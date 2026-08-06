МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems

МТС усилила связь на Иртышской набережной в Омске базовой станции средняя скорость мобильного интернета в районе Иртышской набережной, улицы Чокана Валиханова и других популярных прогулочных зонах выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одной из популярных городских локаций. Улучшение качества связи почувствуют не только жители близлежащих кварталов, но и посет

МТС улучшила мобильную связь в поселке связистов ла мобильную связь в Новосибирской области. Улучшения затронули 16 населенных пунктов Мошковского района, включая поселок Радуга, известный как поселок связистов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующих базовых станций максимально возможная скорость в локациях работ инженеров выросла на 10-20%. Увеличилась и е

Цифровые технологии МТС помогают бороться с дорожными заторами в столице Хакасии ониторингу дорожной обстановки на одном из самых загруженных перекрестков в Абакане. Развернутая «умная» система, состоящая из оборудования для контроля потока автотранспорта и телеком-инфраструктуры МТС, позволяет повысить пропускную способность перекрестка, избежать дорожных заторов и оперативно выявлять дорожно-транспортные происшествия и инциденты. Об этом CNews сообщили представители <

МТС запускает для жителей Нижегородской области с инвалидностью бесплатный курс по ИИ с нуля ПАО «МТС» объявляет о старте регистрации для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области на

Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России» ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках о

МТС и «Синергия» расширяют цифровые возможности обучения ить часть материалов по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в мобильном формате на специальных условиях. Об этом CNews сообщил представитель МТС. МТС в рамках партнёрства разработала для студентов университета комплексное технологическое решение по предоставлению доступа к мобильному формату обучения. Решение включает в себя

МТС покрыла сетью 4G поселок Цемзавод в Ульяновской области ии в поселке Цемзавод Сенгилеевского района Ульяновской области. Теперь местные жители смогут пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Технические специалисты МТС запустили современную базовую станцию. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в посёлке городского типа Цемзавод выросла более чем на треть. Теперь более тысячи местных

МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области ысокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для 30 тыс. жителей, в том числе для гостей парка регионального значения «Ключи». Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС развернули отечественную сеть LTE в населенных пунктах Прохоровского района: Береговском, Коломыцевском и Прелестненском сельских поселениях. Благодаря использованию

В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Андреевка Хас

МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои чили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих

МТС расширила покрытие сети на озере Мочох х есть выбор и возможность оставаться на связи или отдыхать от информационного потока осознано. Надеюсь, что жители и гости Дагестана с радостью примут наши технические улучшения», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске м из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бесплатный интернет теперь покрывает все прогулочные зоны вдоль большого и малых фонтанов, а также территорию отдыха со скамейками. Суммарная пропускная способность канала 200 Мбит/с, что

МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края ния провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, в результате которого скорость мобильного интернета в восточной столице региона выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных в центре Канска, а также нарастить в городе объем интернет-трафика. Модерни

ИИ упростит малому бизнесу Нижнего Новгорода работу с клиентами МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе «МТС Optimus». Решение поможет предпринимателям Нижнего Новгорода и Нижегородской области отсл

МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре ПАО «МТС» расширила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижнев

МТС улучшила курс денежных переводов за рубеж для физлиц через свои салоны связи МТС сообщила об улучшении курса конвертации рубля в иностранные валюты для денежных переводов физлиц за рубеж через салоны розничной сети МТС. Такие переводы осуществляются на карты иностранных банков или в банковские отделения для выдачи наличных. Кроме того, физлицам доступны денежные переводы за рубеж онлайн – с помощью прилож

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В «МТС Геоэффект» появилась ИИ-аналитика и сегментация по интересам МТС объявляет об обновлении сервиса «Посещаемость объектов» в рамках платформы «МТС Геоэффект», помогающей бизнесу оценивать посещаемость локаций и рентабельность проектов н

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МТС усилила сеть LTE в Прогрессе и Новорайчихинске ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE в двух поселках Амурской области, где проживает

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Дети Тюмени смогут оповестить родителей об опасности с помощью SOS-кнопки МТС в ситуациях, когда родителей нет рядом. Ребенок сможет отправить свою геолокацию взрослым с помощью кнопки-виджета на экране смартфона, в том числе и при отрицательном балансе телефона. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие возможности оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о состоянии баланса — ключевой потребност

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МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области ые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внима

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МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей да быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС. «SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложени

Жители еще трех забайкальских сел вышли на связь от МТС МТС сообщает о расширении покрытия сети в малых селах Забайкальского края. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили более 400 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС подключила к своей сети села Глинянка Шелопугинского, Верхняя Талача и Атамановка Карымского округов.

МТС поможет родителям следить за безопасностью детей в Прикамье елям всегда быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Прикамья и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС. «SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложени

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МТС открыла для якутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s ыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступе

МТС поможет родителям определять местоположение ребенка ые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внима

МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив д