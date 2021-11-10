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Ростех
Росэлектроника
Российская электроника
Научно-производственная организация



10.11.21 «Росэлектроника» расширяет линейку оборудования для ювелиров 2
02.11.21 Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию 2
29.10.21 «Росэлектроника» стимулирует развитие отечественной ЭКБ 1
28.10.21 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана 1
18.10.21 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 4
12.10.21 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 3
06.10.21 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 2
29.09.21 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 2
27.09.21 «Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления 3
15.09.21 «Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год 3
07.09.21 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 3
03.09.21 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» 1
01.09.21 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 2
27.08.21 «Росэлектроника» представила телемедицинское решение для предрейсовых осмотров водителей 1
26.08.21 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 3
25.08.21 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов 2
25.08.21 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 2
24.08.21 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 4
24.08.21 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
06.08.21 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 2
06.08.21 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 2
06.08.21 Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G 1
28.07.21 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 2
21.07.21 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса 2
19.07.21 «Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации 4
14.07.21 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
02.07.21 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию 1
24.06.21 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 2
21.06.21 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 4
11.06.21 Предприятие «Росэлектроники» создаст «Аватара» в технополисе «Эра» 1
08.06.21 «Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса 2
04.06.21 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 2
03.06.21 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 3
03.06.21 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 4
31.05.21 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 2
28.05.21 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 2
14.05.21 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 2
13.05.21 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 4
04.05.21 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
30.04.21 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 4

Публикаций - 711, упоминаний - 1583

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2270 645
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 131 68
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 48
Ростех - Автоматика Концерн 408 41
Ростех - Швабе Холдинг 151 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7644 23
Микрон - Micron 557 21
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 34 20
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 19
РТ-Информ 113 19
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 18
АФК Система ПАО 1585 16
Ростех -Росэлектроника - Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 33 16
Ситроникс - Sitronics 768 15
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 15
Yota - Скартел 630 15
Исток НПП им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 14
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 40 14
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6141 12
РТИ 126 12
Intel Corporation 10448 12
Корус Консалтинг ГК 931 11
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 11
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 23 11
4841 11
Ростех - Радиозавод 15 11
Ростелеком - Связьинвест 1652 11
IT Vison 10 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8412 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 261 10
IT Vision 18 10
МКД 17 10
Robokassa - Робокасса 44 9
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 9 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Ангстрем-Т 97 8
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 8
Cisco Systems 4585 8
Элемент ГК - Elementec 51 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 155 62
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 36 36
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 188 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4741 15
РВК - Российская венчурная компания 500 13
Торий НПП 13 13
РЖД - Российские железные дороги 1282 12
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 12
Газпром ПАО 712 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 11
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 165 11
Россети ПАО 172 11
Метиз завод 10 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 10
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 88 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 17 9
ITM Group 12 9
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Русагро Группа Компаний 170 9
Черкизово ГК 73 9
Комус 35 9
Arrival Group - Charge R&D 13 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Водоканал МУП 10 9
Ингосстрах СПАО 275 9
Sanofi - Санофи 34 9
Инвар - Invar 11 9
Сбербанк страхование 49 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 49 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Metro Cash&Carry - Metro C&C 282 9
KIA Motors 81 8
АвтоВАЗ 153 8
Hyundai Motor 248 8
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 51
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7219 39
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1829 22
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 21
Правительство РФ 2490 20
Президент Российской Федерации 1603 17
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 87 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2286 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 10
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 9
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1788 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1993 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 581 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1713 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 6
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 6
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1908 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 4
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 143 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1973 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 539 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 263 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 175 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1800 8
Союз машиностроителей России 26 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2462 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 3
Руссофт - Russoft 331 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 56 2
РПЦ - Русская православная церковь 33 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 7 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
Gen-Z Consortium 11 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 46 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
Linux Foundation 161 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11940 32
Smart City - Умный город - Цифровой город 608 25
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1208 19
Безопасный город 378 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 337 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9513 15
Умные платформы 542 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1961 15
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 39 14
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 123 12
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 562 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11825 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2768 10
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5G - Пятое поколение мобильной связи 1435 9
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2458 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 275 8
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ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 18 7
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Intel x86 - архитектура процессора 1238 11
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 193 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 8
ReviVR - нейротренажер 8 8
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Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 7
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Google Android 11122 6
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 36 6
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Arrival Bus - электробус 6 6
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ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 37 5
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 5
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 5
Microsoft Skype 1787 5
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Якунин Александр 48 8
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Борисов Юрий 95 8
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Рогозин Дмитрий 79 7
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 10
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 126 7
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Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 53 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 170 4
ЧС - Чрезвычайная ситуация 77 4
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