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ОЭЗ Технополис Москва Печатники Особая экономическая зона ОЭЗ Зеленоград Особая экономическая зона Зеленоград Свободная экономическая зона Зеленоград ТВЗ Зеленоград

ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград

Особая экономическая зона «Технополис Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», "Руднево". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.


25.01.2024 Выручка производителя микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 2 млрд руб. за восемь лет

Компания «Дизайн Центр «Союз» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2016 г. За это время совокупная выручка предприятия превысила 2 млрд руб
18.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новую версию прибора ультразвукового зрения для слабовидящих

Компания «Рукэп» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», специализирующаяся на создании устройств в области локального позициониро
11.01.2024 Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб.

Свыше 3,1 млрд руб. сэкономили на налогах резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам девяти месяцев 2023 г. Это более чем в 3,5 раза превышает показа
09.01.2024 За девять месяцев 2023 г. объем производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился более чем в 2,5 раза

девять месяцев 2023 г. объем продукции, произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», составил 67,3 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает показатель за
09.01.2024 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов

лекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. В ОЭЗ «Технополис Москва» АО «Государственный центр стандартизации, сертификации и метрологического

09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи

пания «Микро-ВИС», производство которой локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, прим
09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему для тестирования антенн

Компания «Радиолайн», производство которой размещено на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала систему тестирования антенн, аналогов которой нет в России. Е
09.01.2024 Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара

В 2023 г. в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошел индустриальный парк «Руднево», в результате ее общая площадь превыси
25.12.2023 За 2023 г. выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за девять месяцев 2023 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным пе
12.12.2023 Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Минпромторга России

Радиоэлектронное устройство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Министерства торговли и промышленн
03.11.2023 Российский научный фонд выделит гранты на проекты по микроэлектронике компаниям из ОЭЗ «Технополис Москва»

Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в област
27.10.2023 В первом полугодии объем налоговых льгот резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» вырос почти в 4,5 раза

Свыше 1,7 млрд руб. сэкономили на налогах резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первого полугодия 2023 г. Это почти в 4,5 раза больше, чем за ан
26.10.2023 Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась более чем на 16 гектаров

В границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включены дополнительные земельные участки площадью 16,4 гектара, расположе
03.10.2023 Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности

ельный комплекс» (ГБПОУ МГОК), чья базовая кафедра располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента и
27.09.2023 Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного

Прорывная российская разработка Российская компания «Рокор» из состава ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новую технологию производства монокристаллических пластин из о
30.08.2023 В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов

ниверситет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершил приемную кампанию. Результаты 2023 г. стали рекордными для униве
25.08.2023 Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

нтроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственный комплекс располагается на площадке «Алабушево». Об этом

03.08.2023 На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей

На территории площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» размещена тестовая электрозарядная станция столичного производства, котора
27.07.2023 Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», российский разработчик и производитель устройств для оптоволоконной связи
20.07.2023 Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям

тям на 23%. Производственные мощности университета располагаются в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политик
10.07.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализует проект по внедрению в аппараты искусственной вентиляции легких (
29.06.2023 Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

По итогам первых трех месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5
28.06.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой

В июне 2023 г. резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьян
23.06.2023 Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент

Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется вып
22.06.2023 Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза

Объем выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь – март 2023 г. составил 18,7 млрд руб., что более чем в три раза
16.06.2023 За три года в ОЭЗ «Технополис Москва» будет сдано 326 тыс. кв. метров площадей для размещения высокотехнологичных компаний

За последние два года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» было введено в эксплуатацию около 180 тыс. кв. метров готовых промышленных
15.06.2023 Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году

В I квартале 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест, это на 70% больше, ч
15.06.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года

Более 30 высокотехнологичных предприятий запустят на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам 2023 г. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экон
14.06.2023 Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств

ах Петербургского международного экономического форума фонд «Сколково» и особая экономическая зона «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развити
09.06.2023 Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года

В 2022 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализовали продукцию на 58,1 млрд руб. В числе лидеров – компании фармаце
23.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование

ую версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый «умный» интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимо
22.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности

Компания, которая работает на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности.
19.05.2023 В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы»

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ
19.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной ко
02.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево»

енные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых

26.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники  

нститут молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», приступил к разработке фоторезистов – литографических материалов, которые
19.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систе
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа»

изводству микроэлектроники в Москве. Об этом сообщается на портале особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и
13.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы

ные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены на границе России и Казахстана. Отечественное оборудование по
10.04.2023 Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»

Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево»

Публикаций - 366, упоминаний - 871

ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1339 108
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 391 86
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 259 17
GS Group - Технополис GS Гусев 60 14
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 259 11
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 28 10
Ростех - Автоматика Концерн 1542 10
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 15 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3023 8
Ростелеком 10631 8
Приводная техника НТЦ ГК 14 8
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 49 8
МегаФон 7680 8
Schneider Electric 554 7
Профотек 14 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10609 6
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 126 6
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 6
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 24 6
Федеральный центр беспилотных авиационных систем АНО 9 6
Элемент ГК - Elementec 34 6
Неорос - Neoros 7 6
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 250 6
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 6
Meta Platforms - Facebook 4366 6
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 5 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3228 5
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис 8 5
X Corp - Twitter 2793 5
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 12 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1054 5
Научные развлечения 6 5
Электронинвест ГК 5 5
IBM - International Business Machines Corp 9328 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 728 4
Yandex - Яндекс 6387 4
ВЭБ.РФ НМ-тех 35 4
Завод Протон Зеленоград 7 4
Cisco Systems 4992 4
Бутис НПП 5 4
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 116 108
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 54 47
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6755 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6460 9
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 5
Хирана+ 5 5
РВК - Российская венчурная компания 540 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 132 4
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 4
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 204 3
Газпром нефть 549 3
Композит 85 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 73 3
Рокор НПО 3 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 3
РЖД - Российские железные дороги 1766 2
Наукоград - технопарк 115 2
Oak Investment Partners 12 2
Volkswagen Audi Group 199 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 98 2
Гранит 50 2
Рада-Фарма 2 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 407 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 126 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 203 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 879 12
Microsoft Windows 2000 8661 8
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Google YouTube - Видеохостинг 2561 5
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Apple iPhone 6 4861 3
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4554 3
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 3
FreePik 506 2
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Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 53 2
Samsung DRE 3 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 420 2
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Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 124 2
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Linux OS 8993 2
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Европа 21313 17
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Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 121 12
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Казахстан - Республика 5227 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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