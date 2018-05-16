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ФСТ РФ
Федеральная служба по тарифам


16.05.2018 «Убийца Oracle» подешевел для российских разработчиков в 13000 раз 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 1
15.03.2017 Бежавший из России экс-глава «Билайна»: Мне не было смысла давать взятки 1
15.07.2016 ГИС ЖКХ запущена в промышленную эксплуатацию по всей стране 1
16.09.2015 Госведомства снизили ИТ-расходы. Топ-10 бюджетов на информатизацию в 2015 году 1
27.08.2015 Из-за скачков курса доллара в России зафиксировали цену на «убийцу Oracle» 1
06.07.2015 Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО 1
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС 1
12.02.2015 Власти опять начнут регулировать тарифы «Ростелекома» 1
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 1
10.12.2014 «Астерос» помог «МРСК Урала» перейти на долгосрочный метод тарифного регулирования на базе SAP ERP 1
30.05.2014 ИТ-система ЖКХ – новый мегапроект России 1
17.01.2014 МТС начинает продавать электронную подпись 1
08.10.2013 Минэнерго сократило бюджет ИТ-системы ТЭК в 6 раз 1
31.05.2013 Путин поддержал создание информационной системы ЖКХ 1
08.05.2013 Депутаты посчитали ИТ-систему ЖКХ дорогой и лишней 1
09.11.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2012 1
12.05.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2012 года 1
28.03.2011 Федеральная служба по тарифам под защитой Kaspersky Total Space Security 2
15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 1
20.12.2010 МГТС с 1 января повышает тарифы на услуги местной телефонной связи 2
13.12.2010 Новые тарифы на услуги почтовой связи вступят в силу в январе 2011 г. 1
14.09.2010 У Минкомсвязи пытаются отобрать полномочия 2
12.07.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2010 года 1
03.06.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2010 1
11.05.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2010 1
08.02.2010 С 16 февраля стоимость универсальных услуг почтовой связи возрастет на 12% 1
27.01.2010 Пенсионеры разоряют «Почту России» 1
05.10.2009 Россия: Телеком-рынок замедлится в 6 раз 1
19.02.2009 Кризис: связь и интернет резко дорожают 1
12.11.2008 За 9 месяцев 2008 г. чистая прибыль «Уралсвязьинформа» снизилась на 15,4% 1
08.10.2008 «Ростелеком» объявил войну за абонентов 1
25.09.2008 Чиновники по просьбе блоггеров наказали "Акадо" 1
26.08.2008 Компании «Связьинвеста» намерены довести безлимитный тариф до предельного уровня 1
30.07.2008 «Дальсвязь» планирует повысить безлимитный тариф на местную связь на 12-15% 1
28.04.2008 «Почта России» поднимает цены, спасаясь от убытков 1
25.03.2008 Кремль приструнил связистов 1
21.03.2008 «Сибирьтелеком» изменит безлимитный тариф 1
06.03.2008 «Комстар-ОТС» назначил директора по взаимодействию с органами государственной власти 1

Публикаций - 50, упоминаний - 53

ФСТ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Oracle Corporation 3363 4
TmaxSoft 44 4
Ростелеком Связьинвест 706 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
SAP SE 3220 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ВолгаТелеком 223 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Комстар Регионы 89 1
Синтерра - Synterra 570 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Таттелеком 106 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ланит ГК 1160 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Infosys 54 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Diasoft - Диасофт 354 1
IBM 3557 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Hyundai Motor 146 4
Мосэнергосбыт АО 77 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 2
Газпром ПАО 524 1
Роснефть НК 367 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Интер РАО ПАО 159 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 4
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Счётная палата РФ 461 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Федеральное казначейство России 766 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Правительство Республики Коми - Комитет Республики Коми по тарифам 1 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
TmaxSoft Tibero 40 4
TmaxSoft JEUS 10 4
SQL - Язык программирования 436 2
Kaspersky Total Space Security 38 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
TmaxSoft OpenFrame 8 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Diasoft FA# 53 1
Oracle СУБД 32 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Валяева Елизавета 72 3
Приданцев Сергей 82 2
Путин Владимир 1828 2
Миронов Алексей 5 2
Морлок Александр 15 1
Зарубин Александр 1 1
Мельников Руслан 13 1
Левашов Александр 88 1
Гайзер Вячеслав 7 1
Новиков Сергей 30 1
Бартунов Олег 32 1
Слободин Михаил 55 1
Евраев Михаил 222 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Варов Константин 24 1
Рева Андрей 9 1
Гусев Дмитрий 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Сингапур - Республика 808 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Ростовская область 864 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Кострома 139 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Республика Коми 418 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Свердловская область 807 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Индия - Республика 2181 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CNews Analytics 1991 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768165, в очереди разбора - 671849.
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