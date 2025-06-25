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ЦФТ Платежный Центр РНКО Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 73 503 891 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ЦФТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорьев Максим 50 4
|Висящев Андрей 64 3
|Жаркова Татьяна 21 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Глотова Майя 11 2
|Данилина Марианна 24 2
|Путин Владимир 3255 1
|Матвеев Лев 64 1
|Русанов Сергей 48 1
|Голованов Сергей 66 1
|Шевченко Мария 16 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Асанович Наталья 1 1
|Гужиков Павел 3 1
|Зильбер Роман 9 1
|Колычев Алексей 4 1
|Погудин Александр 8 1
|Короленко Александр 1 1
|Аксенов Сергей 27 1
|Порошенко Петр 27 1
|Жириновский Владимир 27 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Жидков Виктор 11 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Мизулина Елена 23 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Бутюгин Евгений 3 1
|Суходолин Евгений 1 1
|Усманов Алишер 301 1
|Кузьмин Андрей 11 1
|Акаев Владимир 3 1
|Булыгина Лидия 1 1
|Гусева Мария 1 1
|Васильева Светлана 1 1
|Минаева Ольга 7 1
|Викторов Сергей 1 1
|Семененко Леон 3 1
|Стискин Константин 2 1
|Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
|Кузьмин Кирилл 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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