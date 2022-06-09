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Химия Chemistry область естествознания наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях

Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях


09.06.2022 На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 г. 1
08.06.2022 Ольга Громкова, B2B-Center: Особенности национальной цифровизации закупок — делимся опытом 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
24.05.2022 Видеонаблюдение «Ростелекома» и искусственный интеллект помогут обеспечить объективность ЕГЭ на Южном Урале 1
04.05.2022 Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко 1
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании 1
21.04.2022 5 самых дорогих ошибок цифровизации крупного бизнеса: как их избежать? 1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 1
04.04.2022 ООО «Т-Ком» запустило производство телекоммуникационного оборудования в Москве 1
01.04.2022 США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа» 1
29.03.2022 Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга 1
23.03.2022 Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области 1
21.03.2022 Безобидный ИИ за 6 часов спроектировал 40 тыс. новых вариантов химического оружия 1
17.03.2022 На спасение российской радиоэлектроники хотят выделить почти триллион 1
22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 1
21.02.2022 Что умеет цифровой монитор качества воздуха 1
14.02.2022 Исследователи научили нейронную сеть распознавать химические формулы из научных статей 1
20.01.2022 Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета 1
17.01.2022 Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях 1
30.12.2021 Александр Соколовский -

Моя задача убить классические ИТ

 1
19.12.2021 Для чего сейчас используют суперкомпьютеры 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
07.12.2021 Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО 1
17.11.2021 КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии» 1
16.11.2021 Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 1
24.06.2021 Как продлить срок службы светодиодных ламп 1
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
21.06.2021 Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке 1
26.05.2021 Под цифровым присмотром: «Ростелеком» на Южном Урале обеспечивает видеонаблюдение за ГВЭ и ЕГЭ 1
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
23.03.2021 Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM 1
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 1
06.03.2021 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
22.02.2021 «Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1

Публикаций - 168, упоминаний - 172

Химия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
Intel Corporation 11262 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Softline - Софтлайн 1870 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 10
Yandex - Яндекс 5015 9
Samsung Electronics 9333 8
Lenovo Group 2077 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Apple Inc 10683 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
SAP SE 4595 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Oracle Corporation 6035 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
LG Electronics 3372 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Fujitsu 1898 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Крок - Croc 1616 2
STMicroelectronics 286 1
Google LLC 10352 1
HP Labs 52 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 1
SoftwareONE Group 103 1
Huawei 3222 1
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Аскон - Ascon 298 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 6
Газпром ПАО 1008 5
Роснефть НК 434 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Самолёт ГК 216 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Татнефть 182 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
IKEA - ИКЕА 124 1
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
О2О Delivery club 171 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Совет при президенте Российской Федерации 55 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 1
Правительство РФ 8292 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 0 1
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ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 5
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 7
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Microsoft Office 3247 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
Python - высокоуровневый язык программирования 486 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
Microsoft SQL Server 1416 3
1С:ERP Управление предприятием 268 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
1С:Розница 70 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
1С:Бухгалтерия 647 2
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 2
Microsoft Windows 7 1780 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 2
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Nokia Nseries 424 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 1
Apple macOS 1457 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 44 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 1
3Logic Гравитон М - моноблок 18 1
Radix Tempo 18 1
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 0 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 6 1
WhatsApp Messenger 745 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 7 1
Sunway TaihuLight 15 1
Путин Владимир 2542 1
Земцов Дмитрий 10 1
Мельникова Анастасия 197 1
Исаев Камиль 18 1
Назарова Людмила 0 1
Laroche Gaetan - Ларош Гаэтан 0 1
Казаков Дмитрий 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 58
Япония 10069 36
Земля - планета Солнечной системы 7427 32
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Солнечная система 2236 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Россия - СФО - Новосибирск 3269 11
Швеция - Королевство 2072 10
Сатурн - Титан (спутник) 279 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Уран - планета Солнечной системы 177 8
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Нидерланды 2197 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Азия - Азиатский регион 3803 5
Луна 1184 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 5
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
Америка 2011 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Европа 12319 4
Германия - Берлин 635 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Канада 3319 3
Китай - Тайвань 2115 3
Россия - Сибирь 1579 3
Израиль 1756 3
Россия - УФО - Тюменская область 838 3
США - Огайо 266 2
Венера - планета Солнечной системы 262 2
Испания - Королевство 2917 2
Украина 6212 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 59
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 46
Физика - область естествознания 889 37
Водород - hydrogenium 0 34
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 26
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 24
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 22
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 10
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 9
Метан - methanum - болотный газ 0 9
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 7
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 6
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 6
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Юриспруденция 1629 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 3
Экзопланета - внесолнечная планета 0 3
Образование в России 460 3
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect 0 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 13
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
Phys.org 972 2
ScienceDaily 400 2
FT - Financial Times 1118 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
23ABC News 152 1
EE Times 156 1
Nature 770 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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