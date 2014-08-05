Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

РИА Новости

СОБЫТИЯ


05.08.2014 ИТ-директор РИА «Новости» возглавил разработку в Superjob.ru

Анатолий Стояновский, до недавнего времени — директор разработки программного обеспечения РИА «Новости», занял должность заместителя генерального директора по ИТ рекрутингового портал
14.01.2014 «Техносерв» подготовил ИТ-инфраструктуру РИА «Новости» к Олимпийским играм в Сочи

й интегратор, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительной ИТ-инфраструктуры группы РИА «Новости». Работы проводились в рамках подготовки РИА «Новости» к выполнению обяза
10.02.2010 BT обеспечит связь между пресс-центрами и представительствами «РИА Новости»

Компания BT объявила о подписании семилетнего контракта с российским информационным агентством «РИА Новости» для обеспечения связи между его пресс-центрами и представительствами за рубежом. Отдельным соглашением «РИА Новости» также присоединилось к инфраструктуре BT Radianz с помощ
08.09.2009 «РИА Новости» выпустило бесплатное приложение для iPhone

Информационное агентство «РИА Новости» запустило приложение для iPhone, позволяющее в удобном режиме просматривать новости на этом смартфоне. Приложение позволяет не только читать новости, опубликованные на сайте агентс
19.12.2008 «Глобус-Телеком» обеспечит связью РИА «Новости»

«Глобус-Телеком» заключил договор с информационным агентством РИА «Новости» на оказание услуг передачи данных и телематических услуг связи. В соответствии с договором «Глобус-Телеком» предоставит широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 100

01.09.2008 РИА «Новости» и Zoom.in будут сотрудничать на рынке онлайн-видеоконтента

стве с компанией Zoom.in в сфере развития российского рынка новостного онлайн-видеоконтента. Голландская видеосеть Zoom.in является одним из лидеров европейского рынка в области онлайн-видеоновостей. РИА «Новости» и Zoom.in планируют расширить свой бизнес интерактивного видеоконтента в России. «Россия представляет собой один из наиболее динамично развивающихся рынков Европы с быстрым увелич
11.08.2008 Сайт «РИА Новости» атакуют хакеры

Сайт «РИА Новости» в воскресенье, 10 августа, подвергся хакерской атаке, что затруднило работу практически всех служб агентства и осложнило доступ на сайт rian.ru. «Достаточно жестко атакуется сам са
07.08.2008 РИА "Новости" запустило новый мультимедийный сайт

Российское агентство международной информации РИА «Новости» вчера, 6 августа, открыло новую версию своего сайта. Об этом сообщила первый за
22.11.2007 «РИА Новости» начнет вещание в мобильном эфире

«МИКС» и «РИА Новости» объявили о запуске новых каналов в мобильном эфире. По словам главного редактора «РИА Новости» Светланы Миронюк, запуск каналов в мобильном эфире – сегодня самый современный
06.06.2007 «РИА Новости» развивает ИСУ бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX

Российское агентство международной информации «РИА Новости» развивает информационную систему управления (ИСУ) бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX. Партнером по реализации этого проекта является компания GMCS. К настоящему моменту совмест

Публикаций - 1033, упоминаний - 1143

РИА Новости и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
Google LLC 12688 66
Yandex - Яндекс 9215 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 61
Ростелеком 10948 49
МегаФон 10742 44
Microsoft Corporation 25775 44
Telegram Group 2940 42
Meta Platforms - Facebook 4621 39
X Corp - Twitter 2938 36
VK - Mail.ru Group 3602 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 32
Samsung Electronics 11064 30
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Huawei 4675 17
Intel Corporation 12811 17
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 14
LG Electronics 3735 13
Xiaomi - Сяоми 2231 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Восход ФГБУ НИИ 721 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 8
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
9594 8
Oracle Corporation 7074 8
Lenovo Motorola 3566 7
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 7
Sony 6739 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 28
Евросеть 1421 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Альфа-Банк 1979 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Почта России ПАО 2370 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
Связной ГК 1401 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Visa International 1993 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Альфа-Групп 745 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Superjob - Суперджоб 858 5
SoftBank Group 284 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
eBay Inc 1640 5
Газпром ПАО 1493 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Renault Groupe 166 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 136
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 101
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 94
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 79
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 68
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 60
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 51
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 42
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Судебная власть - Judicial power 2500 35
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 16
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 12
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Единая Россия - Политическая партия 321 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ЛДПР 116 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Демократическая политическая партия США 122 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
РусБренд 7 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 163
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 115
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 99
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 94
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 75
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 69
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 57
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 51
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 39
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 38
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 37
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 31
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 29
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 29
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 49
FreePik 1841 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 48
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 35
Google Android 15243 33
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 23
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 23
Apple iPad 4011 22
Apple - App Store 3109 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 21
Apple iOS 8583 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Microsoft Windows 16882 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 13
Rakuten Viber 665 13
Apple iPhone 6 4861 11
Apple iPhone 4 800 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Linux OS 11533 9
Google - Gmail 1021 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 7
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 6
Gismeteo - Гисметео 38 6
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Путин Владимир 3454 83
Медведев Дмитрий 1665 41
Шадаев Максут 1210 22
Мишустин Михаил 787 18
Щеголев Игорь 699 17
Никифоров Николай 1138 14
Дуров Павел 329 13
Кузнецов Станислав 162 11
Чернышенко Дмитрий 580 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
Песков Дмитрий 129 9
Цыплухин Владислав 41 9
Рейман Леонид 1065 9
Собянин Сергей 538 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Хинштейн Александр 148 8
Касперская Наталья 319 8
Иванов Сергей 405 7
Горелкин Антон 118 7
Рогозин Дмитрий 104 7
Паршин Максим 323 6
Григоренко Дмитрий 249 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Волож Аркадий 268 6
Волин Алексей 122 5
Воробьев Андрей 199 5
Немкин Антон 52 5
Боярский Сергей 49 5
Мизулина Екатерина 18 5
Аксаков Анатолий 163 5
Врублевский Павел 105 5
Жаров Александр 183 5
Белоусов Андрей 149 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Усманов Алишер 311 4
Ротенберг Аркадий 52 4
Володин Вячеслав 108 4
Матвиенко Валентина 117 4
Нарышкин Сергей 51 4
Россия - РФ - Российская федерация 166166 749
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 254
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 203
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 102
Европа 24963 80
Украина 7928 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 60
Япония 13807 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Индия - Bharat 5869 32
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Беларусь - Белоруссия 6289 30
Нидерланды 3745 29
Франция - Французская Республика 8177 29
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 26
Южная Корея - Республика 7051 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
Канада 5081 23
Казахстан - Республика 6047 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 14
Турция - Турецкая республика 2620 13
Испания - Королевство 3839 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Сингапур - Республика 1953 12
Россия - ЮФО - Севастополь 613 12
Израиль 2856 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 11
Ближний Восток 3154 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Китай - Тайвань 4245 11
США - Калифорния 4829 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 308
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 182
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 102
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 87
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 87
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 64
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 61
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 56
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 51
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 41
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 33
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 30
Паспорт - Паспортные данные 2848 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 25
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 25
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 23
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 18
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 70
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 54
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 51
Ведомости 1466 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 29
Известия ИД 770 21
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 18
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 13
Forbes - Форбс 1002 13
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 12
Wikipedia - Википедия 650 11
Bloomberg 1627 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 10
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 10
Российская газета 290 10
Комсомольская правда ИД 83 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 6
Sputnik 59 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
Царьград - телеканал 29 5
Mash - telegram-канал 22 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Рен ТВ - телеканал 82 4
AP - Associated Press 2007 4
Reddit 398 4
BleepingComputer - Издание 458 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Nature 832 3
Yonhap News Agency 43 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 3
Korea Times 132 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Автостат 55 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
НМГ - Медиалогия 37 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Mobile Research Group 87 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Мишень ОФД 6 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
AdIndex 13 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
TeleGeography Research 40 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CountryMeters 3 1
Computer Economics 32 1
Fortune Business Insights 32 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
CeBIT 614 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Связь-Экспокомм 276 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Новый год - Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 5 1
Red Dot Design Award 57 1
Единый день голосования 143 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 5 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Intranet Russia 8 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще