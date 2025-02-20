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Всемирный день безопасного Интернета Safer Internet Day второй день второй недели второго месяца года



20.02.2025 Security Vision открыла двери Центров Кибербезопасности для юных талантов 1
07.02.2023 Исследование «Одноклассников»: 65% пользователей Рунета не делятся своими данными для авторизации 1
09.02.2022 Tele2 присоединилась к хартии «Цифровая этика детства» 1
07.02.2022 Уровень цифровой культуры в России повысился на 6% 1
09.02.2021 Исследование Microsoft: мировой уровень цифровой культуры повысился в год пандемии 1
11.02.2020 TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете 2
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
06.02.2018 В России цифровая культура женщин выше, чем у мужчин 1
07.02.2017 Microsoft: почти 75% россиян хотя бы однажды сталкивались с интернет-рисками 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 2
31.01.2013 Сформирована программа «Форума Безопасного Интернета 2013» 2
13.02.2009 i-Safety 2009: итоги конференции 3
27.01.2009 РОЦИТ проведет «Неделю безопасного Рунета» 3
07.02.2008 РОЦИТ и Microsoft провели «Неделю безопасного Рунета» 2
23.01.2008 РОЦИТ и Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета» 2

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Всемирный день безопасного Интернета и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24667 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 2
Ростелеком 9746 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
МегаФон 8944 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10567 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3954 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3125 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16012 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7779 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 1
Оповещение и уведомление - Notification 4668 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes 62 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3904 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 777 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 544 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 128 1
ByteDance - TikTok 259 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 319 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
МТС Дети в интернете 15 1
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Зинина Ульяна 4 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 3
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Канада 4891 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
Европа 21806 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3499 8
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Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 205 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6428 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 103 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8084 1
РИА Новости 923 2
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 340 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Всероссийский цифровой диктант 14 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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