений в критически важных отраслях до 80%.
02.07.2026 Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов

Субсидия заказчикам Как стало известно CNews, Минпромторг планирует выдавать субсидии на НИОКР заказчикам оборудования для производства мик
29.06.2026 Первый серийный беспилотник с отечественным ДВС внесен в реестр Минпромторга

Беспилотник самолетного типа «Геоскан 701» с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) «Т-40» разработки оренбургской компании «ТЭМЗ» внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан». «Геоскан» подтвердил соответствие комплекса требованиям локализации на территории России по ПП РФ 719 от 17.07.2015. По результа
26.06.2026 Минпромторг оштрафовал «Исток» Шокина на 201 млн за срыв разработки СВЧ-компонентов

Годовая просрочка Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «НПП «Исток» им. Шокина» на 201,4 млн руб. за срыв сроков разработки и
26.06.2026 Платформа для ИИ Delta Sprut XL включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Российский разработчик и производитель высокотехнологичного ИТ-оборудования Delta Computers объявил о получении реестровой записи Минпромторга для GPGPU-платформы Delta Sprut XL. Подтверждение отечественного происхождения аппаратной платформы позволяет заказчикам использовать самые передовые технологии для актуальных зада
23.06.2026 В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6

Они используют ту же процессорную платформу, но их прямые поставки в Россию прекращены. Другие российские производители пока публично не анонсировали и не внесли аналогичные модели на Xeon 6 в реестр Минпромторга, отметили в компании. В чем российскость? Серверы построены на двухпроцессорной плате собственной разработки «Аквариуса». В нее устанавливаются два процессора Intel Xeon 6 серий 65
18.06.2026 «Гравитон» внес новую материнскую плату «Двина» в реестр Минпромторга России

овой платы в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры, где требуется строгое соответствие регуляторным нормам. «Внесение материнской платы “Двина” в реестре Минпромторга России — это важный этап в развитии нашей линейки клиентских систем. Мы создали технологичный продукт, который позволяет формировать производительные рабочие места даже в условиях

16.06.2026 OpenYard расширяет портфель OCP-решений в реестре Минпромторга

редназначена для построения современных масштабируемых ЦОД, облачных инфраструктур, кластерных систем и сред виртуализации. Впервые OpenYard представила HN203I в 2025 г., а включение модулей в реестр Минпромторга закрепляет их статус российской промышленной продукции. Наличие реестровых записей расширяет возможности применения решений OpenYard в корпоративных и государственных проектах, а т
08.06.2026 Программно-аппаратный комплекс «Helius.КУБ» включен в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, сообщает о внесении программно-аппаратного комплекса (ПАК) хранения данных «Helius.КУБ» в реестр Минпромторга России. Запись подтверждает российский статус разработанного решения и его полное соответствие требованиям, предъявляемым к отечественному оборудованию. Это укрепляет позиции компа
05.06.2026 «Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения

также соответствие требованиям в области информационной безопасности. «Обновление записей в реестре Минпромторга – важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки, – отметила директор по развит
27.05.2026 Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей

Утечки из ТПП Как выяснил CNews, Минпромторг обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) с предупреждением о существенных ри
20.05.2026 Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Требование к приземлению дата-центров Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России может потребовать локализовать центры обработки данных (ЦОД), пишут «Ведо
19.05.2026 Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Угроза нацбезопасности Как стало известно CNews, Минпромторг считает, что оборудование на базе новых процессоров «Иртыш» (разработчик «Трампли
18.05.2026 Серверы ICL 4 и 5 поколений включены в реестр Минпромторга

ертого и пятого поколения официально включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщил представитель «ICL Техно». Модели разработаны на б
15.05.2026 Комплект периферии на базе российских микроконтроллеров «Гравитон» включен в реестр Минпромторга

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о включении в реестр Минпромторга России комплекта периферийных устройств на базе российских микроконтроллеров «Миландр». В перечень сертифицированного оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и оптическая
13.05.2026 Минпромторг потратил 250 миллионов на китайское оборудование для монтажа электроники

Китайская поставка Как выяснил CNews, Минпромторг потратил 256 млн руб. на закупку китайского автоматического установщика электронных компонентов SMD Europlacer ATOM 4. Контракт на такую сумму с ООО «Дельта Копирс» министерство зак
06.05.2026 Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники

ставила 12%. Активность Минпромторга по возврату госсубсидий В марте 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг массово рассылает уведомления о взыскании неустоек производителям микроэлектроник
05.05.2026 Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга

ное научно-техническим центром «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК»), получило положительное заключение Минпромторга и внесено в Реестр отечественной промышленной продукции России. Об этом CNews со
04.05.2026 Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга

о внесении новых высокопроизводительных серверов С2124АГ и С2124ОГ в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Оборудование разработано на базе материнских плат собственного проектиро
23.04.2026 Сервер «Гравитон» С2124Б на базе российских процессоров Baikal-S включен в реестр Минпромторга России

включении нового высокопроизводительного сервера «Гравитон» С2124Б в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Соответствующая запись официально закрепляет за оборудованием статус про
22.04.2026 Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Штраф на 303 млн Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал Курчатовский институт РАН на 303,1 млн руб. за срыв сроков освоения пр
20.04.2026 Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о включении линейки ПК TechDesk в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствие требованиям к отечественным решениям подтвердили модели TechDesk AS2071R, TechDesk AD7151R и TechDesk VT5011R. Теперь их можно использоваться для импортозамещения в г
16.04.2026 Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ

я закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ 16 апреля 2026 г., как отметил представитель Минпромторга, минимальная доля закупок отечественных принтеров, установленная действующим рег
10.04.2026 Власти оштрафовали производителя микроэлектроники на всю сумму контракта за срыв сроков разработки чипа на четыре года

Штраф на сумму контракта Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал компанию-производителя кварцевых генераторов «Морион» за срыв сроков и
09.04.2026 Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ

ения технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государс
02.04.2026 Рабочие станции «Гравитон» серии «Автор» внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявила о включении рабочих станций Р70А и Р80А в реестр Минпромторга России. Новые модели профессионального класса запущены в серийное производство. Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» представляют собой современные реестровые решения, п
30.03.2026 Власти хотят скрыть из публичного доступа сведения о российской микроэлектронной продукции

Явное становится тайным Как стало известно CNews, Минпромторг может скрыть часть сведений из государственной информационной системы промышленно
19.03.2026 Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

Массовый срыв Как стало известно CNews, Минпромторг массово рассылает уведомления о взыскании неустойки за срыв сроков исполнения ОКР
13.03.2026 Серверы «Гравитон» С2242АА и С2122АА на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о внесении серверов «Гравитон» моделей С2242АА и С2122АА в реестр Минпромторга России. Это подтверждает статус продукции российского происхождения и позволяет использовать оборудование в реализации программ импортозамещения и проектах по защите критической ин
12.03.2026 ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга

Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных и искусственного и
12.03.2026 Материнские платы Arbyte включены в реестр промышленной продукции Минпромторга

оделей материнских плат собственного производства в единый реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующие записи внесены в реестр на основан
10.03.2026 ИИ-ускоритель LinQ HPQ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

электроники, сообщила о включении ИИ-ускорителя LinQ HPQ в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. LinQ HPQ – модуль ускорения искусственного интеллекта стандарта PCIe, построенн
05.03.2026 Серверы OpenYard на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга

форм семейства RS202A на базе процессоров AMD Epyc пятого поколения в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Семейство RS202A представляет собой серверные платформы форм-фактора 2U,

Публикаций - 3902, упоминаний - 6041

Минпромторг РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 413
Intel Corporation 12811 289
Ростелеком 10948 282
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 234
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 214
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 214
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 207
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 191
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 175
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 132
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 131
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 128
Softline - Софтлайн 3743 128
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 128
Microsoft Corporation 25775 125
AMD - Advanced Micro Devices 4641 125
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 121
9594 119
МегаФон 10742 114
Huawei 4675 108
Yandex - Яндекс 9215 104
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 92
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 91
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 89
Т-Платформы - T-Platforms 412 85
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 84
Apple Inc 13154 82
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 82
IBM - International Business Machines Corp 9699 79
Samsung Electronics 11064 77
Oracle Corporation 7074 75
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 74
Cisco Systems 5372 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 70
SAP SE 5601 68
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 68
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 67
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 67
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 65
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 188
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 159
РЖД - Российские железные дороги 2096 111
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 108
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 101
Почта России ПАО 2370 81
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 72
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 59
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 56
Газпром ПАО 1493 55
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 54
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 52
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 50
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 47
Газпром нефть 725 47
Транснефть 335 45
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 39
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 37
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 37
ПСБ - Промсвязьбанк 963 36
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 35
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 32
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
Альфа-Банк 1979 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 30
РВК - Российская венчурная компания 571 29
НСПК - Национальная система платежных карт 948 29
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Сургутнефтегаз - СНГ 288 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1054
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 636
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 348
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 319
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 268
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 244
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 223
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 218
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 208
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 202
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 201
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 194
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 194
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 153
Федеральное казначейство России 1949 151
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 139
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 137
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 134
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 128
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 123
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 118
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 109
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 107
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 107
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 104
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 102
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 95
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 93
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 86
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 86
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 84
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 83
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 83
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 75
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 69
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 66
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 64
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 58
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 58
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 57
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 124
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 70
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 53
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 46
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 42
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 32
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 31
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
ГосИнформСистемы 160 23
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 22
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 17
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 12
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 12
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 11
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 11
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
Единая Россия - Политическая партия 321 10
Международная академия связи - МАС 46 9
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 9
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 9
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 8
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 8
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 2081
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1398
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 961
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 749
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 749
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 581
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 551
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 545
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 515
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 490
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 480
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 469
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 465
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 418
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 340
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 332
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 328
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 326
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 318
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 316
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 316
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 279
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 278
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 264
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 263
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 256
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 244
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 225
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 225
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 224
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 212
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 211
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 209
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 201
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 201
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 198
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 187
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 184
DDR - Double data rate 3083 177
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 177
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1125
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 512
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 306
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 222
Linux OS 11533 202
FreePik 1841 188
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 159
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 144
Intel x86 - архитектура процессора 2151 122
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 117
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 112
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 90
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 89
Microsoft Windows 16882 88
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 87
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 84
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 80
Google Android 15243 66
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 63
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 61
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 55
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 54
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 52
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 52
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 51
НКТ - Р7-Офис 543 47
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 46
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 45
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 41
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 41
Новые облачные технологии - МойОфис 958 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 36
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 35
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 34
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 34
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 33
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 32
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 31
Шпак Василий 279 252
Путин Владимир 3454 246
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 117
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
РАН - Российская академия наук 2122 86
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 63
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 58
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 53
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 51
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 42
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 37
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 26
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 24
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 22
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 21
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 20
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 18
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 16
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 16
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 15
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 13
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 13
ТГУ - Томский государственный университет 233 13
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 12
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 12
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 11
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 11
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 11
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 10
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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