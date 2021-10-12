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РИА Новости


12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 2
30.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников 1
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 2
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 1
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 1
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
03.03.2021 Мошенники облюбовали портал «Госуслуг», чтобы обманывать россиян 2
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 2
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
13.01.2021 РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах 1
31.12.2020 Россияне смогут запрещать властям работать с их данными 1
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
17.12.2020 Google получил в России рекордный штраф 1
15.12.2020 Арестована банда хакеров, похитившая более 20 миллионов с банковских карт россиян 2
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 1
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков 2

Публикаций - 654, упоминаний - 729

РИА Новости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 23
Google LLC 7124 19
Microsoft Corporation 10997 18
VK - Mail.ru Group 2482 16
Apple Inc - Эппл Рус 7669 15
Yandex - Яндекс 4098 13
Facebook 3764 11
Samsung Electronics 5627 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
Telegram Group 702 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
Huawei 2723 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Twitter 2204 4
Белый Ветер Цифровой 113 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 4
Ростелеком Связьинвест 692 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
АФК Система ПАО 990 2
Ланит ГК 1154 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
3726 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
GTS - Global Telesystems 8 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
EPAM Systems - Vested Development 9 2
ГКС - Группа компаний Систематика 195 2
Qualcomm Technologies 1000 2
SAP SE 3207 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 2
Вертикаль - башенный оператор 43 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Альфа-Банк 1122 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Аэрофлот 492 3
AliExpress 275 3
Tesla Motors 241 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Uber Technologies 258 2
Wildberries 128 2
LinkedIn 520 2
Gett 60 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Avito - Авито 171 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Airbus Group 71 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Восточный Банк 108 2
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 2
SoftBank Group 101 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 2
FGI Wireless 9 2
Uber 257 2
PPE Group 5 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
eBay Inc 526 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1570 1
Газпром ПАО 518 1
Связной ГК 875 1
Нэклис-Банк 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 32
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 25
Президент Российской Федерации 1439 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Правительство РФ 2198 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
ФСБ РФ - Управление «К» 4 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Единая Россия - Политическая партия 171 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ЛДПР 68 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Демократическая политическая партия США 36 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
Биометрия - Дактилоскоп - Дактилоскопия 11 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
SMS Trojan - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы - 15 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 17
Google Android 10750 14
WhatsApp Messenger 654 9
Apple iPhone 3 383 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Apple - App Store 2198 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Apple iOS 5741 6
Rakuten Viber 429 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Apple iPad 3263 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
Apple iPhone 6 547 3
Symbian OS 755 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Google Gmail 599 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Microsoft Skype 1459 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 2
Telegram - Мессенджер 80 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Samsung Galaxy Note 558 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Nokia N - серия 236 2
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Путин Владимир 1820 26
Медведев Дмитрий 1433 11
Никифоров Николай 1126 8
Волож Аркадий 181 5
Горелкин Антон 34 5
Волин Алексей 113 4
Жаров Александр 165 4
Носков Константин 201 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Чичваркин Евгений 82 3
Хинштейн Александр 50 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Старостин Илья 4 3
Царева Юнона 4 3
Бокова Людмила 80 3
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 2
Абгарян Ваган 4 2
Песков Дмитрий 65 2
Соловьев Владимир 98 2
Лавров Сергей 12 2
Дворкович Аркадий 169 2
Богуславский Леонид 25 2
Клишас Андрей 44 2
Крашенинников Павел 10 2
Кулик Вадим 113 2
Касперская Наталья 197 2
Calvey Michael - Калви Майкл 7 2
Акимов Максим 167 2
Мишустин Михаил 302 2
Иванов Олег 124 2
Матвиенко Валентина 57 2
Владимиров Максим 4 2
Лацанич Василь 92 2
Зюзин Иван 4 2
Осеевский Михаил 221 2
Дуров Павел 216 2
Врублевский Павел 75 2
Яровая Ирина 63 2
Шадаев Максут 384 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 301
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 21
Украина 3344 19
Япония 2752 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 15
Индия - Республика 2156 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 12
Германия - Федеративная Республика 3606 12
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Казахстан - Республика 2618 10
Канада 1290 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Восточная Европа 1667 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Бразилия - Федеративная Республика 1120 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Нидерланды 969 4
Сингапур - Республика 808 3
Чехия - Чешская Республика 492 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Северная Америка 1402 3
Земля - планета Солнечной системы 854 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Республика Крым 625 2
Европа 3725 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Арктика 141 2
Великобритания - Лондон 815 2
Ближний Восток 1466 2
Китай - Тайвань 588 2
Индонезия - Республика 384 2
Америка 452 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 33
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
СИЗО - Следственный изолятор 65 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Трудовой договор 2 1
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 1 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Мошенничество 53 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
АУЕ - "арестантский уклад един" - "арестантское уркаганское единство" 1 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
Русский язык 966 1
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 1
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Дед Мороз 58 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 16
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
Прайм - Агентство экономической информации 527 7
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