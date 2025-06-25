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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦФТ Платежный Центр РНКО Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация

ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 73 503 891 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 73 503 891 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 695 563 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 59 473 267 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 РНКО «НОДА» увеличила объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ» 1
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер 2
15.04.2024 UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции 1
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 2
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 2
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году 2
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» 2
19.12.2023 Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС 2
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 2
10.04.2023 В «Добре Mail.ru» заработала система быстрых платежей 1
21.07.2022 Ozon запускает карту от собственного банка для покупок на маркетплейсе и вне его 1
13.07.2022 Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев 2
14.02.2022 Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России 2
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 2
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 2
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 2
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 2
03.07.2020 Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты 1
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 2
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 2
09.08.2019 В «Почте Mail.ru» появился сервис для быстрых онлайн-платежей 1
10.06.2019 РАМ Банк завершил миграцию на мощности ПЦ «КартСтандарт» 1
28.02.2019 Райффайзенбанк подключает клиентов к системе быстрых платежей 2
25.05.2017 Viber расширяет сотрудничество с Masterсard 1
26.04.2017 Карточный портфель банка «Екатеринбург» мигрировал на мощности ПЦ «КартСтандарт» 2
27.01.2017 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк» 1
28.10.2016 Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт» 2
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 2
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
28.08.2015 Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц 2
19.08.2015 «Интеррасчет» перешла на АБС RS-Bank v. 5.5 1
13.08.2015 К ПЦ «КартСтандарт» подключился банк «Аспект» 3
07.08.2015 Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru 2
21.05.2015 Нацинвестпромбанк перешел на процессинг «КартСтандарта» 2
26.03.2015 Выручка «Центра Финансовых Технологий» по итогам 2014 г. выросла на 8% 1
11.03.2015 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре» 1
21.01.2015 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в 2014 г. превысил 600 млрд руб. 1

Публикаций - 54, упоминаний - 91

ЦФТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13347 16
ЦФТ Золотая Корона 360 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 15
МегаФон 9361 13
Ростелеком 9993 11
Yandex - Яндекс 7831 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 553 7
Atomyze - Атомайз 23 7
Diasoft - Диасофт 941 6
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 6
VK - Mail.ru Group 3488 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 3
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 3
БАРС Груп 552 3
Intel Corporation 12334 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4195 2
Ant Group 8 2
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
Apple Inc 12299 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 435 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Регион ГК - Регион БК 18 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Инверсия - Инверсия НПФ 145 1
Oracle Corporation 6765 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Lenovo Motorola 3509 1
Philips 2066 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Verizon - WorldCom 483 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Samsung Electronics 10390 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1262 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 15
Ак Барс Банк 274 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 15
Совкомбанк ПАО 263 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 13
ГПБ - Газпромбанк 1112 13
НСПК - Национальная система платежных карт 861 13
ПСБ - Промсвязьбанк 873 13
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 13
Альфа-Банк 1803 12
Русский стандарт Банк 454 12
МКБ - Московский кредитный банк 584 11
Абсолют Банк 236 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 11
Visa International 1955 10
ВТБ - Почта Банк 473 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 10
АльфаСтрахование СГ 333 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 207 10
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 10
Кредит Европа банк 66 10
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 8
Капитал Лайф 15 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 487 7
Ингосстрах СПАО 439 7
NanduQ - Qiwi 1000 5
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 5
Евросеть 1412 3
MoneyGram 31 3
Синара ГК - Sinara Group 108 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1049 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 2
Почта России ПАО 2175 2
Связной ГК 1375 2
Веста 51 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4998 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3438 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 97 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
Президент Украины 124 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 223 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 57 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5572 18
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5182 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4321 15
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 11
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1254 11
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1103 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28355 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4223 7
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 396 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16482 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1810 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12460 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11559 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7648 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1569 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2226 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10874 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8674 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21235 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1532 3
Стандартизация - Standardization 2185 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3025 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 724 7
Google Android 14332 6
Apple iOS 7999 5
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 35 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 272 2
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 35 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 448 2
Google Play - Google Store - Android Market 3360 1
Apple - App Store 2944 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
VK - Mail.ru PayDay 11 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 504 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
Visa Verified By Visa 61 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 797 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Rakuten Viber 632 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5050 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
Visa payWave 77 1
MasterCard SecureCode 79 1
Rakuten Viber Out 10 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Rakuten Viber Кошелек 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1845 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 265 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Григорьев Максим 50 4
Висящев Андрей 64 3
Жаркова Татьяна 21 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Глотова Майя 11 2
Данилина Марианна 24 2
Путин Владимир 3255 1
Матвеев Лев 64 1
Русанов Сергей 48 1
Голованов Сергей 66 1
Шевченко Мария 16 1
Семенов Анатолий 32 1
Асанович Наталья 1 1
Гужиков Павел 3 1
Зильбер Роман 9 1
Колычев Алексей 4 1
Погудин Александр 8 1
Короленко Александр 1 1
Аксенов Сергей 27 1
Порошенко Петр 27 1
Жириновский Владимир 27 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Жидков Виктор 11 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Мизулина Елена 23 1
Мыздриков Иван 30 1
Бутюгин Евгений 3 1
Суходолин Евгений 1 1
Усманов Алишер 301 1
Кузьмин Андрей 11 1
Акаев Владимир 3 1
Булыгина Лидия 1 1
Гусева Мария 1 1
Васильева Светлана 1 1
Минаева Ольга 7 1
Викторов Сергей 1 1
Семененко Леон 3 1
Стискин Константин 2 1
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
Кузьмин Кирилл 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 5
Казахстан - Республика 5669 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 4
Россия - СФО - Новосибирск 4460 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1309 3
Индия - Bharat 5561 2
Европа Восточная 3110 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4102 2
Украина 7683 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2763 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 725 2
Израиль 2756 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1742 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 2
Сингапур - Республика 1874 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
Ирландия - Республика 1018 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1587 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3027 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2537 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 950 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 841 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 888 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 664 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 837 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 472 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 619 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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