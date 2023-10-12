MasterCard Worldwide MasterCard Incorporated Международная платёжная система Europay International Eurocard International Eurocheque International
|12.10.2023
|
Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard
Wildberries отличилась Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслуживают
|10.05.2023
|
Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard
никам Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия». После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах. Несмотря на санкции, в 2023 г. российские
|02.05.2022
|
Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций
Оговоримся, что только часть проблем с оплатой связана с блокировкой Visa и Mastercard и уходом с российского рынка крупных платежных систем вроде PayPal. Также некоторые покупки невозможны по причине прекращения компанией всех операций на территории России. А в отдель
|09.03.2022
|
Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса
Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока действ
|09.03.2022
|
МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно
ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоваться ей бе
|06.03.2022
|
Visa и MasterCard прекращают работу в России
Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очередь, чт
|15.02.2022
|
Модульбанк реализовал автоматическую регистрацию клиентов в программе «Mastercard бизнес-бонус»
Модульбанк интегрировал программу лояльности «Mastercard бизнес-бонус» в личный кабинет для всех клиентов при открытии счета. Теперь всем клиентам банка за транзакции по бизнес-карте Mastercard будут начисляться бонусы без дополните
|01.02.2022
|
Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода
Клиенты банка «Русский стандарт» по эквайрингу теперь могут принимать карты международной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал. Платежное решение SoftPOS
|03.01.2022
|
McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard
Два года понадобилось… Сеть фастфуда McDonald's объявила о продаже платежному оператору Mastercard компании Dynamic Yield. McDonald's приобрел эту компанию всего два года назад за $
|15.12.2021
|
Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса
Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Карта выпускается прямо в смартфоне, её можно оформить за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в
|20.10.2021
|
ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана
ФРИИ, Tech Hub МФЦА и Mastercard запустили Первый финтех-акселератор Казахстана для стартапов, заинтересованных в выходе на динамично развивающийся рынок страны. Цель акселератора — выстраивание долгосрочного партне
|15.09.2021
|
Visa и MasterCard обложат россиян особой данью
Безопасность за деньги Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского проток
|25.08.2021
|
Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне
Разработчик и интегратор платежных решений Assist прошел сертификацию Mastercard Security Evaluation, подтверждающую, что решение Tap on Phone, разработанное компанией, соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Также получено разрешение Mastercard<
|17.08.2021
|
В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard
Принудительное импортозамещение в Wildberries Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%. В то же время при оплате товаров через рос
|29.06.2021
|
«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»
«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов. Оформить карту можно на сайте «Билайн» или в приложении «Мой Билайн», после чего она появится в приложении Альфа-Банка. Н
|04.06.2021
|
Xiaomi и Mastercard будут работать над запуском в России новых платежных устройств
России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard<
|04.06.2021
|
«Билайн» и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве и подтвердили свои намерения с использованием Mobile ID
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное развитие и использование цифровых финансовых сервисов и технологий. Меморандум подписан исполнительным вице-
|03.06.2021
|
«Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации
«Почта России» и технологическая компания Mastercard будут вместе внедрять инновационные платежные технологии для клиентов «Почты России» и развивать сервисы для электронной коммерции. Соответствующий двусторонний документ подписали ге
|15.04.2021
|
C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay
й разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство могут подключить держатели карт Mastercard. Первыми к запуску присоединились восемь банков: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПСБ, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие» и Татсоцбанк. Брелок с платёжной функциональностью мож
|23.03.2021
|
Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa
Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дисконтных ка
|18.03.2021
|
Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий
Amadeus и Mastercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудн
|02.03.2021
|
«Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard
Держатели карт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смартфоны и гаджеты. Для подключения Apple Pay нужно добавить данные со
|24.02.2021
|
На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa
Visa, Mastercard — какая разница Эксперты швейцарского университета ETH Zurich опубликовали исследование, описывающее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных кар
|10.02.2021
|
Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации
Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил сервис облачной токенизации Mastercard для электронной коммерции. Токенизация дает ряд преимуществ торговым предприятиям и их клиентам, в том числе – безопасность операций, рост уровня одобрения транзакций, улучшение поль
|22.01.2021
|
Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки»
«Тройки» – транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. В конце 2020 г. Московский метрополитен, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard успешно завершили лабораторные испытания и перешли к внедрению сервиса в инфраструктуру метро. Первый закрытый запуск проводится уже на двадцати станциях метро для билетов со сроком
|18.01.2021
|
Абоненты Tele2 получили возможность выпускать цифровые карты в приложении «Tele2 платеж»
Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard, компанией Cardsmobile, Talkbank и РФИ банком запустил в коммерческую эксплуатацию новый функционал в приложении «Tele2 платеж». Впервые на российском рынке операторское приложение с
|29.12.2020
|
«Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов
Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов. Сервис MDES for Merchants зашифровыва
|28.12.2020
|
«Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов
Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов. Сервис MDES for Merchants зашифровыва
|24.12.2020
|
«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
«Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты п
|24.12.2020
|
«Тинькофф» подключился к диспутной системе Mastercard через API
«Тинькофф» и Mastercard впервые в России запустили процесс обмена информацией по спорным карточным транзакциям через автоматизированный программный интерфейс (Claims Manager API). Это позволило значительно
|16.12.2020
|
Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда
Владельцы мобильных устройств с платежным сервисом Google Pay и картой Mastercard теперь могут мгновенно оплатить проход в Московский метрополитен и МЦК. Для этого достаточно просто включить экран на смартфоне и поднести его к считывателю на турникетах, оборудован
|01.12.2020
|
ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса
ь показатели своего бизнеса. Анализ осуществляется на основе агрегированных данных с платежных карт Mastercard, которыми расплачиваются покупатели за товары или услуги. Сервис позволяет отслежи
|03.11.2020
|
Сбербанк и Mastercard запускают SberPay
Собственное решение Сбербанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позво
|14.10.2020
|
ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам»
Банк ВТБ, Mastercard и холдинг РЖД интегрировали сервис Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам». Теперь пользователям приложения достаточно один раз ввести данные карты и затем быстр
|06.10.2020
|
ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management
Платежные терминалы, разработанные и произведенные ГК «Терминальные технологии», в очередной раз успешно прошли аудит платежной системы Mastercard. Электроника для транспорта и вендинга модельного ряда Т2100 в очередной раз подтвердила соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM). Соответствие массовой электронной
|22.09.2020
|
«Контур.Смарт» рассчитает риск блокировки счетов для клиентов Бизнес-Бонус от Mastercard
Сервис анализа рисков блокировки счета от «Контура» стал доступен держателям карт Mastercard на площадке «Бизнес-Бонус». Он минимизирует возможные убытки предпринимателей и повысит эффективность ведения дел. «Смарт» оценивает риски блокировки счетов по 115-ФЗ. Для этого он п
|04.08.2020
|
Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов
Сбербанк совместно с Mastercard запустил проект для малого бизнеса «Сберрядом», которому сегодня особенно необходи
|06.07.2020
|
«Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard
«Яндекс.Касса», Mastercard и «Северсталь» запустили совместный проект: с помощью эквайринга «Яндекс.Кассы» «Северсталь» стала принимать оплату от клиентов банковскими бизнес-картами Mastercard. Раньше п
|18.06.2020
|
Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена
Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платёжной системы. Россия стала первым рынком в мире, где запущена эта версия устройства с полноценной платёжной функциональностью. Mi Smart Band
|15.06.2020
|
Модульбанк запустил с Mastercard бонусную программу для малого бизнеса
Модульбанк интегрировался с бонусной программой Mastercard Бизнес-Бонус и разработал удобный интерфейс для своих клиентов. Теперь предприниматели могут подключиться к программе и видеть всю информацию о состоянии бонусного счета прямо в личн
MasterCard Worldwide и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2927 29
|Рябый Илья 20 20
|Киричек Алексей 66 20
|Тартышев Дмитрий 19 19
|Малиновский Алексей 19 18
|Попов Алексей 331 15
|Горыня Кирилл 24 14
|Лавров Виталий 22 14
|Смирнова-Крелль Оксана 52 13
|Федосеев Михаил 13 13
|Свириденко Кирилл 40 13
|Шустиков Сергей 18 13
|Комлев Владимир 34 12
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 12
|Глазачев Иван 27 12
|Витязь Александр 43 10
|Шигапов Антон 10 10
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 9
|Врублевский Павел 95 9
|Пальчун Кирилл 54 9
|Богаткин Алексей 30 8
|Кирсанова Светлана 65 8
|Никифоров Николай 1134 8
|Макаров Андрей 22 7
|Граф Аркадий 25 7
|Абрамов Константин 8 7
|Меднов Сергей 124 7
|Гаев Владимир 11 6
|Мишурис Марина 20 6
|Аминов Рустем 6 6
|Яныкин Ростислав 15 6
|Медведев Дмитрий 1641 6
|Григорьев Василий 21 6
|Абасалиев Марат 9 5
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 5
|Акимов Евгений 34 5
|Ким Борис 75 5
|Дуров Павел 266 5
|Аксаков Анатолий 142 5
|Изотов Вадим 12 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1271127, в очереди разбора - 817561.
Создано именных указателей - 138469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.