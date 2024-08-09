SingTel Mobile Singapore Telecommunications

В Азии запущена первая коммерческая квантовая сеть связи Начало работы сети Сингапурская телекоммуникационная компания Singtel объявила о запуске первой в Юго-Восточной Азии коммерческой сети связи с технологией квантовой защиты. Об этом в начале августа пишет Capacity Media. Система NQSN+ призвана обезопасить

SingTel купила разработчика решений для мобильной рекламы Amobee за $321 млн Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel, которая владеет долями в восьми мобильных операторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила о приобретении калифорнийской Amobee в рамках стратегии по расширению своего биз

Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA Во время демонстрации, организованной для оператора Singapore Telecommunications Limited (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нисходя

SingTel покупает долю в Warid Telecom за $758 млн. Крупнейшая телекоммуникационная группа Юго-Восточной Азии Singapore Telecommunications (SingTel) подписала соглашение о покупке 30% акций Warid Telecom, третьего по величине операто

Чистая прибыль Singapore Telecommunications выросла на 5,8% Чистая прибыль сингапурской телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications, являющейся крупнейшей компанией по предоставлению телефонной связи в Юго-Восточной Азии, за 1 квартал 2006-2007 финансового года, закончившийся 30 июня 2006 г., вы

SingTel строит национальную 3G-сеть Сингапурский оператор сотовой связи SingTel в ближайшее время начнет тестовую эксплуатацию национальной 3G-сети. В тестировании, которое продлится месяц, примут участие 150 абонентов. На основе их отчетов SingTel исправит

NTT DoCoMo и SingTel протестируют международный WLAN-роуминг Японский оператор NTT DoCoMo и сингапурский Singtel объявили о тестировании международного роуминга в беспроводных сетях. Эксперимент начнется в апреле, спустя год после подписания контракта о сотрудничестве в области беспроводных локаль

SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе Сингапурский сотовый оператор Singapore Telecommunications (SingTel), уделяющий большое внимание экспансии в страны региона, сообщил об успехах своей стр

Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят 33 офиса

SingTel откладывает подписание контракта на развертывание 3G-сети Сингапурский сотовый оператор SingTel Mobile в пятницу решил отложить выбор поставщика 3G-сети. "Развитие 3G все еще остает

SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных в себя несколько центров обработки данных и основан на спутниковой и кабельной сети связи компании SingTel. Optus планирует расширение предоставляемых в рамках данного сервиса услуг, для чего

SingTel опережает график по развёртыванию сети 3G-cвязи Представители Singapore Telecommunications заявили, что компания произведёт запуск сети связи нового поколения в течение 2003 года, то есть за год до установленного условиями лицензии срока. Известно, что пе

Bharti и SingTel открыли подводную кабельную сеть между Сингапуром и Индией Индийская компания Bharti Group и Singapore Telecommunications Ltd. объявили о завершении первого этапа работ по проекту "i2i" стоимостью в $650 млн., предусматривающему строительство первой частной подводной кабельной сети меж

SingTel увеличит принадлежащий ей пакет акций Telkomsel акций индонезийского оператора связи PT Telkomsel дополнительно на 12,7%, в результате чего размер общего пакета составит 35%. Сумма сделки оценивается в $429 млн., это вторая по величине инвестиция SingTel после финансовых вливаний в австралийскую Optus. Транзакции по сделке должны завершиться к середине текущего года. Источники: Telecom Daily News и totaltele.com.

Прибыль SingTel за 9 месяцев упала на 25% за $9 млрд. австралийский оператор Optus пока не начал окупаться. "Пока слишком рано говорить, как SingTel интегрирует Optus в свою структуру и когда начнет получать прибыль от вложения", - сч

В тестовой сети SingTel успешно проведен первый сеанс передачи данных с использованием технологий 3G связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens и корпорация NEC успешно провели сеанс пакетной передачи данных в тестовой сети UMTS в Сингапуре. Соединение, установленное в сети оператора SingTel, стало первым сеансом передачи данных в системе UMTS, осуществленным в Юго-Восточной Азии. Компании NEC и Siemens снова продемонстрировали высокую эффективность стандарта UMTS. При уста

SingTel Mobile проведёт тендер на поставку инфраструктуры для 3G-сети Сингапурская SingTel Mobile, подразделение мобильной связи контролируемой государством телекоммуникационно

SingTel планирует выпуск облигаций на сумму в $1,5 млрд. Сингапурская компания SingTel планирует получить $1,5 млрд. путем размещения своих облигаций на фондовых рынках Люксембурга и Сингапура. Компания, приобретшая за $602 млн. пакет акций индонезийской Telkomsel и потра

SingTel намерена приобрести долю KPN в индонезийской PT Telkomsel s Times", цитируя президента компании Telkom Мухаммада Назифа (Muhammad Nazief). В ходе переговоров SingTel обсуждает вопрос о приобретении 22,3%-ной доли голландской компании Royal KPN в Telko

Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus кое и американское правительства разрешили сингапурской компании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммун

Singtel выпустит облигации на сумму $400 млн. дут использованы для оплаты приобретения австралийской Cable & Wireless Optus Ltd, которое обошлось Singtel в $9 млрд. и увеличило ее долг до $4,6 млрд.

SingTel завершила прокладку подводного кабеля С2С в Сингапуре Компания Singapore Telecommunications объявила о завершении очередного этапа прокладки подводного кабеля С2С общей протяженностью 17 тыс. км. Кабель теперь будет подключен к наземным станциям в Сингапур

SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн. я Singapore Telecommunications в Bharti Televentures увеличится до 28,5%. Помимо прямых инвестиций, SingTel к настоящему времени создала несколько совместных рабочих групп с Bharti, и, кроме то

Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд. Переговоры о продаже Optus продолжались не один месяц. Покупка будет оплачена акциями и наличными. SingTel в результате приобретения Optus сможет стать одним из крупнейших в Азии компаний-опер

SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus Сингапурская телекоммуникационная компания Singapore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,

Singapore Telecommunications выпустила облигации на сумму $573,5 млн.для финансирования приобретения компаний Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) выпустила облигации на сумму 1 млрд. сингапурских долларов ($573,53 млн) c целью фин

SingTel потратит $112 млн. на аренду спутниковых каналов связи у APT Satellite Сингапурский оператор телекоммуникаций Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) намерен потратить $112 млн. на расширение каналов международной телефонной связи и и

DDI возможно откажется от совместных планов с SingTel орпоративным клиентам в Азии. Создание СП было частью более широкого соглашения, по которому компании планировали купить акции друг друга на 42,5 млрд. йен. В данный момент DDI принадлежат 1,4% акций SingTel, а той, в свою очередь, - 1,2% акций DDI. Заявление DDI подтверждает давно циркулировавшие слухи об ухудшении отношений между компаниями, кроме того аналитики считают, что DDI ищет боле

Singapore Telecommunications Ltd. планирует выйти на австралийский рынок мобильной связи elecommunications Ltd. рассматривает возможность приобретения австралийской Cable & Wireless Optus. SingTel сегодня изучит интересующие ее подразделения Optus (например, мобильной связи), оцени

Третий сингапурский оператор SingTel откроет GPRS-услуги в тестовом режиме Три главных сингапурских оператора мобильной связи готовятся к коммерческому вводу в эксплуатацию услуг GPRS. Сегодня GPRS-услуги в тестовом режиме начнет предоставлять SingTel Mobile - открытие намечено провести на выставке Singapore Wireless Internet Show в Сантек-Сити, сообщает NewsBytes. В октябре начала работу GPRS-сеть StarHub, а в среду открылась сеть M

Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети м Ченнаи. Проложенный кабель соединит Индию также с другими азиатскими странами через сеть, которую SingTel создает с партнерами - японской KDD Corp. и Globe Telecom Inc. из Филиппин. Созданный

SingTel намерена построить общеазиатскую мобильную связи 3-го поколения щает MercuryCenter.com. По словам исполнительного вице-президента компании Лукаса Чоу (Lucas Chow), SingTel заинтересована в рынках мобильной связи Гонконга, Тайваня, Малайзии, Индонезии и Кита

Global Sources и SingTel IX подписали соглашение о хостинге Гонконгская компания Global Sources подписала соглашение с Singapore Telecommunications Internet Exchange (SingTel IX) о хостинге всех ее 34 B2B-порталов, сообщает IDG News Service. Новая система будет включать в себя порталы для продавцов и покупателей в Гонконге, Китае, Тайване, Таиланде, Индонези

SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн. воих отделов. Сообщение о покупке акций явилось результатом предварительной договоренности Bharti и SingTel о совместной работе по строительству 2500 км подводного кабеля между Ченнаи и Сингапу

Подразделение кабельных коммуникаций компании SingTel получило заказы на $1.4 млрд. и приобрело новых инвесторов artners и гонконговская iAdvantage. На начальном этапе в C2C будет инвестировано до $500 млн.; доля SingTel в своем филиале сейчас составляет 60%. C2C создает одну из первых подводных частных к

Ericsson подписала контракт с сингапурской SingTel Mobile по расширению и совершенствованию сети GSM Компании Ericsson и SingTel Mobile подписали соглашение о расширении зоны покрытия двухдиапазонной (900/1800 Мгц)

Сингапурская SingTel Mobile и британская Virgin инвестируют $1 млрд. в развитие азиатской сети мобильной связи SingTel Mobile, отделение мобильной связи сингапурской компании Singapore Telecommunications, и британская компания Virgin заявили сегодня о создании совмест

SingTel инвестирует $40 млн. в $1.06 миллиардный проект подводной кабельной сети в Азии Сегодня Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) объявила о намерении инвестировать $40 млн. в $1.06-миллиардный проект строительства