Правительство Москвы ДЭПиР Москва Департамент экономической политики и развития города Москвы Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы
|23.03.2023
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Москва использует инновационный подход при взаимодействии с регулируемыми организациями
мационно-аналитической системы «Тариф». Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической пол
|03.06.2022
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Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека»
сайте Центра поддержки экономики Москвы, разместили на платформе лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы. «В столице
|13.04.2022
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За неделю почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки
й политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы. «Ежедневно сервис, который соде
|05.12.2012
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ИТ-закупки московских ведомств будут проходить проверку на достоверность цены контракта
бот и услуг). В связи с чем возникла необходимость в такой проверке, рассказали CNews представители Департамента экономической политики и развития и Департамента информационных технологий (ДИТ)
|06.12.2011
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В Комплексе имущественно-земельных отношений Москвы создана СЭД
Компания IBS завершила проект по созданию и развитию системы документооборота Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы. Новая система стала основой построе
|11.08.2008
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Департамент экономической политики Москвы заказывает внедрение системы обмена данными
ик-победитель торгов заработает до 19 000 000 руб. В частности, предполагается расширение функциональных возможностей автоматизированной системы обмена данными (АСОД) по титульным спискам стоек между Департаментом экономической политики и участниками инвестиционно-строительного процесса через интернет, а именно модернизация: подсистемы ввода данных по титульным спискам; подсистемы выгрузки
|30.07.2008
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Департамент экономической политики Москвы ищет ИТ-подрядчика
джет Москвы в рамках опытной эксплуатации автоматизированной системы информационного взаимодействия ДЭПиР Москвы с Управлением ФНС России по Москве и внедрения ее в ДЭПиР Москвы. Стоимос
|27.06.2008
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Департамент экономической политики Москвы ищет ИТ-подрядчика
ую роль при этом сыграют такие критерии, как цена контракта; срок и объем предоставления гарантии качества работ; качество выполняемых работ и квалификация участника конкурса. Объявить итоги конкурса Департамент экономической политики Москвы рассчитывает также 28 числа.
|01.08.2002
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ОБИНКО завершила ряд проектов для Правительства Москвы
ll), объявила о завершении работы по ряду проектов, исполненных в интересах Правительства Москвы. В рамках первого из проектов модернизирована первая очередь информационного вычислительного комплекса Департамента экономической политики и развития г. Москвы. ОБИНКО осуществила проектирование и монтаж структурированной кабельной системы (СКС), создала решения для центра сети и рабочих групп.
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 175 109
|Дегтев Геннадий 216 58
|Лысенко Эдуард 288 19
|Кирюшин Сергей 72 15
|Терещенко Денис 72 15
|Паршин Максим 314 15
|Рудзевич Мария 36 15
|Хайруллин Айрат 84 15
|Ципорин Павел 87 15
|Меджитов Тимур 85 15
|Петрушин Андрей 96 15
|Албычев Александр 127 15
|Власов Сергей 98 15
|Панов Евгений 16 15
|Малков Павел 50 15
|Катамадзе Анна 74 14
|Рымар Максим 50 12
|Ефимов Владимир 126 12
|Кудрин Алексей 122 12
|Егоров Максим 30 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Кулешов Василий 11 11
|Копырин Федор 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Разумовский Дмитрий 102 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Осипов Владимир 21 11
|Малахов Александр 20 11
|Семенов Алексей 80 11
|Симаков Олег 113 11
|Казарин Станислав 149 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Мартынова Елена 68 10
|Скрыпник Назарий 13 10
|Бобров Иван 22 10
|Карапузов Алексей 18 10
|Сорокин Даниил 33 9
|Кузнецов Дмитрий 66 9
|Христенко Павел 15 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
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