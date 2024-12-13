Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях

YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии «Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровне. В итоге участники быстрее получили результаты, а экспертам

В России готовится производство критически важной химии для производства микросхем. Поставку зарубежной перекрыли из-за санкций CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и

Химики СПбГУ создали гибридные светящиеся полимеры для датчиков и экранов гаджетов терефталатов получены нами впервые», — сказал руководитель научной группы, доцент кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ Андрей Мерещенко. Кроме того, ученые СПбГУ выяснили,

Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии, обновила одноименную платформу для поиска, обработки и анализа химической информации.

Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех» Сотрудничество ИТ-партнера «К2Тех» с химическими компаниями, входящими в Российский союз химиков (РСХ) будет способствовать обеспечению непрерывности и повышению эффективности работы химического комплекса, в том числе благодаря цифровизации, а также приведет к усилению позиции РСХ

Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику нятия в игровой форме. Также учителя могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей учеников. Упор сделан на изучение таких естественно-научных дисциплин, как биология, химия, окружающий мир, введение в физику. «Компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок – у резидента особой экономической зоны столицы

На базе российского ПО создадут единый национальный химический информационный ресурс тку российского программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Специализированная SaaS платформа на основе ИИ поможет пользователям в 20 раз быстрее

Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии но и полностью соответствовала требованиям регуляторов», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. 15 января 2024 г. в России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Он продлится до 2025 г., участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно. На

Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, заявил о готовности поддержать поставщиков косметики и бытовой химии в переходе на цифровую маркировку продукции. Согласно постановлению Правительства, эксперимент по цифровой маркировке этих товарных групп продлится с 15 января 2024 г. по 28 февраля 2025

Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» ГК «Цифра» создает MES-систему для химической промышленности В рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия» было отобрано девять особо значимых проектов (ОЗП) по импортозамещению ПО в данной сфере. Об этом было сообщено в ходе демодня ИЦК «Химия». Два из проектов реализует холдинг «Фоса

Химики получили карту с цифровыми решениями задач отрасли «К2тех» представил карту импортонезависимых ИТ-решений для химии и нефтехимии. Согласно экспертным оценкам аналитиков «К2тех», на сегодняшний день на внутреннем рынке уже достаточно надежных и конкурентоспособных разработок, которые могут заместить бол

В ИТМО будут моделировать новые лекарства и микроэлектронику вать новые соединения с нужными свойствами: в этом им помогут компьютерное моделирование, квантовая химия и искусственный интеллект. Лабораторию возглавил Михаил Медведев, научный сотрудник нау

«СКБ Контур» будет сотрудничать с крупным российским производителем бытовой химии А также позволит компании укрепить статус лидера рынка. Юлия Юрис, директор по информационным технологиям «Нэфис косметикс»: «Наша компания, будучи одним из ведущих российских производителей бытовой химии, стремится внедрять передовые ИТ-решения. Они во многом обеспечивают эффективность и конкурентоспособность на рынке. В вопросах цифровизации для нас важен надежный и опытный партнер. Имен

«Первый бит» перевел c зарубежной ERP-системы на «1С:ERP» производителя бытовой химии «Эс Си Джонсон Россия» чилась на 5%, а количество брака снизилось на 1%. *** «Эс Си Джонсон Россия» –производитель бытовой химии (чистящих средств и освежителей воздуха). Компания реализует продукцию на рынках России

В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ ИТМО запускает дистанционную магистерскую программу «Химический софт». Это первая программа в стране, где готовят профильных специалистов, использующих ИТ-технологии для решения задач химии, биотехнологии, медицинской диагностики, фармацевтики, здравоохранения. Выпускники смогут работать в компаниях-производителях оборудования и умных систем для химических производств и лабо

Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета оборудовал зал заседаний ученого совета вуза ВКС-системой для проведения собраний с удаленными участниками и защит диссертаций. Важно было обеспечить возм

Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP» ускорилось в 3 раза. Организовано оперативное планирование производства под заказы клиентов, заказы обрабатываются и выполняются вдвое быстрее. Группа компаний «Алмаз групп» — производственно-научный химический холдинг. Специализируется на производстве водорастворимых и гранулированных удобрений, а также химической продукции для использования в различных областях промышленности. Завод ежеме

КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии» технологии» ориентированы на развитие и достижение ключевых целей стратегического проекта «Цифровая химия», представленного университетом в программе «Приоритет 2030». В периметр проекта вошли

В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы МГУ. Пользователям сервиса «Ростелеком. Лицей» стал доступен на эксклюзивной основе увлекательный «Краткий курс по химии», который включает все азы школьной программы для 8–11 классов. Курс по

Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии более актуальных задач для индустрии и бизнеса - моделирование химических соединений, которые используются при производстве аккумуляторных батарей. «В рамках проекта мы разрабатываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня э

Нобелевская премия по химии 2016 г. присуждена за проектирование молекулярных машин расбургского университета (Франция), Джеймс Фрейзер Стоддарт из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) и Бернард Феринга из Университета Гронингена (Нидерланды) получат Нобелевскую премию по химии 2016 г. за разработку молекул с управляемыми движениями и проектирование молекулярных машин на их основе. Пример молекулярной машины: молекулярный лифт Создание молекул с управляемыми дви

Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского упростил расчет зарплаты с помощью «Первого БИТа» Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, и Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) завершили проект по переводу института на новую версию программного продукта по автоматизации расчета заработной платы «1С:Зарпла

ТТК подключил к интернету Чапаевский химико-технологический техникум Компания ТТК сообщила о начале предоставления доступа в интернет Чапаевскому химико-технологическому техникуму в Самарской области. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил государственному бюджетному образовате

Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука ем новых химических соединений ведется и в других российских научных учреждениях. Успехи российских химиков в создании новых средств борьбы с различными бактериями и вирусами высоко оцениваются

Вручена Нобелевская премия по химии учения и прогнозирования химических процессов. Они стали одним из основных инструментов современной химии – большинство достижений в этой области основано на принципах моделирования, разработан

«Ланит» оснастил автоматизированной системой управления «Алексинский химический комбинат» надзора подтвердили, что система соответствует предъявляемым требованиям и в полной мере выполняет возложенные на нее задачи, — заявил Павел Черенков, исполнительный директор предприятия «Алексинский химический комбинат». — Предложенное компанией “Ланит” решение позволяет не только контролировать технологические параметры в режиме реального времени, но в значительной степени оптимизировать

Жизнь молекул можно будет наблюдать в реальном времени реть некоторые процессы взаимодействия веществ. Новая технология открывает огромные перспективы для химиков. До сих пор химические реакции в некотором смысле оставались "вещью в себе", но тепер

Сельское хозяйство подсадили на "химию" ческим" способом. Таким образом эксперимент в Marsden Farm показал, что и без массового применения "химии" возможно промышленное производство сельскохозяйственной продукции более экологичным и

Компьютерная сеть для химиков: сохранит, рассчитает, спрогнозирует рая на явно благожелательную реакцию общественности, у сети Chematica есть немало противников среди химиков. По словам ее разработчиков, люди боятся создания некого научного монстра - компьютер

Вокруг белых карликов существует другая химия Группа финских специалистов по квантовой химии из Университета Осло опубликовала в журнале Science статью, в которой утверждается, что

Алтайский дистрибьютор бытовой химии оптимизировал финансовую систему на базе системы «Инталев» юджетного планирования, возможность контроля текущих платежей на всех предприятиях из головного офиса компании. Компания «Оптсервис» является дистрибьютором отечественных и зарубежных товаров бытовой химии, косметики, средств гигиены и товаров повседневного спроса. Компания имеет структуру вертикально интегрированного холдинга, объединяющего, помимо торгового предприятия, транспортное, логи

Российский химико-технологический университет им. Менделеева проводит нанотехнологические исследования с помощью суперкомпьютера «Т-Платформы» Группа компаний «Т-Платформы» поставила суперкомпьютер для поддержки нанотехнологических исследований в Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Ожидается, что система позволит сотрудникам РХТУ сократить сроки появления новых разработок для наноиндустрии. Математическое моделирован

Нобелевка по химии: как соединить атомы углерода без нагрева елевской премией за свои исследования, проведенные в 1970-х годах. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали японские ученые Эй-Ити Негиси (Ei-ichi Negishi) и Акира Судзуки (Akira Suzuki), а

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2009 г. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2009г. стали британский ученый Венкатраман Рамакришнан (Venkatraman Ramakrishnan), американец Томас Стейц (Thomas A. Steitz) и израильтянка Ада Йонат (Ada E. Yonath). Об этом говорится

Новый химический элемент назван "copernicium" сообщает ВВС. В честь польского астронома Николая Коперника ученые из Германии, открывшие этот элемент в 1996 году, дали ему название "copernicium" и символ Cp. Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) официально утвердит это название через полгода, после обсуждения научным сообществом этого предложения.

Nigma.ru научился мгновенно находить химические реакции Поисковик Nigma.ru объявил о том, что сервис научился мгновенно находить химические реакции. Суть данной разработки состоит в том, что при вводе в поисковую строку химической формулы сразу появляется подсказка с реакциями, где можно увидеть, с чем еще реагирует введ

Получено химическое соединение, подавляющее размножение вируса птичьего гриппа Как сообщает Синьхуа, китайские и канадские ученые совместно выработали химическое соединение, подавляющее размножение вируса птичьего гриппа. Об этом заявил 15 апреля на пресс-конференции профессор медицинского института Сянганского университета Лю Сисянь. По его

На родину Менделеева приедут лауреаты Нобелевской премии в области химии Как сообщает пресс-служба РАН, шесть лауреатов Нобелевской премии в области химии и другие видные российские ученые-химики, академики РАН побывают в сентябре в Тобольске

Nigma научилась искать по химическим реакциям с водой». «На мой взгляд, подобный сервис поможет школьникам и студентам начать лучше разбираться в химии и привлечет к этой науке больше внимания. Продвинутому в химии пользователю серв