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Ростех Росэлектроника Российская электроника Научно-производственная организация

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

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03.07.2026 «Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера

Холдинг «Росэл» внедрит комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» в международно
22.06.2026 «Росэл» интегрировал разработанные для ОПК механизмы киберзащиты в платформу виртуализации ECP VeiL для бизнеса

Холдинг «Росэл» выпустил обновление коммерческой облачной платформы виртуализации ECP VeiL. Комплекс м
16.06.2026 Линейка высокопроизводительных серверов для ИИ «Росэла» получила статус отечественной продукции

Высокопроизводительные серверы для задач искусственного интеллекта холдинга «Росэл» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об
03.06.2026 «Росэл» и правительство Санкт-Петербургп создадут научно-производственный кластер по развитию микроэлектроники и фотоники

Холдинг «Росэл» и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о создании на базе ЦНИИ «Электро
Российская электроника 2026

Российская электроника 2026 Рынок российской электроники трансформируется, обретая собственные технологические контуры. Несмотр
26.05.2026 Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

ется, но несколько позже — ближе к 2027 или даже 2029 г. CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника» Первая причина — складывается предпосылка для отложенного спроса. Нач
21.05.2026 «Росэл» показал «умные» беспилотники для сельского хозяйства

Холдинг «Росэл» показал агродроны для мониторинга состояния полей и обработки посевов. «Феникс-Э» и «Д
20.05.2026 «Росэл» показал обновленную версию ПАК САПР для проектирования зданий

Холдинг «Росэл» показал обновлённую версию программно-аппаратного комплекса автоматизированного проект
19.05.2026 «Росэл» показал линейку ПО для управления производственным циклом

Холдинг «Росэл» представляет линейку программных продуктов для управления производством, испытаниями и
18.05.2026 «Росэл» демонстрирует продукты для цифровизации промышленности

Холдинг «Росэл» представляет ряд ИТ-решений для промышленности. Среди них – высокоскоростное сетевое о
20.04.2026 «Росэл» освоил технологию тонкостенного литья деталей из алюминия в интересах радиоэлектронной отрасли

Холдинг «Росэл» освоил технологию высокоточного тонкостенного литья из алюминия. Решение позволяет изг
16.04.2026 В России созданы печатные платы, которые можно сгибать. Первая партия готова

платы, которые можно складывать словно книгу, сообщили CNews представители отечественного холдинга «Росэлектроника». Платы такого рода пригодны для использования в самой разной технике – они пр
16.04.2026 «Росэл» изготовил опытную партию гибко-жестких плат для бортовых устройств космических аппаратов

Холдинг «Росэл» изготовил опытную партию гибко-жестких плат книжной конструкции, предназначенных для п
15.04.2026 Решение «Росэла» поможет автоматизировать производственные процессы на радиотехническом предприятии «Алмаз-Антея»

Холдинг «Росэл» завершил поставку и внедрение аппаратного комплекса автоматизации производственных про
10.04.2026 «Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков

Холдинг «Росэл» приступил к серийному производству обновленной линейки оборудования профессиональной м
12.03.2026 «Росэл» разработал линейку отказоустойчивых модульных радиопередатчиков FM-диапазона

тву зарубежным аналогам, которые призвано заместить. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника». Изделие представляет собой конструкцию, в которую уже интегрированы все осно
11.03.2026 ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта

предприятий, операторов связи и сервис-провайдеров. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника». Маршрутизатор – это устройство, которое направляет поток данных в компьютерн
30.01.2026 «Росэл» разработал сверхнадежный планшет для аппаратуры связи

Холдинг «Росэл» завершил разработку планшетного компьютера «ПК-С» для оснащения аппаратуры связи, а та
29.01.2026 Решение «Росэла» для цифровой трансформации предприятий сэкономит до 50% ресурсов

ения, а также управлять изменениями и соответствием. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника». Это снижает трудозатраты на поддержку единого архитектурного контура, помога
22.12.2025 «Росэл» поставил заказчикам сотни «супершредеров»

Холдинг «Росэл» отгрузил госучреждениям, банкам, силовым структурам и другим заказчикам более 500 отеч
18.12.2025 Программный продукт «Росэл» поможет автоматизировать управление инструментом на российских заводах

Цифровое решение TDM.Istok холдинга «Росэл» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Система предназначена для автоматического управления инструментом и производственной оснасткой. Это позволяет опти
18.12.2025 «Росэл» увеличил вдвое объем услуг по нанесению гальванических покрытий

Холдинг «Росэл» увеличил объем услуг по нанесению гальванических покрытий в два раза за девять месяцев
26.11.2025 «Росэл» создал отечественную технологию производства ключевых компонентов для лазеров

Холдинг «Росэл» создал оригинальную технологию изготовления гетероструктур – многослойных полупроводни
21.11.2025 «Росэл» создал новый геркон для китайского рынка

Холдинг «Росэл» разработал новые коммутационные устройства типа геркон для китайских производителей эл
17.10.2025 «Росэл» внедрит технологии ИИ в систему виртуализации ECP VeiL

Холдинг «Росэл» планирует модернизировать систему виртуализации ECP Veil за счет внедрения технологий машинного обучения. Это позволит отечественной программно-аппаратной платформе более эффективно расп
15.09.2025 «Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ

Холдинг «Росэл» начинает серийное производство новой линейки отечественных серверов. Изделия предназначены для задач искусственного интеллекта, виртуализации, работы с большими данными и высокопроизводи
12.09.2025 «Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома

Холдинг «Росэл» передал заказчикам более 2000 промышленных аккумуляторов Oxide для источников беспереб
01.09.2025 «Росэл» создал новую линейку миниатюрных резонаторов для оборудования связи

Холдинг «Росэл» разработал новую линейку кварцевых резонаторов. Их отличает расширенный диапазон часто
29.07.2025 «Росэл» разработал оборудование для промышленных рабочих мест на замену импорту

Холдинг «Росэл» создал новую линейку специализированной промышленной мебели для предприятий радиоэлект
11.07.2025 «Росэл» обновил систему виртуализации для цифровой инфраструктуры промышленных предприятий

одительность и удобство работы с виртуальной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». В ECP VeiL была добавлена возможность подключения нескольких логических устр
15.05.2025 «Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL

дуктов системы виртуализации VeiL и провести их тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». ECP VeiL, разработанное НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл
15.05.2025 «Росэл» расширяет возможности программного комплекса для управления регионами в кризисных ситуациях

жет оперативно мобилизовать людей и технику во время кризиса. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». «Регион-МПЭ», разработан концерном «Созвездие» (входит в «Росэл»). Комплекс

18.03.2025 «Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами

Холдинг «Росэлектроника» совместно с «Ростелеком» успешно провели испытания на совместимость отечестве
13.03.2025 «Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки

Холдинг «Росэлектроника» впервые представил модернизированную версию программно-аппаратного комплекса

25.02.2025 Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах

Холдинг «Росэлектроника» модернизировал программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Пелена» для дистанционного управления инженерной инфраструктурой. В отличие от предыдущей версии решения, предназначавшейся

17.02.2025 «Росэлектроника» подвела итоги научно-технического развития за 2024 год

Холдинг «Росэлектроника» подвел итоги научно-технического развития за 2024 г. За минувший год в холдин
05.02.2025 «Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц

Холдинг «Росэлектроника» расширил функционал системы автоматической орнитологической безопасности ОРНИ
16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная

Электроника захватила половину рынка Как выяснил CNews, доля российской электроники на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении. Об этом в рамках форума «Электроника России» сообщил заместитель главы

26.11.2024 Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

чии у компании, рассчитывающей на столь льготный кредит, гарантии со стороны ВЭБ.РФ, а также банковской гарантии. Базовой же ставкой для займа компаниям в настоящее время является 5% годовых. FreePik Российская электроника очень нуждается в льготном кредитовании Важно отметить также, что кредит под 3% уже сейчас можно взять на приобретение отечественного программного обеспечения. Более того
30.07.2024 Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

знания изделий отечественными. Но некоторые опрошенные изданием эксперты видят и потенциальные негативные последствия от принятия законопроекта. Согласно их прогнозам, это может привести к удорожанию российской электроники из-за того, российский суверенный рынок не очень большой. «Даже базовые станции сотовой связи делать только для России бессмысленно, – добавил собеседник издания. – Надо


Публикаций - 1271, упоминаний - 2161

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1008
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 196
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 166
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 148
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 104
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 62
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 51
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 48
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 48
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 47
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 46
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 44
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 43
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 41
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 40
Ростелеком 10948 40
Intel Corporation 12811 37
Ростех - Радиозавод 70 32
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 32
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 31
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 31
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 28
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 28
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 25
Ростех - РТ-Информ 149 25
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 22
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 21
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 21
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 21
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DEPO Computers - Депо Электроникс 710 20
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 20
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 20
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 19
Huawei 4676 19
Т-Платформы - T-Platforms 412 19
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 18
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 31
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
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РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 22
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 20
Торий НПП 47 20
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Газпром ПАО 1493 17
Метиз завод 27 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 15
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
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РВК - Российская венчурная компания 571 14
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Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 11
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РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
Консорциум Светотехника АНО 4 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 2
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 369
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 288
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 218
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 192
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 157
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 139
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 137
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 118
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 111
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 100
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 99
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 95
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 94
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 89
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 88
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 78
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 76
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 74
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 72
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 71
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 70
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 68
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 65
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 64
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 60
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 59
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 51
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 51
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 50
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 49
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 100
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 39
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 33
FreePik 1841 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 27
Linux OS 11533 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 19
Microsoft Windows 2000 8678 14
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 13
Google Android 15243 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 12
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 12
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 11
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 11
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 10
Arrival Bus - электробус 28 10
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 9
Microsoft Windows 16882 9
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 8
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 8
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 8
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 8
ReviVR - нейротренажер 8 8
Apple Локатор 87 8
Apple iOS 8583 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 7
Евтушенко Олег 145 82
Сахненко Сергей 91 64
Зверев Андрей 59 56
Брыкин Арсений 57 38
Козлов Игорь 47 31
Свердлов Денис 201 28
Чемезов Сергей 147 27
Медведев Дмитрий 1665 26
Путин Владимир 3454 26
Мишустин Михаил 787 24
Шпак Василий 279 23
Покровский Иван 136 23
Моторко Андрей 73 22
Борисов Юрий 122 20
Березовский Владимир 18 18
Чернышенко Дмитрий 581 15
Легостаева Светлана 96 15
Рейман Леонид 1065 15
Апин Михаил 14 14
Александров Виталий 17 14
Нестеров Александр 52 13
Копосов Максим 74 13
Артемов Михаил 14 13
Кулиш Александр 15 12
Шадаев Максут 1210 12
Транковская Наталья 11 11
Михеев Вячеслав 12 11
Горшенин Максим 39 11
Бушуев Александр 12 11
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Кабанов Владимир 178 9
Никифоров Николай 1138 9
Беляев Владислав 104 9
Мантуров Денис 126 9
Шевченко Владимир 153 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гурко Денис 11 9
Гребельный Антон 21 9
Россия - РФ - Российская федерация 166167 894
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 192
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 111
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Европа 24964 56
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Ближний Восток 3154 32
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Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 9
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 6
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 6
Рубин НИИ 9 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 4
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 4
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 4
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 4
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