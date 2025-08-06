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| Фото: Photo by Kevin Ache on Unsplash |

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» 16 сентября 2025 года.

Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Основным трендом развития сегмента, как и всего ИТ-рынка в целом, остается импортозамещение. Однако оно обходится недешево. Альтернативой могут стать облачные услуги. Провайдеры предлагают разместить собственные мощности в их ЦОДах или арендовать готовую инфраструктуру, оплачивая ее по мере использования. Оптимизировать расходы также можно, прибегнув к услугам аутсорсинга технической поддержки. Главное все тщательно просчитать.

Подробная информация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;
Игорь Татаренко, директор департамента «Мастер Дата», «Русклимат»;
Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, Управление развития ИТ процессов, «Московская Биржа»;
Юрий Гущин, руководитель направления продаж облака Beget;
Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, МТС-Банк;
Валентин Каськов, директор по ИТ, «Специальные системы и технологии»;
Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК, VK Tech.

Приглашаются для выступления:

Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;
Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, СДЭК;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, «Россельхозбанк»;
Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента, вице-президент, «Банк ВТБ»;
Максим Строгий, директор по информационным технологиям, «Ашан»;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК« Агропромкомлектация»;
Максим Осорин, директор, «Х5 Облако»;
Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения МКБ;
Сергей Ульданов, руководитель департамента информационных технологий, Mediascope;
Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, Департамент информационных технологий г.Москвы;
Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, Lamoda;
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»;
Руслан Каримов, заместитель Генерального Директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;
Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;
Сергей Шаров, директор ИТ, ГК «Шанс»;
Тимур Махалин, начальник управления, ОМК;
Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, ЕВРАЗ ЗСМК;
Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»;
Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;
Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;
Ирина Карпенко, ИТ бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;
Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс Digital»;
Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, ОАК.

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Технологии и решения

Успешные кейсы

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  • Отечественное инфраструктурное ПО: делимся впечатлениями.
  • Выбираем ЦОД.
  • Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.
  • Мониторинг и техническая поддержка.
  • Подводные камни аутсорсинга.
  • Облака — надежность и безопасность.
  • Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

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