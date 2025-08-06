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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179939
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Ивлев Валерий


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
12.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ивлев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 37 3
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 11 2
Amazon - iRobot 58 1
8638 1
HP Inc. 5727 1
Intel Corporation 12376 1
Cisco Systems 5175 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 506 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 3
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 88 3
Группа Самолет 90 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2921 3
Латео 3 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Венчурная студия 8 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10770 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9829 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15939 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 249 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3057 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2704 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 329 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 358 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12563 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1173 1
Система жизнеобеспечения 155 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5672 1
Оцифровка - Digitization 4776 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21395 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6061 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2490 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2119 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7022 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 264 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 504 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1320 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13091 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6458 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26404 1
Передовые технологии - RuDesktop 30 3
ВТБ - VTB.Cloud 10 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
Apple macOS 2159 1
Linux OS 10536 1
Google Android 14411 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 784 1
СДИ Базис DCIM 9 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1372 1
Семенов Алексей 83 3
Григоренко Вадим 41 3
Анисов Ян 20 3
Прескур Вадим 5 3
Леонов Алексей 94 3
Тузиков Иван 6 2
Мураховский Эдуард 38 2
Кривоносов Евгений 17 2
Козлов Иван 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 151689 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 3
Импортозамещение - параллельный импорт 538 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5160 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2314 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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