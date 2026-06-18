НСПК - Национальная система платежных карт

У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против Принудительное импортозамещение Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить Россию и россиян от карт, подключе

«ЮKassa» и НСПК представили сервис проверки сайтов предприятий для подключения к эквайрингу лайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разработали автоматизированный сервис для проверки сайтов торгово-сервисных предприятий

«Сбер» и НСПК ускоряют развитие премиального сегмента: Mir Supreme получит новые сервисы и расширенную экосистему привилегий т подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв и генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. Стороны сосредоточатся на запуске новых сервисов, расширении программ л

Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в Mах Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в Mах. Меморандум подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор Mах Фарит Хуснояров. Сервис будет и

В России масштабировали систему биометрического доступа в аэропортовые лаунжи «Национальная система платёжных карт» (НСПК), «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) и Mile·On·Air внедрили систему прохода по биом

ПСБ наградили за вклад в борьбу с кибермошенничеством Победа в трех номинациях ПСБ стал лучшим в трёх антифрод-номинациях по версии НСПК за 2025 год. Банк получил награду в номинации «Защита физических лиц» - по данным НСПК, ПСБ обеспечил наиболее высокий уровень защиты клиентов и успешно противостоял мошенническим а

«Сбер» и НСПК развивают межбанковский обмен риск-индикаторами транзакций для противодействия мошенничеству ьно эффективно защищать деньги наших граждан от мошенников». Дмитрий Дубынин, генеральный директор «Национальной системы платежных карт» (НСПК), сказал: «Усовершенствованный механизм передачи р

В России отменяется «банковское рабство». Карты стали бессрочными, их больше не нужно менять ой системе «Мир», отныне бессрочные, пишет РБК со ссылкой на «Национальную систему платежных карт» (НСПК, оператор системы «Мир»). Указанные на картах сроки действия утратили актуальность – кар

С новым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты овым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с банками разработала универсальный QR-код для оплаты. Теперь покупатели смог

ПСБ и НСПК договорились о развитии биоэквайринга ПСБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили соглашение о развитии и масштабировании инновационных платежных технологий, в

«Ростелеком», НСПК и «Инвойсбокс» создадут инфраструктуру доставки счетов и электронных документов в корпоративном сегменте «Ростелеком», «Национальная система платежных карт» (НСПК) и «Объединенный расчетный центр» (ОРЦ, бренд «Инвойсбокс») подписали соглашение о реали

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом ем будет ограничена работа банковских карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрия Дубынина. НСПК – оператор отечественной п

В НСПК вышел новый директор по ИТ Сергей Константинов назначен директором департамента информационных технологий Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом CNews сообщили представители НСПК. Он воз

Какие финтех-инновации внедряет НСПК Какие финтех-инновации внедряет НСПК Национальная система платежных карт была создана в 2014 г. и теперь отмечает первый юбил

«Сомерс» внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК Softline) среди первых компаний-разработчиков безналичных решений поддержала технологию «Волна» от Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь программное обеспечение компании позволяет

«Сомерс» сертифицировала ядро «Мир» в российском платежном терминале Р180 ромторга. По результатам испытаний платежный терминал признан Национальной системой платежных карт (НСПК) как рекомендованный к эксплуатации. Это означает, что банки могут использовать устройст

НСПК полностью перешла на российские HSM-модули ом CNews сообщили представители НСПК. По словам Артема Гутника, директора департамента безопасности Национальной системы платежных карт (НСПК), жители России не заметили ухода международных пла

В России ограничат внесение денег на виртуальные карты Введение ограничений Российские банки через новый сервис безопасности от оператора карт «Мир» НСПК, к которому опрошенные «Известиями» финансовые организации планируют присоединиться, буд

«Сомерс» организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платёжных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Сертификат позволяет обладателям господ

«Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК трументом — электронным сертификатом. Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платежных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Се

«Сколково» и НСПК договорились начать совместную работу по развитию финтех-экосистемы России Национальная система платежных карт (НСПК) в будущем году станет официальным партнером фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Соответст

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется Суверенный платежный сервис Компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), официальный оператор платежной системы «Мир», сообщила о разработке технологи оплаты т

Универсальный QR-код работает во всей сети СБП к, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями. Об этом CNews сообщили представители НСПК. «Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский

Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код Банк «Русский Стандарт» в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-

В НСПК назначен заместитель генерального директора «Национальная система платежных карт» (НСПК) объявила о назначении Сергея Путятинского заместителем генерального директора. В новой

По универсальному QR-коду НСПК совершено более 1,5 млн оплат В рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) проведено свыше 1,5 миллионов операций. Об этом ра

Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК Банк «Синара» успешно провел первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара». Универсальный платежный QR-код обеспечивает возможность самостоятельного выбора клиен

Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили DDoS-атака на НСПК Инфраструктура Национальной системы платежных карт (НСПК) подверглась DDoS-атаке, пишут «Ведомости». Предста

НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков го обеспечения для банков и финансовых организаций, выбрано «Национальной системой платежных карт» (НСПК) для сертификации 3DS-компонентов платежной инфраструктуры банков. Модуль 3DS SDK, встро

НСПК: Элементы ИИ в 20 раз повышают успешность отражения мошеннических атак мен данными между участниками финансового рынка. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Трояновский. «Нужно понимать, что НСПК фа

Приложения российских банков исчезли из магазинов для iPhone. На российских кассах перестал работать Huawei Pay Проблемы с платежными сервисами Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!», а также приложения нескольких

НСПК: Уровень фрода в СБП значительно ниже мировых показателей Руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник отметил, что несмотря на взрывной рост популярности сервиса, число мошеннич

НСПК перешла на площадку B2B-Center для проведения закупок атежных карт», оператор платежной системы «Мир», начала сотрудничество с B2B-Center. Специально для НСПК была разработана брендированная корпоративная площадка. С ее помощью компания автоматизи

«Яндекс Афиша» подключилась к программе лояльности НСПК имости заказа в новом сервисе», – сказала Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов «Национальной системы платежных карт». «Посещение развлекательных мероприятий – важная часть к

НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем при поддержке отечественной Java-платформы Axiom JDK – одним из элементов функционирования сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК). Это особенно важно накануне новогодних праздников

Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России еме. Тогда же началась разработка системы «Мир». Ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК) — был основан в ноябре 2014 г. Эмиссия пластиковых карт «Мир» началась в декабре 2015 г

Национальная система платежных карт ускорила клиринг в несколько раз ий проходило в критические по нагрузке периоды 2021 г. По мнению заместителя генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Трояновского, число карточных транзакций растет

НСПК и QApp реализовали пилот по защите данных на основе постквантовых алгоритмов шифрования вантовых алгоритмов шифрования. Эти алгоритмы были внедрены в систему электронного документооборота Национальной системы платежных карт (НСПК). Проект реализован совместно с QApp – структурным

Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России Генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и гене