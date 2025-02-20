Всемирный день безопасного Интернета Safer Internet Day второй день второй недели второго месяца года
Всемирный день безопасного Интернета и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
|АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
|Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
|ByteDance - TikTok 259 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 319 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
|Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
|МТС Дети в интернете 15 1
|Гребенников Сергей 34 5
|Ганеева Эльза 10 3
|Парфентьев Урван 7 2
|Лапина Надежда 1 1
|Левин Леонид 130 1
|Плуготаренко Сергей 81 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Давыдов Денис 43 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Миронов Сергей 61 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Патока Андрей 109 1
|Серго Антон 41 1
|Твердынин Марк 19 1
|Ярных Андрей 16 1
|Архипов Михаил 7 1
|Копылов Сергей 8 1
|Большаков Сергей 4 1
|Артюгина Екатерина 1 1
|Горяйнов Михаил 1 1
|Ефимова Лариса 2 1
|Горчаков Денис 48 1
|Кравчук Дмитрий 5 1
|РИА Новости 923 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 340 4
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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