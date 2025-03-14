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Рокор НПО
Рокор НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
|Unsplash 875 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 1
|Овчинский Владислав 228 2
|Алябьев Игорь 2 2
|Михаилян Ксения 1 1
|Белоусов Юрий 6 1
|Дегтев Геннадий 262 1
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