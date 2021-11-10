на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Росэлектроника
Российская электроника
Научно-производственная организация
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенко Олег 125 73
|Зверев Андрей 52 49
|Сахненко Сергей 71 45
|Брыкин Арсений 37 33
|Козлов Игорь 36 27
|Чемезов Сергей 126 25
|Свердлов Денис 167 22
|Медведев Дмитрий 1481 18
|Путин Владимир 2163 17
|Рейман Леонид 978 12
|Кулиш Александр 12 12
|Березовский Владимир 11 11
|Транковская Наталья 11 11
|Михеев Вячеслав 11 10
|Артемов Михаил 9 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Гребельный Антон 14 9
|Беляев Владислав 65 9
|Никифоров Николай 1130 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 13 9
|Тетерина Элла 13 9
|Четвернин Алексей 658 9
|Петров Михаил 96 9
|Якунин Александр 48 8
|Апин Михаил 8 8
|Борисов Юрий 95 8
|Нестеров Александр 24 8
|Бочаров Алексей 12 7
|Газизов Камиль 63 7
|Калмыков Сергей 9 7
|Рогозин Дмитрий 79 7
|Мантуров Денис 57 6
|Осоченко Евгений 7 5
|Бушуев Александр 5 5
|Белоусов Сергей 223 5
|Щеголев Игорь 677 5
|Тарасов Андрей 11 5
|Солодухин Константин 113 5
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru