Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСТ РФ
Федеральная служба по тарифам
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 53
ФСТ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 3
|Приданцев Сергей 82 2
|Путин Владимир 1828 2
|Миронов Алексей 5 2
|Морлок Александр 15 1
|Зарубин Александр 1 1
|Мельников Руслан 13 1
|Левашов Александр 88 1
|Гайзер Вячеслав 7 1
|Новиков Сергей 30 1
|Бартунов Олег 32 1
|Слободин Михаил 55 1
|Евраев Михаил 222 1
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
|Варов Константин 24 1
|Рева Андрей 9 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768165, в очереди разбора - 671849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768165, в очереди разбора - 671849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru