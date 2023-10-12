MasterCard Worldwide MasterCard Incorporated Международная платёжная система Europay International Eurocard International Eurocheque International

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard Wildberries отличилась Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслуживают

Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard никам Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия». После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах. Несмотря на санкции, в 2023 г. российские

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций Оговоримся, что только часть проблем с оплатой связана с блокировкой Visa и Mastercard и уходом с российского рынка крупных платежных систем вроде PayPal. Также некоторые покупки невозможны по причине прекращения компанией всех операций на территории России. А в отдель

Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока действ

МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоваться ей бе

Visa и MasterCard прекращают работу в России Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очередь, чт

Модульбанк реализовал автоматическую регистрацию клиентов в программе «Mastercard бизнес-бонус» Модульбанк интегрировал программу лояльности «Mastercard бизнес-бонус» в личный кабинет для всех клиентов при открытии счета. Теперь всем клиентам банка за транзакции по бизнес-карте Mastercard будут начисляться бонусы без дополните

Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода Клиенты банка «Русский стандарт» по эквайрингу теперь могут принимать карты международной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал. Платежное решение SoftPOS

McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard Два года понадобилось… Сеть фастфуда McDonald's объявила о продаже платежному оператору Mastercard компании Dynamic Yield. McDonald's приобрел эту компанию всего два года назад за $

Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Карта выпускается прямо в смартфоне, её можно оформить за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в

ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана ФРИИ, Tech Hub МФЦА и Mastercard запустили Первый финтех-акселератор Казахстана для стартапов, заинтересованных в выходе на динамично развивающийся рынок страны. Цель акселератора — выстраивание долгосрочного партне

Visa и MasterCard обложат россиян особой данью Безопасность за деньги Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского проток

Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне Разработчик и интегратор платежных решений Assist прошел сертификацию Mastercard Security Evaluation, подтверждающую, что решение Tap on Phone, разработанное компанией, соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Также получено разрешение Mastercard<

В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard Принудительное импортозамещение в Wildberries Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%. В то же время при оплате товаров через рос

«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов. Оформить карту можно на сайте «Билайн» или в приложении «Мой Билайн», после чего она появится в приложении Альфа-Банка. Н

Xiaomi и Mastercard будут работать над запуском в России новых платежных устройств России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard<

«Билайн» и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве и подтвердили свои намерения с использованием Mobile ID Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное развитие и использование цифровых финансовых сервисов и технологий. Меморандум подписан исполнительным вице-

«Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации «Почта России» и технологическая компания Mastercard будут вместе внедрять инновационные платежные технологии для клиентов «Почты России» и развивать сервисы для электронной коммерции. Соответствующий двусторонний документ подписали ге

C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay й разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство могут подключить держатели карт Mastercard. Первыми к запуску присоединились восемь банков: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПСБ, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие» и Татсоцбанк. Брелок с платёжной функциональностью мож

Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дисконтных ка

Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий Amadeus и Mastercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудн

«Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard Держатели карт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смартфоны и гаджеты. Для подключения Apple Pay нужно добавить данные со

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa Visa, Mastercard — какая разница Эксперты швейцарского университета ETH Zurich опубликовали исследование, описывающее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных кар

Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил сервис облачной токенизации Mastercard для электронной коммерции. Токенизация дает ряд преимуществ торговым предприятиям и их клиентам, в том числе – безопасность операций, рост уровня одобрения транзакций, улучшение поль

Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки» «Тройки» – транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. В конце 2020 г. Московский метрополитен, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard успешно завершили лабораторные испытания и перешли к внедрению сервиса в инфраструктуру метро. Первый закрытый запуск проводится уже на двадцати станциях метро для билетов со сроком

Абоненты Tele2 получили возможность выпускать цифровые карты в приложении «Tele2 платеж» Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard, компанией Cardsmobile, Talkbank и РФИ банком запустил в коммерческую эксплуатацию новый функционал в приложении «Tele2 платеж». Впервые на российском рынке операторское приложение с

«Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов. Сервис MDES for Merchants зашифровыва

«Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов. Сервис MDES for Merchants зашифровыва

«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» «Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты п

«Тинькофф» подключился к диспутной системе Mastercard через API «Тинькофф» и Mastercard впервые в России запустили процесс обмена информацией по спорным карточным транзакциям через автоматизированный программный интерфейс (Claims Manager API). Это позволило значительно

Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда Владельцы мобильных устройств с платежным сервисом Google Pay и картой Mastercard теперь могут мгновенно оплатить проход в Московский метрополитен и МЦК. Для этого достаточно просто включить экран на смартфоне и поднести его к считывателю на турникетах, оборудован

ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса ь показатели своего бизнеса. Анализ осуществляется на основе агрегированных данных с платежных карт Mastercard, которыми расплачиваются покупатели за товары или услуги. Сервис позволяет отслежи

Сбербанк и Mastercard запускают SberPay Собственное решение Сбербанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позво

ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам» Банк ВТБ, Mastercard и холдинг РЖД интегрировали сервис Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам». Теперь пользователям приложения достаточно один раз ввести данные карты и затем быстр

ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management Платежные терминалы, разработанные и произведенные ГК «Терминальные технологии», в очередной раз успешно прошли аудит платежной системы Mastercard. Электроника для транспорта и вендинга модельного ряда Т2100 в очередной раз подтвердила соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM). Соответствие массовой электронной

«Контур.Смарт» рассчитает риск блокировки счетов для клиентов Бизнес-Бонус от Mastercard Сервис анализа рисков блокировки счета от «Контура» стал доступен держателям карт Mastercard на площадке «Бизнес-Бонус». Он минимизирует возможные убытки предпринимателей и повысит эффективность ведения дел. «Смарт» оценивает риски блокировки счетов по 115-ФЗ. Для этого он п

Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов Сбербанк совместно с Mastercard запустил проект для малого бизнеса «Сберрядом», которому сегодня особенно необходи

«Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard «Яндекс.Касса», Mastercard и «Северсталь» запустили совместный проект: с помощью эквайринга «Яндекс.Кассы» «Северсталь» стала принимать оплату от клиентов банковскими бизнес-картами Mastercard. Раньше п

Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платёжной системы. Россия стала первым рынком в мире, где запущена эта версия устройства с полноценной платёжной функциональностью. Mi Smart Band