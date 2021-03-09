Корня Алексей

Хозяева забрали у МТС президента 2

МТС определила список кандидатов в совет директоров 1

МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта 1

МТС вложит в развитие цифровой инфраструктуры Ставрополья 3 млрд рублей 2

МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1

МТC продала украинские активы 1

МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA 1

МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона 2

В МТС назначен новый глава розничной сети 3

МТС и правительство Москвы заключили соглашение о развитии 5G 2

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 3

Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1

МТС определила список кандидатов в совет директоров 1

МТС откроет исследовательский центр для разработки решений на базе речевых технологий 2

МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 2

МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1