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ВымпелКом
Билайн
Новая телефонная компания



18.08.2008 ЕТК открыл обмен MMS с «Новой телефонной компанией»
18.07.2007 Softline выполнила поставку ПО Microsoft для «Новой телефонной компании»
29.11.2006 "Открытые Технологии" предоставят услуги по сервисной поддержке "Новой Телефонной Компании"
21.08.2001 Cистемы CBOSS запущены в коммерческую эксплуатацию в сети оператора "Новая Телефонная Компания" во Владивостоке
14.09.2000 "Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором "Новая Телефонная Компания" GSM-900 в Приморском крае
29.08.2000 "Северо-западный GSM" открыл роуминг с владивостокским ОАО "Новая телефонная компания"
16.05.2000 МТС открыла роуминг в Приморском крае с оператором GSM "Новая Телефонная Компания"

Публикаций - 73, упоминаний - 81

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6337 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2262 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1805 6
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 128 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3098 10
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22447 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 1
Россия - Российская федерация - РФ 94721 37
Беларусь - Белоруссия 3270 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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