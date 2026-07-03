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Ростех Росэлектроника Российская электроника Научно-производственная организация
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация».
Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
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СОБЫТИЯ
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|03.07.2026
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«Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера
Холдинг «Росэл» внедрит комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» в международно
|22.06.2026
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«Росэл» интегрировал разработанные для ОПК механизмы киберзащиты в платформу виртуализации ECP VeiL для бизнеса
Холдинг «Росэл» выпустил обновление коммерческой облачной платформы виртуализации ECP VeiL. Комплекс м
|16.06.2026
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Линейка высокопроизводительных серверов для ИИ «Росэла» получила статус отечественной продукции
Высокопроизводительные серверы для задач искусственного интеллекта холдинга «Росэл» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об
|03.06.2026
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«Росэл» и правительство Санкт-Петербургп создадут научно-производственный кластер по развитию микроэлектроники и фотоники
Холдинг «Росэл» и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о создании на базе ЦНИИ «Электро
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Российская электроника 2026
Российская электроника 2026 Рынок российской электроники трансформируется, обретая собственные технологические контуры. Несмотр
|26.05.2026
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Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно
ется, но несколько позже — ближе к 2027 или даже 2029 г. CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника» Первая причина — складывается предпосылка для отложенного спроса. Нач
|21.05.2026
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«Росэл» показал «умные» беспилотники для сельского хозяйства
Холдинг «Росэл» показал агродроны для мониторинга состояния полей и обработки посевов. «Феникс-Э» и «Д
|20.05.2026
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«Росэл» показал обновленную версию ПАК САПР для проектирования зданий
Холдинг «Росэл» показал обновлённую версию программно-аппаратного комплекса автоматизированного проект
|19.05.2026
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«Росэл» показал линейку ПО для управления производственным циклом
Холдинг «Росэл» представляет линейку программных продуктов для управления производством, испытаниями и
|18.05.2026
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«Росэл» демонстрирует продукты для цифровизации промышленности
Холдинг «Росэл» представляет ряд ИТ-решений для промышленности. Среди них – высокоскоростное сетевое о
|20.04.2026
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«Росэл» освоил технологию тонкостенного литья деталей из алюминия в интересах радиоэлектронной отрасли
Холдинг «Росэл» освоил технологию высокоточного тонкостенного литья из алюминия. Решение позволяет изг
|16.04.2026
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В России созданы печатные платы, которые можно сгибать. Первая партия готова
платы, которые можно складывать словно книгу, сообщили CNews представители отечественного холдинга «Росэлектроника». Платы такого рода пригодны для использования в самой разной технике – они пр
|16.04.2026
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«Росэл» изготовил опытную партию гибко-жестких плат для бортовых устройств космических аппаратов
Холдинг «Росэл» изготовил опытную партию гибко-жестких плат книжной конструкции, предназначенных для п
|15.04.2026
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Решение «Росэла» поможет автоматизировать производственные процессы на радиотехническом предприятии «Алмаз-Антея»
Холдинг «Росэл» завершил поставку и внедрение аппаратного комплекса автоматизации производственных про
|10.04.2026
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«Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков
Холдинг «Росэл» приступил к серийному производству обновленной линейки оборудования профессиональной м
|12.03.2026
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«Росэл» разработал линейку отказоустойчивых модульных радиопередатчиков FM-диапазона
тву зарубежным аналогам, которые призвано заместить. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника». Изделие представляет собой конструкцию, в которую уже интегрированы все осно
|11.03.2026
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ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта
предприятий, операторов связи и сервис-провайдеров. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника». Маршрутизатор – это устройство, которое направляет поток данных в компьютерн
|30.01.2026
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«Росэл» разработал сверхнадежный планшет для аппаратуры связи
Холдинг «Росэл» завершил разработку планшетного компьютера «ПК-С» для оснащения аппаратуры связи, а та
|29.01.2026
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Решение «Росэла» для цифровой трансформации предприятий сэкономит до 50% ресурсов
ения, а также управлять изменениями и соответствием. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника». Это снижает трудозатраты на поддержку единого архитектурного контура, помога
|22.12.2025
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«Росэл» поставил заказчикам сотни «супершредеров»
Холдинг «Росэл» отгрузил госучреждениям, банкам, силовым структурам и другим заказчикам более 500 отеч
|18.12.2025
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Программный продукт «Росэл» поможет автоматизировать управление инструментом на российских заводах
Цифровое решение TDM.Istok холдинга «Росэл» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Система предназначена для автоматического управления инструментом и производственной оснасткой. Это позволяет опти
|18.12.2025
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«Росэл» увеличил вдвое объем услуг по нанесению гальванических покрытий
Холдинг «Росэл» увеличил объем услуг по нанесению гальванических покрытий в два раза за девять месяцев
|26.11.2025
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«Росэл» создал отечественную технологию производства ключевых компонентов для лазеров
Холдинг «Росэл» создал оригинальную технологию изготовления гетероструктур – многослойных полупроводни
|21.11.2025
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«Росэл» создал новый геркон для китайского рынка
Холдинг «Росэл» разработал новые коммутационные устройства типа геркон для китайских производителей эл
|17.10.2025
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«Росэл» внедрит технологии ИИ в систему виртуализации ECP VeiL
Холдинг «Росэл» планирует модернизировать систему виртуализации ECP Veil за счет внедрения технологий машинного обучения. Это позволит отечественной программно-аппаратной платформе более эффективно расп
|15.09.2025
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«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
Холдинг «Росэл» начинает серийное производство новой линейки отечественных серверов. Изделия предназначены для задач искусственного интеллекта, виртуализации, работы с большими данными и высокопроизводи
|12.09.2025
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«Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома
Холдинг «Росэл» передал заказчикам более 2000 промышленных аккумуляторов Oxide для источников беспереб
|01.09.2025
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«Росэл» создал новую линейку миниатюрных резонаторов для оборудования связи
Холдинг «Росэл» разработал новую линейку кварцевых резонаторов. Их отличает расширенный диапазон часто
|29.07.2025
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«Росэл» разработал оборудование для промышленных рабочих мест на замену импорту
Холдинг «Росэл» создал новую линейку специализированной промышленной мебели для предприятий радиоэлект
|11.07.2025
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«Росэл» обновил систему виртуализации для цифровой инфраструктуры промышленных предприятий
одительность и удобство работы с виртуальной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». В ECP VeiL была добавлена возможность подключения нескольких логических устр
|15.05.2025
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«Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL
дуктов системы виртуализации VeiL и провести их тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». ECP VeiL, разработанное НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл
|15.05.2025
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«Росэл» расширяет возможности программного комплекса для управления регионами в кризисных ситуациях
жет оперативно мобилизовать людей и технику во время кризиса. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». «Регион-МПЭ», разработан концерном «Созвездие» (входит в «Росэл»). Комплекс
|18.03.2025
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«Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами
Холдинг «Росэлектроника» совместно с «Ростелеком» успешно провели испытания на совместимость отечестве
|13.03.2025
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«Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки
Холдинг «Росэлектроника» впервые представил модернизированную версию программно-аппаратного комплекса
|25.02.2025
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Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах
Холдинг «Росэлектроника» модернизировал программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Пелена» для дистанционного управления инженерной инфраструктурой. В отличие от предыдущей версии решения, предназначавшейся
|17.02.2025
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«Росэлектроника» подвела итоги научно-технического развития за 2024 год
Холдинг «Росэлектроника» подвел итоги научно-технического развития за 2024 г. За минувший год в холдин
|05.02.2025
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«Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц
Холдинг «Росэлектроника» расширил функционал системы автоматической орнитологической безопасности ОРНИ
|16.12.2024
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Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная
Электроника захватила половину рынка Как выяснил CNews, доля российской электроники на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении. Об этом в рамках форума «Электроника России» сообщил заместитель главы
|26.11.2024
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Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства
чии у компании, рассчитывающей на столь льготный кредит, гарантии со стороны ВЭБ.РФ, а также банковской гарантии. Базовой же ставкой для займа компаниям в настоящее время является 5% годовых. FreePik Российская электроника очень нуждается в льготном кредитовании Важно отметить также, что кредит под 3% уже сейчас можно взять на приобретение отечественного программного обеспечения. Более того
|30.07.2024
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Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения
знания изделий отечественными. Но некоторые опрошенные изданием эксперты видят и потенциальные негативные последствия от принятия законопроекта. Согласно их прогнозам, это может привести к удорожанию российской электроники из-за того, российский суверенный рынок не очень большой. «Даже базовые станции сотовой связи делать только для России бессмысленно, – добавил собеседник издания. – Надо
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенко Олег 145 82
|Сахненко Сергей 91 64
|Зверев Андрей 59 56
|Брыкин Арсений 57 38
|Козлов Игорь 47 31
|Свердлов Денис 201 28
|Чемезов Сергей 147 27
|Медведев Дмитрий 1665 26
|Путин Владимир 3454 26
|Мишустин Михаил 787 24
|Шпак Василий 279 23
|Покровский Иван 136 23
|Моторко Андрей 73 22
|Борисов Юрий 122 20
|Березовский Владимир 18 18
|Чернышенко Дмитрий 581 15
|Легостаева Светлана 96 15
|Рейман Леонид 1065 15
|Апин Михаил 14 14
|Александров Виталий 17 14
|Нестеров Александр 52 13
|Копосов Максим 74 13
|Артемов Михаил 14 13
|Кулиш Александр 15 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Транковская Наталья 11 11
|Михеев Вячеслав 12 11
|Горшенин Максим 39 11
|Бушуев Александр 12 11
|Золотницкий Евгений 10 10
|Опанасенко Всеволод 139 10
|Кабанов Владимир 178 9
|Никифоров Николай 1138 9
|Беляев Владислав 104 9
|Мантуров Денис 126 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
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