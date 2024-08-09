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SingTel Mobile Singapore Telecommunications
СОБЫТИЯ
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|09.08.2024
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В Азии запущена первая коммерческая квантовая сеть связи
Начало работы сети Сингапурская телекоммуникационная компания Singtel объявила о запуске первой в Юго-Восточной Азии коммерческой сети связи с технологией квантовой защиты. Об этом в начале августа пишет Capacity Media. Система NQSN+ призвана обезопасить
|05.03.2012
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SingTel купила разработчика решений для мобильной рекламы Amobee за $321 млн
Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel, которая владеет долями в восьми мобильных операторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила о приобретении калифорнийской Amobee в рамках стратегии по расширению своего биз
|02.02.2011
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Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA
Во время демонстрации, организованной для оператора Singapore Telecommunications Limited (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нисходя
|29.06.2007
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SingTel покупает долю в Warid Telecom за $758 млн.
Крупнейшая телекоммуникационная группа Юго-Восточной Азии Singapore Telecommunications (SingTel) подписала соглашение о покупке 30% акций Warid Telecom, третьего по величине операто
|03.08.2006
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Чистая прибыль Singapore Telecommunications выросла на 5,8%
Чистая прибыль сингапурской телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications, являющейся крупнейшей компанией по предоставлению телефонной связи в Юго-Восточной Азии, за 1 квартал 2006-2007 финансового года, закончившийся 30 июня 2006 г., вы
|07.10.2004
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SingTel строит национальную 3G-сеть
Сингапурский оператор сотовой связи SingTel в ближайшее время начнет тестовую эксплуатацию национальной 3G-сети. В тестировании, которое продлится месяц, примут участие 150 абонентов. На основе их отчетов SingTel исправит
|15.03.2004
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NTT DoCoMo и SingTel протестируют международный WLAN-роуминг
Японский оператор NTT DoCoMo и сингапурский Singtel объявили о тестировании международного роуминга в беспроводных сетях. Эксперимент начнется в апреле, спустя год после подписания контракта о сотрудничестве в области беспроводных локаль
|04.02.2003
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SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе
Сингапурский сотовый оператор Singapore Telecommunications (SingTel), уделяющий большое внимание экспансии в страны региона, сообщил об успехах своей стр
|06.11.2002
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Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh
Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят 33 офиса
|17.06.2002
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SingTel откладывает подписание контракта на развертывание 3G-сети
Сингапурский сотовый оператор SingTel Mobile в пятницу решил отложить выбор поставщика 3G-сети. "Развитие 3G все еще остает
|31.05.2002
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SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных
в себя несколько центров обработки данных и основан на спутниковой и кабельной сети связи компании SingTel. Optus планирует расширение предоставляемых в рамках данного сервиса услуг, для чего
|14.05.2002
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SingTel опережает график по развёртыванию сети 3G-cвязи
Представители Singapore Telecommunications заявили, что компания произведёт запуск сети связи нового поколения в течение 2003 года, то есть за год до установленного условиями лицензии срока. Известно, что пе
|10.04.2002
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Bharti и SingTel открыли подводную кабельную сеть между Сингапуром и Индией
Индийская компания Bharti Group и Singapore Telecommunications Ltd. объявили о завершении первого этапа работ по проекту "i2i" стоимостью в $650 млн., предусматривающему строительство первой частной подводной кабельной сети меж
|05.04.2002
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SingTel увеличит принадлежащий ей пакет акций Telkomsel
акций индонезийского оператора связи PT Telkomsel дополнительно на 12,7%, в результате чего размер общего пакета составит 35%. Сумма сделки оценивается в $429 млн., это вторая по величине инвестиция SingTel после финансовых вливаний в австралийскую Optus. Транзакции по сделке должны завершиться к середине текущего года. Источники: Telecom Daily News и totaltele.com.
|11.02.2002
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Прибыль SingTel за 9 месяцев упала на 25%
за $9 млрд. австралийский оператор Optus пока не начал окупаться. "Пока слишком рано говорить, как SingTel интегрирует Optus в свою структуру и когда начнет получать прибыль от вложения", - сч
|06.02.2002
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В тестовой сети SingTel успешно проведен первый сеанс передачи данных с использованием технологий 3G
связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens и корпорация NEC успешно провели сеанс пакетной передачи данных в тестовой сети UMTS в Сингапуре. Соединение, установленное в сети оператора SingTel, стало первым сеансом передачи данных в системе UMTS, осуществленным в Юго-Восточной Азии. Компании NEC и Siemens снова продемонстрировали высокую эффективность стандарта UMTS. При уста
|01.02.2002
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SingTel Mobile проведёт тендер на поставку инфраструктуры для 3G-сети
Сингапурская SingTel Mobile, подразделение мобильной связи контролируемой государством телекоммуникационно
|08.11.2001
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SingTel планирует выпуск облигаций на сумму в $1,5 млрд.
Сингапурская компания SingTel планирует получить $1,5 млрд. путем размещения своих облигаций на фондовых рынках Люксембурга и Сингапура. Компания, приобретшая за $602 млн. пакет акций индонезийской Telkomsel и потра
|04.10.2001
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SingTel намерена приобрести долю KPN в индонезийской PT Telkomsel
s Times", цитируя президента компании Telkom Мухаммада Назифа (Muhammad Nazief). В ходе переговоров SingTel обсуждает вопрос о приобретении 22,3%-ной доли голландской компании Royal KPN в Telko
|06.09.2001
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Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus
кое и американское правительства разрешили сингапурской компании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммун
|04.09.2001
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Singtel выпустит облигации на сумму $400 млн.
дут использованы для оплаты приобретения австралийской Cable & Wireless Optus Ltd, которое обошлось Singtel в $9 млрд. и увеличило ее долг до $4,6 млрд.
|06.08.2001
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SingTel завершила прокладку подводного кабеля С2С в Сингапуре
Компания Singapore Telecommunications объявила о завершении очередного этапа прокладки подводного кабеля С2С общей протяженностью 17 тыс. км. Кабель теперь будет подключен к наземным станциям в Сингапур
|20.06.2001
|SingTel проведет испытания услуг интерактивного телевидения
|10.05.2001
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SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн.
я Singapore Telecommunications в Bharti Televentures увеличится до 28,5%. Помимо прямых инвестиций, SingTel к настоящему времени создала несколько совместных рабочих групп с Bharti, и, кроме то
|26.03.2001
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Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд.
Переговоры о продаже Optus продолжались не один месяц. Покупка будет оплачена акциями и наличными. SingTel в результате приобретения Optus сможет стать одним из крупнейших в Азии компаний-опер
|13.03.2001
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SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus
Сингапурская телекоммуникационная компания Singapore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,
|22.02.2001
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Singapore Telecommunications выпустила облигации на сумму $573,5 млн.для финансирования приобретения компаний
Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) выпустила облигации на сумму 1 млрд. сингапурских долларов ($573,53 млн) c целью фин
|09.01.2001
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SingTel потратит $112 млн. на аренду спутниковых каналов связи у APT Satellite
Сингапурский оператор телекоммуникаций Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) намерен потратить $112 млн. на расширение каналов международной телефонной связи и и
|07.12.2000
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DDI возможно откажется от совместных планов с SingTel
орпоративным клиентам в Азии. Создание СП было частью более широкого соглашения, по которому компании планировали купить акции друг друга на 42,5 млрд. йен. В данный момент DDI принадлежат 1,4% акций SingTel, а той, в свою очередь, - 1,2% акций DDI. Заявление DDI подтверждает давно циркулировавшие слухи об ухудшении отношений между компаниями, кроме того аналитики считают, что DDI ищет боле
|22.11.2000
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Singapore Telecommunications Ltd. планирует выйти на австралийский рынок мобильной связи
elecommunications Ltd. рассматривает возможность приобретения австралийской Cable & Wireless Optus. SingTel сегодня изучит интересующие ее подразделения Optus (например, мобильной связи), оцени
|10.11.2000
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Третий сингапурский оператор SingTel откроет GPRS-услуги в тестовом режиме
Три главных сингапурских оператора мобильной связи готовятся к коммерческому вводу в эксплуатацию услуг GPRS. Сегодня GPRS-услуги в тестовом режиме начнет предоставлять SingTel Mobile - открытие намечено провести на выставке Singapore Wireless Internet Show в Сантек-Сити, сообщает NewsBytes. В октябре начала работу GPRS-сеть StarHub, а в среду открылась сеть M
|24.10.2000
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Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети
м Ченнаи. Проложенный кабель соединит Индию также с другими азиатскими странами через сеть, которую SingTel создает с партнерами - японской KDD Corp. и Globe Telecom Inc. из Филиппин. Созданный
|09.10.2000
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SingTel намерена построить общеазиатскую мобильную связи 3-го поколения
щает MercuryCenter.com. По словам исполнительного вице-президента компании Лукаса Чоу (Lucas Chow), SingTel заинтересована в рынках мобильной связи Гонконга, Тайваня, Малайзии, Индонезии и Кита
|06.10.2000
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Global Sources и SingTel IX подписали соглашение о хостинге
Гонконгская компания Global Sources подписала соглашение с Singapore Telecommunications Internet Exchange (SingTel IX) о хостинге всех ее 34 B2B-порталов, сообщает IDG News Service. Новая система будет включать в себя порталы для продавцов и покупателей в Гонконге, Китае, Тайване, Таиланде, Индонези
|08.08.2000
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SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн.
воих отделов. Сообщение о покупке акций явилось результатом предварительной договоренности Bharti и SingTel о совместной работе по строительству 2500 км подводного кабеля между Ченнаи и Сингапу
|24.07.2000
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Подразделение кабельных коммуникаций компании SingTel получило заказы на $1.4 млрд. и приобрело новых инвесторов
artners и гонконговская iAdvantage. На начальном этапе в C2C будет инвестировано до $500 млн.; доля SingTel в своем филиале сейчас составляет 60%. C2C создает одну из первых подводных частных к
|08.06.2000
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Ericsson подписала контракт с сингапурской SingTel Mobile по расширению и совершенствованию сети GSM
Компании Ericsson и SingTel Mobile подписали соглашение о расширении зоны покрытия двухдиапазонной (900/1800 Мгц)
|19.05.2000
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Сингапурская SingTel Mobile и британская Virgin инвестируют $1 млрд. в развитие азиатской сети мобильной связи
SingTel Mobile, отделение мобильной связи сингапурской компании Singapore Telecommunications, и британская компания Virgin заявили сегодня о создании совмест
|18.04.2000
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SingTel инвестирует $40 млн. в $1.06 миллиардный проект подводной кабельной сети в Азии
Сегодня Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) объявила о намерении инвестировать $40 млн. в $1.06-миллиардный проект строительства
|11.04.2000
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Telkom и SingTel начнут предоставлять VoIP связь между Индонезией и Сингапуром
Государственный телекоммуникационный оператор Индонезии Telkom и Singapore Telecommunications (SingTel) подписали соглашение о начале предоставление передачи голосовых данных по IP-протоко
SingTel Mobile и организации, системы, технологии, персоны:
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