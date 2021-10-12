Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РИА Новости
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 654, упоминаний - 729
РИА Новости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 26
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Никифоров Николай 1126 8
|Волож Аркадий 181 5
|Горелкин Антон 34 5
|Волин Алексей 113 4
|Жаров Александр 165 4
|Носков Константин 201 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Хинштейн Александр 50 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Старостин Илья 4 3
|Царева Юнона 4 3
|Бокова Людмила 80 3
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 2
|Абгарян Ваган 4 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Лавров Сергей 12 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Клишас Андрей 44 2
|Крашенинников Павел 10 2
|Кулик Вадим 113 2
|Касперская Наталья 197 2
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 2
|Акимов Максим 167 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Иванов Олег 124 2
|Матвиенко Валентина 57 2
|Владимиров Максим 4 2
|Лацанич Василь 92 2
|Зюзин Иван 4 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Дуров Павел 216 2
|Врублевский Павел 75 2
|Яровая Ирина 63 2
|Шадаев Максут 384 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|CNews Analytics 1988 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Медиалогия 37 1
|comScore 224 1
|IHS iSuppli 273 1
|Piper Jaffray 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755138, в очереди разбора - 658828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755138, в очереди разбора - 658828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru