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МТС Мобильные ТелеСистемы Mobile TeleSystems
МТС (Мобильные ТелеСистемы или Mobile TeleSystems) представляет собой крупную российскую телекоммуникационную компанию, которая трансформируется в цифровую экосистему, предоставляя разнообразные услуги и решения. Компания является частью группы компаний МТС, куда входят такие направления как «МТС Digital», «МТС Cloud», «Big Data МТС», MTS AI, Visionlabs, объединенные в технологическую компанию «МТС Web Services» (MWS).
МТС развивает свою сеть, внедряя современные технологии и оборудование. В 2025 году компания завершила масштабные проекты по расширению сети LTE в различных регионах России, включая установку отечественных базовых станций «Иртея» в Республике Дагестан, Красноярском крае, Тюменской области и других регионах. Особое внимание уделяется развитию сети в малых населенных пунктах, где ранее существовали цифровые "белые пятна". В рамках программы устранения цифрового неравенства МТС обеспечила связью более 20 тысяч жителей деревень и сел Смоленской области.
Компания также работает над модернизацией существующей инфраструктуры, переводя частоты с 3G на 4G, что позволило значительно увеличить скорость мобильного интернета в таких городах как Арзамас, Омск, Кызыл и других. В Москве МТС реализовала концепцию централизованного управления радиосетью (BTS-отель), которая будет использоваться в будущих сетях 5G.
В сфере цифровых сервисов МТС развивает несколько направлений. «МТС Медиа» объединила управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в единый контентный кластер. Платформа «МТС Линк» была обновлена для нужд крупного бизнеса, получив расширенные функции управления командами и защиты данных.
Особое внимание уделяется развитию сервисов на базе искусственного интеллекта. MTS AI представила новую большую языковую модель Cotype Pro 2 и начала коммерциализацию ИИ-ассистента для разработчиков Kodify 2. Также был запущен "Умный SMS-Фильтр" для приложения Membrana.
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СОБЫТИЯ
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|06.08.2026
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МТС усилила связь на Иртышской набережной в Омске
базовой станции средняя скорость мобильного интернета в районе Иртышской набережной, улицы Чокана Валиханова и других популярных прогулочных зонах выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одной из популярных городских локаций. Улучшение качества связи почувствуют не только жители близлежащих кварталов, но и посет
|06.08.2026
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МТС улучшила мобильную связь в поселке связистов
ла мобильную связь в Новосибирской области. Улучшения затронули 16 населенных пунктов Мошковского района, включая поселок Радуга, известный как поселок связистов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующих базовых станций максимально возможная скорость в локациях работ инженеров выросла на 10-20%. Увеличилась и е
|06.08.2026
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Цифровые технологии МТС помогают бороться с дорожными заторами в столице Хакасии
ониторингу дорожной обстановки на одном из самых загруженных перекрестков в Абакане. Развернутая «умная» система, состоящая из оборудования для контроля потока автотранспорта и телеком-инфраструктуры МТС, позволяет повысить пропускную способность перекрестка, избежать дорожных заторов и оперативно выявлять дорожно-транспортные происшествия и инциденты. Об этом CNews сообщили представители <
|05.08.2026
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МТС запускает для жителей Нижегородской области с инвалидностью бесплатный курс по ИИ с нуля
ПАО «МТС» объявляет о старте регистрации для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области на
|05.08.2026
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Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»
ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках о
|05.08.2026
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МТС и «Синергия» расширяют цифровые возможности обучения
ить часть материалов по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в мобильном формате на специальных условиях. Об этом CNews сообщил представитель МТС. МТС в рамках партнёрства разработала для студентов университета комплексное технологическое решение по предоставлению доступа к мобильному формату обучения. Решение включает в себя
|05.08.2026
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МТС покрыла сетью 4G поселок Цемзавод в Ульяновской области
ии в поселке Цемзавод Сенгилеевского района Ульяновской области. Теперь местные жители смогут пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Технические специалисты МТС запустили современную базовую станцию. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в посёлке городского типа Цемзавод выросла более чем на треть. Теперь более тысячи местных
|05.08.2026
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МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области
ысокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для 30 тыс. жителей, в том числе для гостей парка регионального значения «Ключи». Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС развернули отечественную сеть LTE в населенных пунктах Прохоровского района: Береговском, Коломыцевском и Прелестненском сельских поселениях. Благодаря использованию
|05.08.2026
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В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке
Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Андреевка Хас
|05.08.2026
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МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои
чили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих
|04.08.2026
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МТС расширила покрытие сети на озере Мочох
х есть выбор и возможность оставаться на связи или отдыхать от информационного потока осознано. Надеюсь, что жители и гости Дагестана с радостью примут наши технические улучшения», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.
|04.08.2026
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Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске
м из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС. Бесплатный интернет теперь покрывает все прогулочные зоны вдоль большого и малых фонтанов, а также территорию отдыха со скамейками. Суммарная пропускная способность канала 200 Мбит/с, что
|04.08.2026
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края
ния провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, в результате которого скорость мобильного интернета в восточной столице региона выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных в центре Канска, а также нарастить в городе объем интернет-трафика. Модерни
|31.07.2026
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ИИ упростит малому бизнесу Нижнего Новгорода работу с клиентами
МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе «МТС Optimus». Решение поможет предпринимателям Нижнего Новгорода и Нижегородской области отсл
|31.07.2026
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МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре
ПАО «МТС» расширила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижнев
|31.07.2026
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МТС улучшила курс денежных переводов за рубеж для физлиц через свои салоны связи
МТС сообщила об улучшении курса конвертации рубля в иностранные валюты для денежных переводов физлиц за рубеж через салоны розничной сети МТС. Такие переводы осуществляются на карты иностранных банков или в банковские отделения для выдачи наличных. Кроме того, физлицам доступны денежные переводы за рубеж онлайн – с помощью прилож
|31.07.2026
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МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s
i Pura 90s с камерой с суперзумом и ИИ-функционалом. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max доступ
|31.07.2026
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В «МТС Геоэффект» появилась ИИ-аналитика и сегментация по интересам
МТС объявляет об обновлении сервиса «Посещаемость объектов» в рамках платформы «МТС Геоэффект», помогающей бизнесу оценивать посещаемость локаций и рентабельность проектов н
|31.07.2026
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МТС ускорила мобильный интернет в многофункциональном комплексе «Ботаника» в Москве
м-оборудования компании-резиденты, гости и посетители комплекса могут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для расширения покрытия и увеличения пропускной способности сети в торгово-офисном центре «Ботаники» инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной систе
|31.07.2026
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МТС «прошла» по следам аборигенов
ищу Ущу. Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование, а также обновили существующее, чтобы увеличить покрытие сети и скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технические специалисты МТС провели работы на базовых станциях самого поселка, а также установили новое оборудование в окрестностях Хурбы, что позволило равномерно распределить нагр
|31.07.2026
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Российская базовая станция от МТС накрыла LTE старинное сибирское село в Приангарье
льный интернет LTE с помощью базовой станции отечественного производства «Иртея», входящей в группу МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС запустили соврем
|31.07.2026
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Новосибирские компании внедряют решения для защиты ИТ инфраструктуры
простоя бизнеса, утраты данных, финансовых и имиджевых потерь. Об этом CNews сообщили представители МТС. MWS Cloud, входящая в МТС, предоставила «Восточной Технике» облачный сервис для о
|31.07.2026
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МТС усилила сеть LTE в Прогрессе и Новорайчихинске
ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE в двух поселках Амурской области, где проживает
|30.07.2026
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МТС выпустила гайд по организации мероприятий с применением ESG-практик
ПАО «МТС» объявляет о выпуске методического пособия по организации мероприятий с учетом принципов
|30.07.2026
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МТС улучшила LTE в Чингансола и Керебеляк
вского района Республики Марий Эл. После запуска дополнительного LTE диапазона местные жители и туристы смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования и вывели в эфир «дальнобойные» базовые станции стандарта LTE-900 в деревне Чингансола и селе Керебеляк. Улучшенная сеть охватывает частны
|30.07.2026
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Дети Тюмени смогут оповестить родителей об опасности с помощью SOS-кнопки МТС
в ситуациях, когда родителей нет рядом. Ребенок сможет отправить свою геолокацию взрослым с помощью кнопки-виджета на экране смартфона, в том числе и при отрицательном балансе телефона. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие возможности оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о состоянии баланса — ключевой потребност
|30.07.2026
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МТС расширила покрытие возле новостроек Михайловска
астущих районах Михайловска. Качественное покрытие сети появилось в северной части города, где уже много лет ведется активная застройка и развитие инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС расширила сеть в районе Адмиральского парка, двух скейт-парков и к северу от этих достопримечательностей. Также инженеры улучшили покрытие в районе строительного центра «Римский
|30.07.2026
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В пик летнего сезона МТС ускорила мобильный интернет у амфитеатра на центральной набережной Волгограда
рада. Благодаря строительству новой базовой станции в районе амфитеатра на Центральной набережной Волгограда средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое телеком-оборудование заработало в районе Нулевой Продольной магистрали и улицы 62-й Армии – одной из самых загруженных и популярных прогулочных зон Волгограда. Улучшения качества свя
|30.07.2026
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МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке
— от расчета экономического эффекта до первого счета на оптовом рынке. Выход на энергорынок позволит пермским компаниям сэкономить десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис берет на себя всю организационную работу: подготовку документов, взаимодействие с регуляторами, согласование точек поставки. Также он поможет установить и настроить систему коммерче
|29.07.2026
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Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов
Иск к МТС Как выяснил CNews, миллиардер Андрей Раппопорт подал в Арбитражный суд Москвы иск к сотов
|29.07.2026
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МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области
ые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внима
|29.07.2026
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J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность
ого итогового документа. Однако следующим шагом становится возможность адаптировать формат итогов под вид мероприятия: планерка, мозговой штурм, собеседование и прочие. Такая возможность уже доступна в «МТС Линк» и частично реализована в серверном решении TrueConf Room, где изменение формата итогов доступно посредством написания промпта. Функциональность потенциально сможет помочь снизить а
|29.07.2026
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МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей
да быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС. «SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложени
|29.07.2026
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Жители еще трех забайкальских сел вышли на связь от МТС
МТС сообщает о расширении покрытия сети в малых селах Забайкальского края. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили более 400 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС подключила к своей сети села Глинянка Шелопугинского, Верхняя Талача и Атамановка Карымского округов.
|29.07.2026
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МТС поможет родителям следить за безопасностью детей в Прикамье
елям всегда быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Прикамья и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС. «SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложени
|29.07.2026
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МТС открыла для иркутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s
ыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступе
|29.07.2026
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МТС открыла для якутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s
ыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступе
|28.07.2026
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МТС поможет родителям определять местоположение ребенка
ые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внима
|28.07.2026
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МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области
Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив д
|28.07.2026
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МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S
ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s с камерой с
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|Евтушенков Владимир 217 133
|Натрусов Артем 313 132
|Белов Андрей 135 132
|Пахомов Александр 140 130
|Сысоева Евгения 129 129
|Чаркин Евгений 317 118
|Егошин Сергей 117 117
|Никифоров Николай 1138 115
|Шамолин Михаил 124 106
|Ушацкий Андрей 105 103
|Николаев Вячеслав 104 103
|Кайгородова Оксана 102 102
|Медведев Дмитрий 1665 101
|Нестеров Алексей 175 100
|Меламед Леонид 150 99
|Зимин Константин 102 99
|Сахарова Наталья 99 98
|Губанов Андрей 117 98
|Кусков Денис 221 97
|Рейман Леонид 1065 97
|Брюквин Юрий 300 96
|Абакумов Евгений 227 92
|Галактионова Инесса 120 91
|Кабанов Марат 91 91
|Двинина Олеся 89 89
|Щеголев Игорь 699 89
|Дубовсков Андрей 89 87
|Быков Алексей 91 86
|Герчук Михаил 88 85
|Лацанич Василь 106 84
|Клепиков Алексей 121 81
|Экшенгер Наталья 81 81
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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