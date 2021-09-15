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НСПК
Национальная система платежных карт


15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 2
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 4
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 5
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте 2
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 2
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 2
04.06.2021 НСПК и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве 4
30.04.2021 Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов 2
22.04.2021 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 1
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 2
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 2
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 3
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России 3
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
24.12.2020 Клиенты СДЭК смогут оплачивать услуги в офисе по QR-коду 1
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 3
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России 2
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
21.10.2020 «РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ 2
20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода 1
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 4
15.10.2020 «SBI банк» подключился к СБП 2
15.10.2020 Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП 2
13.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедрит технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
05.10.2020 «Ситилинк» начала внедрять оплату заказов в интернет-магазине через СБП 3
01.10.2020 «Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах 2
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП 2

Публикаций - 257, упоминаний - 516

НСПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 22
Google LLC 7124 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 12
Samsung Electronics 5627 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 9
SAP SE 3207 8
Oracle Corporation 3331 8
Yandex - Яндекс 4098 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
IBM 3524 6
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
3726 4
Золотая Корона 280 4
Microsoft Corporation 10997 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Diasoft - Диасофт 353 4
Микрон - Micron 365 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
Red Hat 664 3
Программный продукт ГК 92 3
Rimini Street 38 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 3
Oracle Sun Microsystems 385 3
TmaxSoft 44 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Ланит ГК 1154 3
АФК Система ПАО 990 3
iTeco - Ай-Теко 713 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Bellsoft - БеллСофт 26 3
Biocad - Биокад 38 2
АйТи 748 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 30
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 30
Альфа-Банк 1122 16
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 15
Открытие ФК 538 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Металлинвестбанк 39 11
Visa International 1343 11
Лукойл-Информ 71 11
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
Почта Банк 289 10
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Росводоканал 44 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Русский стандарт Банк 302 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 9
Совкомбанк ПАО 147 8
АльфаСтрахование СГ 207 8
Ингосстрах СПАО 210 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
Русагро Группа Компаний 139 7
McDonald’s - Макдоналдс 90 6
Фармстандарт АО 32 6
Норникель - Норильский никель 177 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Аэрофлот 492 6
ТрансКонтейнер 25 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
Уралкалий ПАО 62 6
ММК-Информсервис 20 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 45
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 13
ПФР Департамент информационных технологий 102 11
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Счётная палата РФ 459 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Правительство РФ 2198 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Федеральное казначейство России 766 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Администрация Красноярского края 25 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Правительство Воронежской области 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 29
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 20
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 7
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 3
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 37
Google Android 10750 17
ВТБ Мультикарта 147 15
Apple iOS 5741 10
Samsung Pay 238 9
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 8
Linux OS 4236 7
Java - Язык программирования 1166 6
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 5
Apple Pay 385 5
TmaxSoft Tibero 40 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 3
Oracle JDK - Java Development Kit 64 3
Samsung Knox 82 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 3
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 3
TmaxSoft JEUS 10 3
Ред ОС 239 3
Samsung Galaxy 345 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Microsoft Office 1916 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iPad 3263 2
Apple Face ID 118 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 2
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 2
Четвернин Алексей 651 28
Горбатько Александр 90 21
Трояновский Владимир 40 20
Суровец Дмитрий 44 17
Соколов Алексей 121 16
Нуйкин Андрей 27 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Борисов Илья 26 11
Гущин Александр 15 11
Мусич Роман 16 11
Сычев Артем 48 11
Калинкин Алексей 16 11
Палей Лев 31 11
Демидов Сергей 50 11
Контемиров Юрий 27 11
Колесников Дмитрий 14 10
Дьяченко Валерий 66 9
Остапенко Григорий 26 9
Путин Владимир 1820 9
Курбатов Владимир 19 9
Путин Сергей 36 9
Натрусов Артем 121 8
Дилбарян Павел 14 8
Бокова Людмила 80 8
Клепиков Алексей 77 7
Козлов Александр 54 7
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Чемериский Максим 6 6
Поляков Сергей 60 6
Халматов Максим 45 6
Яковлев Сергей 23 6
Мешков Александр 6 6
Богданов Кирилл 90 6
Урьяс Вадим 76 6
Деточкин Андрей 6 6
Петров Михаил 88 6
Чаркин Евгений 182 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Восточная Европа 1667 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Россия - Республика Мордовия 386 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 5
Россия - Ростовская область 859 5
Россия - Республика Крым 625 5
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Казахстан - Республика 2618 4
Россия - Севастополь 419 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Германия - Федеративная Республика 3606 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Красноярский край 657 2
Россия - Свердловская область 804 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Россия - Тульская область 752 2
Япония 2752 2
Украина 3344 2
Россия - Иркутская область 536 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Сингапур - Республика 808 2
Индия - Республика 2156 2
Узбекистан - Республика 820 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Таджикистан - Республика 433 1
Россия - Кемеровская область 461 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Смоленская область 226 1
Россия - Тамбовская область 321 1
Россия - Воронежская область 394 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Региональное законодательство 45 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Русский язык 966 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Кибернетика 6 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Образование в России 328 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
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