Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173903
ИКТ 13538
Организации 10595
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25446
Персоны 74618
География 2821
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 849

Нестеров Александр



30.04.2025 Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика» 1
08.09.2023 Сеть «Автоцифра» начала использовать машинное зрение для оценки качества обслуживания в магазинах 1
28.12.2022 «Росэлектроника» запускает производство светосигнального аэродромного оборудования 1
16.08.2022 «Росэлектроника» создаст в Челябинской области центр компетенций по аэродромному оборудованию 1
29.04.2022 Предприятие «Росэлектроники» разработало VR-курс для медиков 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 1
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 1
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 1
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 1
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 1
14.10.2020 «Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом 1
12.03.2020 «Росэлектроника» представила цифровые решения для муниципалитетов 1
29.09.2016 Банк «Открытие» запустил банковский бот в Facebook 1
12.04.2007 Пятый гендиректор пришел в «Скай Линк» из МТТ 1
04.04.2007 Четвертый гендиректор бежит из "Скай Линка" 2
04.04.2007 Генеральный директор "Скай Линка" ушел с должности 1
23.03.2007 «Скай Линк» и Ubiquam представили первый в мире двухстандартный телефон 1
27.02.2007 Microsoft и «Скай Линк» призывают экономить 2
25.01.2007 В «Скай Линк» назначен первый заместитель гендиректора 1
15.01.2007 К «Скай Линку» присоединили ещё 4 оператора 1
01.12.2006 "Скай Линк" начал коммерческую эксплуатацию сети в Ульяновске 1
30.11.2006 «Скай Линк»: интеллектуальные сервисы не для всех 1
29.11.2006 "Скай Линк" начинает коммерческую эксплуатацию платформы BREW 1
19.10.2006 "Скай Линк" планирует ввести приоритизацию абонентов в Москве 1
04.08.2006 "Скай Линк" купил сибирского оператора 1
03.08.2006 "Скай Линк" приобрел 51% акций "Кузбасской сотовой связи" 1
26.07.2006 «Скай Линк» идет на высокие частоты 1
25.07.2006 "Скай Линк" повысил выручку на 15% 2
23.06.2006 Бесплатные входящие разорят CDMA-операторов 1
22.06.2006 "Скай Линк" консолидирует активы в Московском регионе 1
23.05.2006 Новым генеральным директором "Скай Линк" назначен Александр Нестеров 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

Нестеров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 18
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 11
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 11
Ростех - Радиозавод 68 5
МТС - Система Телеком 236 4
Qualcomm Technologies 1845 3
Ubiquam 45 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 2
8422 2
Фабрика мобильного контента 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 2
Reaxion 6 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Microsoft Corporation 24804 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
Kyocera 241 1
Telegram Group 2158 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Ростелеком 9881 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Huawei Technologies 399 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ульяновская сотовая связь 9 1
Huawei 4001 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 1
АвиаЭлтех - Авиационный электротехнический комплект 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - НСС - Новосибирская Сотовая Связь 20 1
Smartmetrics - Смарт технологии 1 1
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Беталинк 104 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Татнефть 229 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3022 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24841 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28187 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24664 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8038 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3797 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7405 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67480 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 462 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1852 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4125 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7364 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12235 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20397 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6465 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10552 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17323 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4639 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3941 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6508 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 534 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2994 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4254 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2061 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10752 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4084 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 624 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 95 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Microsoft Outlook 1406 1
Ростех - Росэлектроника - РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Васин Владислав 16 4
Щебетов Сергей 34 3
Розинова Раиса 14 2
Пестерева Ольга 34 2
Сахаров Артур 1 1
Савватин Максим 64 1
Меламед Леонид 150 1
Домбровский Юрий 62 1
Астафьева Ирина 37 1
Шатиков Александр 19 1
Солодухин Константин 119 1
Есиков Александр 18 1
Костров Владимир 10 1
Георгиева Елена 5 1
Муртазин Эльдар 68 1
Хасьянова Гюльнара 18 1
Трошин Алексей 12 1
Текслер Алексей 27 1
Сафин Ильнар 1 1
Саморуков Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43981 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2998 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17751 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 106 2
Россия - УФО - Челябинская область 1259 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 494 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1575 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1394 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 2
Россия - СФО - Кемеровская область 931 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2728 1
Россия - Крайний Север 289 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Индонезия - Республика 972 1
Чехия - Чешская Республика 1315 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1016 1
Монголия 354 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 1
Россия - СФО - Новосибирск 4404 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 328 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3133 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 603 1
Румыния 734 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Португалия - Португальская Республика 926 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 625 1
Япония 13353 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 706 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3059 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5731 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5882 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52282 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 764 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 405 3
Skynet 51 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3608 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6829 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48971 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 2
Цифровой регион - Федеральный проект 104 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4106 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4967 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10098 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 943 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8989 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6244 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24648 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2791 1
Аудит - аудиторский услуги 2782 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
Mobile Research Group 82 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 99 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
ИнфоКом 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153