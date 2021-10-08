Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фролов Павел
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Публикаций - 39, упоминаний - 43
Фролов Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
|Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771692, в очереди разбора - 675374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771692, в очереди разбора - 675374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru