Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» 16 сентября 2025 года.



Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Основным трендом развития сегмента, как и всего ИТ-рынка в целом, остается импортозамещение. Однако оно обходится недешево. Альтернативой могут стать облачные услуги. Провайдеры предлагают разместить собственные мощности в их ЦОДах или арендовать готовую инфраструктуру, оплачивая ее по мере использования. Оптимизировать расходы также можно, прибегнув к услугам аутсорсинга технической поддержки. Главное все тщательно просчитать.

Подробная информация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;

Игорь Татаренко, директор департамента «Мастер Дата», «Русклимат»;

Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, Управление развития ИТ процессов, «Московская Биржа»;

Юрий Гущин, руководитель направления продаж облака Beget;

Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, МТС-Банк;

Валентин Каськов, директор по ИТ, «Специальные системы и технологии»;

Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК, VK Tech.

Приглашаются для выступления:

Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;

Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, СДЭК;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, «Россельхозбанк»;

Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента, вице-президент, «Банк ВТБ»;

Максим Строгий, директор по информационным технологиям, «Ашан»;

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК« Агропромкомлектация»;

Максим Осорин, директор, «Х5 Облако»;

Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения МКБ;

Сергей Ульданов, руководитель департамента информационных технологий, Mediascope;

Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, Департамент информационных технологий г.Москвы;

Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, Lamoda;

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;

Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»;

Руслан Каримов, заместитель Генерального Директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;

Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;

Сергей Шаров, директор ИТ, ГК «Шанс»;

Тимур Махалин, начальник управления, ОМК;

Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, ЕВРАЗ ЗСМК;

Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»;

Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;

Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;

Ирина Карпенко, ИТ бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;

Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс Digital»;

Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, ОАК.

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Особенности построения и развития инфраструктуры в текущих условиях.

Российское оборудование или параллельный импорт: что выбрать?

Инфраструктурное ПО от отечественных вендоров.

В чем преимущества ПАК?

Отечественные инфраструктурные решения на экспорт.

Облака от российских провайдеров.

Технологии и решения

Успешные кейсы

Миграция на российское оборудование: кейсы.

Отечественное инфраструктурное ПО: делимся впечатлениями.

Выбираем ЦОД.

Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.

Мониторинг и техническая поддержка.

Подводные камни аутсорсинга.

Облака — надежность и безопасность.

Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.