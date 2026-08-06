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МТС Мобильные ТелеСистемы Mobile TeleSystems

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems

МТС (Мобильные ТелеСистемы или Mobile TeleSystems) представляет собой крупную российскую телекоммуникационную компанию, которая трансформируется в цифровую экосистему, предоставляя разнообразные услуги и решения. Компания является частью группы компаний МТС, куда входят такие направления как «МТС Digital», «МТС Cloud», «Big Data МТС», MTS AI, Visionlabs, объединенные в технологическую компанию «МТС Web Services» (MWS).

МТС развивает свою сеть, внедряя современные технологии и оборудование. В 2025 году компания завершила масштабные проекты по расширению сети LTE в различных регионах России, включая установку отечественных базовых станций «Иртея» в Республике Дагестан, Красноярском крае, Тюменской области и других регионах. Особое внимание уделяется развитию сети в малых населенных пунктах, где ранее существовали цифровые "белые пятна". В рамках программы устранения цифрового неравенства МТС обеспечила связью более 20 тысяч жителей деревень и сел Смоленской области.

Компания также работает над модернизацией существующей инфраструктуры, переводя частоты с 3G на 4G, что позволило значительно увеличить скорость мобильного интернета в таких городах как Арзамас, Омск, Кызыл и других. В Москве МТС реализовала концепцию централизованного управления радиосетью (BTS-отель), которая будет использоваться в будущих сетях 5G.

В сфере цифровых сервисов МТС развивает несколько направлений. «МТС Медиа» объединила управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в единый контентный кластер. Платформа «МТС Линк» была обновлена для нужд крупного бизнеса, получив расширенные функции управления командами и защиты данных.

Особое внимание уделяется развитию сервисов на базе искусственного интеллекта. MTS AI представила новую большую языковую модель Cotype Pro 2 и начала коммерциализацию ИИ-ассистента для разработчиков Kodify 2. Также был запущен "Умный SMS-Фильтр" для приложения Membrana.

Конкурирующие компании на телеком-рынке:

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06.08.2026 МТС усилила связь на Иртышской набережной в Омске

базовой станции средняя скорость мобильного интернета в районе Иртышской набережной, улицы Чокана Валиханова и других популярных прогулочных зонах выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одной из популярных городских локаций. Улучшение качества связи почувствуют не только жители близлежащих кварталов, но и посет
06.08.2026 МТС улучшила мобильную связь в поселке связистов

ла мобильную связь в Новосибирской области. Улучшения затронули 16 населенных пунктов Мошковского района, включая поселок Радуга, известный как поселок связистов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующих базовых станций максимально возможная скорость в локациях работ инженеров выросла на 10-20%. Увеличилась и е
06.08.2026 Цифровые технологии МТС помогают бороться с дорожными заторами в столице Хакасии

ониторингу дорожной обстановки на одном из самых загруженных перекрестков в Абакане. Развернутая «умная» система, состоящая из оборудования для контроля потока автотранспорта и телеком-инфраструктуры МТС, позволяет повысить пропускную способность перекрестка, избежать дорожных заторов и оперативно выявлять дорожно-транспортные происшествия и инциденты. Об этом CNews сообщили представители <
05.08.2026 МТС запускает для жителей Нижегородской области с инвалидностью бесплатный курс по ИИ с нуля

ПАО «МТС» объявляет о старте регистрации для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области на

05.08.2026 Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»

ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках о
05.08.2026 МТС и «Синергия» расширяют цифровые возможности обучения

ить часть материалов по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в мобильном формате на специальных условиях. Об этом CNews сообщил представитель МТС. МТС в рамках партнёрства разработала для студентов университета комплексное технологическое решение по предоставлению доступа к мобильному формату обучения. Решение включает в себя

05.08.2026 МТС покрыла сетью 4G поселок Цемзавод в Ульяновской области

ии в поселке Цемзавод Сенгилеевского района Ульяновской области. Теперь местные жители смогут пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Технические специалисты МТС запустили современную базовую станцию. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в посёлке городского типа Цемзавод выросла более чем на треть. Теперь более тысячи местных
05.08.2026 МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области

ысокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для 30 тыс. жителей, в том числе для гостей парка регионального значения «Ключи». Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС развернули отечественную сеть LTE в населенных пунктах Прохоровского района: Береговском, Коломыцевском и Прелестненском сельских поселениях. Благодаря использованию
05.08.2026 В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Андреевка Хас
05.08.2026 МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои

чили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих

04.08.2026 МТС расширила покрытие сети на озере Мочох

х есть выбор и возможность оставаться на связи или отдыхать от информационного потока осознано. Надеюсь, что жители и гости Дагестана с радостью примут наши технические улучшения», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.
04.08.2026 Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске

м из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бесплатный интернет теперь покрывает все прогулочные зоны вдоль большого и малых фонтанов, а также территорию отдыха со скамейками. Суммарная пропускная способность канала 200 Мбит/с, что

04.08.2026 МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края

ния провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, в результате которого скорость мобильного интернета в восточной столице региона выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных в центре Канска, а также нарастить в городе объем интернет-трафика. Модерни
31.07.2026 ИИ упростит малому бизнесу Нижнего Новгорода работу с клиентами

МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе «МТС Optimus». Решение поможет предпринимателям Нижнего Новгорода и Нижегородской области отсл
31.07.2026 МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре

ПАО «МТС» расширила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижнев
31.07.2026 МТС улучшила курс денежных переводов за рубеж для физлиц через свои салоны связи

МТС сообщила об улучшении курса конвертации рубля в иностранные валюты для денежных переводов физлиц за рубеж через салоны розничной сети МТС. Такие переводы осуществляются на карты иностранных банков или в банковские отделения для выдачи наличных. Кроме того, физлицам доступны денежные переводы за рубеж онлайн – с помощью прилож
31.07.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s

i Pura 90s с камерой с суперзумом и ИИ-функционалом. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max доступ
31.07.2026 В «МТС Геоэффект» появилась ИИ-аналитика и сегментация по интересам

МТС объявляет об обновлении сервиса «Посещаемость объектов» в рамках платформы «МТС Геоэффект», помогающей бизнесу оценивать посещаемость локаций и рентабельность проектов н
31.07.2026 МТС ускорила мобильный интернет в многофункциональном комплексе «Ботаника» в Москве

м-оборудования компании-резиденты, гости и посетители комплекса могут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для расширения покрытия и увеличения пропускной способности сети в торгово-офисном центре «Ботаники» инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной систе
31.07.2026 МТС «прошла» по следам аборигенов

ищу Ущу. Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование, а также обновили существующее, чтобы увеличить покрытие сети и скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технические специалисты МТС провели работы на базовых станциях самого поселка, а также установили новое оборудование в окрестностях Хурбы, что позволило равномерно распределить нагр
31.07.2026 Российская базовая станция от МТС накрыла LTE старинное сибирское село в Приангарье

льный интернет LTE с помощью базовой станции отечественного производства «Иртея», входящей в группу МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС запустили соврем
31.07.2026 Новосибирские компании внедряют решения для защиты ИТ инфраструктуры

простоя бизнеса, утраты данных, финансовых и имиджевых потерь. Об этом CNews сообщили представители МТС. MWS Cloud, входящая в МТС, предоставила «Восточной Технике» облачный сервис для о
31.07.2026 МТС усилила сеть LTE в Прогрессе и Новорайчихинске

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE в двух поселках Амурской области, где проживает

30.07.2026 МТС выпустила гайд по организации мероприятий с применением ESG-практик

ПАО «МТС» объявляет о выпуске методического пособия по организации мероприятий с учетом принципов

30.07.2026 МТС улучшила LTE в Чингансола и Керебеляк

вского района Республики Марий Эл. После запуска дополнительного LTE диапазона местные жители и туристы смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования и вывели в эфир «дальнобойные» базовые станции стандарта LTE-900 в деревне Чингансола и селе Керебеляк. Улучшенная сеть охватывает частны
30.07.2026 Дети Тюмени смогут оповестить родителей об опасности с помощью SOS-кнопки МТС

в ситуациях, когда родителей нет рядом. Ребенок сможет отправить свою геолокацию взрослым с помощью кнопки-виджета на экране смартфона, в том числе и при отрицательном балансе телефона. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие возможности оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о состоянии баланса — ключевой потребност
30.07.2026 МТС расширила покрытие возле новостроек Михайловска

астущих районах Михайловска. Качественное покрытие сети появилось в северной части города, где уже много лет ведется активная застройка и развитие инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС расширила сеть в районе Адмиральского парка, двух скейт-парков и к северу от этих достопримечательностей. Также инженеры улучшили покрытие в районе строительного центра «Римский
30.07.2026 В пик летнего сезона МТС ускорила мобильный интернет у амфитеатра на центральной набережной Волгограда

рада. Благодаря строительству новой базовой станции в районе амфитеатра на Центральной набережной Волгограда средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое телеком-оборудование заработало в районе Нулевой Продольной магистрали и улицы 62-й Армии – одной из самых загруженных и популярных прогулочных зон Волгограда. Улучшения качества свя
30.07.2026 МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке

— от расчета экономического эффекта до первого счета на оптовом рынке. Выход на энергорынок позволит пермским компаниям сэкономить десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис берет на себя всю организационную работу: подготовку документов, взаимодействие с регуляторами, согласование точек поставки. Также он поможет установить и настроить систему коммерче
29.07.2026 Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов

Иск к МТС Как выяснил CNews, миллиардер Андрей Раппопорт подал в Арбитражный суд Москвы иск к сотов
29.07.2026 МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области

ые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внима
29.07.2026 J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность

ого итогового документа. Однако следующим шагом становится возможность адаптировать формат итогов под вид мероприятия: планерка, мозговой штурм, собеседование и прочие. Такая возможность уже доступна в «МТС Линк» и частично реализована в серверном решении TrueConf Room, где изменение формата итогов доступно посредством написания промпта. Функциональность потенциально сможет помочь снизить а
29.07.2026 МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей

да быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС. «SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложени
29.07.2026 Жители еще трех забайкальских сел вышли на связь от МТС

МТС сообщает о расширении покрытия сети в малых селах Забайкальского края. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили более 400 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС подключила к своей сети села Глинянка Шелопугинского, Верхняя Талача и Атамановка Карымского округов.
29.07.2026 МТС поможет родителям следить за безопасностью детей в Прикамье

елям всегда быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Прикамья и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС. «SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложени
29.07.2026 МТС открыла для иркутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s

ыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступе
29.07.2026 МТС открыла для якутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s

ыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступе
28.07.2026 МТС поможет родителям определять местоположение ребенка

ые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внима
28.07.2026 МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области

Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив д
28.07.2026 МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s с камерой с


Публикаций - 15759, упоминаний - 28161

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3387
МегаФон 10742 2877
Ростелеком 10948 1323
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1012
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 783
Yandex - Яндекс 9215 624
Samsung Electronics 11064 595
Apple Inc 13154 586
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 540
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 521
Huawei 4675 501
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 477
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 397
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 365
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 355
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 341
Microsoft Corporation 25775 328
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 295
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 277
9594 270
Ростелеком - Связьинвест 1719 248
Xiaomi - Сяоми 2231 244
Google LLC 12688 240
VK - Mail.ru Group 3602 238
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 229
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 224
Telegram Group 2940 222
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 217
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 211
Киевстар - Kyivstar 569 187
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 185
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 176
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 175
Vodafone Group 1412 175
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 164
NVision Group - Энвижн Груп 699 161
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 157
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 156
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 156
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 154
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 778
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 341
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 296
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 294
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Альфа-Банк 1979 269
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 235
Евросеть 1421 232
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 225
Связной ГК 1401 211
Почта России ПАО 2370 190
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 180
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 179
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 174
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 161
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 160
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 156
Альфа-Групп 745 153
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 153
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 137
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 132
Газпром ПАО 1493 126
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 125
МКБ - Московский кредитный банк 657 120
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 117
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 116
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 116
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 115
Ингосстрах СПАО 478 114
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 113
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 110
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 108
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 108
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 100
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 95
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 94
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 455
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 271
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 262
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 189
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 176
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 176
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 169
Федеральное казначейство России 1949 150
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 149
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 146
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 140
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 136
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 135
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 128
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 127
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 118
Судебная власть - Judicial power 2500 117
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 113
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 102
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 100
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 97
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 90
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 88
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 84
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 69
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 62
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 61
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 57
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 56
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 53
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 51
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 50
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1105
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 51
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 43
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 42
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 42
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 39
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 23
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 23
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 23
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 21
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
Единая Россия - Политическая партия 321 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 13
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 12
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 11
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 11
ЛДПР 116 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 10
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 8
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 7
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 7
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4912
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 3109
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3082
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 2896
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2845
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2537
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2367
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 2298
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2228
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1804
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1650
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1573
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1573
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1507
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1377
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1231
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1192
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1146
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1138
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1092
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1068
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1049
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 920
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 911
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 880
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Google Android 15243 483
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 402
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 351
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 339
МТС Big Data 324 317
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 298
Apple iOS 8583 298
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 282
Microsoft Windows 2000 8678 237
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 172
Apple iPhone 6 4861 168
МТС - Мой МТС 165 163
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 162
Microsoft Windows 16882 149
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 143
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 142
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 135
FreePik 1841 131
Apple - App Store 3109 126
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 125
МТС Exolve 150 122
МТС 3G-сеть 121 120
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МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 110
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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 105
Apple iPad 4011 98
Samsung Galaxy 1035 94
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Linux OS 11533 93
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Oracle Java - язык программирования 3469 86
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