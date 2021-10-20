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Минпромторг РФ
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 2
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
15.10.2021 Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий 3
14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 7
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 2
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 4
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 3
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 7
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 2
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 3
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 3
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие» 1
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 6
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 6
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 5
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 4
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 2
01.09.2021 Softline и 3Logic Group объявили о партнёрстве 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1

Публикаций - 983, упоминаний - 1931

Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 112
Ростех - Ростехнологии 2230 87
Microsoft Corporation 10997 41
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
Intel Corporation 4143 35
Т-Платформы 272 26
Ростех - Концерн Автоматика 396 25
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 24
Yandex - Яндекс 4098 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 23
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 23
Рикор Холдинг - Rikor 70 22
Huawei 2723 21
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 19
Восход ФГБУ НИИ 365 18
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 18
IBM 3524 18
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 17
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 16
Google LLC 7124 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Aquarius - Аквариус 209 15
VK - Mail.ru Group 2482 14
3726 14
SAP SE 3207 14
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 14
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
Apple Inc - Эппл Рус 7669 13
АФК Система ПАО 990 13
Cisco Systems 2035 12
Базальт СПО 206 12
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 12
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 12
Samsung Electronics 5627 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 11
Микрон - Micron 365 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 48
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
Почта России ПАО 1570 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
РВК - Российская венчурная компания 476 12
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 10
AliExpress 275 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 6
Аэрофлот 492 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Открытие ФК 538 5
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 5
Лента - Сеть розничной торговли 188 4
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 4
Транснефть 159 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
X5 Group 599 4
АвтоВАЗ 118 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Россети ПАО 168 3
Сконтел 7 3
Миландр ПКК 26 3
Газпром нефть 380 3
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 3
Газпром ПАО 518 3
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 3
Tesla Motors 241 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Uber Technologies 258 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 235
Правительство РФ 2198 118
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 81
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 80
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 71
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 66
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 58
Президент Российской Федерации 1439 49
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 47
Федеральное казначейство России 766 44
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 41
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 31
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 26
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 26
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 23
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 21
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 18
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 16
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 16
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
Правительство Москвы 649 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 13
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 34
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 11
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 5
Руссофт - Russoft 250 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
ЛДПР 68 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 75
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 34
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 32
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 28
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 24
DDR - Double data rate 1062 23
ARM64 - Архитектура процессора 1017 22
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 13
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 10
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 9
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 8
ARM - Advanced RISC Machine 225 8
ARMv8 - Архитектура процессора 60 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 38
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 30
Linux OS 4236 27
Intel x86 - Архитектура процессора 990 25
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 23
Google Android 10750 16
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 16
Microsoft Windows 10 6602 16
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 15
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 14
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 14
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 8
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 7
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 7
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 7
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 6
Ковчег - система резервного копирования 29 6
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 6
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Nvidia GeForce GTX 2048 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Apple iOS 5741 5
Intel Xeon E 43 5
Java - Язык программирования 1166 5
Путин Владимир 1820 89
Медведев Дмитрий 1433 35
Никифоров Николай 1126 28
Четвернин Алексей 651 26
Чернышенко Дмитрий 234 25
Албычев Александр 74 23
Носков Константин 201 22
Шадаев Максут 384 19
Песчанских Георгий 37 19
Соколов Алексей 121 19
Акимов Максим 167 19
Мишустин Михаил 302 17
Борисов Юрий 91 17
Раков Ярослав 48 17
Рудзевич Мария 34 16
Власов Сергей 76 16
Петрушин Андрей 64 16
Паршин Максим 141 16
Меджитов Тимур 56 16
Мантуров Денис 56 16
Матвеева Татьяна 83 15
Евдокимов Андрей 54 14
Ковнир Евгений 71 14
Малков Павел 38 13
Шпак Василий 39 13
Лысенко Эдуард 209 13
Бойко Елена 151 13
Касперская Наталья 197 13
Палюх Юрий 15 13
Наумов Олег 15 13
Покровский Иван 46 12
Новиков Павел 67 12
Чернякова Елена 26 12
Калина Роман 60 12
Бутенко Юрий 64 12
Опанасенко Всеволод 100 12
Козлов Александр 54 12
Попов Сергей 72 12
Хайруллин Айрат 39 12
Чамара Денис 57 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 748
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 186
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 46
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 44
Казахстан - Республика 2618 34
Германия - Федеративная Республика 3606 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
Беларусь - Белоруссия 2079 28
Япония 2752 22
Россия - Тульская область 752 21
Россия - Калужская область 568 19
Россия - Кировск - Кировская область 301 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Россия - Республика Мордовия 386 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 15
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Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
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ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
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