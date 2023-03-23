Правительство Москвы ДЭПиР Москва Департамент экономической политики и развития города Москвы Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы

Москва использует инновационный подход при взаимодействии с регулируемыми организациями мационно-аналитической системы «Тариф». Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической пол

Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека» сайте Центра поддержки экономики Москвы, разместили на платформе лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы. «В столице

За неделю почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки й политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы. «Ежедневно сервис, который соде

ИТ-закупки московских ведомств будут проходить проверку на достоверность цены контракта бот и услуг). В связи с чем возникла необходимость в такой проверке, рассказали CNews представители Департамента экономической политики и развития и Департамента информационных технологий (ДИТ)

В Комплексе имущественно-земельных отношений Москвы создана СЭД Компания IBS завершила проект по созданию и развитию системы документооборота Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы. Новая система стала основой построе

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Департамент экономической политики Москвы ищет ИТ-подрядчика джет Москвы в рамках опытной эксплуатации автоматизированной системы информационного взаимодействия ДЭПиР Москвы с Управлением ФНС России по Москве и внедрения ее в ДЭПиР Москвы. Стоимос

Департамент экономической политики Москвы ищет ИТ-подрядчика ую роль при этом сыграют такие критерии, как цена контракта; срок и объем предоставления гарантии качества работ; качество выполняемых работ и квалификация участника конкурса. Объявить итоги конкурса Департамент экономической политики Москвы рассчитывает также 28 числа.