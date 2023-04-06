Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 115074
ИКТ 9355
Организации 7335
Ведомства 1378
Ассоциации 737
Технологии 3084
Системы 19665
Персоны 45287
География 1810
Статьи 1322
Пресса 942
ИАА 599
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1830
Мероприятия 818

МТС Мобильные ТелеСистемы Mobile TeleSystems

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems


06.04.2023 Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке
06.04.2023 Видеонаблюдение МТС обеспечит безопасность промышленных предприятий Красноярского края
06.04.2023 МТС улучшила связь на хордовых автомагистралях Москвы
05.04.2023 МТС: в Поморье на треть вырос спрос на умный мониторинг транспорта
05.04.2023 МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»
03.04.2023 МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета
30.03.2023 «МТС Red» анонсировала создание открытой экосистемы кибербезопасности
30.03.2023 «МТС Red» выпустила платформу для непрерывного контроля защищенности организаций
30.03.2023 МТС осталась без яиц. Оператор меняет фирменный стиль впервые за 17 лет
29.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Юбилейном
29.03.2023 МТС обеспечила видеонаблюдением будущую умную спортплощадку в Большом Камне
29.03.2023 В Санкт-Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства
28.03.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Арбеково
28.03.2023 «МТС банк» вдвое увеличил темпы роботизации бизнес-процессов
28.03.2023 Жители Железнодорожного района Орла получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету   
28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз
28.03.2023 МТС ускорила интернет для пациентов и медиков в пригороде Свободного
27.03.2023 МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире
27.03.2023 МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы
27.03.2023 На родине тувинской звезды фильма Акиры Куросавы заработала сеть 4G МТС
27.03.2023 Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин
24.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет на крупнейших месторождениях Северо-Енисейского золотоносного района
24.03.2023 МТС купила завод автомобильной электроники у собственного топ-менеджера
24.03.2023 Гигабитный интернет получили 54 тыс. новосибирских семей
24.03.2023 МТС прокачала мобильный интернет в центре Брянска и на орловском выезде
24.03.2023 МТС оцифровала «сердце» Уссурийского заповедника
24.03.2023 МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске
23.03.2023 МТС планирует выпускать автокомпоненты в ОЭЗ «Технополис Москва»
23.03.2023 МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова
23.03.2023 Нефтяники Югры стали чаще дистанционно отслеживать передвижение транспорта на промыслах
23.03.2023 За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС
23.03.2023 МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга
23.03.2023 Приграничный бизнес России и Китая стал втрое чаще подключать многоканальные номера
22.03.2023 МТС прокачала сеть LTE в центре Удомли
22.03.2023 Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в стартапы в 2023 году
22.03.2023 МТС в два раза увеличивает скорости LTE в Воронеже за счет частот 3G
21.03.2023 МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Рязани
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб

Публикаций - 9652, упоминаний - 17344

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8116 2964
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7070 2447
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10176 1087
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2543 767
АФК Система ПАО 1732 725
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 491
Samsung Electronics 9786 398
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 386
Yandex - Яндекс 5816 363
Apple Inc 11290 358
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1407 341
Huawei 3546 311
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 334 306
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 299
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 703 252
Microsoft Corporation 23628 251
Ростелеком - Связьинвест 1704 245
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 234
СМАРТС ГК 519 207
VK - Mail.ru Group 3224 202
Ситроникс - Sitronics 1089 199
Yota - Скартел - WiMAX Holding 841 184
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2773 176
Google LLC 11038 172
Киевстар - Kyivstar 504 170
Vodafone Group 1343 162
Telia Company - TeliaSonera 827 153
NVision Group - Энвижн Груп 670 150
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 819 149
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 149
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 148
7103 148
1С-ИжТиСи 6417 136
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2831 129
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 126
Oracle Corporation 6354 125
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 788 121
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 120
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 118
Cisco Systems 4900 114
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5939 518
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 282
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 360 247
Евросеть 1401 229
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1213 221
Связной ГК 1343 204
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1872 201
Альфа-Банк 1612 200
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2444 196
ГПБ - Газпромбанк 950 183
РЖД - Российские железные дороги 1647 182
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1912 167
Почта России ПАО 2021 151
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 133
Альфа-Групп 665 130
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 120
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 115
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 114
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 925 111
X5 Group 836 102
Россети Ленэнерго 2366 102
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 102
Газпром ПАО 1170 90
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 88
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 677 85
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 85
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 85
Visa International 1878 83
МКБ - Московский кредитный банк 436 79
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 79
Qiwi 931 79
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 78
Ингосстрах СПАО 344 77
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 77
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 68
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2532 68
ВТБ - ВТБ24 660 65
Газпром нефть 511 60
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 59
Лента - Сеть розничной торговли 1734 59
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18267 896
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9324 753
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10496 428
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2039 397
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2379 364
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3024 219
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 617 208
Президент Российской Федерации 3767 198
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 170
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2449 147
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 138
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 132
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 124
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2741 122
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 115
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 869 110
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 881 107
Судебная власть - Judicial power 2120 101
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 94
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 94
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 93
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 79
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 77
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1895 70
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 70
Правительство Москвы 2064 69
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2960 68
Федеральное казначейство России 1570 68
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 63
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 61
Администрация Президента РФ 984 51
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 50
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 48
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1336 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 45
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 44
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 205 41
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 187 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1012
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 86
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 42
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 36
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 36
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 69 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 21
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 17
4CIO 718 16
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 13
Единая Россия - Политическая партия 269 13
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 12
ФРИ - Фонд Развития Интернет 120 11
АФТ - Ассоциация Финтех 60 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 11
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 11
АРБ - Ассоциация российских банков 208 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 10
ЛДПР 100 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 93 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 8
8K Association - Ассоциация 8K 162 8
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 7
Гильдия Управляющих Документацией 72 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 81 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 25 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79849 3639
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25598 3267
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54229 2443
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17799 2225
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13680 2177
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39835 1782
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15167 1621
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22486 1589
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6760 1480
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5582 1375
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6190 1202
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21629 1146
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17571 980
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7613 919
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8771 736
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4159 696
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8368 661
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4380 635
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13391 627
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2456 577
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9164 570
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26337 541
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2436 506
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 480
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11379 467
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12438 459
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6453 450
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11641 447
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3337 446
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26181 438
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11527 425
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7527 379
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6108 373
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5215 369
Сеть передачи данных 3375 365
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9071 364
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11755 363
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4209 363
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10133 363
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9897 360
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 533
Microsoft Windows 2000 12747 413
Google Android 12711 356
Apple iPhone 6 6228 255
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 253
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 247 227
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 235 200
Apple iOS 6904 199
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4198 158
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 145
Age of Kings 3452 132
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4819 130
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4372 126
МТС SIM-карты - МТС Абонент 138 120
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 120
Microsoft Windows 14563 112
МТС 3G-сеть 114 108
Google Play - Google Store - Android Market 2977 94
Apple - App Store 2636 87
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 105 74
Apple iPhone 5 754 72
Apple iPad 3752 72
Google YouTube - Видеохостинг 2460 70
МТС Деньги - МТС pay - MTS Pay 73 68
VK - Mail.ru Одноклассники 1496 68
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 67
Microsoft Skype 1984 62
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 59
Samsung Galaxy 1063 58
МТС KION - онлайн-кинотеатр 62 57
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1085 56
Oracle Java - язык программирования 2789 55
Microsoft Windows BitLocker 1285 54
Linux OS 8372 54
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 52
СКБ Контур - Контур.Фокус 744 52
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 772 52
Nokia Symbian OS 1400 51
МТС Мобильные сотрудники 99 51
Apple iPhone 4 746 51
Путин Владимир 2766 219
Евтушенков Владимир 203 123
Никифоров Николай 1172 116
Шамолин Михаил 124 106
Ушацкий Андрей 104 102
Меламед Леонид 150 99
Медведев Дмитрий 1634 99
Кусков Денис 218 96
Брюквин Юрий 291 94
Рейман Леонид 1032 90
Щеголев Игорь 691 87
Дубовсков Андрей 88 86
Николаев Вячеслав 86 85
Герчук Михаил 87 84
Лацанич Василь 105 83
Поповский Александр 90 76
Корня Алексей 76 75
Соловенчук Александр 74 74
Айбашева Анна 97 73
Шадаев Максут 662 69
Меламед Александр 91 66
Каримов Ислам 95 65
Осадчая Ирина 64 64
Каримова Гульнара 92 61
Чаркин Евгений 242 61
Кузьменко Валерия 62 61
Натрусов Артем 197 60
Мотовилов Олег 66 60
Морошкин Александр 118 56
Солодовников Дмитрий 56 56
Клепиков Алексей 93 55
Малис Александр 157 49
Халматов Максим 49 49
Сидоров Василий 52 49
Сотин Денис 149 48
Усманов Алишер 295 47
Аветисян Армен 47 47
Дьяченко Валерий 80 46
Нефедов Павел 46 45
Рылов Дмитрий 45 45
Россия - РФ - Российская федерация 124603 6174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39761 2694
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15288 1071
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50412 901
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6370 722
Украина 7320 685
Беларусь - Белоруссия 4374 683
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13259 648
Европа 21442 574
Армения - Республика 1498 484
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17201 477
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2880 385
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2396 367
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15263 358
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2635 329
Россия - СФО - Новосибирск 3757 313
Россия - Сибирь 2148 312
Узбекистан - Республика 1450 305
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 264
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2048 246
Германия - Федеративная Республика 12131 230
Россия - УФО - Екатеринбург 3362 229
Казахстан - Республика 4936 218
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2350 217
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1222 215
Швеция - Королевство 3541 199
Европа Восточная 3004 194
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2352 192
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2535 184
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1301 183
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1119 177
Финляндия - Финляндская Республика 3484 174
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2405 174
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1409 169
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1158 168
Индия - Республика 5108 160
Турция - Турецкая республика 2098 159
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1029 159
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1435 154
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1005 154
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42459 1814
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42636 1676
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20904 1282
Абонентская база - Абонентская плата 5322 1071
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15311 911
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5780 891
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14278 804
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3305 739
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8945 657
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24573 561
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1924 387
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6499 384
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6917 381
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10669 341
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 5174 322
Кредитование - Сrediting - Заём 5929 320
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4607 319
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3081 282
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9395 277
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6499 274
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10106 274
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8412 269
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4294 264
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4566 263
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5307 258
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5061 250
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6189 250
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10945 249
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4898 245
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3971 244
Страхование - Страховое дело - Insurance 5229 232
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5585 229
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3216 225
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4251 216
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 748 210
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6950 205
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3965 200
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4740 196
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4323 194
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5483 192
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 502
Коммерсантъ - Издательский дом 1284 156
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 145
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 812 123
Thomson Reuters - Рейтер 5782 86
91Mobiles 1717 85
Прайм - Агентство экономической информации 858 69
Ведомости 585 66
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 65
РИА Новости 809 50
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 49
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 45
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 34
CNews Межзвездные перелеты 43 32
Forbes - Форбс 644 31
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 27
Известия ИД 482 26
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 22
CNews - ZOOM.CNews 1759 22
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 20
Bloomberg 1122 20
Стрим-ТВ - телекомпания 157 18
ComNews - Медиа-бизнес 96 18
Россия 24 - телеканал 102 13
FT - Financial Times 1174 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 11
TAdviser - Центр выбора технологий 309 11
Wikipedia - Википедия 442 11
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 10
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 51 10
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 10
Apps4All 26 9
КиноПоиск - портал о кино 162 9
РБК ТВ - телеканал 82 8
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
Economic Times 42 8
За Телеком - telegram-канал 42 8
Viasat Premium HD 20 8
РБК Daily 91 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7507 500
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 208
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 138
IDC - International Data Corporation 4856 101
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2259 90
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 54
Gartner - Гартнер 3488 51
CNews Инновация года - награда 75 36
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 29
S&P - Standard and Poor’s 483 24
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 21
Juniper Research 505 17
Moody's Investors Service 135 14
Mobile Research Group 67 14
S&P 500 552 11
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 11
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 10
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 9
IDC Russia - IDC Россия 161 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 186 8
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 58 8
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 8
GfK Rus - ГФК-Русь 208 8
Internet Stock Report 994 8
Strategy Analytics 283 8
ABI Research 233 8
CNews IaaS рейтинг 15 6
IHS Infonetics Research 90 6
Fortune Global 500 283 5
Synergy Research Group 40 5
Infonetics Research 50 5
Markets&Markets Research 105 5
eMarketer 201 5
Forrester Research 814 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 5
Datamonitor 83 5
SmartMarketing 73 5
CNews SaaS рейтинг 23 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1300 53
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 729 48
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 205 41
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 672 29
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 27
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 339 23
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 136 22
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 22
РАН - Российская академия наук 1809 22
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 20
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 226 20
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 380 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 18
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 211 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 489 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 15
МЭИ - Московский энергетический институт 93 12
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 10
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 49 9
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 220 9
ИИИ - Институт исследований интернета 47 8
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 167 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 73 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 7
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 7
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 61 7
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 7
ТГУ - Томский государственный университет 129 7
ИРИ - Институт развития интернета 115 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 6
Академгородок Новосибирск 104 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 6
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 22 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11740 620
CNews FORUM Информационные технологии завтра 879 87
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1812 68
CNews AWARDS - награда 416 68
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 43
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1027 42
CNews Баттл 49 37
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 34
День молодёжи - 27 июня 696 32
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2102 31
CNews FORUM Кейсы 101 30
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 26
Связь-Экспокомм 94 19
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 18 18
Международный женский день - 8 марта 282 14
МТС Телеком Идея 52 12
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 10
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 9
Oracle AppsForum 23 8
CNews APPWards 36 8
Digital October - конференционное пространство 90 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 7
Цифровая прокачка региона 29 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 5
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 5
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 5
ИнфоКом 86 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 5
День знаний - 1 сентября 30 5
Oracle Modern Cloud Day 10 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 4
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227890, в очереди разбора - 869689.
Создано именных указателей - 115074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще