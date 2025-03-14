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Рокор НПО


14.03.2025 Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы 1
27.09.2023 Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного 1
26.09.2023 В Москве разработали инновационную технологию производства пластин из оксида галлия 1
01.06.2020 «Рокор» вложит более 150 млн рублей в новое производство синтетических сапфиров 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рокор НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
Unsplash 875 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 372 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 439 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1665 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4214 2
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Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 321 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 496 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 1
Apple iPhone 6 4862 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 1
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Алябьев Игорь 2 2
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Дегтев Геннадий 262 1
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Германия - Федеративная Республика 12725 1
Москва - Печатники 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 850 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 911 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29484 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7558 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 461 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 148 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 228 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1338 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16470 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
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