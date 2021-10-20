Как меняется отношение к импортозамещению 1

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Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2

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Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 4