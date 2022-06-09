Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Химия Chemistry область естествознания наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях
Публикаций - 168, упоминаний - 172
Химия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
|Путин Владимир 2542 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Исаев Камиль 18 1
|Назарова Людмила 0 1
|Laroche Gaetan - Ларош Гаэтан 0 1
|Казаков Дмитрий 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 13
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Phys.org 972 2
|ScienceDaily 400 2
|FT - Financial Times 1118 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|23ABC News 152 1
|EE Times 156 1
|Nature 770 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru