В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ сиональных переговоров с ИИ-аватарами. Глобализация инженерных проектов превратила профессиональный английский в критический инструмент технической коммуникации. Студенты РТУ МИРЭА сталкиваются

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому носной программы является китайский. Версия под iOS, кроме того, пытается найти ключевые слова и на английском языке, что значительно расширяет охват, хотя бы в теории. Для Android-версии также

«Кион Строки» и Skyeng: китайский стал самым популярным языком для изучения после английского ировал, как меняется интерес россиян к китайскому языку и связанному с ним книжному контенту. По данным Skyeng, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян, если не учитывать английский: его выбирают 26% пользователей. В «Кион Строках» потребление литературы с китайским языком оригинала по итогам 2025 г. выросло на 149% по сравнению с 2024, а в I квартале 2026 г. ин

60% россиян уверены, что карьеру двигает знание английского языка, 11% — китайского читает любой иностранный язык ненужным, сократилась с 22 до 16%. Мужчины чаще женщин видят пользу в английском (63 и 57% соответственно). Интересно, что с увеличением возраста опрошенных потенц

Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике» тию сервиса «Яндекс Переводчик». Английский язык традиционно остается самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китай

Пользователям Mах стала доступна англоязычная версия приложения Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться

YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык Внезапная оттепель Видеосервис YouTube активировал функцию автоматического дубляжа видеороликов с английского языка – теперь она доступна всем пользователям вне зависимости от страны проживан

Больше никакой латиницы. Россияне перекроили популярнейший язык программирования, чтобы писать программы на русском JavaScript по-русски В России создана особая версия языка JavaScript, в которой весь синтаксис переведен на русский. По умолчанию язык основан на латинице и английских словах, но здесь все на кириллице, и нет никаких англицизмов. Работу по русификации JavaScript провели сотрудники Пензенского госуниверситета (ПГУ), пишут «Известия». Эта инициатива

«Авито Работа», «Авито Услуги» и Enjoy Camp: спрос на репетиторов английского языка вырос на 24% и» и Enjoy Camp провели совместное исследование, чтобы выявить ключевые тренды в сфере преподавания английского языка. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Аналитики «Авито Работы» изу

Digital HR компания «Улей» переводит все свои готовые HRM-решения на английский язык платформы «Битрикс24», объявляет о завершении проекта по переводу всего портфеля своих продуктов на английский язык. Этот шаг открывает новые возможности для международного роста как для самой

В «Яндекс Переводчике» появилась «Алиса в чате» — нейросеть поможет освоить английский и ответит на любые вопросы про язык онкретных фраз или слов — с ней можно просто поговорить в формате диалога про правила и особенности английского. Чтобы она могла конструктивно поддержать такой разговор, её дополнительно обучил

SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке тил курс «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на платформе SimpleOne» на английском языке. Он называется "Low-/No-Code SimpleOne Developer". По статистике вендора кур

В НИУ ВШЭ разработали нейросеть для оценки уровня владения английским языком тных и письменных текстов. Система позволяет оценить способность к устному и письменному общению на английском языке. Желающим узнать свой уровень владения умениями говорения и письма предлагае

«Яндекс Браузер» поможет в изучении языка: в нем появились субтитры на английском языке и их перевод это учитывает: для реплик на русском языке он генерирует субтитры на русском, для англоязычных — на английском. В будущем появятся субтитры для песен и речи, звучащей на фоне музыки. Если в суб

«Авито Работа» и LinguaLeo: в России спрос на специалистов, знающих английский, вырос на 36% ит также техническим специалистам — на 65% больше за год стало вакансий для инженеров, говорящих на английском. Соискатели с этим навыком во II квартале текущего года могли рассчитывать в средн

Гегемония английского в ИИ-моделях: что делать бует доступа к большому и разнообразному массиву текстов. Наибольший объем таких данных доступен на английском языке. Менее распространенные региональные языки сталкиваются с нехваткой текстовы

На каком языке думают нейросети? а любом языке, они обучаются с использованием сотен миллиардов текстовых параметров, в основном, на английском. Уже выдвигались предположения, что LLM выполняют большую часть внутренней обработ

На платформе «Ростелеком. Лицей» запущен новый онлайн-курс по английскому языку для начальных классов накомиться, спрашивать о самочувствии, приглашать куда-нибудь или просить о помощи. «Сегодня знание английского не просто желание, а необходимость — must have. Мы убеждены, что начинать изучени

Skyeng разработал ИИ-сервис для оценки уровня английского по речи человека Skyeng разработал Detroit Test — ИИ-решение, позволяющее определить уровень английского по речи человека. 15-минутный тест с точностью 95% оценивает текущий уровень студ

«Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский . Как проводилось тестирование Исследователи собрали базу данных из нескольких тысяч предложений на английском языке с омонимами — одинаковыми по написанию словами, имеющими разное значение. Мо

YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике» расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами на английском без глубокого знания языка. Функциями можно воспользоваться в новом разделе «Редак

Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент подтверждения знания

Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки некоторым исключением. Сильнее всех пострадали специалисты, способные читать, писать и говорить на английском – если в 2022 г. бизнесу нужно было 3,24% программистов с хорошим знанием английск

Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний ского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь может провести аудио-интервью с виртуальным HR-менеджером в кр

Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам lack в августе 2023 г. исполнится 10 лет с момента запуска. Фото: Austin Distel / Unsplash Базового английского должно хватить, чтобы освоить все функции Slack Удаление русского языка из интерф

Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar познавать разницу между британским и американским английским, подчёркивать текст на русском языке в английском тексте, составлять рекомендации по улучшению формулировок, анализировать искажение

Соискатели на HeadHunter смогут подтвердить свои знания английского а HeadHunter в партнерстве с Alibra School предоставила всем соискателям опцию подтверждения знания английского языка на любом уровне владения. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум» » и «Яндекс практикум» провели совместное исследование и выяснили, как растет популярность изучения английского языка для карьерных целей, в каких сферах чаще всего требуется знание языка, и ка

Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков ри этом сотрудники должны владеть иностранными языками. Из них 8,8 тыс. должны говорить свободно на английском языке, следует из данных опроса разработчиков ПО ассоциации «Руссофт». По данным а

«Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом нт В разделе тендерного техзадания «Особые условия» установлено, что качество распознавания речь на английском языке с бангладешским акцентом должно быть не ниже, чем показатель, достигнутый на

Новый релиз TerraLink xDE: еще один оператор, англоязычный интерфейс и другие 11 изменений новой версии, актуализируют функциональность под запросы пользователей: добавление нового оператора «Калуга Астрал», создание сервиса работы с печатными формами документов и разработка интерфейса на английском языке для модуля SAP. Об этом CNews сообщили представители TerraLink. С выпуском версии 3.23 команда разработки TerraLink xDE также начинает поэтапный переход и подготовку к изменени

«Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц нглийского языка на русский, будет ссылка на источник. Так что желающие смогут прочитать ответ и на английском языке.

«Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом узнавать новое и получать от этого удовольствие». Сейчас можно перевести практически любое видео на английском языке на YouTube, Vimeo и ещё нескольких популярных платформах. Перевод доступен в

Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify но исследованию J’son & Partners Consulting, в июне 2021 г. компания возглавила рейтинг онлайн-школ английского языка для детей в Европе. Также Novakid входит в топ-150 наиболее перспективных E

5 сайтов, которые помогут выучить английский емую для вас тему. Благодаря этой программе, вы сможете прокачать свой уровень ведения переписки на английском языке, найти собеседников из других стран просто пообщаться на интересующую вас те

Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей Group-IB совместно с Okko Спорт, официальным вещателем Английской Премьер-лиги (АПЛ) в России, выявила и заблокировала более 16 500 пиратских ссылок на нелегальные онлайн-трансляции и архивные видеозаписи АПЛ. Тем самым компания предотвратила для п

Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в международную онлайн-школу английского языка Novakid. Лид-инвестором в раундe A выступил венгерский PortfoLion, который

Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов erevrum, Devar и Novakid. Приложение Buddy представляет собой виртуального анимационного репетитора английского языка, в игровой форме дающего детям базовые разговорные навыки, достаточные для

«Автоматика» запустила английскую версию сайта «Автоматика» госкорпорации «Ростех» открыл англоязычную версию официального сайта. Запуск сайта на английском языке является дополнительным этапом модернизации и унификации информационных сист