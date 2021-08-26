Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Патока Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 108
Патока Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Clouty 4 2
|Tele2 Ретейл 7 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
|Скворцова Светлана 9 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Голещихин Денис 8 1
|Погосян Ашот 11 1
|Жигулев Андрей 2 1
|Плесков Павел 1 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Сачков Владимир 11 1
|Алясов Андрей 1 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Писарев Алексей 10 1
|Зубов Александр 11 1
|Кананыхин Роман 5 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Жижикин Игорь 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru