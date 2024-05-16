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e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазины онлайн-торговля онлайн-ритейлер онлайн-продажи системы электронной коммерции

e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции

E-commerce — электронная коммерция, подразумевающая список определенных коммерческих операций, проводимых онлайн. Под электронной коммерцией стоит понимать буквально все процессы, связанные с бронированием, предзаказом, оформлением доставки, покупкой определенного товара или услуги в интернете. При этом в E-commerce обязательно участвуют ваши электронные кошельки или банковские карточки.

Разновидности E-commerce

Специалисты выделяют 4 основные системы, которые позволяют осуществлять электронную коммерцию в интернете. Различаются они по типам субъектов, которые участвуют в сделке:

  • B2B (бизнес для бизнеса). При таком виде взаимоотношений участники сделок электронной коммерции — это какие-либо отдельные компании или организации. Если говорить об объемах продаж и товарообороту, этот сегмент рынка считается наиболее крупным.
  • B2C (бизнес для потребителя). В своем первоначальном виде электронная коммерция базировалась на предоставлении услуг (товаров) от компании клиенту, да и ранее именно эта форма сотрудничества имела максимальный оборот на рынке. Самый простой пример этой формы сотрудничества — онлайн-магазины, где любой желающий может купить себе что-то либо онлайн и оформить доставку на дом.
  • C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).
  • B2G (бизнес правительству). Новая форма коммерческих отношений, которая включает различные тендеры или системы государственных закупок.

Кроме всего вышеописанного, есть такие модели электронной коммерции, которые работают в обратных направлениях, например, C2B или G2B. Последняя направлена на поддержку государством малого бизнеса.
 

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Тенденции на рынке E-commerce", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023


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e-Commerce и организации, системы, технологии, персоны:

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РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 8
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АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 7
АФТ - Ассоциация Финтех 123 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 7
OWASP - Open Web Application Security Project 86 6
ЛДПР 103 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 6
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 98 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61001 2276
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46369 2016
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23141 1439
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19943 1083
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4788 1019
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24803 981
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28855 978
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15067 967
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27192 948
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23643 847
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28243 811
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23089 807
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10348 792
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4181 773
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24092 754
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16708 704
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9897 671
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11867 661
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20153 658
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14900 641
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13640 639
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4119 630
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6586 619
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20809 605
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6329 579
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15736 576
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4675 564
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12357 544
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12218 538
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16649 531
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7138 526
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10951 521
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4910 520
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13941 515
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13417 507
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8206 482
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10175 470
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1902 459
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9230 456
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1752 452
Google Android 13571 723
Microsoft Windows 2000 8661 467
Microsoft Windows 15219 371
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 345
Apple iOS 7456 307
Яндекс.Маркет 824 269
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 230
Apple iPhone 6 4862 202
Linux OS 9336 196
Google Play - Google Store - Android Market 3188 182
Apple - App Store 2800 172
Apple iPad 3819 166
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4881 147
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 144
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 140
Oracle Java - язык программирования 2930 132
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 121
Apple iTunes Store 1064 116
Microsoft Office 3601 111
VK - Mail.ru Одноклассники 1693 111
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3983 105
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 568 103
Google YouTube - Видеохостинг 2609 92
Apple Mac - Apple Macintosh 2938 83
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 574 80
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 162 80
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3067 80
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1914 74
Microsoft Skype 2021 72
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 70
Samsung Galaxy 926 68
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 68
Apple iPod 1534 68
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 536 67
WhatsApp Messenger 1022 66
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 64
Microsoft Azure 1376 63
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 62
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 163 61
ВГТРК - Смотрим 592 60
Путин Владимир 3012 122
Шадаев Максут 875 67
Чаркин Евгений 277 66
Сотин Денис 201 61
Натрусов Артем 264 51
Сыкулев Андрей 84 51
Нестеров Алексей 113 51
Абакумов Евгений 185 51
Клепиков Алексей 109 47
Урьяс Вадим 98 46
Соловьев Алексей 85 45
Карпов Иван 78 45
Медведев Дмитрий 1645 44
Портной Михаил 42 42
Слышкин Василий 123 42
Ямщиков Владимир 51 42
Степченков Максим 63 42
Лебедев Антон 51 42
Емелин Александр 44 42
Смык Виталий 46 42
Сороченков Алексей 42 42
Семенихин Игорь 56 42
Москальков Дмитрий 42 42
Мискевич Евгений 49 42
Каюмов Шамиль 53 42
Прохорова Алла 65 42
Дьяченко Валерий 95 42
Егоров Владимир 82 41
Трофимова Людмила 50 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Рубин Адар 47 41
Васильев Владислав 58 41
Халматов Максим 64 41
Генкина Екатерина 43 41
Рейман Леонид 1041 40
Евраев Михаил 252 39
Bezos Jeff - Безос Джефф 148 36
Бурилов Андрей 101 36
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 35
Россия - РФ - Российская федерация 136459 6058
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51271 1926
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41494 1705
Европа 21495 942
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16319 836
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16606 742
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 698
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13994 671
Германия - Федеративная Республика 12455 569
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 566
Франция - Французская Республика 7726 359
Япония 13158 344
Беларусь - Белоруссия 5429 328
Украина 7485 324
Казахстан - Республика 5359 310
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 281
Азия - Азиатский регион 5345 255
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 231
Южная Корея - Республика 6521 226
Россия - СФО - Новосибирск 4073 223
Италия - Итальянская Республика 4292 219
Индия - Bharat 5301 200
Испания - Королевство 3675 177
Европа Восточная 3044 174
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 172
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2732 155
Канада 4805 153
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2115 149
Нидерланды 3447 143
Финляндия - Финляндская Республика 3563 138
Швеция - Королевство 3591 135
Армения - Республика 2241 132
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2586 130
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 127
Америка Северная - Североамериканский регион 3293 125
Турция - Турецкая республика 2267 115
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1811 115
Бразилия - Федеративная Республика 2307 112
Ближний Восток 2875 103
Земля - планета Солнечной системы 10220 101
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22815 3058
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46031 2703
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48494 1316
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6362 865
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5665 821
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15683 820
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5210 796
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10486 693
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27251 663
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4623 566
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12472 536
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12992 519
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17299 489
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9527 465
Кредитование - Сrediting - Заём 6459 454
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7585 434
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10632 406
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7143 405
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3317 399
Страхование - Страховое дело - Insurance 5546 361
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6630 347
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5978 292
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5172 277
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5411 276
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11126 269
CNews - ZOOM.CNews 1818 238
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5851 136
Коммерсантъ - Издательский дом 1640 78
CNET Networks - CNET News 1642 65
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 61
Forbes - Форбс 731 53
Ведомости 839 51
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 835 48
FT - Financial Times 1198 42
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 40
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 38
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 38
Известия ИД 574 38
Bloomberg 1216 36
Mercury Center 309 35
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 34
NYT - The New York Times 1018 28
РИА Новости 857 28
The Register - The Register Hardware 1466 26
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 26
ZDnet 597 25
AP - Associated Press 1995 24
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 17
Wikipedia - Википедия 460 17
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 17
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 16
InterNetNews - InternetNews.com 218 16
The Verge - Издание 531 16
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
Business Insider - Бизнес инсайдер 234 15
Newsbytes News Network 379 15
Internet.com 110 15
Открытые системы ИД 173 14
Fortune 203 13
AppleInsider 394 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 13
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 13
TAdviser - Центр выбора технологий 369 13
Silicon.com 364 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7845 383
IDC - International Data Corporation 4888 201
Gartner - Гартнер 3520 182
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2951 134
Forrester Research 819 128
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 81
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 64
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 62
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 62
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 43
GfK Rus - ГФК-Русь 214 41
BCG - Boston Consulting Group 105 28
eMarketer 203 28
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 27
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 24
comScore 379 22
Internet Stock Report 994 21
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 19
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 19
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 121 19
Juniper Research 516 18
INFOLine-Аналитика 47 18
Fortune Global 500 285 16
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 16
Harris Interactive 81 15
S&P 500 555 15
РАЭК Экономика Рунета 17 13
comScore Networks 35 11
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 72 10
Frost & Sullivan 202 10
B2B International 50 10
NPD Group 140 10
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 10
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 10
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 10
SimilarWeb 38 9
Markets&Markets Research 109 9
Thomson Financial - Thomson First Call 204 9
Gartner - Dataquest 347 8
Datamonitor 83 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 903 51
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 31
РАН - Российская академия наук 1789 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 287 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 22
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 20
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 16
ИРИ - Институт развития интернета АНО 119 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 824 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 11
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 11
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 499 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 329 9
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 9
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 8
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 26 8
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 65 6
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 162 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 5
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 5
VK Skillbox - Скилбокс 100 5
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 4
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 21
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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