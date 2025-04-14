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Воронов Вячеслав



14.04.2025 Текстильный контроль: МТУСИ предложили метод разбраковки тканей в системах распознавания 1
16.02.2024 В МТУСИ исследуют возможности машинного обучения для распознавания и сортировки бытового мусора 1
22.05.2012 29 мая в Москве состоится международная конференция и выставка стартапов «42» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воронов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ABRT Венчурный фонд 33 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2509 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 295 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172936.
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