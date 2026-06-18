Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

НСПК Национальная система платежных карт

НСПК - Национальная система платежных карт

Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК) – оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП. Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 12 260 933 489 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 12 260 933 489 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 12 245 176 401 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против

Принудительное импортозамещение Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить Россию и россиян от карт, подключе
11.06.2026 «ЮKassa» и НСПК представили сервис проверки сайтов предприятий для подключения к эквайрингу

лайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разработали автоматизированный сервис для проверки сайтов торгово-сервисных предприятий
04.06.2026 «Сбер» и НСПК ускоряют развитие премиального сегмента: Mir Supreme получит новые сервисы и расширенную экосистему привилегий

т подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв и генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. Стороны сосредоточатся на запуске новых сервисов, расширении программ л
04.06.2026 Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в Mах

Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в Mах. Меморандум подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор Mах Фарит Хуснояров. Сервис будет и
30.04.2026 В России масштабировали систему биометрического доступа в аэропортовые лаунжи

«Национальная система платёжных карт» (НСПК), «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) и Mile·On·Air внедрили систему прохода по биом
14.04.2026 ПСБ наградили за вклад в борьбу с кибермошенничеством

Победа в трех номинациях ПСБ стал лучшим в трёх антифрод-номинациях по версии НСПК за 2025 год. Банк получил награду в номинации «Защита физических лиц» - по данным НСПК, ПСБ обеспечил наиболее высокий уровень защиты клиентов и успешно противостоял мошенническим а
19.02.2026 «Сбер» и НСПК развивают межбанковский обмен риск-индикаторами транзакций для противодействия мошенничеству

ьно эффективно защищать деньги наших граждан от мошенников». Дмитрий Дубынин, генеральный директор «Национальной системы платежных карт» (НСПК), сказал: «Усовершенствованный механизм передачи р
10.12.2025 В России отменяется «банковское рабство». Карты стали бессрочными, их больше не нужно менять

ой системе «Мир», отныне бессрочные, пишет РБК со ссылкой на «Национальную систему платежных карт» (НСПК, оператор системы «Мир»). Указанные на картах сроки действия утратили актуальность – кар
С новым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты

овым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с банками разработала универсальный QR-код для оплаты. Теперь покупатели смог
09.10.2025 ПСБ и НСПК договорились о развитии биоэквайринга

ПСБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили соглашение о развитии и масштабировании инновационных платежных технологий, в
08.10.2025 «Ростелеком», НСПК и «Инвойсбокс» создадут инфраструктуру доставки счетов и электронных документов в корпоративном сегменте

«Ростелеком», «Национальная система платежных карт» (НСПК) и «Объединенный расчетный центр» (ОРЦ, бренд «Инвойсбокс») подписали соглашение о реали
08.10.2025 У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

ем будет ограничена работа банковских карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрия Дубынина. НСПК – оператор отечественной п
15.09.2025 В НСПК вышел новый директор по ИТ

Сергей Константинов назначен директором департамента информационных технологий Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом CNews сообщили представители НСПК. Он воз
Какие финтех-инновации внедряет НСПК

Какие финтех-инновации внедряет НСПК Национальная система платежных карт была создана в 2014 г. и теперь отмечает первый юбил
23.06.2025 «Сомерс» внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК

Softline) среди первых компаний-разработчиков безналичных решений поддержала технологию «Волна» от Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь программное обеспечение компании позволяет
10.04.2025 «Сомерс» сертифицировала ядро «Мир» в российском платежном терминале Р180

ромторга. По результатам испытаний платежный терминал признан Национальной системой платежных карт (НСПК) как рекомендованный к эксплуатации. Это означает, что банки могут использовать устройст
24.02.2025 НСПК полностью перешла на российские HSM-модули

ом CNews сообщили представители НСПК. По словам Артема Гутника, директора департамента безопасности Национальной системы платежных карт (НСПК), жители России не заметили ухода международных пла
28.01.2025 В России ограничат внесение денег на виртуальные карты

Введение ограничений Российские банки через новый сервис безопасности от оператора карт «Мир» НСПК, к которому опрошенные «Известиями» финансовые организации планируют присоединиться, буд
17.01.2025 «Сомерс» организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платёжных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Сертификат позволяет обладателям господ
13.01.2025 «Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

трументом — электронным сертификатом. Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платежных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Се
17.10.2024 «Сколково» и НСПК договорились начать совместную работу по развитию финтех-экосистемы России

Национальная система платежных карт (НСПК) в будущем году станет официальным партнером фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Соответст
17.10.2024 Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

Суверенный платежный сервис Компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), официальный оператор платежной системы «Мир», сообщила о разработке технологи оплаты т
10.10.2024 Универсальный QR-код работает во всей сети СБП

к, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями. Об этом CNews сообщили представители НСПК. «Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский

01.10.2024 Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код

Банк «Русский Стандарт» в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-
11.09.2024 В НСПК назначен заместитель генерального директора

«Национальная система платежных карт» (НСПК) объявила о назначении Сергея Путятинского заместителем генерального директора. В новой

19.08.2024 По универсальному QR-коду НСПК совершено более 1,5 млн оплат

В рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) проведено свыше 1,5 миллионов операций. Об этом ра
04.07.2024 Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК

Банк «Синара» успешно провел первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара». Универсальный платежный QR-код обеспечивает возможность самостоятельного выбора клиен
21.06.2024 Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

DDoS-атака на НСПК Инфраструктура Национальной системы платежных карт (НСПК) подверглась DDoS-атаке, пишут «Ведомости». Предста
06.05.2024 НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков

го обеспечения для банков и финансовых организаций, выбрано «Национальной системой платежных карт» (НСПК) для сертификации 3DS-компонентов платежной инфраструктуры банков. Модуль 3DS SDK, встро
19.04.2024 НСПК: Элементы ИИ в 20 раз повышают успешность отражения мошеннических атак

мен данными между участниками финансового рынка. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Трояновский. «Нужно понимать, что НСПК фа
27.02.2024 Приложения российских банков исчезли из магазинов для iPhone. На российских кассах перестал работать Huawei Pay

Проблемы с платежными сервисами Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!», а также приложения нескольких
15.02.2024 НСПК: Уровень фрода в СБП значительно ниже мировых показателей

Руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник отметил, что несмотря на взрывной рост популярности сервиса, число мошеннич
30.01.2024 НСПК перешла на площадку B2B-Center для проведения закупок

атежных карт», оператор платежной системы «Мир», начала сотрудничество с B2B-Center. Специально для НСПК была разработана брендированная корпоративная площадка. С ее помощью компания автоматизи
17.01.2024 «Яндекс Афиша» подключилась к программе лояльности НСПК

имости заказа в новом сервисе», – сказала Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов «Национальной системы платежных карт». «Посещение развлекательных мероприятий – важная часть к
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем

при поддержке отечественной Java-платформы Axiom JDK – одним из элементов функционирования сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК). Это особенно важно накануне новогодних праздников
15.12.2023 Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России

еме. Тогда же началась разработка системы «Мир». Ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК) — был основан в ноябре 2014 г. Эмиссия пластиковых карт «Мир» началась в декабре 2015 г
05.12.2023 Национальная система платежных карт ускорила клиринг в несколько раз

ий проходило в критические по нагрузке периоды 2021 г. По мнению заместителя генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Трояновского, число карточных транзакций растет
10.11.2023 НСПК и QApp реализовали пилот по защите данных на основе постквантовых алгоритмов шифрования

вантовых алгоритмов шифрования. Эти алгоритмы были внедрены в систему электронного документооборота Национальной системы платежных карт (НСПК). Проект реализован совместно с QApp – структурным

12.09.2023 Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и гене
06.07.2023 «Атол» — доверенный агент НСПК

Компания «Атол Pay» вошла в список небанковских доверенных агентов «Национальной системы платежных карт» (НСПК). Это означает, что клиентам «Атол» стали доступны

Публикаций - 948, упоминаний - 1247

НСПК и организации, системы, технологии, персоны:

9594 183
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
Ростелеком 10948 46
Samsung Electronics 11064 43
Yandex - Яндекс 9215 40
Diasoft - Диасофт 1144 39
Microsoft Corporation 25775 39
Google LLC 12688 37
Apple Inc 13154 37
Oracle Corporation 7074 35
1С-Рарус 982 34
SAP SE 5601 34
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
МегаФон 10742 31
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 30
Программный Продукт ГК 104 24
Rimini Street 77 22
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Softline - Софтлайн 3743 17
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Huawei 4675 14
Intel Corporation 12811 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
Sony 6739 12
ЦФТ - Золотая Корона 362 12
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
HP Inc. 5883 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 11
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 10
Код Безопасности 812 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 113
Visa International 1993 101
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 100
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 83
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 78
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 74
Альфа-Банк 1979 52
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 52
МКБ - Московский кредитный банк 657 49
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 46
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 42
Почта России ПАО 2370 40
ВТБ - Почта Банк 514 36
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 35
ГПБ - Газпромбанк 1273 35
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 31
Русский стандарт Банк 509 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 29
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 29
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 28
ПСБ - Промсвязьбанк 963 27
Совкомбанк ПАО 316 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 25
X5 Group - Перекрёсток 640 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 24
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 23
Ак Барс Банк 283 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 22
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
АльфаСтрахование СГ 394 19
Абсолют Банк 249 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 212
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 63
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 46
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 43
Федеральное казначейство России 1949 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 8
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 7
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 7
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 25
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Знание - Российское общество 10 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 297
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 281
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 205
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 195
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 140
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 118
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 114
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 111
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 108
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 106
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 104
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 93
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 89
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 89
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 84
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 75
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 74
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 74
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 71
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 70
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 69
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 69
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 63
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 60
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 59
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 59
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 55
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 55
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 50
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 49
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 169
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 81
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 79
Google Android 15243 62
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 61
1С:ERP Управление предприятием 841 53
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 43
Apple iOS 8583 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
Apple Pay 519 29
Samsung Pay 296 27
Microsoft Office 4170 27
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 26
Linux OS 11533 24
Oracle Java - язык программирования 3469 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 20
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 18
НСПК - СБПэй 50 18
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Oracle Java Development Kit - JDK 207 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 15
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 15
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 14
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 14
Microsoft Dynamics 1197 13
FreePik 1841 13
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 12
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 12
Axiom JDK СЗИ 175 12
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Московская Биржа - Финуслуги 64 11
Microsoft Windows 16882 11
Luxms BI 119 10
Трояновский Владимир 63 53
Путин Владимир 3454 37
Натрусов Артем 313 36
Дьяченко Валерий 96 28
Путятинский Сергей 112 28
Комлев Владимир 35 27
Демидов Сергей 129 26
Бурилов Андрей 117 25
Сологуб Денис 75 24
Суровец Дмитрий 115 23
Глазков Александр 151 23
Белоусов Максим 109 23
Аитов Тимур 197 23
Андрианов Павел 86 23
Палей Лев 58 22
Горбатько Александр 105 22
Сычев Артем 79 22
Контемиров Юрий 32 22
Марковский Роман 27 22
Остапенко Григорий 28 21
Цыганов Вячеслав 79 21
Чаркин Евгений 317 21
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Дворкович Аркадий 216 20
Копысов Виталий 64 20
Харитонов Денис 22 20
Трапезин Владимир 30 19
Емельченков Сергей 141 19
Лагунов Андрей 43 19
Колесников Дмитрий 24 18
Тараторин Александр 58 17
Соколов Алексей 137 16
Михалев Евгений 98 16
Меденцев Константин 106 16
Нуйкин Андрей 50 15
Борисов Илья 27 15
Гущин Александр 16 15
Мусич Роман 28 15
Курбатов Владимир 35 15
Калинкин Алексей 16 15
Россия - РФ - Российская федерация 166164 665
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 172
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 64
Европа 24963 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Южная Корея - Республика 7051 29
Казахстан - Республика 6047 26
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 22
Турция - Турецкая республика 2620 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 21
Украина 7928 19
Азия - Азиатский регион 5920 19
Япония 13807 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Россия - СФО - Новосибирск 4875 18
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 15
Европа Восточная 3138 15
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Израиль 2856 14
Китай - Тайвань 4245 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Россия - УФО - Челябинская область 1512 12
Армения - Республика 2449 12
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 11
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Индия - Bharat 5869 11
Канада 5081 10
Узбекистан - Республика 2005 10
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 619
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 212
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 204
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 150
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 133
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 102
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 78
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 77
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 73
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 70
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 66
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 65
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 63
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 57
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 55
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 41
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 39
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 36
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 32
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 31
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 30
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 29
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 28
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
Ведомости 1466 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
РИА Новости 1033 10
Известия ИД 770 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Forbes - Форбс 1002 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Bloomberg 1627 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
23ABC News 183 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
Wikipedia - Википедия 650 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Guardian - Британская газета 406 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Korea Herald 47 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Парламентская газета 32 1
Деловой Петербург 40 1
Yahoo! Finance 122 1
Юность - радиостанция 52 1
Царьград - телеканал 29 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Mash - telegram-канал 22 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Korea Times 132 1
РБК Daily 91 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 59
CNews Инновация года - награда 155 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
Gartner - Гартнер 3658 19
IDC - International Data Corporation 4975 15
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
TrendForce 187 3
Рустелеком ТК 305 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Forrester Research 834 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
WitsView Technology Coperation 7 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
A2:Research 13 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 2
Juniper Research 131 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Wave 45 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
IDC FinTech Ranking 8 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
B2B International 50 1
РАН - Российская академия наук 2122 11
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 39
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 28
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
CNews FORUM Кейсы 313 24
CNews Баттл 69 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
CNews AWARDS - награда 571 4
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
ПЛАС-Форум 14 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Microsoft Ignite 44 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
CNews HR Tech 1 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Banking Tech Awards 2 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще