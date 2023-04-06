Индексная книга CNews*
МТС Мобильные ТелеСистемы Mobile TeleSystems
Публикаций - 9652, упоминаний - 17344
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2766 219
|Евтушенков Владимир 203 123
|Никифоров Николай 1172 116
|Шамолин Михаил 124 106
|Ушацкий Андрей 104 102
|Меламед Леонид 150 99
|Медведев Дмитрий 1634 99
|Кусков Денис 218 96
|Брюквин Юрий 291 94
|Рейман Леонид 1032 90
|Щеголев Игорь 691 87
|Дубовсков Андрей 88 86
|Николаев Вячеслав 86 85
|Герчук Михаил 87 84
|Лацанич Василь 105 83
|Поповский Александр 90 76
|Корня Алексей 76 75
|Соловенчук Александр 74 74
|Айбашева Анна 97 73
|Шадаев Максут 662 69
|Меламед Александр 91 66
|Каримов Ислам 95 65
|Осадчая Ирина 64 64
|Каримова Гульнара 92 61
|Чаркин Евгений 242 61
|Кузьменко Валерия 62 61
|Натрусов Артем 197 60
|Мотовилов Олег 66 60
|Морошкин Александр 118 56
|Солодовников Дмитрий 56 56
|Клепиков Алексей 93 55
|Малис Александр 157 49
|Халматов Максим 49 49
|Сидоров Василий 52 49
|Сотин Денис 149 48
|Усманов Алишер 295 47
|Аветисян Армен 47 47
|Дьяченко Валерий 80 46
|Нефедов Павел 46 45
|Рылов Дмитрий 45 45
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227890, в очереди разбора - 869689.
Создано именных указателей - 115074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227890, в очереди разбора - 869689.
Создано именных указателей - 115074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.