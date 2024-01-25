ОЭЗ Технополис Москва Печатники Особая экономическая зона ОЭЗ Зеленоград Особая экономическая зона Зеленоград Свободная экономическая зона Зеленоград ТВЗ Зеленоград

Выручка производителя микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 2 млрд руб. за восемь лет Компания «Дизайн Центр «Союз» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2016 г. За это время совокупная выручка предприятия превысила 2 млрд руб

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новую версию прибора ультразвукового зрения для слабовидящих Компания «Рукэп» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», специализирующаяся на создании устройств в области локального позициониро

Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб. Свыше 3,1 млрд руб. сэкономили на налогах резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам девяти месяцев 2023 г. Это более чем в 3,5 раза превышает показа

За девять месяцев 2023 г. объем производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился более чем в 2,5 раза девять месяцев 2023 г. объем продукции, произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», составил 67,3 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает показатель за

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов лекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. В ОЭЗ «Технополис Москва» АО «Государственный центр стандартизации, сертификации и метрологического

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи пания «Микро-ВИС», производство которой локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, прим

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему для тестирования антенн Компания «Радиолайн», производство которой размещено на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала систему тестирования антенн, аналогов которой нет в России. Е

Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара В 2023 г. в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошел индустриальный парк «Руднево», в результате ее общая площадь превыси

За 2023 г. выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за девять месяцев 2023 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным пе

Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Минпромторга России Радиоэлектронное устройство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Министерства торговли и промышленн

Российский научный фонд выделит гранты на проекты по микроэлектронике компаниям из ОЭЗ «Технополис Москва» Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в област

В первом полугодии объем налоговых льгот резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» вырос почти в 4,5 раза Свыше 1,7 млрд руб. сэкономили на налогах резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первого полугодия 2023 г. Это почти в 4,5 раза больше, чем за ан

Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась более чем на 16 гектаров В границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включены дополнительные земельные участки площадью 16,4 гектара, расположе

Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности ельный комплекс» (ГБПОУ МГОК), чья базовая кафедра располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента и

Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного Прорывная российская разработка Российская компания «Рокор» из состава ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новую технологию производства монокристаллических пластин из о

В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов ниверситет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершил приемную кампанию. Результаты 2023 г. стали рекордными для униве

Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» нтроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственный комплекс располагается на площадке «Алабушево». Об этом

На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей На территории площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» размещена тестовая электрозарядная станция столичного производства, котора

Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», российский разработчик и производитель устройств для оптоволоконной связи

Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям тям на 23%. Производственные мощности университета располагаются в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политик

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализует проект по внедрению в аппараты искусственной вентиляции легких (

Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза По итогам первых трех месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой В июне 2023 г. резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьян

Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется вып

Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза Объем выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь – март 2023 г. составил 18,7 млрд руб., что более чем в три раза

За три года в ОЭЗ «Технополис Москва» будет сдано 326 тыс. кв. метров площадей для размещения высокотехнологичных компаний За последние два года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» было введено в эксплуатацию около 180 тыс. кв. метров готовых промышленных

Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году В I квартале 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест, это на 70% больше, ч

В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года Более 30 высокотехнологичных предприятий запустят на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам 2023 г. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экон

Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств ах Петербургского международного экономического форума фонд «Сколково» и особая экономическая зона «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развити

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года В 2022 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализовали продукцию на 58,1 млрд руб. В числе лидеров – компании фармаце

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование ую версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый «умный» интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимо

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности Компания, которая работает на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности.

В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной ко

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево» енные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники нститут молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», приступил к разработке фоторезистов – литографических материалов, которые

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систе

В Москве строится завод телеком-«железа» изводству микроэлектроники в Москве. Об этом сообщается на портале особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы ные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены на границе России и Казахстана. Отечественное оборудование по