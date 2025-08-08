Разделы

Московский Политех Московский политехнический университет

Московский Политех - Московский политехнический университет

СОБЫТИЯ


08.08.2025 Технические специальности обеспечили рекордный приток абитуриентов в Московский Политех

в роста — количество заявлений увеличилось с 604 до 1179. Ответственный секретарь приемной комиссии Московского политеха Юрий Анфимов отметил, что рост приема в ведущие вузы крупных городов мож
15.07.2025 Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов

осковского Политеха и 2ГИС позволил решить проблему сложной логистики по университетскому кампусу. «Московский Политех по итогам завершения проекта получил актуальные и детализированные данные

18.06.2025 Студентов Московского Политеха научат работать в программных решениях одной из самых востребованных ИT-платформ

будущих студентов приготовлено 50 бюджетных и 50 платных мест. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха. По словам Марии Одинцовой, менеджера по работе с учебными заведениями «
19.05.2025 Московский Политех представил первый российский гибридный гоночный спортпрототип FDR12

технологии, применяемые затем на серийных автомобилях. Наша цель в этом и состоит», – заявил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский. Глава университета также объявил о создании факул
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика

Студент первого курса Московского Политеха Артем Пивко в составе команды разработал решение для анализа и прогнозирования загруженности пешеходных зон. Созданный для Центра организации дорожного движения правительст
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов

ривычные сервисы. Авторы проекта — Куракин Георгий Александрович (НИУ ВШЭ) и Алдаг Алгюль Имамовна (Московский Политех) — разработали систему под научным руководством к.т.н., доцента Кирилла Пи
13.06.2024 Московский Политех внедряет ИИ для повышения эффективности приемной кампании и трансформации обучения

Политеха Илья Красильников. Другое направление применения ИИ - генерация образовательного контента. Московский Политех в сотрудничестве с Яндексом запускает проект по использованию сервиса Yand
10.06.2024 Московский Политех объединил кадровые процессы на единой платформе «1С»

дровые процессы, повысить прозрачность и эффективность управления персоналом во всех подразделениях Московского Политеха. Теперь HR-специалисты головного вуза и филиалов работают в едином инфор
06.06.2024 Аспирант Московского Политеха разработал инструмент для защиты криптографических ключей от атак

Александр Плоткин, аспирант Московского Политеха, разработал инструмент для защиты криптографических ключей в блокчейн-системах от различных угроз и атак. Его разработка повышает безопасность и надежность криптовалютных т
04.06.2024 В Московском Политехе представили эффективный метод защиты электронной почты от нежелательных сообщений

ктивности защиты почтовых сервисов от нежелательных сообщений. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха. Электронная почта является одним из наиболее широко используемых средст
17.05.2024 Московский Политех создал новую материально-техническую базу для разработки образцов электромобилей

Передовая инженерная школа (ПИШ) электротранспорта Московского Политеха в рамках государственной программы поддержки университетов в России «При
10.04.2024 Студент Московского Политеха представил BIM-решение для эксплуатации зданий

Студент второго курса факультета информационных технологий Московского политехнического университета Петр Птушкин представил проект Inwors - программное обеспечение для создания строительных сооружений на этапе эксплуатации с использованием BIM-техноло
22.02.2024 Московский Политех перевыполнил показатели по проекту «Цифровые кафедры» на 123%

го потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика России». На «Цифровой кафедре» Московского Политеха действуют пять образовательных программ, программ профессиональной переп
27.11.2023 Московский Политех стал технологическим партнером Центра роботизации технологий городского хозяйства в Сколково

дальнейшего внедрения инновационных проектов в сфере уборки и содержания городской инфраструктуры. Московский Политех объявлен технологическим партнером Центра, что подразумевает активное учас
10.10.2023 ИТ-компания «Айти бастион» и московский Политех заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

— проректор по развитию дополнительного профессионального образования и взаимодействию с партнерами московского Политеха Гюзель Шарипзянова. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона»
21.09.2023 ISBC и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве

хнологиям и прикладным знаниям, – сказала Дарья Дьякова, начальник Центра карьеры и трудоустройства Московского Политеха. – Мы верим, что наше партнерство будет способствовать созданию устойчив
19.01.2023 В Московском Политехе создадут центры реверс-инжиниринга и технологической поддержки

023 г. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха. Специалисты будут проводить исследования уже существующих технологий в

08.11.2022 В Московском Политехе разработали прототип двуручного робота, умеющего общаться жестами

некие антропоморфные существа, — сказал профессор кафедры инфокогнитивных технологий ИТ-факультета Московского Политеха Юрий Филиппович. — Сейчас принято использовать слово “роботы”, но думаю,
12.10.2022 Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами

В Московском Политехе совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются разработкой систем
09.06.2022 В Московском Политехе для обучения ИТ-специалистов выделят порядка 900 мест

дверей, чтобы ребята смогли познакомиться со всеми направлениями подготовки, которые предоставляет Московский Политех. У нас более 10 общежитий, и мы обеспечиваем комфортное проживание абитури
30.03.2022 В Московском Политехе разработали систему управления беспилотными грузовиками для магистральных перевозок

троль ситуацией. Идея беспилотных грузоперевозок не нова, но именно сейчас, по мнению исследователя Московского Политеха Владислава Южакова, она имеет большие шансы на реализацию. В качестве ко
25.02.2022 Московский Политех презентовал новый элекромотоцикл MIG R2

Команда студентов и инженеров Московского Политеха презентовала новый электромотоцикл MIG R2, который отправится участвоват
07.06.2019 Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ

ьскими центрами по созданию инновационных площадок для разработки и внедрения решений в области ИИ. Московский Политех обладает уникальными компетенциями в этой сфере. В новой организации будут
28.01.2011 Система управления учебным процессом «Аксиома» внедрена в Электростальском политехническом институте МИСиС

Специалисты компании «МНПП Намип» выполнили работы по внедрению АИС поддержки образовательного процесса и научных исследований «Аксиома» в Электростальском политехническом институте (филиале) Национального исследовательского технологического университета МИСиС по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Потребность автома
06.03.2008 МГТУ МАМИ ищет поставщика компьютерного оборудования

вание и оргтехнику, в связи с чем объявил открытый аукцион № 03оа/08 по выбору поставщика. Начальная цена контракта составляет 3 700 тыс. руб.; источник финансирования – бюджет РФ. На доставку товара МГТУ МАМИ отводит 3 дня с момента подписания сторонами госконтракта. Принимать заявки от потенциальных поставщиков заказчик намерен с 6 по 26 марта. На 26 число также намечает оценку и сопостав

