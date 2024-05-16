e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции

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E-commerce — электронная коммерция, подразумевающая список определенных коммерческих операций, проводимых онлайн. Под электронной коммерцией стоит понимать буквально все процессы, связанные с бронированием, предзаказом, оформлением доставки, покупкой определенного товара или услуги в интернете. При этом в E-commerce обязательно участвуют ваши электронные кошельки или банковские карточки.
Разновидности E-commerce
Специалисты выделяют 4 основные системы, которые позволяют осуществлять электронную коммерцию в интернете. Различаются они по типам субъектов, которые участвуют в сделке:
- B2B (бизнес для бизнеса). При таком виде взаимоотношений участники сделок электронной коммерции — это какие-либо отдельные компании или организации. Если говорить об объемах продаж и товарообороту, этот сегмент рынка считается наиболее крупным.
- B2C (бизнес для потребителя). В своем первоначальном виде электронная коммерция базировалась на предоставлении услуг (товаров) от компании клиенту, да и ранее именно эта форма сотрудничества имела максимальный оборот на рынке. Самый простой пример этой формы сотрудничества — онлайн-магазины, где любой желающий может купить себе что-то либо онлайн и оформить доставку на дом.
- C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).
- B2G (бизнес правительству). Новая форма коммерческих отношений, которая включает различные тендеры или системы государственных закупок.
Кроме всего вышеописанного, есть такие модели электронной коммерции, которые работают в обратных направлениях, например, C2B или G2B. Последняя направлена на поддержку государством малого бизнеса.
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e-Commerce и организации, системы, технологии, персоны:
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