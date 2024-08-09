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SingTel Mobile Singapore Telecommunications

СОБЫТИЯ

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09.08.2024 В Азии запущена первая коммерческая квантовая сеть связи

Начало работы сети Сингапурская телекоммуникационная компания Singtel объявила о запуске первой в Юго-Восточной Азии коммерческой сети связи с технологией квантовой защиты. Об этом в начале августа пишет Capacity Media. Система NQSN+ призвана обезопасить

05.03.2012 SingTel купила разработчика решений для мобильной рекламы Amobee за $321 млн

Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel, которая владеет долями в восьми мобильных операторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила о приобретении калифорнийской Amobee в рамках стратегии по расширению своего биз
02.02.2011 Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA

Во время демонстрации, организованной для оператора Singapore Telecommunications Limited (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нисходя
29.06.2007 SingTel покупает долю в Warid Telecom за $758 млн.

Крупнейшая телекоммуникационная группа Юго-Восточной Азии Singapore Telecommunications (SingTel) подписала соглашение о покупке 30% акций Warid Telecom, третьего по величине операто
03.08.2006 Чистая прибыль Singapore Telecommunications выросла на 5,8%

Чистая прибыль сингапурской телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications, являющейся крупнейшей компанией по предоставлению телефонной связи в Юго-Восточной Азии, за 1 квартал 2006-2007 финансового года, закончившийся 30 июня 2006 г., вы
07.10.2004 SingTel строит национальную 3G-сеть

Сингапурский оператор сотовой связи SingTel в ближайшее время начнет тестовую эксплуатацию национальной 3G-сети. В тестировании, которое продлится месяц, примут участие 150 абонентов. На основе их отчетов SingTel исправит

15.03.2004 NTT DoCoMo и SingTel протестируют международный WLAN-роуминг

Японский оператор NTT DoCoMo и сингапурский Singtel объявили о тестировании международного роуминга в беспроводных сетях. Эксперимент начнется в апреле, спустя год после подписания контракта о сотрудничестве в области беспроводных локаль
04.02.2003 SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе

Сингапурский сотовый оператор Singapore Telecommunications (SingTel), уделяющий большое внимание экспансии в страны региона, сообщил об успехах своей стр
06.11.2002 Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh

Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят 33 офиса
17.06.2002 SingTel откладывает подписание контракта на развертывание 3G-сети

Сингапурский сотовый оператор SingTel Mobile в пятницу решил отложить выбор поставщика 3G-сети. "Развитие 3G все еще остает
31.05.2002 SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных

в себя несколько центров обработки данных и основан на спутниковой и кабельной сети связи компании SingTel. Optus планирует расширение предоставляемых в рамках данного сервиса услуг, для чего

14.05.2002 SingTel опережает график по развёртыванию сети 3G-cвязи

Представители Singapore Telecommunications заявили, что компания произведёт запуск сети связи нового поколения в течение 2003 года, то есть за год до установленного условиями лицензии срока. Известно, что пе
10.04.2002 Bharti и SingTel открыли подводную кабельную сеть между Сингапуром и Индией

Индийская компания Bharti Group и Singapore Telecommunications Ltd. объявили о завершении первого этапа работ по проекту "i2i" стоимостью в $650 млн., предусматривающему строительство первой частной подводной кабельной сети меж
05.04.2002 SingTel увеличит принадлежащий ей пакет акций Telkomsel

акций индонезийского оператора связи PT Telkomsel дополнительно на 12,7%, в результате чего размер общего пакета составит 35%. Сумма сделки оценивается в $429 млн., это вторая по величине инвестиция SingTel после финансовых вливаний в австралийскую Optus. Транзакции по сделке должны завершиться к середине текущего года. Источники: Telecom Daily News и totaltele.com.
11.02.2002 Прибыль SingTel за 9 месяцев упала на 25%

за $9 млрд. австралийский оператор Optus пока не начал окупаться. "Пока слишком рано говорить, как SingTel интегрирует Optus в свою структуру и когда начнет получать прибыль от вложения", - сч
06.02.2002 В тестовой сети SingTel успешно проведен первый сеанс передачи данных с использованием технологий 3G

связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens и корпорация NEC успешно провели сеанс пакетной передачи данных в тестовой сети UMTS в Сингапуре. Соединение, установленное в сети оператора SingTel, стало первым сеансом передачи данных в системе UMTS, осуществленным в Юго-Восточной Азии. Компании NEC и Siemens снова продемонстрировали высокую эффективность стандарта UMTS. При уста
01.02.2002 SingTel Mobile проведёт тендер на поставку инфраструктуры для 3G-сети

Сингапурская SingTel Mobile, подразделение мобильной связи контролируемой государством телекоммуникационно
08.11.2001 SingTel планирует выпуск облигаций на сумму в $1,5 млрд.

Сингапурская компания SingTel планирует получить $1,5 млрд. путем размещения своих облигаций на фондовых рынках Люксембурга и Сингапура. Компания, приобретшая за $602 млн. пакет акций индонезийской Telkomsel и потра
04.10.2001 SingTel намерена приобрести долю KPN в индонезийской PT Telkomsel

s Times", цитируя президента компании Telkom Мухаммада Назифа (Muhammad Nazief). В ходе переговоров SingTel обсуждает вопрос о приобретении 22,3%-ной доли голландской компании Royal KPN в Telko
06.09.2001 Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus

кое и американское правительства разрешили сингапурской компании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммун
04.09.2001 Singtel выпустит облигации на сумму $400 млн.

дут использованы для оплаты приобретения австралийской Cable & Wireless Optus Ltd, которое обошлось Singtel в $9 млрд. и увеличило ее долг до $4,6 млрд.
06.08.2001 SingTel завершила прокладку подводного кабеля С2С в Сингапуре

Компания Singapore Telecommunications объявила о завершении очередного этапа прокладки подводного кабеля С2С общей протяженностью 17 тыс. км. Кабель теперь будет подключен к наземным станциям в Сингапур
20.06.2001 SingTel проведет испытания услуг интерактивного телевидения
10.05.2001 SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн.

я Singapore Telecommunications в Bharti Televentures увеличится до 28,5%. Помимо прямых инвестиций, SingTel к настоящему времени создала несколько совместных рабочих групп с Bharti, и, кроме то
26.03.2001 Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд.

Переговоры о продаже Optus продолжались не один месяц. Покупка будет оплачена акциями и наличными. SingTel в результате приобретения Optus сможет стать одним из крупнейших в Азии компаний-опер
13.03.2001 SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus

Сингапурская телекоммуникационная компания Singapore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,
22.02.2001 Singapore Telecommunications выпустила облигации на сумму $573,5 млн.для финансирования приобретения компаний

Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) выпустила облигации на сумму 1 млрд. сингапурских долларов ($573,53 млн) c целью фин
09.01.2001 SingTel потратит $112 млн. на аренду спутниковых каналов связи у APT Satellite

Сингапурский оператор телекоммуникаций Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) намерен потратить $112 млн. на расширение каналов международной телефонной связи и и
07.12.2000 DDI возможно откажется от совместных планов с SingTel

орпоративным клиентам в Азии. Создание СП было частью более широкого соглашения, по которому компании планировали купить акции друг друга на 42,5 млрд. йен. В данный момент DDI принадлежат 1,4% акций SingTel, а той, в свою очередь, - 1,2% акций DDI. Заявление DDI подтверждает давно циркулировавшие слухи об ухудшении отношений между компаниями, кроме того аналитики считают, что DDI ищет боле
22.11.2000 Singapore Telecommunications Ltd. планирует выйти на австралийский рынок мобильной связи

elecommunications Ltd. рассматривает возможность приобретения австралийской Cable & Wireless Optus. SingTel сегодня изучит интересующие ее подразделения Optus (например, мобильной связи), оцени
10.11.2000 Третий сингапурский оператор SingTel откроет GPRS-услуги в тестовом режиме

Три главных сингапурских оператора мобильной связи готовятся к коммерческому вводу в эксплуатацию услуг GPRS. Сегодня GPRS-услуги в тестовом режиме начнет предоставлять SingTel Mobile - открытие намечено провести на выставке Singapore Wireless Internet Show в Сантек-Сити, сообщает NewsBytes. В октябре начала работу GPRS-сеть StarHub, а в среду открылась сеть M
24.10.2000 Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети

м Ченнаи. Проложенный кабель соединит Индию также с другими азиатскими странами через сеть, которую SingTel создает с партнерами - японской KDD Corp. и Globe Telecom Inc. из Филиппин. Созданный
09.10.2000 SingTel намерена построить общеазиатскую мобильную связи 3-го поколения

щает MercuryCenter.com. По словам исполнительного вице-президента компании Лукаса Чоу (Lucas Chow), SingTel заинтересована в рынках мобильной связи Гонконга, Тайваня, Малайзии, Индонезии и Кита
06.10.2000 Global Sources и SingTel IX подписали соглашение о хостинге

Гонконгская компания Global Sources подписала соглашение с Singapore Telecommunications Internet Exchange (SingTel IX) о хостинге всех ее 34 B2B-порталов, сообщает IDG News Service. Новая система будет включать в себя порталы для продавцов и покупателей в Гонконге, Китае, Тайване, Таиланде, Индонези
08.08.2000 SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн.

воих отделов. Сообщение о покупке акций явилось результатом предварительной договоренности Bharti и SingTel о совместной работе по строительству 2500 км подводного кабеля между Ченнаи и Сингапу
24.07.2000 Подразделение кабельных коммуникаций компании SingTel получило заказы на $1.4 млрд. и приобрело новых инвесторов

artners и гонконговская iAdvantage. На начальном этапе в C2C будет инвестировано до $500 млн.; доля SingTel в своем филиале сейчас составляет 60%. C2C создает одну из первых подводных частных к
08.06.2000 Ericsson подписала контракт с сингапурской SingTel Mobile по расширению и совершенствованию сети GSM

Компании Ericsson и SingTel Mobile подписали соглашение о расширении зоны покрытия двухдиапазонной (900/1800 Мгц)
19.05.2000 Сингапурская SingTel Mobile и британская Virgin инвестируют $1 млрд. в развитие азиатской сети мобильной связи

SingTel Mobile, отделение мобильной связи сингапурской компании Singapore Telecommunications, и британская компания Virgin заявили сегодня о создании совмест
18.04.2000 SingTel инвестирует $40 млн. в $1.06 миллиардный проект подводной кабельной сети в Азии

Сегодня Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) объявила о намерении инвестировать $40 млн. в $1.06-миллиардный проект строительства
11.04.2000 Telkom и SingTel начнут предоставлять VoIP связь между Индонезией и Сингапуром

Государственный телекоммуникационный оператор Индонезии Telkom и Singapore Telecommunications (SingTel) подписали соглашение о начале предоставление передачи голосовых данных по IP-протоко

Публикаций - 159, упоминаний - 198

SingTel Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 26
Vodafone Group 1412 24
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 19
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 17
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 16
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
StarHub 42 12
AT&T Inc 1725 12
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
МегаФон 10742 10
China Mobile 436 10
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 10
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 9
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 9
Cisco Systems 5372 8
Huawei 4676 8
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 8
Globe Telecom 32 8
Telkom Indonesia - Telkomsel 19 8
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Deutsche Telekom 954 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Microsoft Corporation 25775 6
Sony 6739 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Google LLC 12688 6
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 6
Chunghwa Telecom 56 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Samsung Electronics 11064 5
Bharti Enterprises Group 57 9
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
Империя-Фарма 91 6
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 5
Temasek Holdings 22 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 2
Endesa 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Boeing 1031 2
Альфа-Групп 745 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Walt Disney Company 647 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
SoftBank Group 284 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Lockheed Martin 777 2
Bertelsmann 195 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Cukurova 97 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Enel Group 40 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Orbital Recovery 4 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
NTT DoCoMo - DoCoMo Capital 7 1
NTT Investment 1 1
Norwest Venture Partners 11 1
Пивоварни Бочкарев 6 1
Инфрест Девелопмент - Infrest 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Bitcoin Foundation 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 6
Пропускная способность - Bandwidth 1907 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 5
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Google Android 15243 2
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Chambers John - Чемберс Джон 123 1
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Кравчук Николай 5 1
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Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
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Tan Ivan - Тан Иван 1 1
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Азия - Азиатский регион 5920 48
Япония 13807 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 35
Европа 24964 33
Индия - Bharat 5869 32
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 32
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Южная Корея - Республика 7052 28
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Индонезия - Республика 1058 22
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Германия - Федеративная Республика 13221 14
Малайзия 922 14
Таиланд - Королевство 926 14
Новая Зеландия 737 10
Африка - Африканский регион 3641 9
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Испания - Королевство 3840 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 9
Нидерланды 3746 8
Ближний Восток 3154 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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Норвегия - Королевство 1858 5
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Bloomberg 1627 2
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Commercial Times 110 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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