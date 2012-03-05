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SingTel Mobile Singapore Telecommunications



05.03.2012 SingTel купила разработчика решений для мобильной рекламы Amobee за $321 млн

Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel, которая владеет долями в восьми мобильных операторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила о приобретении калифорнийской Amobee в рамках стратегии по расширению своего биз
02.02.2011 Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA

Во время демонстрации, организованной для оператора Singapore Telecommunications Limited (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нисходя
29.06.2007 SingTel покупает долю в Warid Telecom за $758 млн.

Крупнейшая телекоммуникационная группа Юго-Восточной Азии Singapore Telecommunications (SingTel) подписала соглашение о покупке 30% акций Warid Telecom, третьего по величине операто
03.08.2006 Чистая прибыль Singapore Telecommunications выросла на 5,8%

Чистая прибыль сингапурской телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications, являющейся крупнейшей компанией по предоставлению телефонной связи в Юго-Восточной Азии, за 1 квартал 2006-2007 финансового года, закончившийся 30 июня 2006 г., вы
07.10.2004 SingTel строит национальную 3G-сеть

Сингапурский оператор сотовой связи SingTel в ближайшее время начнет тестовую эксплуатацию национальной 3G-сети. В тестировании, которое продлится месяц, примут участие 150 абонентов. На основе их отчетов SingTel исправит

15.03.2004 NTT DoCoMo и SingTel протестируют международный WLAN-роуминг

Японский оператор NTT DoCoMo и сингапурский Singtel объявили о тестировании международного роуминга в беспроводных сетях. Эксперимент начнется в апреле, спустя год после подписания контракта о сотрудничестве в области беспроводных локаль
04.02.2003 SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе

Сингапурский сотовый оператор Singapore Telecommunications (SingTel), уделяющий большое внимание экспансии в страны региона, сообщил об успехах своей стр
06.11.2002 Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh

Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят 33 офиса
17.06.2002 SingTel откладывает подписание контракта на развертывание 3G-сети

Сингапурский сотовый оператор SingTel Mobile в пятницу решил отложить выбор поставщика 3G-сети. "Развитие 3G все еще остается на самой ранней стадии: пока очень мало телефонов для тестирования, да и технология имеет свои ог
31.05.2002 SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных

в себя несколько центров обработки данных и основан на спутниковой и кабельной сети связи компании SingTel. Optus планирует расширение предоставляемых в рамках данного сервиса услуг, для чего

14.05.2002 SingTel опережает график по развёртыванию сети 3G-cвязи

Представители Singapore Telecommunications заявили, что компания произведёт запуск сети связи нового поколения в течение 2003 года, то есть за год до установленного условиями лицензии срока. Известно, что пе
05.04.2002 SingTel увеличит принадлежащий ей пакет акций Telkomsel

акций индонезийского оператора связи PT Telkomsel дополнительно на 12,7%, в результате чего размер общего пакета составит 35%. Сумма сделки оценивается в $429 млн., это вторая по величине инвестиция SingTel после финансовых вливаний в австралийскую Optus. Транзакции по сделке должны завершиться к середине текущего года. Источники: Telecom Daily News и totaltele.com.
11.02.2002 Прибыль SingTel за 9 месяцев упала на 25%

в, увеличением списаний неосязаемых активов и расходов на выплаты процентов. Приобретенная компанией за $9 млрд. австралийский оператор Optus пока не начал окупаться. "Пока слишком рано говорить, как SingTel интегрирует Optus в свою структуру и когда начнет получать прибыль от вложения", - считает Николас Ео (Nicholas Yeo), менеджер по фондам Aberdeen Asset Management в Сингапуре. Проблема

06.02.2002 В тестовой сети SingTel успешно проведен первый сеанс передачи данных с использованием технологий 3G

связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens и корпорация NEC успешно провели сеанс пакетной передачи данных в тестовой сети UMTS в Сингапуре. Соединение, установленное в сети оператора SingTel, стало первым сеансом передачи данных в системе UMTS, осуществленным в Юго-Восточной Азии. Компании NEC и Siemens снова продемонстрировали высокую эффективность стандарта UMTS. При уста
01.02.2002 SingTel Mobile проведёт тендер на поставку инфраструктуры для 3G-сети

Сингапурская SingTel Mobile, подразделение мобильной связи контролируемой государством телекоммуникационно
08.11.2001 SingTel планирует выпуск облигаций на сумму в $1,5 млрд.

Сингапурская компания SingTel планирует получить $1,5 млрд. путем размещения своих облигаций на фондовых рынках Люксембурга и Сингапура. Компания, приобретшая за $602 млн. пакет акций индонезийской Telkomsel и потра
04.10.2001 SingTel намерена приобрести долю KPN в индонезийской PT Telkomsel

s Times", цитируя президента компании Telkom Мухаммада Назифа (Muhammad Nazief). В ходе переговоров SingTel обсуждает вопрос о приобретении 22,3%-ной доли голландской компании Royal KPN в Telko
06.09.2001 Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus

Австралийское и американское правительства разрешили сингапурской компании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммуникационных спутников серии Optus. Австралийское правительство разрешилo эту сделку общей стоимостью

04.09.2001 Singtel выпустит облигации на сумму $400 млн.

ций, которые будут иметь срок погашения 5 лет. Предполагается, что доходы от размещения облигаций будут использованы для оплаты приобретения австралийской Cable & Wireless Optus Ltd, которое обошлось Singtel в $9 млрд. и увеличило ее долг до $4,6 млрд.
06.08.2001 SingTel завершила прокладку подводного кабеля С2С в Сингапуре

Компания Singapore Telecommunications объявила о завершении очередного этапа прокладки подводного кабеля С2С общей протяженностью 17 тыс. км. Кабель теперь будет подключен к наземным станциям в Сингапур
10.05.2001 SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн.

я Singapore Telecommunications в Bharti Televentures увеличится до 28,5%. Помимо прямых инвестиций, SingTel к настоящему времени создала несколько совместных рабочих групп с Bharti, и, кроме то
26.03.2001 Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд.

Переговоры о продаже Optus продолжались не один месяц. Покупка будет оплачена акциями и наличными. SingTel в результате приобретения Optus сможет стать одним из крупнейших в Азии компаний-опер
13.03.2001 SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus

Сингапурская телекоммуникационная компания Singapore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,
22.02.2001 Singapore Telecommunications выпустила облигации на сумму $573,5 млн.для финансирования приобретения компаний

Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) выпустила облигации на сумму 1 млрд. сингапурских долларов ($573,53 млн) c целью финансирования приобретения других компаний и инвестиций в Юго-Восточной Азии, сообщила newsbytes.com.

09.01.2001 SingTel потратит $112 млн. на аренду спутниковых каналов связи у APT Satellite

Сингапурский оператор телекоммуникаций Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) намерен потратить $112 млн. на расширение каналов международной телефонной связи и интернет-трафика за счет аренды 15 транспондеров на спутнике Apstar V, принадлежащем компании APT Sat
07.12.2000 DDI возможно откажется от совместных планов с SingTel

орпоративным клиентам в Азии. Создание СП было частью более широкого соглашения, по которому компании планировали купить акции друг друга на 42,5 млрд. йен. В данный момент DDI принадлежат 1,4% акций SingTel, а той, в свою очередь, - 1,2% акций DDI. Заявление DDI подтверждает давно циркулировавшие слухи об ухудшении отношений между компаниями, кроме того аналитики считают, что DDI ищет боле
22.11.2000 Singapore Telecommunications Ltd. планирует выйти на австралийский рынок мобильной связи

анами по занятию ведущих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сингапурская компания Singapore Telecommunications Ltd. рассматривает возможность приобретения австралийской Cable & Wireless Optus. SingTel сегодня изучит интересующие ее подразделения Optus (например, мобильной связи), оценивающиеся более чем в $10,2 млрд. Внутренний рынок Сингапура, оцениваемый в $2,9 млрд. слишком тесен

10.11.2000 Третий сингапурский оператор SingTel откроет GPRS-услуги в тестовом режиме

Три главных сингапурских оператора мобильной связи готовятся к коммерческому вводу в эксплуатацию услуг GPRS. Сегодня GPRS-услуги в тестовом режиме начнет предоставлять SingTel Mobile - открытие намечено провести на выставке Singapore Wireless Internet Show в Сантек-Сити, сообщает NewsBytes. В октябре начала работу GPRS-сеть StarHub, а в среду открылась сеть M
24.10.2000 Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети

, сообщает bloomberg.com. Кабель протяженносттью 11800 км соединит индийский г. Мумбаи с сингапурским Ченнаи. Проложенный кабель соединит Индию также с другими азиатскими странами через сеть, которую SingTel создает с партнерами - японской KDD Corp. и Globe Telecom Inc. из Филиппин. Созданный подводный кабель будет в равной степени принадлежать обоим партнерам.
09.10.2000 SingTel намерена построить общеазиатскую мобильную связи 3-го поколения

оления посредством создания совместных предприятий с местными телекоммуникационными компаниями, сообщает MercuryCenter.com. По словам исполнительного вице-президента компании Лукаса Чоу (Lucas Chow), SingTel заинтересована в рынках мобильной связи Гонконга, Тайваня, Малайзии, Индонезии и Китая, и ведет переговоры с операторами в этих странах. На местном рынке SingTel затратит порядка
06.10.2000 Global Sources и SingTel IX подписали соглашение о хостинге

Гонконгская компания Global Sources подписала соглашение с Singapore Telecommunications Internet Exchange (SingTel IX) о хостинге всех ее 34 B2B-порталов, сообщает IDG News Service. Новая система будет включать в себя порталы для продавцов и покупателей в Гонконге, Китае, Тайване, Таиланде, Индонези
08.08.2000 SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн.

воих отделов. Сообщение о покупке акций явилось результатом предварительной договоренности Bharti и SingTel о совместной работе по строительству 2500 км подводного кабеля между Ченнаи и Сингапу
24.07.2000 Подразделение кабельных коммуникаций компании SingTel получило заказы на $1.4 млрд. и приобрело новых инвесторов

etworks Inc., японская KDD, тайваньская New Century Infocomm Company, американская Norwest Venture Partners и гонконговская iAdvantage. На начальном этапе в C2C будет инвестировано до $500 млн.; доля SingTel в своем филиале сейчас составляет 60%. C2C создает одну из первых подводных частных кабельных сетей в азиатско-тихоокеанском регионе емкостью 7.5 терабит в секунду, позволяющую вести 90
08.06.2000 Ericsson подписала контракт с сингапурской SingTel Mobile по расширению и совершенствованию сети GSM

Компании Ericsson и SingTel Mobile подписали соглашение о расширении зоны покрытия двухдиапазонной (900/1800 Мгц) GSM-сети в Сингапуре и ее усовершенствования. Кроме того, абоненты SingTel Mobile получат во
19.05.2000 Сингапурская SingTel Mobile и британская Virgin инвестируют $1 млрд. в развитие азиатской сети мобильной связи

SingTel Mobile, отделение мобильной связи сингапурской компании Singapore Telecommunications, и британская компания Virgin заявили сегодня о создании совмест
18.04.2000 SingTel инвестирует $40 млн. в $1.06 миллиардный проект подводной кабельной сети в Азии

Сегодня Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) объявила о намерении инвестировать $40 млн. в $1.06-миллиардный проект строительства подводной кабельной сети, объединяющей азиатско-тихоокеанский регион. В заявлении, выпущенном по эт
11.04.2000 Telkom и SingTel начнут предоставлять VoIP связь между Индонезией и Сингапуром

Государственный телекоммуникационный оператор Индонезии Telkom и Singapore Telecommunications (SingTel) подписали соглашение о начале предоставление передачи голосовых данных по IP-протоко
11.11.1999 Сингапурская SingTel и японская KDD Corp. обмениваются частью акций

Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel и крупнейший японский провайдер KDD Corp. приобретут друг у друга часть акций для укрепления азиатского рынка телекоммуникаций. SingTel приобретет 4.011.800 акций у KDD на сумму

12.03.1999 Сингапурский оператор SingTel объявил о реструктуризации

Национальный сингапурский оператор связи SingTel объявил о начале своей реструктуризации. Основной ее целью является создание трех отделений для работы с клиентами на рынках частных и корпоративных пользователей и международных услуг.

Публикаций - 110, упоминаний - 110

SingTel Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 53 21
Vodafone Group 1271 19
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 549 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 14
Telstra Corporation Limited 192 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 11
Cable & Wireless - C&W 177 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10082 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 10
AT&T Inc 1625 10
BT Group - British Telecommunications 4 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7403 9
Telenor - Теленор 706 9
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha 234 8
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 300 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2964 8
StarHub 31 8
Cisco Systems 4918 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 7
China Telecom - Чайна Телеком 252 7
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 81 7
Telkom Indonesia - Telkomsel 18 7
Globe Telecom 30 6
Telia Company - TeliaSonera 1001 6
Deutsche Telekom 801 6
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 52 6
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 20 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8847 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 6
Siemens AG - Siemens Group 2506 6
Huawei 3601 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 334 5
Samsung Electronics 9878 5
China Mobile 377 5
LG Electronics 3518 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 980 5
Microsoft Corporation 23877 5
АФК Система ПАО 1743 5
Sony 6428 5
Bharti Enterprises Group 10 8
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 5
Империя-Фарма 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6396 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5654 2
Lockheed Martin 711 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1714 2
Walt Disney Company 440 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 2
Альфа-Групп 633 2
Boeing 938 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 196 1
Bertelsmann 174 1
Royal Dutch Shell - Шелл 190 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 12 1
Mobil - Мобил 52 1
Walt Disney - 20th Century Fox 78 1
Ford Motor 122 1
IAI - Israel Aerospace Industries 30 1
Cukurova 92 1
Enel Group 38 1
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 99 1
Orbital Recovery 4 1
Альфа-Банк 1552 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 152 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 8 1
Автокард холдинг 20 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 96 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 4 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 12 1
NTT Investment 1 1
Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 37 1
Белый Ветер 350 1
Ford 399 1
Coca-Cola Company 247 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 245 1
SoftBank Group 235 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7949 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 680 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 4 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1749 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 3 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 79 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 4 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 117 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1463 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2567 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Президент Российской Федерации 3376 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 407 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 6 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Bitcoin Foundation 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 1
4CIO 743 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 2 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 6 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1287 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10261 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5487 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20405 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6527 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11534 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4630 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2982 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6050 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3441 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 7
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3340 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 863 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1156 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2234 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10551 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 623 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21841 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2086 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1077 4
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 45 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 300 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 818 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 644 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2672 3
Microsoft Windows 2000 940 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6534 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 3
Google Android 13010 2
Age of Kings 3459 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 49 2
Apple iPhone 6 597 2
Microsoft Windows 14714 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 189 2
Microsoft Windows Live Hotmail 257 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 658 2
Apple iOS 6915 2
Linux OS 8539 2
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 63 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 1
Gilat SkyEdge VSAT 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Nextenso 1 1
Ericsson Radio System - ERS 67 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 17 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 601 1
Samsung Galaxy 817 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 302 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 189 1
Яндекс.Директ 168 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 1
Stafory - робот Вера 135 1
Google Play - Google Store - Android Market 2601 1
Microsoft Windows BitLocker 64 1
Яндекс.Пробки 53 1
Apple macOS 1798 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 1
Nokia Nseries 289 1
Rover - RoverBook 143 1
Inventop - ProximityMail 4 1
Gilat SkyStar VSAT 2 1
Синчуков Алексей 11 4
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 2
Бабаев Кирилл 56 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 37 1
Сидоров Василий 52 1
Аммосов Юрий 46 1
Петкевич Андрей 13 1
Гуляева Татьяна 38 1
Кравчук Николай 4 1
Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Chen John - Чен Джон 25 1
Ковалев Андрей 19 1
Емельяненко Маргарита 4 1
Шалахметова Асель 2 1
Sarin Arun - Сарин Арун 3 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
Патока Андрей 108 1
Волож Аркадий 235 1
Никифоров Николай 1162 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 1
Евтушенков Владимир 206 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми 38 1
Манджиков Очир 56 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Гончарук Александр 92 1
Путин Владимир 2839 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Wood Ben - Вуд Бен 17 1
Умаров Михаил 56 1
Bush George - Буш Джордж 232 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Беляков Алексей 23 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Сингапур - Республика 1637 72
Азия - Азиатский регион 4269 43
Япония 10469 39
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50107 31
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15475 29
Индия - Bharat 4477 28
Южная Корея - Республика 4473 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 25
Россия - РФ - Российская федерация 127247 22
Китай - Тайвань 1756 22
Европа 11995 21
Индонезия - Республика 808 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 19
Филиппины - Республика 483 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 15
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1028 15
Малайзия 776 13
Таиланд - Королевство 704 13
Германия - Федеративная Республика 8773 12
Франция - Французская Республика 5485 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 874 8
Испания - Королевство 2868 8
Новая Зеландия 509 8
Африка - Африканский регион 3036 8
Нидерланды 2226 7
Италия - Итальянская Республика 3006 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13424 6
Ближний Восток 2717 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 5
Швеция - Королевство 2191 5
Америка Северная 2631 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39475 5
Норвегия - Королевство 924 5
Дания - Королевство 914 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 612 5
Америка 2008 4
Израиль 1725 4
Канада 3014 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28365 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26889 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2963 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8935 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6593 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9013 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1411 7
Абонентская база - Абонентская плата 1373 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 493 5
Кредитование - Сrediting - Заём 1696 4
Английский язык 3948 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2103 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 153 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 750 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1212 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1307 3
Финансовые показатели - Financial indicators 1016 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 653 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4924 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 746 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1662 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 130 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 96 2
Статистика - Statistics - статистические данные 393 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7428 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 268 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 2
Total Telecom 185 8
Newsbytes News Network 379 6
FT - Financial Times 1073 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 5
Telecom.paper 167 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10518 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 2
AppleInsider 382 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 2
RCR News 107 1
Ananova 185 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Silicon 511 1
Faulkner Information Services 100 1
NewsFactor 107 1
Commercial Times 93 1
e4 Engineering 107 1
The Jakarta Post 1 1
VNUNet.com 214 1
NE Asia Online 313 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
New Scientist 1447 1
IDG - International Data Group 99 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1160 1
Bloomberg 1117 1
The Register 1230 1
Wikipedia - Википедия 438 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 3
IDC - International Data Corporation 4775 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2893 2
Gartner - Гартнер 3320 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 30 2
Juniper Research 510 1
Research and Markets 23 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 10 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Market Research Future 7 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 3 1
Gartner - Dataquest 338 1
In-Stat/MDR 64 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 106 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 223 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 1
Связь-Экспокомм 7 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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