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Английский язык

СОБЫТИЯ


15.07.2026 В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ

сиональных переговоров с ИИ-аватарами. Глобализация инженерных проектов превратила профессиональный английский в критический инструмент технической коммуникации. Студенты РТУ МИРЭА сталкиваются
28.05.2026 Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

носной программы является китайский. Версия под iOS, кроме того, пытается найти ключевые слова и на английском языке, что значительно расширяет охват, хотя бы в теории. Для Android-версии также
20.04.2026 «Кион Строки» и Skyeng: китайский стал самым популярным языком для изучения после английского

ировал, как меняется интерес россиян к китайскому языку и связанному с ним книжному контенту. По данным Skyeng, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян, если не учитывать английский: его выбирают 26% пользователей. В «Кион Строках» потребление литературы с китайским языком оригинала по итогам 2025 г. выросло на 149% по сравнению с 2024, а в I квартале 2026 г. ин
17.04.2026 60% россиян уверены, что карьеру двигает знание английского языка, 11% — китайского

читает любой иностранный язык ненужным, сократилась с 22 до 16%. Мужчины чаще женщин видят пользу в английском (63 и 57% соответственно). Интересно, что с увеличением возраста опрошенных потенц
20.03.2026 Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»

тию сервиса «Яндекс Переводчик». Английский язык традиционно остается самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китай
17.03.2026 Пользователям Mах стала доступна англоязычная версия приложения

Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться

05.02.2026 YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

Внезапная оттепель Видеосервис YouTube активировал функцию автоматического дубляжа видеороликов с английского языка – теперь она доступна всем пользователям вне зависимости от страны проживан
30.10.2025 Больше никакой латиницы. Россияне перекроили популярнейший язык программирования, чтобы писать программы на русском

JavaScript по-русски В России создана особая версия языка JavaScript, в которой весь синтаксис переведен на русский. По умолчанию язык основан на латинице и английских словах, но здесь все на кириллице, и нет никаких англицизмов. Работу по русификации JavaScript провели сотрудники Пензенского госуниверситета (ПГУ), пишут «Известия». Эта инициатива

08.10.2025 «Авито Работа», «Авито Услуги» и Enjoy Camp: спрос на репетиторов английского языка вырос на 24%

и» и Enjoy Camp провели совместное исследование, чтобы выявить ключевые тренды в сфере преподавания английского языка. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Аналитики «Авито Работы» изу
13.08.2025 Digital HR компания «Улей» переводит все свои готовые HRM-решения на английский язык

платформы «Битрикс24», объявляет о завершении проекта по переводу всего портфеля своих продуктов на английский язык. Этот шаг открывает новые возможности для международного роста как для самой

19.06.2025 В «Яндекс Переводчике» появилась «Алиса в чате» — нейросеть поможет освоить английский и ответит на любые вопросы про язык

онкретных фраз или слов — с ней можно просто поговорить в формате диалога про правила и особенности английского. Чтобы она могла конструктивно поддержать такой разговор, её дополнительно обучил
28.11.2024 SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке

тил курс «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на платформе SimpleOne» на английском языке. Он называется "Low-/No-Code SimpleOne Developer". По статистике вендора кур
01.10.2024 В НИУ ВШЭ разработали нейросеть для оценки уровня владения английским языком

тных и письменных текстов. Система позволяет оценить способность к устному и письменному общению на английском языке. Желающим узнать свой уровень владения умениями говорения и письма предлагае
22.08.2024 «Яндекс Браузер» поможет в изучении языка: в нем появились субтитры на английском языке и их перевод

это учитывает: для реплик на русском языке он генерирует субтитры на русском, для англоязычных — на английском. В будущем появятся субтитры для песен и речи, звучащей на фоне музыки. Если в суб
29.07.2024 «Авито Работа» и LinguaLeo: в России спрос на специалистов, знающих английский, вырос на 36%

ит также техническим специалистам — на 65% больше за год стало вакансий для инженеров, говорящих на английском. Соискатели с этим навыком во II квартале текущего года могли рассчитывать в средн
02.07.2024 Гегемония английского в ИИ-моделях: что делать

бует доступа к большому и разнообразному массиву текстов. Наибольший объем таких данных доступен на английском языке. Менее распространенные региональные языки сталкиваются с нехваткой текстовы
17.04.2024 На каком языке думают нейросети?

а любом языке, они обучаются с использованием сотен миллиардов текстовых параметров, в основном, на английском. Уже выдвигались предположения, что LLM выполняют большую часть внутренней обработ
20.03.2024 На платформе «Ростелеком. Лицей» запущен новый онлайн-курс по английскому языку для начальных классов

накомиться, спрашивать о самочувствии, приглашать куда-нибудь или просить о помощи. «Сегодня знание английского не просто желание, а необходимость — must have. Мы убеждены, что начинать изучени
06.03.2024 Skyeng разработал ИИ-сервис для оценки уровня английского по речи человека

Skyeng разработал Detroit Test — ИИ-решение, позволяющее определить уровень английского по речи человека. 15-минутный тест с точностью 95% оценивает текущий уровень студ
27.02.2024 «Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский

. Как проводилось тестирование Исследователи собрали базу данных из нескольких тысяч предложений на английском языке с омонимами — одинаковыми по написанию словами, имеющими разное значение. Мо
21.02.2024 YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»

расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами на английском без глубокого знания языка. Функциями можно воспользоваться в новом разделе «Редак
03.11.2023 Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент подтверждения знания

29.08.2023 Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки

некоторым исключением. Сильнее всех пострадали специалисты, способные читать, писать и говорить на английском – если в 2022 г. бизнесу нужно было 3,24% программистов с хорошим знанием английск
05.07.2023 Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний

ского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь может провести аудио-интервью с виртуальным HR-менеджером в кр
13.06.2023 Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам

lack в августе 2023 г. исполнится 10 лет с момента запуска. Фото: Austin Distel / Unsplash Базового английского должно хватить, чтобы освоить все функции Slack Удаление русского языка из интерф
21.04.2023 Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar

познавать разницу между британским и американским английским, подчёркивать текст на русском языке в английском тексте, составлять рекомендации по улучшению формулировок, анализировать искажение
20.02.2023 Соискатели на HeadHunter смогут подтвердить свои знания английского

а HeadHunter в партнерстве с Alibra School предоставила всем соискателям опцию подтверждения знания английского языка на любом уровне владения. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

07.11.2022 Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум»

» и «Яндекс практикум» провели совместное исследование и выяснили, как растет популярность изучения английского языка для карьерных целей, в каких сферах чаще всего требуется знание языка, и ка
12.10.2022 Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков

ри этом сотрудники должны владеть иностранными языками. Из них 8,8 тыс. должны говорить свободно на английском языке, следует из данных опроса разработчиков ПО ассоциации «Руссофт». По данным а
23.08.2022 «Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом

нт В разделе тендерного техзадания «Особые условия» установлено, что качество распознавания речь на английском языке с бангладешским акцентом должно быть не ниже, чем показатель, достигнутый на
09.02.2022 Новый релиз TerraLink xDE: еще один оператор, англоязычный интерфейс и другие 11 изменений

новой версии, актуализируют функциональность под запросы пользователей: добавление нового оператора «Калуга Астрал», создание сервиса работы с печатными формами документов и разработка интерфейса на английском языке для модуля SAP. Об этом CNews сообщили представители TerraLink. С выпуском версии 3.23 команда разработки TerraLink xDE также начинает поэтапный переход и подготовку к изменени
02.12.2021 «Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц

нглийского языка на русский, будет ссылка на источник. Так что желающие смогут прочитать ответ и на английском языке.
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом

узнавать новое и получать от этого удовольствие». Сейчас можно перевести практически любое видео на английском языке на YouTube, Vimeo и ещё нескольких популярных платформах. Перевод доступен в
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify

но исследованию J’son & Partners Consulting, в июне 2021 г. компания возглавила рейтинг онлайн-школ английского языка для детей в Европе. Также Novakid входит в топ-150 наиболее перспективных E
25.05.2021 5 сайтов, которые помогут выучить английский

емую для вас тему. Благодаря этой программе, вы сможете прокачать свой уровень ведения переписки на английском языке, найти собеседников из других стран просто пообщаться на интересующую вас те
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей

Group-IB совместно с Okko Спорт, официальным вещателем Английской Премьер-лиги (АПЛ) в России, выявила и заблокировала более 16 500 пиратских ссылок на нелегальные онлайн-трансляции и архивные видеозаписи АПЛ. Тем самым компания предотвратила для п
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в международную онлайн-школу английского языка Novakid. Лид-инвестором в раундe A выступил венгерский PortfoLion, который

08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов

erevrum, Devar и Novakid. Приложение Buddy представляет собой виртуального анимационного репетитора английского языка, в игровой форме дающего детям базовые разговорные навыки, достаточные для

17.03.2020 «Автоматика» запустила английскую версию сайта

«Автоматика» госкорпорации «Ростех» открыл англоязычную версию официального сайта. Запуск сайта на английском языке является дополнительным этапом модернизации и унификации информационных сист
18.12.2019 Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски

онда LETA Capital) объявила об успешном окончании пилотного проекта по совершенствованию общения на английском языке сотрудников сети ресторанов Burger King. Пилотный проект проходил в ресторан

Публикаций - 7030, упоминаний - 8543

Английский язык и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 619
Google LLC 12687 470
Yandex - Яндекс 9215 364
Apple Inc 13154 287
9594 219
Samsung Electronics 11064 190
IBM - International Business Machines Corp 9699 189
Meta Platforms - Facebook 4621 187
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 186
Intel Corporation 12811 183
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 158
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 142
X Corp - Twitter 2938 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 134
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 129
Amazon Inc - Amazon.com 3277 111
Promt - Промт 323 110
SAP SE 5601 107
Oracle Corporation 7074 107
VK - Mail.ru Group 3602 107
Sony 6739 107
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 102
Telegram Group 2940 95
Yahoo! 3726 94
Cisco Systems 5372 93
HP Inc. 5883 91
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 88
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 83
МегаФон 10742 81
Новый диск 963 79
Ростелеком 10948 75
Siemens AG - Siemens Group 2673 72
LG Electronics 3735 69
Lenovo Motorola 3566 69
Nvidia Corp 4002 63
Huawei 4675 58
Microsoft Corporation - GitHub 1075 58
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 57
Dell EMC 5180 53
HP - Hewlett-Packard 3662 52
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 229
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 187
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 64
Superjob - Суперджоб 858 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 59
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 58
eBay Inc 1640 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 44
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 38
Россети Ленэнерго 1699 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
Visa International 1993 29
Почта России ПАО 2370 27
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 26
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 24
Microsoft - LinkedIn 699 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 21
Верный - торговая сеть 326 20
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 20
Газпром ПАО 1493 19
Альфа-Банк 1979 19
Связной ГК 1401 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
РВК - Российская венчурная компания 571 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 17
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 16
NanduQ - Qiwi 1013 15
Совкомбанк Совесть 279 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 163
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 144
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 111
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 92
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Судебная власть - Judicial power 2500 61
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 47
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 47
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 44
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 43
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 39
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 36
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 23
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 20
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 19
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 18
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 17
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 113
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 54
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 37
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 10
Apache Software Foundation - ASF 231 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 8
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
Демократическая политическая партия США 122 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 699
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 684
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 630
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 614
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 613
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 597
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 562
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 508
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
Microsoft Research 144 9
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IBM Research 111 7
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Samsung Research 20 6
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НМГ - Медиалогия 37 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Fortune Global 100 142 4
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 4
Yandex Research 12 4
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MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 3
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
CNews Инновация года - награда 155 3
HFS Research 49 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 58
РАН - Российская академия наук 2122 57
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 54
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 42
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 39
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 34
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 26
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 23
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 17
VK - Skillbox - Скилбокс 146 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 13
University of Oxford - Оксфордский университет 211 13
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 13
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 11
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 10
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 9
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 9
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 8
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 8
Pearson VUE 55 8
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 7
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 136
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 108
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 50
День молодёжи - 27 июня 1087 36
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 25
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 21
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
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CeBIT 614 13
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
Microsoft Build - конференция 39 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 4
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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