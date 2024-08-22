Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» — это крупнейший технопарк на Северо-Западе, региональная инновационная площадка, которая является важной частью бизнес среды Северной столицы. Здесь реализуется современная модель технопарка в сфере высоких технологий с 2008 года. В его структуру входят два консалтинговых и четыре технологических подразделения. Инфраструктура компании охватывает все стадии поддержки предпринимательства: от бизнес-инкубатора до инжиниринговых центров с уникальным оборудованием. «Технопарк Санкт-Петербурга» является региональным оператором Агентства по технологическому развитию.