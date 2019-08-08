Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юнистрим Unistream Международная платежная система денежных переводов
Публикаций - 173, упоминаний - 285
Юнистрим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пальчун Кирилл 47 47
|Айриян Сурен 34 27
|Кибальник Надежда 4 4
|Грибов Андрей 72 4
|Абрамов Константин 7 3
|Кулачок Ольга 9 3
|Исанин Антон 4910 2
|Рогальский Михаил 16 2
|Аглицкий Антон 5 1
|Дунаев Александр 7 1
|Емельянов Алексей 8 1
|Абрамейцев Алексей 17 1
|Третьяков Андрей 5 1
|Викулин Александр 17 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Аншина Марина 76 1
|Симис Борис 13 1
|Стасевич Владимир 9 1
|Цзигуан Фань 4 1
|Мизулина Елена 20 1
|Изосимов Александр 192 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Гименез Вероника 6 1
|Баев Юрий 18 1
|Слабосницкий Виталий 3 1
|Чалова Екатерина 1 1
|Мельников Юрий 9 1
|Саркисов Сергей 8 1
|Дойников Игорь 11 1
|Гришин Олег 12 1
|Золотовицкий Михаил 19 1
|Рябый Илья 20 1
|Тарабановский Александр 4 1
|Кучерук Павел 15 1
|Шилов Константин 26 1
|Турищева Ольга 30 1
|Николаева Наталья 21 1
|Сапельников Сергей 104 1
|Макаров Станислав 116 1
|Мурычев Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
|Wikipedia - Википедия 410 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3129 2
|Gartner 3286 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru