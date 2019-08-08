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Юнистрим Unistream Международная платежная система денежных переводов

Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов


08.08.2019 «Юнистрим» подключился к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center
25.03.2019 Кошелек в «Яндекс.Деньгах» поддерживает идентификацию в «Юнистрим»
14.12.2018 Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим»
14.12.2018 Tele2 запустил переводы «Юнистрим» в салонах связи Красноярского края
23.06.2017 «Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus
27.01.2017 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк»
11.01.2017 В «Яндекс.Деньгах» появилась поддержка переводов за границу через «Юнистрим»
22.12.2016 «Юнистрим» повысил надежность своей инфосистемы с помощью облака «Крок»
12.12.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту
12.12.2016 «Юнистрим» автоматизировал подготовку отчетности для Банка России на базе Flextera BI
11.11.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно совершать переводы на карты других банков
08.11.2016 «Юнистрим» запустил дистанционный канал распространения банковских карт
24.10.2016 В мобильном банке «Юнистрим» стали доступны платежи в бюджет
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы
11.10.2016 «Юнистрим» обновил мобильное приложение
05.10.2016 «Юнистрим» расширил функционал мобильного банка в части платежей
22.07.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» расширили географию совместного проекта
27.05.2016 «Юнистрим» запустит мобильный банк для денежных переводов с карты «Спутник»
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»
21.04.2016 Tempo Money Transfer вместе с «Юнистрим» запустила сервис денежных переводов в Россию
30.03.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» запустили совместный проект в сфере денежных переводов
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании
10.12.2015 «Яндекс.Касса» и «Юнистрим» предложили оплату онлайн-покупок наличными в восьми странах
16.11.2015 Пополнить кошелёк в «Яндекс.Деньгах» через «Юнистрим» теперь можно без комиссии
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами
15.10.2015 Оборот «Юнистрим» за 6 месяцев 2015 г. достиг 100 млрд руб.
07.10.2015 «Юнистрим» и Best2Pay разработали сервис для переводов card2cash
05.10.2015 Переводы «Юнистрим» доступны в 19 филиалах Россельхозбанка
04.09.2015 «Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике
24.08.2015 Бивалютные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в Wallet One
21.08.2015 Партнером «Юнистрим» в Польше стал Walutaexpress
17.08.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Тверском, Волгоградском, Челябинском и Чувашском филиалах Россельхозбанка
12.08.2015 «Юнистрим» стал участником «Ассоциации региональных банков России»
30.07.2015 Переводы по системе «Юнистрим» стали доступны в «АйМаниБанке»
28.07.2015 «Казпочта» и «Юнистрим» запустили совместный сервис денежных переводов
20.07.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал банк «Рублев»
14.07.2015 «Юнистрим» запустил услугу cash2card в Беларуси
10.07.2015 Клиентам Delta Bank стали доступны переводы «Юнистрим»
07.07.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Чеченском и Белгородском филиалах Россельхозбанка

Публикаций - 173, упоминаний - 285

Юнистрим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 16
Золотая Корона 349 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 8
Yandex - Яндекс 4897 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 6
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 34 6
Diasoft - Диасофт 525 5
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 97 4
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 51 4
Webmoney 512 4
RBK Money 75 3
Intervale - Интервейл 45 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1951 3
Крок - Croc 1603 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1291 2
Microsoft Corporation 22254 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 569 2
Google LLC 10032 1
Рустелеком ТК 256 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
ДиалогНаука 191 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 159 1
5747 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 1
SimbirSoft - СимбирСофт 28 1
Программный продукт ГК 3795 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 747 1
Telefonica - Telefónica España 501 1
Fibernet 4 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 189 1
Синтерра - Synterra 783 1
Tata Consultancy Services 54 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1158 1
Vodafone Italy 7 1
Telecom Italia 312 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1664 26
Visa International 1716 21
Qiwi 862 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 9
CyberPlat - КиберПлат 339 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 7
Western Union 119 7
Связной ГК 1129 6
Почта России ПАО 1839 5
МКБ - Московский кредитный банк 317 5
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 5
РСХБ - Россельхозбанк 225 5
Альфа-Банк 1446 5
Евросеть 1392 5
ПСБ - Промсвязьбанк 665 4
Русский стандарт Банк 366 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 3
ВТБ - ВТБ24 650 3
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 3
ПриватБанк 188 3
Татфондбанк 75 2
ГПБ - Газпромбанк 832 2
Рапида НКО - платежные система 140 2
Аэрофлот 636 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 2
МТС банк 277 2
АТАК - сеть магазинов 1794 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 183 2
Техносила - СервисТрейд 238 2
Бинбанк 190 2
QIWI Банк - Киви Банк 81 2
Уралсиб Банк 473 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 2
НСПК - Национальная система платежных карт 282 2
Открытие ФК 2311 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 107 2
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 25 2
Связь-банк 128 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Петрокоммерц 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3118 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 2
НПС - Национальный платежный совет 24 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9900 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2666 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 945 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 70 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 139 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 1
Правительство РФ 7554 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 1
Президент Украины 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2238 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4609 17
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1558 9
Мобильное приложение - Mobile app 3865 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3961 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9249 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3912 3
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 58 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 580 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 2312 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7771 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2772 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1416 2
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1036 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1879 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2035 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8831 2
Валютный контроль 20 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 706 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 319 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10360 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 571 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1396 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 308 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2938 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8496 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 447 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2250 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 3377 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 843 1
СЗИ - Средства защиты информации 649 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1254 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2445 1
Автоматизация 2545 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 1048 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
SONET - Synchronous Optical Network - синхронная оптическая сеть 33 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 536 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 11
Google Android 11793 11
Apple iOS 6343 10
Apple - App Store 2400 7
MasterCard MoneySend 39 6
Google Play - Google Store - Android Market 2688 5
Qiwi Терминалы 101 4
MasterCard Maestro 139 4
CyberPlat ИСДП - Интегратор Систем Денежных Переводов 3 3
Qiwi Кошелек 158 3
Diasoft Flextera 53 3
Radix Tempo 18 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1164 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 966 2
Diasoft FA# Balance 10 2
МегаФон Деньги 2 2
МТС Деньги - МТС pay 48 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 186 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6067 2
Wargaming World of Tanks 156 2
Почта Банк Онлайн 21 1
LG 75SM99 1287 1
MasterCard SecureCode 40 1
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
VK - Mail.ru Деньги 72 1
Naumen DMS 21 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 190 1
ПриватБанк Приват24 115 1
Microsoft Windows 2000 1724 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 111 1
Nokia Music Store 45 1
Naumen Service Desk 128 1
Allods Team - Аллоды 44 1
Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 3 1
Синтерра WiMAX 16 1
Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 3 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 20 1
Пальчун Кирилл 47 47
Айриян Сурен 34 27
Кибальник Надежда 4 4
Грибов Андрей 72 4
Абрамов Константин 7 3
Кулачок Ольга 9 3
Исанин Антон 4910 2
Рогальский Михаил 16 2
Аглицкий Антон 5 1
Дунаев Александр 7 1
Емельянов Алексей 8 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Третьяков Андрей 5 1
Викулин Александр 17 1
Стоклицкая Анна 24 1
Аншина Марина 76 1
Симис Борис 13 1
Стасевич Владимир 9 1
Цзигуан Фань 4 1
Мизулина Елена 20 1
Изосимов Александр 192 1
Перепелкин Вадим 3 1
Гименез Вероника 6 1
Баев Юрий 18 1
Слабосницкий Виталий 3 1
Чалова Екатерина 1 1
Мельников Юрий 9 1
Саркисов Сергей 8 1
Дойников Игорь 11 1
Гришин Олег 12 1
Золотовицкий Михаил 19 1
Рябый Илья 20 1
Тарабановский Александр 4 1
Кучерук Павел 15 1
Шилов Константин 26 1
Турищева Ольга 30 1
Николаева Наталья 21 1
Сапельников Сергей 104 1
Макаров Станислав 116 1
Мурычев Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 104560 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 59
Грузия 1052 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 37
Украина 6021 26
Молдавия - Республика Молдова 666 26
Узбекистан - Республика 1270 23
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 946 23
Казахстан - Республика 4413 23
Таджикистан - Республика 722 23
Армения - Республика 1085 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 22
Беларусь - Белоруссия 3426 20
Израиль 1732 18
Монголия 259 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 16
Болгария - Республика 652 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 13
Чехия - Чешская Республика 1021 13
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1265 13
Турция - Турецкая республика 1632 12
Латвия - Латвийская Республика 688 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 810 10
Германия - Федеративная Республика 8493 10
Литва - Литовская Республика 538 9
Того - Тоголезская Республика 21841 8
Азия - Азиатский регион 3694 8
Кипр - Республика 367 7
Албания - Республика 79 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3005 6
Греция - Греческая Республика 723 6
Россия - ПФО - Казань 2005 5
Словакия - Словацкая Республика 353 5
Эстония - Эстонская Республика 692 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1318 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1591 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1290 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 4
Денежные переводы 719 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 9192 20
Паспорт - Паспортные данные 461 6
EUR - Евро - официальная валюта 19 стран «еврозоны» - SEPA - Single Euro Payments Area - Единая зона платежей в евро 28 3
Кредитование 651 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4219 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 90 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8468 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10893 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3778 2
Cashback - Кэшбэк 151 2
Федеральное законодательство 1486 2
Русский язык 4355 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2977 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 459 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 586 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 1487 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 596 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1025 1
Blacklist - Чёрный список 64 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 137 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 798 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1052 1
Образование - Наука - Научная деятельность 4325 1
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 1971 1
Физическое лицо - Физлицо 698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Путешествия 132 1
Аутсорсинг 963 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1758 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 9 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 919 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 36 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 174 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1375 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1669 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 240 1
Страхование - Страховое дело 1178 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 188 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 562 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
Wikipedia - Википедия 410 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3129 2
Gartner 3286 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3377 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1439 2
100+ Forum Russia 4714 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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