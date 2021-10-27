Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Английский язык
Публикаций - 372, упоминаний - 405
Английский язык упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солнцева Екатерина 33 5
|Кулешов Сергей 35 4
|Касперская Наталья 226 2
|Гришин Дмитрий 174 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Рыжиков Сергей 108 2
|Казак Максим 155 2
|Щеглов Петр 12 2
|Киселев Сергей 15 2
|Акимов Игорь 3 2
|Тихомиров Борис 11 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Симонов Игорь 100 2
|Галушкин Олег 170 1
|Рейман Леонид 985 1
|Водясов Алексей 98 1
|Арлазаров Владимир 124 1
|Сергунина Наталья 178 1
|Нуралиев Борис 242 1
|Оганесян Ашот 70 1
|Добродеев Борис 84 1
|Никифоров Николай 1130 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 976 1
|Комиссаров Дмитрий 161 1
|Касперский Евгений 285 1
|Халин Дмитрий 55 1
|Макаров Валентин 160 1
|Мамут Александр 126 1
|Дырмовский Дмитрий 78 1
|Соловьев Алексей 63 1
|Симаков Олег 106 1
|Ашманов Станислав 8 1
|Zhao George - Чжао Джордж 12 1
|Нарышкин Сергей 38 1
|Машурин Сергей 17 1
|Парменова Наталия 63 1
|Южаков Алексей 23 1
|Захаров Алексей 37 1
|Приходько Сергей 27 1
|Любимов Алексей 22 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
|New Scientist 1444 3
|Wikipedia - Википедия 396 3
|Forbes - Форбс 550 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 2
|Washington Profile 140 2
|The Register 1224 2
|Ananova 249 2
|Engadget - Блог о технологиях 398 2
|CNews - ZOOM.CNews 1317 2
|Associated Press 1965 2
|Mashable 320 2
|cw360 84 1
|Newsbytes News Network 215 1
|InformationWeek 175 1
|ABC News 50 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 422 1
|Der Spiegel 139 1
|HPC.ru 80 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|Вечерняя Москва - газета 5 1
|Richlogs 1 1
|VentureBeat 87 1
|The Washington Post 285 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 559 1
|ZDnet 555 1
|FT - Financial Times 1066 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|IDC - International Data Corporation 4477 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2519 3
|Gartner 3123 2
|Microsoft Research 123 2
|Forrester Research 766 1
|SimilarWeb 24 1
|Kelly Services 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru