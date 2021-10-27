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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Английский язык



27.10.2021 «Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 2
01.07.2021 Группа компаний ЦРТ представляет AI-решение для протоколирования корпоративных совещаний 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
09.06.2021 ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект» 1
25.05.2021 5 сайтов, которые помогут выучить английский 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
16.02.2021 Присутствие Skysmart на рынке дополнительного образования выросло в 2,6 раза 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center 1
07.12.2020 Объединяя идеи: обзор универсальной системы видеоконференций HUAWEI IdeaHub 1
17.11.2020 Москвичи выберут темы для нового онлайн-курса образовательного комплекса «Техноград» 1
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний 1
27.10.2020 Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 1
15.10.2020 Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP 1
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» 1
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
23.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: развитие бизнеса с помощью облачных технологий 1
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM 1
14.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий 1
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации 1
04.06.2020 Abbyy обновила и переименовала Finereader 15 1
21.05.2020 Сбербанк запустил Android-приложение для внешнеэкономической деятельности 1
14.04.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний 1
30.03.2020 «АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена 1
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
10.02.2020 «Алиса» обновила умную камеру 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 1
11.11.2019 Konica Minolta представила многоязычную систему устного перевода для госучреждений Японии 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
23.10.2019 Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис» 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1

Публикаций - 372, упоминаний - 405

Английский язык упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20924 46
Abbyy 1046 32
Google LLC 9368 22
Yandex - Яндекс 4523 18
Apple Inc - Эппл Рус 10063 18
Promt - Промт 255 14
Meta - Facebook 4104 14
Twitter 2276 11
Nokia Corporation 5228 10
VK - Mail.ru Group 2798 10
Paragon Software Group - PSG 324 10
4990 10
Samsung Electronics 8904 9
Intel Corporation 10761 8
SAP SE 4354 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 6
IBM 8608 6
Siemens AG - Сименс Россия 2218 5
Sony 5558 5
Amazon Inc - Amazon.com 2501 5
Oracle Corporation 5752 5
Nuance Communications 68 5
1С-Битрикс 388 5
Lenovo Motorola 3318 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1778 4
HP - Hewlett-Packard 3422 4
Accenture - Аксенчер 767 4
Parallels Holdings 484 4
LG Electronics 3114 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8487 4
Huawei 3109 4
Oracle - Sun Microsystems 2106 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 3
Cisco Systems 4617 3
Micro Focus - Novell 844 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 923 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 88 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 5
X5 Group - Пятерочка 597 4
X5 Group 626 4
HeadHunter Group - HH Group 373 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 33 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 242 3
Роснефть НК 416 3
BMW 370 3
Вертолеты России 123 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 24 2
Татнефть 169 2
X5 Group - Перекресток 250 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 2
СберАвто 18 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 552 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Бином 18 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 207 2
Alpari - Альпари 50 2
Audi 173 2
Почта России ПАО 1758 2
Аэрофлот 612 2
Газпром ПАО 738 2
Арсеналъ 40 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 2
Евросеть Техмаркет 70 1
PPE Group 14 1
TripAdvisor 38 1
Rakuten Shopping - Buy.com 76 1
Просвещение ГК 8 1
Citigroup 270 1
МБА-Москва Банк 7 1
Hasbro 34 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
РЖД - Российские железные дороги 1306 1
Bridgestone - Бриджстоун СНГ 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 522 1
Pearson 25 1
Jaguar Land Rover 74 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2695 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2000 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1926 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 3
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 123 1
Управление делами президента Российской Федерации 44 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Министерство юстиции Японии - Министерство юридических дел 1 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 63 1
Администрация Президента РФ 321 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 16 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 4 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2322 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 178 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 1
Правительство РФ 2617 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2267 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 1
Руссофт - Russoft 333 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
Linux Foundation 161 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 166 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 5 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 20
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 16
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1381 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1074 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 8
3G - Стандарт мобильной связи 5056 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1410 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 953 7
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 213 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 359 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2010 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2964 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1263 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2387 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 510 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1627 5
Smartphone - Смартфон 869 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 671 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1235 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3484 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2100 4
ARM64 - Архитектура процессора 1209 4
EPUB - Electronic Publication 109 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 380 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 268 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1361 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 155 3
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 99 3
Google Android 11589 52
Microsoft Windows 10 10061 41
Apple iOS 6170 35
Apple - App Store 2346 26
Linux OS 7134 21
Google Play - Google Store - Android Market 2622 20
Apple iPhone - серия смартфонов 5792 20
Java - Язык программирования 2381 19
Microsoft Office 2934 15
Apple iPad 3530 13
Microsoft Outlook 1203 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2489 12
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 12
Apple macOS 1211 12
Apple macOS X 1392 10
Abbyy Lingvo 165 9
Microsoft Word 552 8
Symbian OS 1387 8
Microsoft Windows XP 2205 8
1С-Битрикс - Битрикс24 215 8
Microsoft Skype 1871 7
Microsoft Windows 1328 7
Microsoft PowerPoint 613 6
Новые облачные технологии - МойОфис 317 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 468 6
Microsoft Excel 697 6
Google Translate 48 6
C++ - Язык программирования 420 6
Apple iTunes Store 983 6
Microsoft Windows 8 1277 5
Apple Siri - Голосовой помощник 331 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 890 5
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 29 5
Google Chrome - браузер 1156 5
Google YouTube - Видеохостинг 2156 5
Яндекс.Диск 121 5
Apple iPod Touch 718 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 5
Apple Safari - Браузер 720 5
Microsoft Edge - браузер 1768 5
Солнцева Екатерина 33 5
Кулешов Сергей 35 4
Касперская Наталья 226 2
Гришин Дмитрий 174 2
Фенюшин Евгений 21 2
Рыжиков Сергей 108 2
Казак Максим 155 2
Щеглов Петр 12 2
Киселев Сергей 15 2
Акимов Игорь 3 2
Тихомиров Борис 11 2
Ксенин Алекс 311 2
Симонов Игорь 100 2
Галушкин Олег 170 1
Рейман Леонид 985 1
Водясов Алексей 98 1
Арлазаров Владимир 124 1
Сергунина Наталья 178 1
Нуралиев Борис 242 1
Оганесян Ашот 70 1
Добродеев Борис 84 1
Никифоров Николай 1130 1
Steve Jobs - Стив Джобс 976 1
Комиссаров Дмитрий 161 1
Касперский Евгений 285 1
Халин Дмитрий 55 1
Макаров Валентин 160 1
Мамут Александр 126 1
Дырмовский Дмитрий 78 1
Соловьев Алексей 63 1
Симаков Олег 106 1
Ашманов Станислав 8 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Нарышкин Сергей 38 1
Машурин Сергей 17 1
Парменова Наталия 63 1
Южаков Алексей 23 1
Захаров Алексей 37 1
Приходько Сергей 27 1
Любимов Алексей 22 1
Германия - Федеративная Республика 7755 163
Франция - Французская Республика 4912 159
Испания - Королевство 2505 140
Россия - Российская федерация - РФ 81572 115
Италия - Итальянская Республика 2807 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 95
Япония 7876 66
Португалия - Португальская Республика 638 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 40
Украина 5497 31
Южная Корея - Республика 3239 31
Европа 7221 29
Польша - Республика 1451 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 24
Турция - Турецкая республика 1468 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 17
Нидерланды 1984 16
Азия - Азиатский регион 3142 15
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 765 13
Канада 2834 12
Африка - Африканский регион 2653 11
Индия - Республика 4052 11
Индонезия - Республика 770 11
Чехия - Чешская Республика 973 10
Беларусь - Белоруссия 3179 10
Казахстан - Республика 4106 10
Малайзия 733 8
Ближний Восток 2474 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 8
Земля - планета Солнечной системы 6382 8
Европа Западная 1271 7
Америка 1130 6
Сингапур - Республика 1503 6
Австралия - Австралийский Союз 2485 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 6
Бразилия - Федеративная Республика 1891 6
Нигерия - Федеративная Республика 232 6
Русский язык 1647 176
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4923 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4004 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2217 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1447 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1153 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 2
Человеческий фактор 170 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 733 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2640 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 290 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 15 1
Дед Мороз 149 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 191 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 213 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 126 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
Психология 27 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 910 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 612 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1502 1
White list - Белый список 42 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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