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Нестеров Александр
Нестеров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Беталинк 104 1
|Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
|РЖД - Российские железные дороги 1936 1
|Татнефть 229 1
|KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
|Васин Владислав 16 4
|Щебетов Сергей 34 3
|Розинова Раиса 14 2
|Пестерева Ольга 34 2
|Сахаров Артур 1 1
|Савватин Максим 64 1
|Меламед Леонид 150 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Шатиков Александр 19 1
|Солодухин Константин 119 1
|Есиков Александр 18 1
|Костров Владимир 10 1
|Георгиева Елена 5 1
|Муртазин Эльдар 68 1
|Хасьянова Гюльнара 18 1
|Трошин Алексей 12 1
|Текслер Алексей 27 1
|Сафин Ильнар 1 1
|Саморуков Александр 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
|Mobile Research Group 82 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 99 1
|ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
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