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РИА Новости
СОБЫТИЯ
|05.08.2014
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ИТ-директор РИА «Новости» возглавил разработку в Superjob.ru
Анатолий Стояновский, до недавнего времени — директор разработки программного обеспечения РИА «Новости», занял должность заместителя генерального директора по ИТ рекрутингового портал
|14.01.2014
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«Техносерв» подготовил ИТ-инфраструктуру РИА «Новости» к Олимпийским играм в Сочи
й интегратор, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительной ИТ-инфраструктуры группы РИА «Новости». Работы проводились в рамках подготовки РИА «Новости» к выполнению обяза
|10.02.2010
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BT обеспечит связь между пресс-центрами и представительствами «РИА Новости»
Компания BT объявила о подписании семилетнего контракта с российским информационным агентством «РИА Новости» для обеспечения связи между его пресс-центрами и представительствами за рубежом. Отдельным соглашением «РИА Новости» также присоединилось к инфраструктуре BT Radianz с помощ
|08.09.2009
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«РИА Новости» выпустило бесплатное приложение для iPhone
Информационное агентство «РИА Новости» запустило приложение для iPhone, позволяющее в удобном режиме просматривать новости на этом смартфоне. Приложение позволяет не только читать новости, опубликованные на сайте агентс
|19.12.2008
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«Глобус-Телеком» обеспечит связью РИА «Новости»
«Глобус-Телеком» заключил договор с информационным агентством РИА «Новости» на оказание услуг передачи данных и телематических услуг связи. В соответствии с договором «Глобус-Телеком» предоставит широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 100
|01.09.2008
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РИА «Новости» и Zoom.in будут сотрудничать на рынке онлайн-видеоконтента
стве с компанией Zoom.in в сфере развития российского рынка новостного онлайн-видеоконтента. Голландская видеосеть Zoom.in является одним из лидеров европейского рынка в области онлайн-видеоновостей. РИА «Новости» и Zoom.in планируют расширить свой бизнес интерактивного видеоконтента в России. «Россия представляет собой один из наиболее динамично развивающихся рынков Европы с быстрым увелич
|11.08.2008
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Сайт «РИА Новости» атакуют хакеры
Сайт «РИА Новости» в воскресенье, 10 августа, подвергся хакерской атаке, что затруднило работу практически всех служб агентства и осложнило доступ на сайт rian.ru. «Достаточно жестко атакуется сам са
|07.08.2008
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РИА "Новости" запустило новый мультимедийный сайт
Российское агентство международной информации РИА «Новости» вчера, 6 августа, открыло новую версию своего сайта. Об этом сообщила первый за
|22.11.2007
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«РИА Новости» начнет вещание в мобильном эфире
«МИКС» и «РИА Новости» объявили о запуске новых каналов в мобильном эфире. По словам главного редактора «РИА Новости» Светланы Миронюк, запуск каналов в мобильном эфире – сегодня самый современный
|06.06.2007
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«РИА Новости» развивает ИСУ бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX
Российское агентство международной информации «РИА Новости» развивает информационную систему управления (ИСУ) бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX. Партнером по реализации этого проекта является компания GMCS. К настоящему моменту совмест
РИА Новости и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 83
|Медведев Дмитрий 1665 41
|Шадаев Максут 1210 22
|Мишустин Михаил 787 18
|Щеголев Игорь 699 17
|Никифоров Николай 1138 14
|Дуров Павел 329 13
|Кузнецов Станислав 162 11
|Чернышенко Дмитрий 580 11
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
|Песков Дмитрий 129 9
|Цыплухин Владислав 41 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Собянин Сергей 538 9
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
|Хинштейн Александр 148 8
|Касперская Наталья 319 8
|Иванов Сергей 405 7
|Горелкин Антон 118 7
|Рогозин Дмитрий 104 7
|Паршин Максим 323 6
|Григоренко Дмитрий 249 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
|Волож Аркадий 268 6
|Волин Алексей 122 5
|Воробьев Андрей 199 5
|Немкин Антон 52 5
|Боярский Сергей 49 5
|Мизулина Екатерина 18 5
|Аксаков Анатолий 163 5
|Врублевский Павел 105 5
|Жаров Александр 183 5
|Белоусов Андрей 149 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Усманов Алишер 311 4
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