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Ивлев Валерий
УПОМИНАНИЯ
Ивлев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Алексей 83 3
|Григоренко Вадим 41 3
|Анисов Ян 20 3
|Прескур Вадим 5 3
|Леонов Алексей 94 3
|Тузиков Иван 6 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Кривоносов Евгений 17 2
|Козлов Иван 23 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
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