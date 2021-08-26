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Патока Андрей


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
16.06.2021 В Tele2 назначен генеральный директор 4
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 1
13.08.2018 Tele2 проведет хакатон по анализу и обработке естественного языка 1
02.04.2018 Мобильный оператор Tele2 изменил тарифы. Цены 1
13.10.2017 Tele2 запускает услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов 1
21.06.2017 Tele2 и Clouty создают модный онлайн-сервис на базе мобильных услуг 1
24.04.2017 Tele2 запускает услугу одновременного просмотра контента 1
21.04.2017 Tele2 запускает услугу одновременного просмотра контента 1
03.04.2017 Tele2 представила новую тарифную линейку 1
27.12.2016 Клиенты «Мегафона» и «Tele2» могут определять местонахождение друг друга 1
23.11.2016 Tele2 запустил звонки через Wi-Fi для московских абонентов 1
24.08.2016 Telе2 запускает первый тариф с безлимитным интернетом 1
16.08.2016 Андрей Патока назначен замгендиректора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами 3
06.03.2015 В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб 1
02.02.2015 Beeline запускает LTE в Грузии 1
19.01.2015 В «Билайне» назначен новый вице-президент по развитию сетей и ИТ 1
19.01.2015 Андрей Патока возглавил бизнес-единицу «СНГ» в VimpelCom 1
19.01.2015 Мартин Скоп возглавит блок по развитию инфраструктуры «ВымпелКома» 1
19.11.2014 «ВымпелКом» добавляет новые преимущества сетям LTE и готовится к внедрению стандарта 5G 1
27.10.2014 «Билайн» протестировал VoLTE HD Video на своей сети 1
29.09.2014 «Билайн» накажет поставщиков за сбои в сети 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
23.05.2014 В «ВымпелКоме» — новый директор по ИТ 1
31.03.2014 «Билайн» протестировал VoLTE 1
17.03.2014 В 2013 г. 3G-сеть «Билайн» передала в 2,3 раза больше трафика 1
17.01.2014 В «Билайне» назначен вице-президент по развитию сетей и ИТ 3
17.01.2014 Андрей Патока возглавит блок по развитию инфраструктуры «ВымпелКома» 3
23.12.2013 Международный М2М Альянс представил первое межоператорское М2М-решение 1
16.12.2013 «Билайн Бизнес» и «ГЛОНАССсофт» представили новый М2М-сервис 1
01.11.2013 «Билайн Бизнес» представил сервис по управлению мобильными устройствами 1
29.10.2013 «Билайн» заблокировал более 300 спам-номеров 1
15.10.2013 «ВымпелКом» проводит структурные изменения и новые кадровые назначения 1
10.10.2013 «Билайн» объединяет усилия с SMS-агрегаторами для противодействия спаму 1
13.09.2013 «Билайн» и China Telecom подписали соглашение о присоединении сетей 1
09.08.2013 «Билайн Бизнес» запустил услугу «Microsoft Office 365 Mobile» 1
15.07.2013 «Билайн» обеспечит городской транспорт бесплатным WiFi 1
17.06.2013 «ВымпелКом» внедрил новую организационную структуру и провел новые назначения в руководстве 1
13.06.2013 Клиенты «Билайн Бизнес» могут оплатить парковку с помощью мобильного телефона 1

Публикаций - 96, упоминаний - 108

Патока Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Microsoft Corporation 11077 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
СМС Трафик - SMS Traffic 4 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Синтерра - Synterra 565 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Nokia Networks 54 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Facebook 3765 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Clouty 4 2
Tele2 Ретейл 7 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
Google Android 10751 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple iOS 5742 4
WhatsApp Messenger 654 3
Rakuten Viber 429 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Zvooq 31 1
Tele2 TV 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Скворцова Светлана 9 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Осеевский Михаил 221 1
Голещихин Денис 8 1
Погосян Ашот 11 1
Жигулев Андрей 2 1
Плесков Павел 1 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Мерзляков Антон 3 1
Сачков Владимир 11 1
Алясов Андрей 1 1
Эмдин Сергей 67 1
Писарев Алексей 10 1
Зубов Александр 11 1
Кананыхин Роман 5 1
Шатиров Георгий 7 1
Майстренко Игорь 44 1
Жижикин Игорь 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Казахстан - Республика 2629 4
Европа Юго-Восточная 37 3
Европа 3752 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Украина 3365 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Япония 2780 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Калининградская область 537 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - Иркутск 465 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Саранск 197 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Россия - Курская область 338 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
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