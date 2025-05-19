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Пабло Итурралде
УПОМИНАНИЯ
Пабло Итурралде и организации, системы, технологии, персоны:
|Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
|Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
|Kawasaki Heavy Industries 15 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
|ЦПРАС - Центр перспективных разработок автономных систем 1 1
|Московский Политех - FDR12 - российский гибридный гоночный спортпрототип 1 1
|HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
|Наливайко Антон 1 1
|Исакова Дарья 1 1
|Ускова Ольга 167 1
|Панокин Николай 3 1
|Миклушевский Владимир 18 1
|Теплов Павел 17 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 4
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 2
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