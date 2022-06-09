Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях

Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга 1

На спасение российской радиоэлектроники хотят выделить почти триллион 1

Что умеет цифровой монитор качества воздуха 1

Исследователи научили нейронную сеть распознавать химические формулы из научных статей 1

Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета 1

Для чего сейчас используют суперкомпьютеры 1

Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО 1

Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений 1

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1

Как продлить срок службы светодиодных ламп 1

Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 1