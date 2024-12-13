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Химия Chemistry область естествознания наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях

Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях

Иван Вепхвадзе Синтез. 1976 Иван Вепхвадзе Синтез. 1976
«Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год.
"Экзамен по химии", 1953 г. Александр Михайлович Лопухов "Экзамен по химии", 1953 г. Александр Михайлович Лопухов
Лаборантка 1970-е гг. Ломакин Олег Леонидович (1924 - 2010) Лаборантка 1970-е гг. Ломакин Олег Леонидович (1924 - 2010)
«Лаборантка», 1963 Худ.: Александр Яковлевич Стимбан «Лаборантка», 1963 Худ.: Александр Яковлевич Стимбан
"Будущие химики (в школьной химической лаборатории)", 1937 г Николай Михайлович Чернышёв (1885 - 1973) "Будущие химики (в школьной химической лаборатории)", 1937 г Николай Михайлович Чернышёв (1885 - 1973)
"Цеховая лаборатория" 1961 г. Игорь Симонов "Цеховая лаборатория" 1961 г. Игорь Симонов
Огни большой химии. 1930-е Тюлькин Александр Эрастович (1888 - 1980) Огни большой химии. 1930-е Тюлькин Александр Эрастович (1888 - 1980)
Самуил Каплан "Дорога на химкомбинат" (1965) Самуил Каплан "Дорога на химкомбинат" (1965)
Сияйте, звезды ударных строек большой химии! (Березовский Б.) 1964 год Советский, агитационный плакат, посвящен развитию химической промышленности, в частности, строительству новых предприятий этой отрасли. Сияйте, звезды ударных строек большой химии! (Березовский Б.) 1964 год Советский, агитационный плакат, посвящен развитию химической промышленности, в частности, строительству новых предприятий этой отрасли.
Досрочно в строй введем химзаводы! Плакат затрагивает масштабную химизацию тяжелой и легкой промышленности в СССР. Этот процесс начался еще с конца 1920-х гг. в рамках индустриализации народного хозяйства. К концу 1950- х гг. Советский Союз уже занимал второе место в мире по объему производства химической промышленности. А. Максимов, 1950-60-е гг. Досрочно в строй введем химзаводы! Плакат затрагивает масштабную химизацию тяжелой и легкой промышленности в СССР. Этот процесс начался еще с конца 1920-х гг. в рамках индустриализации народного хозяйства. К концу 1950- х гг. Советский Союз уже занимал второе место в мире по объему производства химической промышленности. А. Максимов, 1950-60-е гг.
Химическая промышленность в 7-летку Изображен химик с огромной колбой, знаменующей выполнение плана в 1965 году. Прогноз таков, в 1965 году из синтетических материалов будет произведено: 233 млн пар микропористой подошвы, 450 млн метров шерстяных материалов и т.д. Автор неизвестен, 1959г. Химическая промышленность в 7-летку Изображен химик с огромной колбой, знаменующей выполнение плана в 1965 году. Прогноз таков, в 1965 году из синтетических материалов будет произведено: 233 млн пар микропористой подошвы, 450 млн метров шерстяных материалов и т.д. Автор неизвестен, 1959г.
Экономия химической продукции Плакат времени правления Ю.В. Андропова посвящен рациональному использованию и экономии химической промышленности в одиннадцатую пятилетку 1981-1985 гг. К 1970-м гг. начался мировой энергетический кризис, который затронул также Советский Союз. Был поднят вопрос по сокращению потребления и экспорта ценных ресурсов, таких как металлы, нефть, газ, продукты химической промышленности. Автор неизвестен, 1983г. Экономия химической продукции Плакат времени правления Ю.В. Андропова посвящен рациональному использованию и экономии химической промышленности в одиннадцатую пятилетку 1981-1985 гг. К 1970-м гг. начался мировой энергетический кризис, который затронул также Советский Союз. Был поднят вопрос по сокращению потребления и экспорта ценных ресурсов, таких как металлы, нефть, газ, продукты химической промышленности. Автор неизвестен, 1983г.
Химия - народу! (Мисиакиди К.) 1981 год Советский плакат, посвященный развитию химической промышленности в девятую пятилетку (1971-1975 гг.). Химия - народу! (Мисиакиди К.) 1981 год Советский плакат, посвященный развитию химической промышленности в девятую пятилетку (1971-1975 гг.).
Слава химикам – правофланговым советской экономики! (Сурьянинов В.) 1977 год Советский плакат времен X пятилетки (1976-1980 гг.) посвящен прогрессу в области химической промышленности в Советском Союзе. Слава химикам – правофланговым советской экономики! (Сурьянинов В.) 1977 год Советский плакат времен X пятилетки (1976-1980 гг.) посвящен прогрессу в области химической промышленности в Советском Союзе.
Охрана труда при работе с химикатами (Семенов Н.И.) 1985 год Охрана труда при работе с химикатами (Семенов Н.И.) 1985 год
Иван Вепхвадзе Синтез. 1976

СОБЫТИЯ


13.12.2024 YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии

«Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровне. В итоге участники быстрее получили результаты, а экспертам

29.11.2024 В России готовится производство критически важной химии для производства микросхем. Поставку зарубежной перекрыли из-за санкций

CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и

13.09.2024 Химики СПбГУ создали гибридные светящиеся полимеры для датчиков и экранов гаджетов

терефталатов получены нами впервые», — сказал руководитель научной группы, доцент кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ Андрей Мерещенко. Кроме того, ученые СПбГУ выяснили,
09.08.2024 Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии

искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии, обновила одноименную платформу для поиска, обработки и анализа химической информации.

29.03.2024 Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех»

Сотрудничество ИТ-партнера «К2Тех» с химическими компаниями, входящими в Российский союз химиков (РСХ) будет способствовать обеспечению непрерывности и повышению эффективности работы химического комплекса, в том числе благодаря цифровизации, а также приведет к усилению позиции РСХ

26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику

нятия в игровой форме. Также учителя могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей учеников. Упор сделан на изучение таких естественно-научных дисциплин, как биология, химия, окружающий мир, введение в физику. «Компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок – у резидента особой экономической зоны столицы
21.02.2024 На базе российского ПО создадут единый национальный химический информационный ресурс

тку российского программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Специализированная SaaS платформа на основе ИИ поможет пользователям в 20 раз быстрее

16.01.2024 Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

но и полностью соответствовала требованиям регуляторов», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. 15 января 2024 г. в России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Он продлится до 2025 г., участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно. На
15.01.2024 Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции

Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, заявил о готовности поддержать поставщиков косметики и бытовой химии в переходе на цифровую маркировку продукции. Согласно постановлению Правительства, эксперимент по цифровой маркировке этих товарных групп продлится с 15 января 2024 г. по 28 февраля 2025

11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково»

ГК «Цифра» создает MES-систему для химической промышленности В рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия» было отобрано девять особо значимых проектов (ОЗП) по импортозамещению ПО в данной сфере. Об этом было сообщено в ходе демодня ИЦК «Химия». Два из проектов реализует холдинг «Фоса
20.12.2023 Химики получили карту с цифровыми решениями задач отрасли

«К2тех» представил карту импортонезависимых ИТ-решений для химии и нефтехимии. Согласно экспертным оценкам аналитиков «К2тех», на сегодняшний день на внутреннем рынке уже достаточно надежных и конкурентоспособных разработок, которые могут заместить бол
30.11.2023 В ИТМО будут моделировать новые лекарства и микроэлектронику

вать новые соединения с нужными свойствами: в этом им помогут компьютерное моделирование, квантовая химия и искусственный интеллект. Лабораторию возглавил Михаил Медведев, научный сотрудник нау
21.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с крупным российским производителем бытовой химии

А также позволит компании укрепить статус лидера рынка. Юлия Юрис, директор по информационным технологиям «Нэфис косметикс»: «Наша компания, будучи одним из ведущих российских производителей бытовой химии, стремится внедрять передовые ИТ-решения. Они во многом обеспечивают эффективность и конкурентоспособность на рынке. В вопросах цифровизации для нас важен надежный и опытный партнер. Имен
26.06.2023 «Первый бит» перевел c зарубежной ERP-системы на «1С:ERP» производителя бытовой химии «Эс Си Джонсон Россия»

чилась на 5%, а количество брака снизилось на 1%. *** «Эс Си Джонсон Россия» –производитель бытовой химии (чистящих средств и освежителей воздуха). Компания реализует продукцию на рынках России
24.04.2023 В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ

ИТМО запускает дистанционную магистерскую программу «Химический софт». Это первая программа в стране, где готовят профильных специалистов, использующих ИТ-технологии для решения задач химии, биотехнологии, медицинской диагностики, фармацевтики, здравоохранения. Выпускники смогут работать в компаниях-производителях оборудования и умных систем для химических производств и лабо
20.01.2022 Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета

НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета оборудовал зал заседаний ученого совета вуза ВКС-системой для проведения собраний с удаленными участниками и защит диссертаций. Важно было обеспечить возм
22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»

ускорилось в 3 раза. Организовано оперативное планирование производства под заказы клиентов, заказы обрабатываются и выполняются вдвое быстрее. Группа компаний «Алмаз групп» — производственно-научный химический холдинг. Специализируется на производстве водорастворимых и гранулированных удобрений, а также химической продукции для использования в различных областях промышленности. Завод ежеме
17.11.2021 КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии»

технологии» ориентированы на развитие и достижение ключевых целей стратегического проекта «Цифровая химия», представленного университетом в программе «Приоритет 2030». В периметр проекта вошли

23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы

МГУ. Пользователям сервиса «Ростелеком. Лицей» стал доступен на эксклюзивной основе увлекательный «Краткий курс по химии», который включает все азы школьной программы для 8–11 классов. Курс по
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии

более актуальных задач для индустрии и бизнеса - моделирование химических соединений, которые используются при производстве аккумуляторных батарей. «В рамках проекта мы разрабатываем методы квантовой химии с использованием машинного обучения и квантовые оптимизации. Разработанные методы мы планируем интегрировать в систему дизайна материалов, которая используется сегодня в Nissan. Сегодня э
05.10.2016 Нобелевская премия по химии 2016 г. присуждена за проектирование молекулярных машин

расбургского университета (Франция), Джеймс Фрейзер Стоддарт из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) и Бернард Феринга из Университета Гронингена (Нидерланды) получат Нобелевскую премию по химии 2016 г. за разработку молекул с управляемыми движениями и проектирование молекулярных машин на их основе. Пример молекулярной машины: молекулярный лифт Создание молекул с управляемыми дви
26.05.2015 Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского упростил расчет зарплаты с помощью «Первого БИТа»

Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, и Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) завершили проект по переводу института на новую версию программного продукта по автоматизации расчета заработной платы «1С:Зарпла
02.04.2015 ТТК подключил к интернету Чапаевский химико-технологический техникум

Компания ТТК сообщила о начале предоставления доступа в интернет Чапаевскому химико-технологическому техникуму в Самарской области. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил государственному бюджетному образовате
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука

ем новых химических соединений ведется и в других российских научных учреждениях. Успехи российских химиков в создании новых средств борьбы с различными бактериями и вирусами высоко оцениваются
09.10.2013 Вручена Нобелевская премия по химии

учения и прогнозирования химических процессов. Они стали одним из основных инструментов современной химии – большинство достижений в этой области основано на принципах моделирования, разработан
30.09.2013 «Ланит» оснастил автоматизированной системой управления «Алексинский химический комбинат»

надзора подтвердили, что система соответствует предъявляемым требованиям и в полной мере выполняет возложенные на нее задачи, — заявил Павел Черенков, исполнительный директор предприятия «Алексинский химический комбинат». — Предложенное компанией “Ланит” решение позволяет не только контролировать технологические параметры в режиме реального времени, но в значительной степени оптимизировать

21.03.2013 Жизнь молекул можно будет наблюдать в реальном времени

реть некоторые процессы взаимодействия веществ. Новая технология открывает огромные перспективы для химиков. До сих пор химические реакции в некотором смысле оставались "вещью в себе", но тепер
23.10.2012 Сельское хозяйство подсадили на "химию"

ческим" способом. Таким образом эксперимент в Marsden Farm показал, что и без массового применения "химии" возможно промышленное производство сельскохозяйственной продукции более экологичным и

23.08.2012 Компьютерная сеть для химиков: сохранит, рассчитает, спрогнозирует

рая на явно благожелательную реакцию общественности, у сети Chematica есть немало противников среди химиков. По словам ее разработчиков, люди боятся создания некого научного монстра - компьютер
23.07.2012 Вокруг белых карликов существует другая химия

Группа финских специалистов по квантовой химии из Университета Осло опубликовала в журнале Science статью, в которой утверждается, что
20.01.2012 Алтайский дистрибьютор бытовой химии оптимизировал финансовую систему на базе системы «Инталев»

юджетного планирования, возможность контроля текущих платежей на всех предприятиях из головного офиса компании. Компания «Оптсервис» является дистрибьютором отечественных и зарубежных товаров бытовой химии, косметики, средств гигиены и товаров повседневного спроса. Компания имеет структуру вертикально интегрированного холдинга, объединяющего, помимо торгового предприятия, транспортное, логи
27.10.2010 Российский химико-технологический университет им. Менделеева проводит нанотехнологические исследования с помощью суперкомпьютера «Т-Платформы»

Группа компаний «Т-Платформы» поставила суперкомпьютер для поддержки нанотехнологических исследований в Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Ожидается, что система позволит сотрудникам РХТУ сократить сроки появления новых разработок для наноиндустрии. Математическое моделирован
07.10.2010 Нобелевка по химии: как соединить атомы углерода без нагрева

елевской премией за свои исследования, проведенные в 1970-х годах. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали японские ученые Эй-Ити Негиси (Ei-ichi Negishi) и Акира Судзуки (Akira Suzuki), а
07.10.2009 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2009 г.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2009г. стали британский ученый Венкатраман Рамакришнан (Venkatraman Ramakrishnan), американец Томас Стейц (Thomas A. Steitz) и израильтянка Ада Йонат (Ada E. Yonath). Об этом говорится
17.07.2009 Новый химический элемент назван "copernicium"

сообщает ВВС. В честь польского астронома Николая Коперника ученые из Германии, открывшие этот элемент в 1996 году, дали ему название "copernicium" и символ Cp. Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) официально утвердит это название через полгода, после обсуждения научным сообществом этого предложения.
10.06.2009 Nigma.ru научился мгновенно находить химические реакции

Поисковик Nigma.ru объявил о том, что сервис научился мгновенно находить химические реакции. Суть данной разработки состоит в том, что при вводе в поисковую строку химической формулы сразу появляется подсказка с реакциями, где можно увидеть, с чем еще реагирует введ
17.04.2009 Получено химическое соединение, подавляющее размножение вируса птичьего гриппа

Как сообщает Синьхуа, китайские и канадские ученые совместно выработали химическое соединение, подавляющее размножение вируса птичьего гриппа. Об этом заявил 15 апреля на пресс-конференции профессор медицинского института Сянганского университета Лю Сисянь. По его

11.02.2009 На родину Менделеева приедут лауреаты Нобелевской премии в области химии

Как сообщает пресс-служба РАН, шесть лауреатов Нобелевской премии в области химии и другие видные российские ученые-химики, академики РАН побывают в сентябре в Тобольске
22.12.2008 Nigma научилась искать по химическим реакциям

с водой». «На мой взгляд, подобный сервис поможет школьникам и студентам начать лучше разбираться в химии и привлечет к этой науке больше внимания. Продвинутому в химии пользователю серв
08.10.2008 Нобелевская по химии: холодный свет живого

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2008 г. стали японец Осаму Шимомура (Osamu Shimomura) и американцы Мартин Чэлфи (Martin Chalfie) и Роджер Циен (Roger Y. Tsien), сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета. Ученые

Публикаций - 2280, упоминаний - 2561

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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
РНФ - Российский научный фонд 201 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 15
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 11
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 10
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Федеральное казначейство России 1949 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 9
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 8
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РХО - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 4 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 4
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Национальная квантовая лаборатория 9 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
РСХ - Российский Союз Химиков 2 2
Росхимреактив 2 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 269
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 212
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 211
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 169
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 167
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 153
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 136
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 134
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 126
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 120
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 120
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 119
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 119
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 108
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 106
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 105
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 97
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 94
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 87
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 86
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 85
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 81
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 81
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 77
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 70
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 69
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 69
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 68
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 68
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 64
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 59
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 59
Microsoft Windows 2000 8678 45
Linux OS 11533 35
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
Microsoft Office 4170 24
Microsoft Windows 16882 24
Google Android 15243 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 22
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 21
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 20
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 20
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 19
Apple iPhone 6 4861 19
FreePik 1841 18
Apple iOS 8583 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
1С:ERP Управление предприятием 841 16
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 15
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 13
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 13
C/C++ - Язык программирования 894 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 10
Intel Xeon E 197 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
Nvidia Tesla GPU 198 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 9
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Путин Владимир 3454 30
Сергунина Наталья 375 9
Мишустин Михаил 787 9
Галкин Николай 140 9
Овчинский Владислав 230 8
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 8
Греф Герман 485 8
Беляев Владислав 104 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Махалин Тимур 28 7
Бурченко Евгений 33 7
Челидзе Джимшер 44 7
Голубушин Иван 9 7
Кулик Вадим 206 7
Шпак Василий 279 7
Уткин Владислав 47 7
Каримов Руслан 66 7
Нецветаев Тимофей 12 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Дегтев Геннадий 271 6
Фурсенко Андрей 128 6
Кудж Станислав 52 6
Шалманов Сергей 202 6
Опанасенко Всеволод 139 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Собянин Сергей 538 5
Никифоров Николай 1138 5
Зельдец Игорь 32 5
Алфёров Жорес 57 5
Кадыржанов Кайрат 9 5
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 4
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 4
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 4
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 4
Zevail Ahmed - Зивейл Ахмед 4 4
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 4
Гойко Вячеслав 28 4
Buckle Mike - Бакли Майк 4 4
Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 4
Smalley Richard - Смоли Ричард 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 912
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 496
Земля - планета Солнечной системы 10865 318
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 294
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 164
Европа 24964 156
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 139
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 134
Солнечная система - Solar system 2569 134
Германия - Федеративная Республика 13221 132
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 127
Япония 13807 120
США - Калифорния 4829 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 94
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 67
Франция - Французская Республика 8177 64
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 52
Канада 5081 46
Южная Корея - Республика 7052 45
Швеция - Королевство 3782 43
Индия - Bharat 5869 43
Юпитер - планета Солнечной системы 557 43
Россия - СФО - Новосибирск 4876 42
Беларусь - Белоруссия 6289 41
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 40
Казахстан - Республика 6048 38
Италия - Итальянская Республика 4508 38
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 37
Уран - планета Солнечной системы 550 37
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 36
Сатурн - Титан (спутник) 533 36
Израиль 2856 32
Украина 7928 32
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 32
США - Колумбия - Вашингтон 1487 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 29
Испания - Королевство 3840 29
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 28
Великобритания - Лондон 2432 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 771
Физика - Physics - область естествознания 2940 331
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 319
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 228
Молекула - Molecula 1102 210
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 192
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 180
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 172
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 171
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 167
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 166
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 154
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 149
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 146
Энергетика - Energy - Energetically 5855 135
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 132
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 125
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 124
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 112
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 107
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 105
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 105
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 104
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 100
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 100
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 96
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 95
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 93
Зоология - наука о животных 2887 91
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 83
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 82
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 80
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 80
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 75
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 73
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 71
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 69
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 69
Nature 832 63
New Scientist 1448 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 48
Phys.org 972 42
EurekAlert 291 29
CNews RND - R&D.CNews 2274 27
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EE Times 160 7
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