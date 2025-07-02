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Евлютина Евгения


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Точка Банк» представил терминал нового поколения в формате смартфона 1
05.11.2024 «Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых 1
23.07.2024 Банк «Точка» вошел в пилот по универсальному платежному QR-коду 1
20.12.2022 Банк «Точка» запустил новую бизнес-линию для управления продажами на маркетплейсах 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Евлютина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 111 1
Yandex - Яндекс 7865 1
НСПК - Национальная система платежных карт 862 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 830 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1820 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5187 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5072 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12443 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2396 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5412 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5654 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25047 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4245 1
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 729 1
YAML - Ain't Markup Language 27 1
MultiQR - технология единого QR-кода 10 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1051 1
Microsoft Office 3842 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49597 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 189 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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