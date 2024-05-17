Московский Политех создал новую материально-техническую базу для разработки образцов электромобилей

Передовая инженерная школа (ПИШ) электротранспорта Московского Политеха в рамках государственной программы поддержки университетов в России «Приоритет 2030» завершила оснащение материально-технической базы лабораторий «‎Виртуальные испытания автомобилей», «Электромобильность и мехатроника», а также производственной лаборатории Центра технологического сопровождения и Центра реверс-инжиниринга и стандартизации. На модернизацию оборудования и оснащение лабораторий было выделено порядка 240 млн руб. Это оборудование позволит ПИШ создавать электротранспорт по принципу «полного цикла» – от проектирования, производства компонентов и сборочных работ до проведения испытаний готового образца. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Новые лаборатории оснащены учебным программно-аппаратным комплексом и современным оборудованием. В Центре технологического сопровождения появились токарные и фрезерные станки с ЧПУ, такие как высокоскоростной сверлильно-резьбонарезной обрабатывающий центр Hision V-180, вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Weide VMС855 и пятиосевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр Tenoly 208MSY. Кроме того, были приобретены электроэрозионные станки TIPTOP MACHINERY MC 3240 и HDC 4535, оптоволоконный лазерный труборез SEKIRUS P2606M, а также робототехнические комплексы Kawasaki серии RS с различными функциями, включая лазерную резку, сварку, напайку, фрезерование и сверление.

Московский Политех Московский Политех создал новую материально-техническую базу для разработки образцов электромобилей

Для Центра реверс-инжиниринга и стандартизации были закуплены учебные лабораторные стенды, такие как разрезные модели синхронного электродвигателя и аккумуляторной батареи, стенды для изучения инвертора, микропроцессорной техники, датчиков и элементов систем управления, а также стенд для испытания электромоторов. В лаборатории VR-проектирования установлена динамическая платформа GameStul! Gordeo и программно-аппаратные комплексы с системами виртуальной реальности HTC VIVE PRO Eye.

«Благодаря новому оборудованию, такому как пятиосевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр Tenoly, мы можем не только в два раза сократить очередь на изготовление деталей, но и ускорить сам процесс производства за счет технологических особенностей нового оборудования», – сказала Дарья Исакова, директор департамента по сопровождению и развитию инфраструктуры ПИШ электротранспорта Московского Политеха.

ПИШ сотрудничает с лидерами машиностроения – «Автотор», «Меркатор» и «Камаз» – в создании проектов пилотных образцов электромобилей. Расширение собственной материально-технической базы позволит ПИШ эффективнее реализовывать совместные проекты и удовлетворять потребности внешних заказчиков.

«Помимо нового оборудования, мы гордимся тем, что на нем работают наши высококлассные специалисты. Благодаря своим знаниям и навыкам, они смогли в кратчайшие сроки освоить новую технику и начать выполнять поставленные задачи. Человеческий ресурс для нас — самое важное, особенно когда речь идет о профессионалах своего дела. Поэтому мы рады создавать благоприятную инфраструктуру и способствовать их развитию в сфере инженерии», – отметил Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха.