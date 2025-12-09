Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

YAML Ain't Markup Language

YAML - Ain't Markup Language

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.12.2025 PT Container Security 0.8: публичный API для управления продуктом 1
04.12.2025 В репозитории npm подгрузили целый ворох вредоносов. Если они не добиваются желаемого, то пытаются разрушить систему 2
19.11.2025 Как получить максимум возможностей Kubernetes с минимальными затратами 1
07.07.2025 Как защитить Kubernetes от угроз? 1
22.04.2025 ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования 1
17.04.2025 Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста 1
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» 1
12.02.2025 Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass 1
21.01.2025 Обновлен сканер безопасности PT BlackBox 3.0: расширены возможности сканирования и повышена производительность 1
29.10.2024 Клиники смогут отвечать на отзывы пациентов о врачах в поиске «Яндекса» 1
25.09.2024 «Яндекс» добавил новую возможность передавать информацию для карточек врачей в поиске 1
12.08.2024 Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
18.03.2024 «Дыра» в Kubernetes позволяла захватывать компьютеры под Windows 1
25.07.2023 «Точка» поможет предпринимателям создать собственный интернет-магазин за 40 секунд 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
20.12.2022 Банк «Точка» запустил новую бизнес-линию для управления продажами на маркетплейсах 1
14.09.2022 Новый инструмент «Яндекс маркета» поможет продавцам загружать контент в несколько кликов и без шаблонов 1
10.02.2022 Промсвязьбанк интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса 1
20.12.2021 «Яндекс» запустил поиск по товарам и ценам 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
01.11.2021 Вышел Solar appScreener 3.10 с повышенным уровнем безопасности доступа к системе 1
02.07.2021 AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов 1
14.01.2021 Red Hat покупает Stackrox 1
11.11.2020 SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
27.07.2020 Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс» 2
10.12.2013 Готовимся к сюрпризам. Сравнительный тест трех лучших бюджетных планшетов: 3Q vs Perfeo vs Explay 1
08.04.2013 InSales.ru в 2012 г. удвоила число клиентов 1
23.08.2012 «Наносемантика» разработала умного виртуального консультанта для NetByNet 1
27.07.2011 Magazinga запустила бесплатный YML-CSV конвертер 2

Публикаций - 31, упоминаний - 34

YAML и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 9
МойСклад - Логнекс 112 3
Ростелеком 10306 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
GitHub 963 2
Google LLC 12255 2
Broadcom - VMware 2490 1
МегаФон 9892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
8983 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 1
Telegram Group 2571 1
Red Hat 1344 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
Регион ГК - Регион БК 21 1
Ecwid - Эквид 34 1
StackRox 4 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 1
3Q 48 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
Multifactor - Мультифактор 85 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 42 1
Softline - Софтлайн 3261 1
Код Безопасности 702 1
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 14 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Palo Alto Networks 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Почта России ПАО 2245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Альфа-Банк 1868 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Совкомбанк ПАО 285 1
Ак Барс Банк 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Абсолют Банк 240 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Русский стандарт Банк 472 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Кредит Европа банк 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Лаборатория SMS-рассылок 1 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
Оцифровка - Digitization 4933 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 437 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 286 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 227 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1834 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 804 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 3
Repository - Репозиторий 1052 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 3
Оповещение и уведомление - Notification 5376 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 794 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 4
Google Android 14679 3
Linux OS 10896 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
Apple iOS 8242 2
Microsoft Office 3952 2
Microsoft Windows 16327 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 2
Docker - Платформа распределённых приложений 435 2
C/C++ - Язык программирования 839 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 2
OISF - Suricata IPS/IDS 20 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 1
Apple Pay 503 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 411 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 87 1
Red Hat OpenShift 135 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 1
Red Hat Ceph Storage 110 1
Google VirusTotal 102 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 165 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 1
Остропольский Руслан 1 1
Оропаев Максим 1 1
Рахметов Руслан 60 1
Зайцев Михаил 308 1
Чернов Даниил 79 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Кузнецов Евгений 55 1
Чистов Александр 21 1
Осипов Юрий 59 1
Загребин Максим 8 1
Соколова Нина 1 1
Луцив Данила 7 1
Чувакин Антон 3 1
Костенкова Татьяна 3 1
Shah Kamal - Шах Камаль 1 1
Евлютина Евгения 5 1
Синяков Сергей 8 1
Макаров Дмитрий 19 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Зонов Александр 36 1
Павлов Никита 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
Казахстан - Республика 5792 1
Украина 7793 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Европа 24634 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Webmaster - Вебмастер 133 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 1
Fashion industry - Индустрия моды 320 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Reference - Референс 207 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Спорт - Футбол 752 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 86 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 332 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще