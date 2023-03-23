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Правительство Москвы ДЭПиР Москва Департамент экономической политики и развития города Москвы Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы

Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы

 

 

 

 


23.03.2023 Москва использует инновационный подход при взаимодействии с регулируемыми организациями

мационно-аналитической системы «Тариф». Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической пол
03.06.2022 Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека»

сайте Центра поддержки экономики Москвы, разместили на платформе лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы. «В столице

13.04.2022 За неделю почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки

й политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы. «Ежедневно сервис, который соде
05.12.2012 ИТ-закупки московских ведомств будут проходить проверку на достоверность цены контракта

бот и услуг). В связи с чем возникла необходимость в такой проверке, рассказали CNews представители Департамента экономической политики и развития и Департамента информационных технологий (ДИТ)
06.12.2011 В Комплексе имущественно-земельных отношений Москвы создана СЭД

Компания IBS завершила проект по созданию и развитию системы документооборота Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы. Новая система стала основой построе
11.08.2008 Департамент экономической политики Москвы заказывает внедрение системы обмена данными

ик-победитель торгов заработает до 19 000 000 руб. В частности, предполагается расширение функциональных возможностей автоматизированной системы обмена данными (АСОД) по титульным спискам стоек между Департаментом экономической политики и участниками инвестиционно-строительного процесса через интернет, а именно модернизация: подсистемы ввода данных по титульным спискам; подсистемы выгрузки

30.07.2008 Департамент экономической политики Москвы ищет ИТ-подрядчика

джет Москвы в рамках опытной эксплуатации автоматизированной системы информационного взаимодействия ДЭПиР Москвы с Управлением ФНС России по Москве и внедрения ее в ДЭПиР Москвы. Стоимос
27.06.2008 Департамент экономической политики Москвы ищет ИТ-подрядчика

ую роль при этом сыграют такие критерии, как цена контракта; срок и объем предоставления гарантии качества работ; качество выполняемых работ и квалификация участника конкурса. Объявить итоги конкурса Департамент экономической политики Москвы рассчитывает также 28 числа.
01.08.2002 ОБИНКО завершила ряд проектов для Правительства Москвы

ll), объявила о завершении работы по ряду проектов, исполненных в интересах Правительства Москвы. В рамках первого из проектов модернизирована первая очередь информационного вычислительного комплекса Департамента экономической политики и развития г. Москвы. ОБИНКО осуществила проектирование и монтаж структурированной кабельной системы (СКС), создала решения для центра сети и рабочих групп.


Публикаций - 196, упоминаний - 222

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1344 42
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 395 41
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 157 11
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 8
Приводная техника НТЦ ГК 14 5
Telegram Group 1427 5
Directum - Директум 1002 4
Ростелеком 10679 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8405 4
ОТР ГК 205 4
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 170 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 90 3
Неорос - Neoros 7 3
Научные развлечения 6 3
Oracle Corporation 6500 3
Федеральный центр беспилотных авиационных систем АНО 9 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
Системы и Проекты ГК 37 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 329 2
Ланит - DPI Computers 19 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 29 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 15 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 569 2
Verysell - Верисел 317 2
Цифра ГК 2268 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 706 2
Лазеры и аппаратура НПЦ 7 2
7613 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3265 2
VK - Mail.ru Group 3279 2
I5.Solutions - Проект И5 3 2
Беспилотные авиационные системы 20 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 183 2
Программный продукт ГК 60 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 260 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1150 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2031 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 25 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 120 46
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 58 23
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6773 4
FIBBEE - Фудтроникс 3 2
Tholons 3 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 2
Мосводоканал МГУП 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6501 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 24 1
Наукоград - технопарк 115 1
Хирана+ 5 1
Композит 86 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 21 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 11 1
BM Group - БМ Групп 3 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
Новосибирскэнергосбыт 14 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 1
Рокор НПО 3 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 2 1
Академия легкой промышленности 1 1
Мослифт АО 6 1
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда 2 1
Правительство Москвы - Мосэкомониторинг ГПБУ 1 1
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 4 1
Экотехпром ГУП 6 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 36 1
Volkswagen Audi Group 200 1
Сургутнефтегаз - СНГ 256 1
Лента - Сеть розничной торговли 1901 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 120 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦИАН - CIAN 118 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
АльфаСтрахование СГ 291 1
Совкомбанк Совесть 269 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 254 84
Правительство Москвы 2186 76
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 371 72
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1731 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5442 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 737 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 745 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2640 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1291 17
Федеральное казначейство России 1645 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10390 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2269 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел 407 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 864 15
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2582 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 103 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1119 12
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 478 12
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 290 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 133 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 61 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 57 11
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Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
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Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 47 8
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 415 6
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 55 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4687 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 5
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МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 71 4
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 58 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 214 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 192 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58585 66
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11627 7
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22710 6
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4516 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9024 6
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9076 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5694 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1574 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3105 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1051 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4580 6
Microsoft Windows 2000 8661 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3011 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 271 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 694 4
МВД РФ ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 37 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1508 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 73 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 364 2
Apple Mac mini - неттоп 178 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 216 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 889 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2915 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 89 2
Linux OS 9033 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 519 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 51 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 1
Terrasoft Creatio 93 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 122 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 157 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1306 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 931 1
Apple macOS 1877 1
Профессионалитет - Федеральный проект 3 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 57 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 21 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 162 1
ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 48 1
Microsoft Office 3549 1
Microsoft Windows 14978 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 99 1
Microsoft Dynamics 1167 1
Oracle Java - язык программирования 2878 1
Овчинский Владислав 175 109
Дегтев Геннадий 216 58
Лысенко Эдуард 288 19
Кирюшин Сергей 72 15
Терещенко Денис 72 15
Паршин Максим 314 15
Рудзевич Мария 36 15
Хайруллин Айрат 84 15
Ципорин Павел 87 15
Меджитов Тимур 85 15
Петрушин Андрей 96 15
Албычев Александр 127 15
Власов Сергей 98 15
Панов Евгений 16 15
Малков Павел 50 15
Катамадзе Анна 74 14
Рымар Максим 50 12
Ефимов Владимир 126 12
Кудрин Алексей 122 12
Егоров Максим 30 11
Геллер Анатолий 12 11
Кулешов Василий 11 11
Копырин Федор 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Разумовский Дмитрий 102 11
Швиндт Антоний 13 11
Осипов Владимир 21 11
Малахов Александр 20 11
Семенов Алексей 80 11
Симаков Олег 113 11
Казарин Станислав 149 11
Песчанских Георгий 38 11
Мартынова Елена 68 10
Скрыпник Назарий 13 10
Бобров Иван 22 10
Карапузов Алексей 18 10
Сорокин Даниил 33 9
Кузнецов Дмитрий 66 9
Христенко Павел 15 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40542 193
Россия - РФ - Российская федерация 132422 119
Москва - Печатники 99 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6802 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16118 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2568 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 757 17
Земля - планета Солнечной системы 10115 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1073 15
Россия - УФО - Тюменская область 1035 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2762 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 752 13
Россия - ЦФО - Калужская область 902 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1492 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50896 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15982 6
Россия - СЗФО - Псковская область 593 5
Европа 21378 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1046 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 830 4
Россия - УФО - Челябинская область 1079 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1253 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 617 4
Япония 13106 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 756 4
Канада 4772 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 898 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1291 4
Южная Корея - Сеул 358 4
Япония - Токио 989 4
Сингапур - Республика 1812 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1166 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 604 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 839 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 289 3
Индия - Bharat 5243 3
Россия - ДФО - Забайкальский край 500 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1062 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1405 3
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 739 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47163 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15277 51
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1091 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16699 40
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5658 35
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6989 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44944 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8942 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5182 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9314 18
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2723 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3466 13
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4283 11
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6105 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1083 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22183 9
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Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли 313 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4024 6
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3124 6
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9398 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1995 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1245 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1421 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4497 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 2012 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11091 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 777 1
FT - Financial Times 1187 1
Ведомости 751 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Открытые системы ИД 173 1
ComputerWorld 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7751 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2806 3
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 3
StartupBlink 5 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 198 39
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 142 4
РАН - Российская академия наук 1756 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 823 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 86 2
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 25 1
Cornell University - Корнеллский университет 194 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 3 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 48 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 472 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 480 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 13 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 320 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 706 1
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