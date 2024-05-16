e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции

«Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit или представители GMonit. За 2023 г. общее число онлайн-заказов в сети выросло на 33% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. федеральная сеть сфокусировалась на еще более динамичном продвижении направления электронной торговли, развитии своих цифровых сервисов и запуске новых проектов, в том числе для расширения покрытия В2С и В2В-доставки в различных регионах России. В рамках реализации стратеги

Интернет-торговля среди лидеров по внедрению ИИ – генеративные нейросети используют 67% российских компаний отрасли получения реального экономического эффекта. При этом генеративные технологии применяют 67% компаний интернет-торговли и менее 10% ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Традиц

«Аэрофлот» открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области «Аэрофлот» открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области. Авиакомпания обращает внимание, что количество доступных мест на каждом рейсе в рамках программы субсидируемых перевозо

Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024 окупателями. Одновременно растет рынок электронной коммерции, а вместе с ним — сегмент цифровизации e-commerce. Важно обеспечить непрерывность онлайн-бизнеса, максимально автоматизировать проце

Positive Technologies: в 2023 году треть атак на ритейлеров привела к остановке продаж итической напряженности хактивисты бесплатно раздают украденные базы данных российских ретейлеров и e-commerce. Ключевые техники, применяемые злоумышленниками для атак на торговые компании, – э

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции ых в основном для средних и крупных компаний: Compo B2B/B2C Ecom — модуль для создания и управления интернет-магазинами B2B, позволяющий оптимизировать процессы заказа, оплаты, доставки и возвр

«Почта России» кратно увеличила объём услуг для рынка электронной коммерции в логистических центрах «Почта России» ежемесячно обрабатывает свыше 3 млн заказов от маркетплейсов и интернет-магазинов. С 2023 г. компания оказывает складские услуги для игроков рынка электронн

Интернет-магазины и сервисы могут самостоятельно подключать «Мобильный ID» от билайн бизнес риложениях. билайн бизнес запустил удобное онлайн-подключение сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» для входа пользователей на интернет-площадки. Упрощённый программный интерфейс Light API позволяет интернет-магазинам, банкам, службам доставки и другим компаниям самостоятельно подключить и настроить сервис в короткие сроки. По данным Telecom Daily, если для покупки в интернете нужна более

Сбербанк: в 2023 г. средний чек в интернет-магазинах оказался выше, чем в рознице н в офлайн- и онлайн-магазинах в 2023 г. Оборот онлайн-покупок вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%. Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 руб. против 628 руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Станислав Карташов, вице-президент, дире

Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK ностями бизнеса, интегрирует его в ИТ-инфраструктуру и помогает внедрить процессы КЭДО в компании», — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech. *** «Холодильник.Ру» — российский интернет-магазин бытовой техники и электроники, основанный в 2003 г. Магазин ежедневно осуществляет более 3500 доставок по всей стране. В каталоге более 100 тыс. товаров отечественного и зарубе

«Ашан Ритейл Россия» в e-сommerce: результаты за 2023 г. тегии омниканальности «Ашан» в течение 2023 г. сконцентрировался на динамичном продвижении на рынке e-commerce. Компания активно развивала свои онлайн-сервисы (интернет-магазин auchan.ru, мобил

6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы Digital Chief — ИТ-компания, специализирующаяся на е-commerce разработке полного цикла. В 2023 году она представила на рынок российское микросер

Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы рост оборота и числа покупок. Также наблюдается рост количества самозанятых и небольших площадок. «Рынок онлайн-торговли не просто растет — он эволюционирует, расширяясь за счёт небольших пред

Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей Tinkoff eCommerce и аналитическое агентство Data Insight провели совместное исследование и проанализи

Красноярцы чаще других сибиряков делали онлайн-покупки в январе увеличился спрос на 129% на сайты корейской косметики, российских брендов одежды Sela (35%) и Befree (4%). Как отмечают эксперты «МегаФона», среди сибиряков красноярцы тратят больше всех гигабайт на онлайн-шопинг. На них приходится 33% от всего объема израсходованного в макрорегионе трафика. Второе место занимают жители Алтайского края (23%), а «бронза» досталась новосибирцам (17%). Самым

Катерина Грог назначена руководителем направления e-commerce в QSOFT Катерина Грог — российский топ-эксперт в сфере e-commerce с более чем десятилетним опытом разработки и вывода на рынок сложных цифровых прод

Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023 Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023 Объем рынка электронной коммерции в России из года в год растет, и вместе с н

От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения добавление новых функций. Однако и здесь на смену монолитам постепенно приходит SaaS. CNews: Какие e-commerce решения вышли на первый план после ухода SAP и Oracle? Сергей Кунцевич: Какого-то

«Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом зу же находят отклик у потребителей. Это и контроль срока годности, и борьба с фальсификатом. Рынок интернет-торговли постоянно растет и нам отрадно видеть, что крупнейшие онлайн-продавцы пищев

Исследование Tinkoff eCommerce: в российских интернет-магазинах 70% корзин остаются без оплаты Tinkoff eCommerce впервые на российском рынке провел исследование проблемы «брошенных корзин» в онлай

Интернет-магазины могут анализировать продажи и прогнозировать доход с помощью MyTracker спользовать как самостоятельный инструмент, так и в интеграции с привычными системами аналитики для интернет-магазинов. Прогнозы дохода по заказам доступны в разделе «Оперативный отчет», по тов

Университет «Синергия» и «Сбербизнес» займутся созданием образовательных программ по электронной торговле ательные программы в сфере электронной торговли могут появиться благодаря сотрудничеству факультета e-commerce университета «Синергия» и «Сбербизнеса». Компании подписали соглашение о стратегич

«Мегафон» обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах ный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев. В собстве

B2B-платформа: изучаем особенности и инсайты для эффективного запуска как найти наиболее подходящее решение. Мы будем опираться не только на мировой опыт в автоматизации e-commerce, но и на исследование на тему электронной коммерции в B2B секторе компании «Факт».

Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 не замораживая» бизнес-процессы. Организатором секции выступила компания Digital Chief — эксперты в е-commerce разработке полного цикла. В 2023 году компания представила на рынок российское мик

Сбербанк: доля интернет-торговли в России достигла 12% упает каждый второй россиянин, причём половина из них пользуется сразу несколькими площадками. Доля интернет-торговли увеличилась практически по всем товарам. Наибольший прирост отмечен в катег

В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единственном на Дальнем Востоке действующем индустриальном парке «Авангард». Объект класса А общей площадью 47 тыс. кв. м был построе

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше ь выгодно. А работать программистом в Москве - еще выгоднее В крупных российских компаниях из сферы е-commerce в настоящее время работают сотни и тысячи ИТ-специалистов. «На сегодняшний день в

Рынок труда в e-commerce: спрос, динамика зарплат, статистические данные Спрос на персонал в e-commerce растет, особенно в сегменте складского хозяйства, грузоперевозок и служб доставки. Конкурс на вакансию в сфере складского хозяйства и автомобильных перевозок в целом по России за год

Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats тенции, которые необходимы менеджерам по работе с маркетплейсами, руководителям интернет-магазинов, e-commerce-директорам, интернет-маркетологам, а также руководителям направления e-commerce

Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» Владельцы интернет-магазинов получили возможность добавлять информацию о доставке товаров в карточки в поиске «Яндекса» прямо в интерфейсе «Вебмастера», а не только с помощью товарных фидов. Это позволит

Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» Владельцы интернет-магазинов получили возможность добавлять информацию о доставке товаров в карточки в поиске «Яндекса» прямо в интерфейсе «Вебмастера», а не только с помощью товарных фидов. Это позволит

Бизнес в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами: за год обороты компаний выросли на 63% время сегмент электронной коммерции продолжит расти, хотя и претерпит изменения. Так, взрывной рост e-commerce в последние годы объяснялся привлечением новых пользователей. Сейчас возможность к

В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка в России уже более 10 лет. У «Юkassa» есть сервис «Заплатить по частям» — с его помощью покупатели интернет-магазинов могут оплачивать покупки стоимостью до 150 тысяч рублей частями в течение

«Точка» поможет предпринимателям создать собственный интернет-магазин за 40 секунд варов, добавить возможности оплаты и доставки. На основе этих данных и создается готовый к продажам интернет-магазин с оптимальными SEO-настройками. «Все конструкторы для создания интернет-мага

«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам финтех-компании «ЮMoney») запустила на всех клиентов «Чеки от ЮKassa» — решение, которое позволяет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ без покупки фискального накопителя и аренды онлайн-кассы

«Яндекс маркет» и НАФИ составили портрет предпринимательницы в электронной торговле , а каждая четвертая (24%) сочетает онлайн- и офлайн-торговлю. Абсолютное большинство (88%) считает интернет-продажи прибыльным делом. Почти половина респонденток (40%) начали торговать в онлай

Олег Сенчук - Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции Расскажите, что сегодня происходит на рынке электронной коммерции? Олег Сенчук: Отечественный рынок e-commerce продолжает расти, несмотря на то, что начиная с весны прошлого года многие иностра

«VK реклама» расширила инструменты для повышения продаж в интернет-магазинах на сайт и мотивации на покупку с помощью динамического ретаргетинга. Кроме того, компаниям из сферы электронной коммерции стало доступно новое событие для оптимизации рекламы — «Добавили в избр