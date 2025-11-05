Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185105
ИКТ 14373
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Акрон ГК Вторалюминпродукт ПК

Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК

«Вторалюминпродукт» следует принципам экономики замкнутого цикла и осуществляет в рамках своего производства разработку, внедрение и реализацию инновационных промышленных решений по утилизации и переработке. Компания входит в состав промышленно-металлургического холдинга полного цикла AKRON HOLDING.

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 17 534 577 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 17 534 577 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 17 534 577 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.11.2025 Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла 1
07.12.2023 Более 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники переработала московская компания 1
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники 2
20.10.2022 «М.видео» запустила экотакси для вывоза старой техники на утилизацию 1
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 697 2
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
СКО Электроника-утилизация 21 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2665 2
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1232 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2692 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 420 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 253 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1190 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1099 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 749 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 361 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2366 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3236 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16626 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 217 2
Маркировка - Marking 1204 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12905 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5367 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 236 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 404 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1810 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4644 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12880 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13244 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25468 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56446 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14928 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8319 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4235 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7345 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5649 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17743 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2364 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Дедов Александр 8 1
Платонова Оксана 14 1
Бондарев Владислав 6 1
Дятков Александр 1 1
Качапин Илья 2 1
Овчинский Владислав 229 1
Сорокин Дмитрий 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45407 4
Россия - РФ - Российская федерация 155299 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18430 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Европа 24588 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18042 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8028 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4236 1
Россия - СФО - Новосибирск 4612 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1100 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5857 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4293 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5243 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20165 2
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 112 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10452 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 871 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3680 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54557 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 25 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25741 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8001 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397399, в очереди разбора - 732660.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/