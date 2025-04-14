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Воронов Вячеслав
Воронов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|ABRT Венчурный фонд 33 1
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
|Журба Александр 6 1
|Белов Павел 4 1
|Гершфельд Андрей 3 1
|Серебряков Александр 7 1
|Белоусов Антон 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
|Европа 21870 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
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