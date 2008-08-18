Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн
Новая телефонная компания
Публикаций - 73, упоминаний - 81
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru