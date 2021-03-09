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Корня Алексей


09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 2
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 2
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 1
20.08.2020 МТС крушит свою розничную сеть. Закрыто 600 салонов связи 1
22.07.2020 МТС, МФТИ и «Сколково» открыли магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
19.03.2020 МТС и «Первый канал» создали совместное предприятие 1
16.03.2020 МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа» 2
02.03.2020 МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта 1
22.01.2020 МТС вложит в развитие цифровой инфраструктуры Ставрополья 3 млрд рублей 2
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
25.11.2019 МТС представила стратегию развития CLV 2.0 2
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
25.11.2019 МТC продала украинские активы 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 2
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 2
11.11.2019 Российские ИТ-гиганты создали альянс по развитию искусственного интеллекта 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena 1
17.09.2019 МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA 1
10.09.2019 МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона 2
02.09.2019 В МТС объявили о назначении нового топ-менеджера 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 3
10.06.2019 МТС и правительство Москвы заключили соглашение о развитии 5G 2
06.06.2019 МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 3
28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
16.04.2019 МТС откроет исследовательский центр для разработки решений на базе речевых технологий 2
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам 1
13.03.2019 МТС запускает интерактивную медиаплатформу WASD.TV для киберспорта 2
26.02.2019 МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 2
13.02.2019 МТС потратила 11,4 млрд руб. на банк имени самой себя 1
13.02.2019 МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 95% 2
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 3
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 1

Публикаций - 73, упоминаний - 99

Корня Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 72
АФК Система ПАО 995 20
NVision Group - Энвижн Груп 545 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Mobile TeleSystems B.V. 6 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
Huawei 2731 4
Microsoft Corporation 11110 3
Ситроникс - Sitronics 562 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Ростелеком Связьинвест 699 2
Рустелеком ТК 197 2
Juniper Networks 168 2
РТИ 122 2
Samsung Electronics 5686 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Vodafone Group 381 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Ericsson 861 2
Интеллект Телеком 35 2
Rakuten 29 1
Alawar - Алавар 29 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Авантаж 48 1
ICG - International Communication Group 4 1
GTIB 3 1
Coriant 12 1
МТС Северо-Запад 44 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Trustworks Global 3 1
ВолгаТелеком 219 1
МТС банк 254 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Danone - Данон 45 2
Группа ЛСР 6 2
Газпром нефть 382 2
X5 Group 599 2
МТС Медиа 8 2
NEQSOL Holding 7 2
Lamoda 83 2
Spencer Stuart International 2 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
Almaz Capital Partners 118 2
Thomas Cook 6 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
Система Капитал УК 9 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
МТС Инвестиции 4 1
Anko Retail 1 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Intel Capital 75 1
PwC Россия 6 1
PwC UK 1 1
International Petroleum Limited 1 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Preludium 2 1
AEG - Anschutz Entertainment Group 1 1
WikiMart - Викимарт 40 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Президент Российской Федерации 1440 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 2
Лига стримеров 2 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Big Data - Большие данные 1136 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Smartphone - Смартфон 773 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Умные платформы 499 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
MTS StartUp Hub 26 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
МТС Деньги 42 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
DoubleMe 2 1
SAP Process Mining by Celonis 13 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 1
АПК Минсельхоза России 2 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 2 1
Ericsson IoT Accelerator 3 1
Visorcam - сервис передачи спортивной трансляции от первого лица 1 1
МТС Маркетолог 6 1
МТС Live Arena 1 1
RobotsCity 2 1
ByteDance TikTok 95 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Evernote 178 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 5 1
CloudМТS 19 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 1
Microsoft Azure Stack 56 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Microsoft Azure 1171 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Дмитриев Кирилл 93 5
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 5
Путин Владимир 1826 5
Засурский Артём 7 5
Дубовсков Андрей 82 5
Юмашев Валентин 6 4
Катков Алексей 26 4
Евтушенков Феликс 15 4
Евтушенков Владимир 130 3
Лацанич Василь 92 3
Теодос Антонио Антониос 3 3
Николаев Вячеслав 56 3
Эрнст Константин 11 3
Ершов Андрей 45 3
Шоржин Валерий 32 3
Розанов Всеволод 6 3
Акимов Максим 167 3
Ушацкий Андрей 100 2
Кузнецов Павел 13 2
Кулешов Александр 15 2
Мишин Игорь 5 2
Ведяхин Александр 43 2
Каменский Андрей 8 2
Брюквин Юрий 196 2
Чернышева Татьяна 5 2
Халин Дмитрий 52 2
Голяндрина Мария 4 2
Брусилова Елена 5 2
Барсегян Алексей 4 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Шамолин Михаил 102 2
Галицкий Александр 82 2
Добродеев Борис 83 2
Тарасенко Оксана 10 2
Лысенко Эдуард 209 2
Schüssel Wolfgang - Шюссель Вольфганг 2 2
Греф Герман 205 2
Угрюмова Полина 2 2
Ковнир Евгений 71 2
Ханин Александр 42 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Украина 3374 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Нидерланды 976 3
Узбекистан - Республика 823 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Европа 3766 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Кронштадт 50 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Пензенская область 347 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Великобритания - Уэльс 27 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Ульяновск 293 1
Кипр - Республика 247 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - Саранск 198 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Казахстан - Алматы 264 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Киров 246 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
Forbes - Форбс 442 2
Axel Springer 5 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Variety 10 1
Newsweek 20 1
Будущее России. Национальные проекты 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
500 Startups 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
ЭЛАС НПО 6 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763682, в очереди разбора - 667369.
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