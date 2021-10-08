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Фролов Павел


08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
13.04.2021 «Роббо» научит родителей робототехнике 1
05.03.2021 «Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей 2
03.03.2021 Robboclub.ru вышла на рынок Грузии 1
09.02.2021 «Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности 1
05.02.2021 В «Роббо клубах» научат детей изготавливать киберпротезы 2
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 2
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
04.06.2020 Япония вложит $2 млн в создание инженерных классов на базе российских технологий 1
16.04.2020 Сеть Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ 1
17.02.2020 Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники 1
17.01.2020 Латвийская школа закупила оборудование «Роббо» для открытия класса робототехники 1
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
21.10.2019 Япония закупит российских роботов на полмиллиона евро 1
22.05.2017 В Санкт-Петербурге запускается ИТ-лагерь для будущих инноваторов 1
28.02.2017 Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей 1
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1
18.10.2016 «Скретчдуино» сменил название на «Роббо» 1
12.10.2016 В тюменских школах открылись робототехнические лаборатории «Роббо» 1
07.10.2016 В Санкт-Петербурге начали включать робототехнику в школьную программу 1
03.09.2014 Мобильный интернет изменил мир 1
06.02.2014 Российских школьников научат строить роботов на деньги Google 1
26.11.2013 Выбор планшета для работы: iOS против Android 1
11.11.2013 Мобилизация бизнеса продолжается: смартфоны или планшеты? 1
31.05.2012 Microsoft, «Линуксцентр» и МЭИ занялись подготовкой документации по интеграции СПО и платформы Microsoft 1
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
12.04.2011 «ГНУ/Линуксцентр» займется продажей решений для видеонаблюдения «Нордавинд» в СЗФО 1
16.02.2011 Альянс Nokia и Microsoft не означает конца MeeGo 2
16.03.2010 «ГНУ/Линуксцентр» разработал реестр информационных систем для Минздравсоцразвития базе СПО 1
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 1
27.11.2007 Как делать деньги на Open Source? 1
12.02.2007 Депутаты: Windows – это наркотик 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Фролов Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Samsung Electronics 5749 2
Microsoft Corporation 11226 2
ROBBO Japan 3 2
ROBBO Finland 3 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Google LLC 7198 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Фонд президентских грантов 11 1
Президент США 105 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 10
3D-печать 135 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 7
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Google Android 10752 3
ROBBO 3D-принтер Mini 4 3
Apple iOS 5742 2
Symbian OS 782 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google RISE Awards 3 1
ROBBO - РОББО Класс 3 1
Кривозубов Павел 26 5
Песков Дмитрий 65 2
Экалов Екатерина 4 2
Гонноченко Алексей 6 2
Подольский Олег 15 1
Земцов Дмитрий 10 1
Тулаганов Руслан 19 1
Лавров Сергей 12 1
Ярыгин Иван 1 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 29 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Чечурин Леонид 1 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Финляндия - Финляндская Республика 825 5
Япония 2827 5
Таиланд - Королевство 366 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Европа 3798 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Румыния 348 3
Япония - Фукуока 8 2
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Япония - Токио 292 2
Нигерия - Федеративная Республика 114 2
Япония Тиба 2 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
США - Коннектикут 29 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
США - Мичиган 42 1
Румыния - Бухарест 8 1
Нигерия - Лагос 5 1
Украина 3417 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Казахстан - Республика 2661 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Израиль 725 1
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
NBC News 8 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771692, в очереди разбора - 675374.
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