Получите все материалы CNews по ключевому слову
Евлютина Евгения
УПОМИНАНИЯ
Евлютина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|МойСклад - Логнекс 111 1
|Yandex - Яндекс 7865 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 862 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 830 1
|Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 729 1
|YAML - Ain't Markup Language 27 1
|MultiQR - технология единого QR-кода 10 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1051 1
|Microsoft Office 3842 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.