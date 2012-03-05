SingTel Mobile Singapore Telecommunications

SingTel купила разработчика решений для мобильной рекламы Amobee за $321 млн Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel, которая владеет долями в восьми мобильных операторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила о приобретении калифорнийской Amobee в рамках стратегии по расширению своего биз

Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA Во время демонстрации, организованной для оператора Singapore Telecommunications Limited (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нисходя

SingTel покупает долю в Warid Telecom за $758 млн. Крупнейшая телекоммуникационная группа Юго-Восточной Азии Singapore Telecommunications (SingTel) подписала соглашение о покупке 30% акций Warid Telecom, третьего по величине операто

Чистая прибыль Singapore Telecommunications выросла на 5,8% Чистая прибыль сингапурской телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications, являющейся крупнейшей компанией по предоставлению телефонной связи в Юго-Восточной Азии, за 1 квартал 2006-2007 финансового года, закончившийся 30 июня 2006 г., вы

SingTel строит национальную 3G-сеть Сингапурский оператор сотовой связи SingTel в ближайшее время начнет тестовую эксплуатацию национальной 3G-сети. В тестировании, которое продлится месяц, примут участие 150 абонентов. На основе их отчетов SingTel исправит

NTT DoCoMo и SingTel протестируют международный WLAN-роуминг Японский оператор NTT DoCoMo и сингапурский Singtel объявили о тестировании международного роуминга в беспроводных сетях. Эксперимент начнется в апреле, спустя год после подписания контракта о сотрудничестве в области беспроводных локаль

SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе Сингапурский сотовый оператор Singapore Telecommunications (SingTel), уделяющий большое внимание экспансии в страны региона, сообщил об успехах своей стр

Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят 33 офиса

SingTel откладывает подписание контракта на развертывание 3G-сети Сингапурский сотовый оператор SingTel Mobile в пятницу решил отложить выбор поставщика 3G-сети. "Развитие 3G все еще остается на самой ранней стадии: пока очень мало телефонов для тестирования, да и технология имеет свои ог

SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных в себя несколько центров обработки данных и основан на спутниковой и кабельной сети связи компании SingTel. Optus планирует расширение предоставляемых в рамках данного сервиса услуг, для чего

SingTel опережает график по развёртыванию сети 3G-cвязи Представители Singapore Telecommunications заявили, что компания произведёт запуск сети связи нового поколения в течение 2003 года, то есть за год до установленного условиями лицензии срока. Известно, что пе

SingTel увеличит принадлежащий ей пакет акций Telkomsel акций индонезийского оператора связи PT Telkomsel дополнительно на 12,7%, в результате чего размер общего пакета составит 35%. Сумма сделки оценивается в $429 млн., это вторая по величине инвестиция SingTel после финансовых вливаний в австралийскую Optus. Транзакции по сделке должны завершиться к середине текущего года. Источники: Telecom Daily News и totaltele.com.

Прибыль SingTel за 9 месяцев упала на 25% в, увеличением списаний неосязаемых активов и расходов на выплаты процентов. Приобретенная компанией за $9 млрд. австралийский оператор Optus пока не начал окупаться. "Пока слишком рано говорить, как SingTel интегрирует Optus в свою структуру и когда начнет получать прибыль от вложения", - считает Николас Ео (Nicholas Yeo), менеджер по фондам Aberdeen Asset Management в Сингапуре. Проблема

В тестовой сети SingTel успешно проведен первый сеанс передачи данных с использованием технологий 3G связи и передачи информации" (IC Mobile) компании Siemens и корпорация NEC успешно провели сеанс пакетной передачи данных в тестовой сети UMTS в Сингапуре. Соединение, установленное в сети оператора SingTel, стало первым сеансом передачи данных в системе UMTS, осуществленным в Юго-Восточной Азии. Компании NEC и Siemens снова продемонстрировали высокую эффективность стандарта UMTS. При уста

SingTel Mobile проведёт тендер на поставку инфраструктуры для 3G-сети Сингапурская SingTel Mobile, подразделение мобильной связи контролируемой государством телекоммуникационно

SingTel планирует выпуск облигаций на сумму в $1,5 млрд. Сингапурская компания SingTel планирует получить $1,5 млрд. путем размещения своих облигаций на фондовых рынках Люксембурга и Сингапура. Компания, приобретшая за $602 млн. пакет акций индонезийской Telkomsel и потра

SingTel намерена приобрести долю KPN в индонезийской PT Telkomsel s Times", цитируя президента компании Telkom Мухаммада Назифа (Muhammad Nazief). В ходе переговоров SingTel обсуждает вопрос о приобретении 22,3%-ной доли голландской компании Royal KPN в Telko

Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus Австралийское и американское правительства разрешили сингапурской компании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммуникационных спутников серии Optus. Австралийское правительство разрешилo эту сделку общей стоимостью

Singtel выпустит облигации на сумму $400 млн. ций, которые будут иметь срок погашения 5 лет. Предполагается, что доходы от размещения облигаций будут использованы для оплаты приобретения австралийской Cable & Wireless Optus Ltd, которое обошлось Singtel в $9 млрд. и увеличило ее долг до $4,6 млрд.

SingTel завершила прокладку подводного кабеля С2С в Сингапуре Компания Singapore Telecommunications объявила о завершении очередного этапа прокладки подводного кабеля С2С общей протяженностью 17 тыс. км. Кабель теперь будет подключен к наземным станциям в Сингапур

SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн. я Singapore Telecommunications в Bharti Televentures увеличится до 28,5%. Помимо прямых инвестиций, SingTel к настоящему времени создала несколько совместных рабочих групп с Bharti, и, кроме то

Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд. Переговоры о продаже Optus продолжались не один месяц. Покупка будет оплачена акциями и наличными. SingTel в результате приобретения Optus сможет стать одним из крупнейших в Азии компаний-опер

SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus Сингапурская телекоммуникационная компания Singapore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,

Singapore Telecommunications выпустила облигации на сумму $573,5 млн.для финансирования приобретения компаний Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) выпустила облигации на сумму 1 млрд. сингапурских долларов ($573,53 млн) c целью финансирования приобретения других компаний и инвестиций в Юго-Восточной Азии, сообщила newsbytes.com.

SingTel потратит $112 млн. на аренду спутниковых каналов связи у APT Satellite Сингапурский оператор телекоммуникаций Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) намерен потратить $112 млн. на расширение каналов международной телефонной связи и интернет-трафика за счет аренды 15 транспондеров на спутнике Apstar V, принадлежащем компании APT Sat

DDI возможно откажется от совместных планов с SingTel орпоративным клиентам в Азии. Создание СП было частью более широкого соглашения, по которому компании планировали купить акции друг друга на 42,5 млрд. йен. В данный момент DDI принадлежат 1,4% акций SingTel, а той, в свою очередь, - 1,2% акций DDI. Заявление DDI подтверждает давно циркулировавшие слухи об ухудшении отношений между компаниями, кроме того аналитики считают, что DDI ищет боле

Singapore Telecommunications Ltd. планирует выйти на австралийский рынок мобильной связи анами по занятию ведущих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сингапурская компания Singapore Telecommunications Ltd. рассматривает возможность приобретения австралийской Cable & Wireless Optus. SingTel сегодня изучит интересующие ее подразделения Optus (например, мобильной связи), оценивающиеся более чем в $10,2 млрд. Внутренний рынок Сингапура, оцениваемый в $2,9 млрд. слишком тесен

Третий сингапурский оператор SingTel откроет GPRS-услуги в тестовом режиме Три главных сингапурских оператора мобильной связи готовятся к коммерческому вводу в эксплуатацию услуг GPRS. Сегодня GPRS-услуги в тестовом режиме начнет предоставлять SingTel Mobile - открытие намечено провести на выставке Singapore Wireless Internet Show в Сантек-Сити, сообщает NewsBytes. В октябре начала работу GPRS-сеть StarHub, а в среду открылась сеть M

Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети , сообщает bloomberg.com. Кабель протяженносттью 11800 км соединит индийский г. Мумбаи с сингапурским Ченнаи. Проложенный кабель соединит Индию также с другими азиатскими странами через сеть, которую SingTel создает с партнерами - японской KDD Corp. и Globe Telecom Inc. из Филиппин. Созданный подводный кабель будет в равной степени принадлежать обоим партнерам.

SingTel намерена построить общеазиатскую мобильную связи 3-го поколения оления посредством создания совместных предприятий с местными телекоммуникационными компаниями, сообщает MercuryCenter.com. По словам исполнительного вице-президента компании Лукаса Чоу (Lucas Chow), SingTel заинтересована в рынках мобильной связи Гонконга, Тайваня, Малайзии, Индонезии и Китая, и ведет переговоры с операторами в этих странах. На местном рынке SingTel затратит порядка

Global Sources и SingTel IX подписали соглашение о хостинге Гонконгская компания Global Sources подписала соглашение с Singapore Telecommunications Internet Exchange (SingTel IX) о хостинге всех ее 34 B2B-порталов, сообщает IDG News Service. Новая система будет включать в себя порталы для продавцов и покупателей в Гонконге, Китае, Тайване, Таиланде, Индонези

SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн. воих отделов. Сообщение о покупке акций явилось результатом предварительной договоренности Bharti и SingTel о совместной работе по строительству 2500 км подводного кабеля между Ченнаи и Сингапу

Подразделение кабельных коммуникаций компании SingTel получило заказы на $1.4 млрд. и приобрело новых инвесторов etworks Inc., японская KDD, тайваньская New Century Infocomm Company, американская Norwest Venture Partners и гонконговская iAdvantage. На начальном этапе в C2C будет инвестировано до $500 млн.; доля SingTel в своем филиале сейчас составляет 60%. C2C создает одну из первых подводных частных кабельных сетей в азиатско-тихоокеанском регионе емкостью 7.5 терабит в секунду, позволяющую вести 90

Ericsson подписала контракт с сингапурской SingTel Mobile по расширению и совершенствованию сети GSM Компании Ericsson и SingTel Mobile подписали соглашение о расширении зоны покрытия двухдиапазонной (900/1800 Мгц) GSM-сети в Сингапуре и ее усовершенствования. Кроме того, абоненты SingTel Mobile получат во

Сингапурская SingTel Mobile и британская Virgin инвестируют $1 млрд. в развитие азиатской сети мобильной связи SingTel Mobile, отделение мобильной связи сингапурской компании Singapore Telecommunications, и британская компания Virgin заявили сегодня о создании совмест

SingTel инвестирует $40 млн. в $1.06 миллиардный проект подводной кабельной сети в Азии Сегодня Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) объявила о намерении инвестировать $40 млн. в $1.06-миллиардный проект строительства подводной кабельной сети, объединяющей азиатско-тихоокеанский регион. В заявлении, выпущенном по эт

Telkom и SingTel начнут предоставлять VoIP связь между Индонезией и Сингапуром Государственный телекоммуникационный оператор Индонезии Telkom и Singapore Telecommunications (SingTel) подписали соглашение о начале предоставление передачи голосовых данных по IP-протоко

Сингапурская SingTel и японская KDD Corp. обмениваются частью акций Сингапурская телекоммуникационная компания SingTel и крупнейший японский провайдер KDD Corp. приобретут друг у друга часть акций для укрепления азиатского рынка телекоммуникаций. SingTel приобретет 4.011.800 акций у KDD на сумму