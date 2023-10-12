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MasterCard Worldwide MasterCard Incorporated Международная платёжная система Europay International Eurocard International Eurocheque International

MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International


12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries отличилась Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслуживают

10.05.2023 Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard

никам Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия». После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах. Несмотря на санкции, в 2023 г. российские

02.05.2022 Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Оговоримся, что только часть проблем с оплатой связана с блокировкой Visa и Mastercard и уходом с российского рынка крупных платежных систем вроде PayPal. Также некоторые покупки невозможны по причине прекращения компанией всех операций на территории России. А в отдель
09.03.2022 Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса

Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока действ
09.03.2022 МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно

ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоваться ей бе
06.03.2022 Visa и MasterCard прекращают работу в России

Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очередь, чт
15.02.2022 Модульбанк реализовал автоматическую регистрацию клиентов в программе «Mastercard бизнес-бонус»

Модульбанк интегрировал программу лояльности «Mastercard бизнес-бонус» в личный кабинет для всех клиентов при открытии счета. Теперь всем клиентам банка за транзакции по бизнес-карте Mastercard будут начисляться бонусы без дополните
01.02.2022 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода

Клиенты банка «Русский стандарт» по эквайрингу теперь могут принимать карты международной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал. Платежное решение SoftPOS

03.01.2022 McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard

Два года понадобилось… Сеть фастфуда McDonald's объявила о продаже платежному оператору Mastercard компании Dynamic Yield. McDonald's приобрел эту компанию всего два года назад за $
15.12.2021 Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Карта выпускается прямо в смартфоне, её можно оформить за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в

20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана

ФРИИ, Tech Hub МФЦА и Mastercard запустили Первый финтех-акселератор Казахстана для стартапов, заинтересованных в выходе на динамично развивающийся рынок страны. Цель акселератора — выстраивание долгосрочного партне
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

Безопасность за деньги Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского проток
25.08.2021 Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне

Разработчик и интегратор платежных решений Assist прошел сертификацию Mastercard Security Evaluation, подтверждающую, что решение Tap on Phone, разработанное компанией, соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Также получено разрешение Mastercard<
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

Принудительное импортозамещение в Wildberries Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%. В то же время при оплате товаров через рос
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»

«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов. Оформить карту можно на сайте «Билайн» или в приложении «Мой Билайн», после чего она появится в приложении Альфа-Банка. Н
04.06.2021 Xiaomi и Mastercard будут работать над запуском в России новых платежных устройств

России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard<
04.06.2021 «Билайн» и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве и подтвердили свои намерения с использованием Mobile ID

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное развитие и использование цифровых финансовых сервисов и технологий. Меморандум подписан исполнительным вице-
03.06.2021 «Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации

«Почта России» и технологическая компания Mastercard будут вместе внедрять инновационные платежные технологии для клиентов «Почты России» и развивать сервисы для электронной коммерции. Соответствующий двусторонний документ подписали ге
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay

й разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство могут подключить держатели карт Mastercard. Первыми к запуску присоединились восемь банков: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПСБ, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие» и Татсоцбанк. Брелок с платёжной функциональностью мож
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дисконтных ка
18.03.2021 Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий

Amadeus и Mastercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудн
02.03.2021 «Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard

Держатели карт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смартфоны и гаджеты. Для подключения Apple Pay нужно добавить данные со
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

Visa, Mastercard — какая разница Эксперты швейцарского университета ETH Zurich опубликовали исследование, описывающее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных кар
10.02.2021 Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации

Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил сервис облачной токенизации Mastercard для электронной коммерции. Токенизация дает ряд преимуществ торговым предприятиям и их клиентам, в том числе – безопасность операций, рост уровня одобрения транзакций, улучшение поль
22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки»

«Тройки» – транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. В конце 2020 г. Московский метрополитен, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard успешно завершили лабораторные испытания и перешли к внедрению сервиса в инфраструктуру метро. Первый закрытый запуск проводится уже на двадцати станциях метро для билетов со сроком

18.01.2021 Абоненты Tele2 получили возможность выпускать цифровые карты в приложении «Tele2 платеж»

Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard, компанией Cardsmobile, Talkbank и РФИ банком запустил в коммерческую эксплуатацию новый функционал в приложении «Tele2 платеж». Впервые на российском рынке операторское приложение с
29.12.2020 «Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов

Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов. Сервис MDES for Merchants зашифровыва
28.12.2020 «Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов

Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов. Сервис MDES for Merchants зашифровыва
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»

«Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты п
24.12.2020 «Тинькофф» подключился к диспутной системе Mastercard через API

«Тинькофф» и Mastercard впервые в России запустили процесс обмена информацией по спорным карточным транзакциям через автоматизированный программный интерфейс (Claims Manager API). Это позволило значительно

16.12.2020 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда

Владельцы мобильных устройств с платежным сервисом Google Pay и картой Mastercard теперь могут мгновенно оплатить проход в Московский метрополитен и МЦК. Для этого достаточно просто включить экран на смартфоне и поднести его к считывателю на турникетах, оборудован
01.12.2020 ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса

ь показатели своего бизнеса. Анализ осуществляется на основе агрегированных данных с платежных карт Mastercard, которыми расплачиваются покупатели за товары или услуги. Сервис позволяет отслежи
03.11.2020 Сбербанк и Mastercard запускают SberPay

Собственное решение Сбербанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позво
14.10.2020 ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам»

Банк ВТБ, Mastercard и холдинг РЖД интегрировали сервис Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам». Теперь пользователям приложения достаточно один раз ввести данные карты и затем быстр
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management

Платежные терминалы, разработанные и произведенные ГК «Терминальные технологии», в очередной раз успешно прошли аудит платежной системы Mastercard. Электроника для транспорта и вендинга модельного ряда Т2100 в очередной раз подтвердила соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM). Соответствие массовой электронной
22.09.2020 «Контур.Смарт» рассчитает риск блокировки счетов для клиентов Бизнес-Бонус от Mastercard

Сервис анализа рисков блокировки счета от «Контура» стал доступен держателям карт Mastercard на площадке «Бизнес-Бонус». Он минимизирует возможные убытки предпринимателей и повысит эффективность ведения дел. «Смарт» оценивает риски блокировки счетов по 115-ФЗ. Для этого он п
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов

Сбербанк совместно с Mastercard запустил проект для малого бизнеса «Сберрядом», которому сегодня особенно необходи
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard

«Яндекс.Касса», Mastercard и «Северсталь» запустили совместный проект: с помощью эквайринга «Яндекс.Кассы» «Северсталь» стала принимать оплату от клиентов банковскими бизнес-картами Mastercard. Раньше п
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена

Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платёжной системы. Россия стала первым рынком в мире, где запущена эта версия устройства с полноценной платёжной функциональностью. Mi Smart Band

15.06.2020 Модульбанк запустил с Mastercard бонусную программу для малого бизнеса

Модульбанк интегрировался с бонусной программой Mastercard Бизнес-Бонус и разработал удобный интерфейс для своих клиентов. Теперь предприниматели могут подключиться к программе и видеть всю информацию о состоянии бонусного счета прямо в личн

Публикаций - 1848, упоминаний - 1986

MasterCard Worldwide и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10689 117
Apple Inc 11624 106
Yandex - Яндекс 6419 102
Google LLC 11364 88
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8401 79
МегаФон 7736 73
Webmoney 526 73
PayPal 652 69
Samsung Electronics 9949 66
Ростелеком 10670 60
ЦФТ Золотая Корона 359 54
Microsoft Corporation 24021 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3262 37
Информзащита 699 34
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 241 34
Amazon Inc - Amazon.com 2886 33
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 32
Meta Platforms - Facebook 4366 31
VK - Mail.ru Group 3279 30
Oracle Corporation 6498 29
Deiteriy - Дейтерий 71 27
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 111 27
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 26
Intervale - Интервейл 46 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2690 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 506 23
SAP SE 5094 21
Huawei 3687 21
Ситроникс - Sitronics 1186 19
X Corp - Twitter 2797 19
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 19
Смартфин - 2can&ibox 47 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5637 18
IBM - International Business Machines Corp 9339 18
TietoEVRY - Tieto 137 18
Цифра ГК 2268 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1028 17
7607 16
Intel Corporation 11887 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2025 16
Visa International 1914 1266
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6497 195
American Express - Amex 316 159
Альфа-Банк 1672 120
JCB International 142 112
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2609 102
НСПК - Национальная система платежных карт 718 88
Qiwi 969 88
Русский стандарт Банк 403 72
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1018 68
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 112 66
Diners Club International - платёжная система 82 65
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 879 61
ВТБ - ВТБ24 662 53
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 414 43
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 39
Почта России ПАО 1993 34
Связной ГК 1357 33
Евросеть 1402 31
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 31
ГПБ - Газпромбанк 1013 31
ПСБ - Промсвязьбанк 792 31
eBay Inc 1605 30
МКБ - Московский кредитный банк 523 29
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 29
Открытие ФК - Банк Открытие 523 28
Assist - Ассист 206 28
Почта Банк 422 28
Ак Барс Банк 258 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2014 24
РЖД - Российские железные дороги 1774 24
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 101 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1103 22
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 21
ПриватБанк - PrivatBank 197 21
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 163 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 619 20
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 19
АБ Россия - Акционерный банк Россия 83 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 365 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4221 121
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1257 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10378 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4019 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3106 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5439 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 931 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4681 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2903 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3384 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2553 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2635 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1730 13
Правительство Москвы 2183 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1389 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2102 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2747 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1765 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5069 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1097 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2581 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 190 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1106 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2266 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 6
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 47 6
Мосгортранс ГУП 101 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1732 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 294 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 771 5
Федеральное казначейство России 1644 5
НПС - Национальный платежный совет 29 5
Петербургский метрополитен ГУП 128 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2834 4
Судебная власть - Judicial power 2211 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 24
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6178 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 542 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2652 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1393 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 4
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 106 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 24 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
Enterprise Ethereum Alliance 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
ABA - American Bankers Association 3 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
CIS - Center for Internet Security 9 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 269 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4676 688
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10921 337
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РЭШ - Российская экономическая школа 12 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 149 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 276 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 1
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
ИИИ - Институт исследований интернета 52 1
РЭШ - Российская электронная школа 23 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 6 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 36 1
University of Oxford - Оксфордский университет 195 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 529 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 57 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 472 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 821 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 44
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1154 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 8
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2247 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 8
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1880 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 5
День молодёжи - 27 июня 731 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 260 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Международный женский день - 8 марта 295 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Cisco Expo 22 1
Google Summer of Code 10 1
Старт Хаб 20 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Webby Awards - Премия Вебби 16 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Samsung Forum 14 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
CeBIT 611 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 1
CNews FORUM Кейсы 167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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