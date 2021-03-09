Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корня Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 99
Корня Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дмитриев Кирилл 93 5
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 5
|Путин Владимир 1826 5
|Засурский Артём 7 5
|Дубовсков Андрей 82 5
|Юмашев Валентин 6 4
|Катков Алексей 26 4
|Евтушенков Феликс 15 4
|Евтушенков Владимир 130 3
|Лацанич Василь 92 3
|Теодос Антонио Антониос 3 3
|Николаев Вячеслав 56 3
|Эрнст Константин 11 3
|Ершов Андрей 45 3
|Шоржин Валерий 32 3
|Розанов Всеволод 6 3
|Акимов Максим 167 3
|Ушацкий Андрей 100 2
|Кузнецов Павел 13 2
|Кулешов Александр 15 2
|Мишин Игорь 5 2
|Ведяхин Александр 43 2
|Каменский Андрей 8 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Брусилова Елена 5 2
|Барсегян Алексей 4 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Шамолин Михаил 102 2
|Галицкий Александр 82 2
|Добродеев Борис 83 2
|Тарасенко Оксана 10 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Schüssel Wolfgang - Шюссель Вольфганг 2 2
|Греф Герман 205 2
|Угрюмова Полина 2 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Ханин Александр 42 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763682, в очереди разбора - 667369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763682, в очереди разбора - 667369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru