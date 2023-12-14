«Роббо» вышла на рынок Египта

«Роббо», российский производитель образовательной робототехники, откроет первый «Роббо клуб» в Египте в начале 2024 г. Также компания ведет переговоры о запуске других клубов в стране. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

Компания «Роббо» откроет при помощи франчайзи в начале 2024 г. «Роббо клуб» в Новом Каире. Кроме того, компания ведет переговоры об открытии «Роббо клубов» и «Роббо Классов» с другими потенциальными партнерами в Каире и Александрии.

В «Роббо клубе», который откроется в Новом Каире, будут заниматься дети от 5 до 15 лет. В ходе занятий им предстоит работать с оборудованием «Роббо»: «Роббо платформой», «Роббо лабораторией», набором «Роббо схемотехника», комплектом элементов танцующего робота и 3D-принтером.

Эти устройства позволят педагогам познакомить детей с 3D-моделированием и печатью, а также объяснить им основы программирования, робототехники, микроэлектроники, схемотехники и физики. Они смогут научиться глубоко понимать, как устроены любые новые продукты и знать, как их создавать.

Обучать детей будут местные учителя, которые пройдут удаленное обучение у методического отдела «Роббо». Оно позволит педагогам изучить принципы и схемы работы оборудования компании, а также ее образовательные методики. По завершении курса, успешного тестирования по всем пройденным темам и защиты проектов «Роббо» выдаст учителям сертификаты на право вести обучение при помощи ее продукции и методических материалов.

Занятия будут проводиться на арабском языке. Ученики старше 12 лет с достаточным уровнем знания английского языка в перспективе смогут проходить обучение на нем. В «Роббо клубе» дети пройдут весь путь от создания образа робота на экране компьютера до его воплощения в жизнь при помощи 3D-принтера.

Они научатся создавать проекты по внедрению роботов для решения реальных практических задач, причем как самостоятельно, так и в команде. Также они получат опыт публичной защиты проектов и разберутся в том, как их правильно продвигать.

Так как оборудование «Роббо» построено на open source технологиях, ученики смогут создавать для него более сложные программы на «взрослых» языках программирования, чтобы увеличить возможности его управления.

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году поддержка ит-отрасли

Также у них будет возможность разобрать роботов, воспроизвести любую их деталь и изготовить для них новые модули. Это позволит детям не просто играть с оборудованием «Роббо», а изучать его устройство. Кроме того, у них будут развиваться способности к творчеству, креативное мышление и навыки изобретательства.

Таким образом, благодаря занятиям в «Роббо клубе», дети уже с ранних лет смогут получать знания, которые необходимы, чтобы стать «цифровыми джедаями» будущего — учиться понимать, как устроены новые цифровые продукты и как пробовать разрабатывать их самим.

«Сегодня в Египте не хватает школ робототехники, а спрос на обучение ИТ активно растет. Египет в этой сфере отстает от России примерно на пять лет. В то же время, в Египте и многих других странах Африки на государственном уровне отчетливо понимают необходимость развития ИТ. При этом в Египте достаточно велика доля молодого населения: из 100 млн жителей порядка 21 млн приходится на детей до 18 лет. Все это дает основания верить, что в обучение ИТ в Египте будет активно развиваться. Поэтому «Роббо» рассчитывает на успех в этой стране», — отметил основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения CNews Analytics

***

«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью «Роббо» обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.