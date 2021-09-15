Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НСПК
Национальная система платежных карт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 257, упоминаний - 516
НСПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 28
|Горбатько Александр 90 21
|Трояновский Владимир 40 20
|Суровец Дмитрий 44 17
|Соколов Алексей 121 16
|Нуйкин Андрей 27 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Борисов Илья 26 11
|Гущин Александр 15 11
|Мусич Роман 16 11
|Сычев Артем 48 11
|Калинкин Алексей 16 11
|Палей Лев 31 11
|Демидов Сергей 50 11
|Контемиров Юрий 27 11
|Колесников Дмитрий 14 10
|Дьяченко Валерий 66 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Путин Владимир 1820 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Путин Сергей 36 9
|Натрусов Артем 121 8
|Дилбарян Павел 14 8
|Бокова Людмила 80 8
|Клепиков Алексей 77 7
|Козлов Александр 54 7
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чулков Олег 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Поляков Сергей 60 6
|Халматов Максим 45 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Мешков Александр 6 6
|Богданов Кирилл 90 6
|Урьяс Вадим 76 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Петров Михаил 88 6
|Чаркин Евгений 182 6
|CNews Analytics 1988 6
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|Gartner 2187 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754959, в очереди разбора - 658649.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754959, в очереди разбора - 658649.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru