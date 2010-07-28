Индексная книга CNews*
FinTech Prepaid Предоплата предоплаченная карта карта предоплаты экспресс-оплата
Публикаций - 363, упоминаний - 375
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ерёмичев Андрей 14 5
|Проколов Роман 48 5
|Пятигорский Александр 24 4
|Солонин Виталий 89 4
|Хохлова Зинаида 13 4
|Патока Андрей 108 3
|Морозов Андрей 47 3
|Поповский Александр 90 3
|Прянишников Николай 288 3
|Пономаренко Анатолий 5 3
|Парфенов Игорь 50 3
|Ничипоренко Алексей 29 2
|Федотов Дмитрий 6 2
|Корнеев Евгений 5 2
|Сусов Михаил 26 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Твердохлебов Сергей 7 2
|Медведев Дмитрий 1633 2
|Герчук Михаил 87 2
|Беляева Оксана 22 2
|Химич Роман 44 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Нефедов Павел 46 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Морошкин Александр 118 2
|Остроухова Юлия 27 2
|Мудрецова Татьяна 10 2
|Зайцевский Олег 8 2
|Изосимов Александр 193 2
|Зелинский Сергей 5 2
|Кузнецова Ольга 13 2
|Брагинский Андрей 23 2
|Назаров Алексей 69 2
|Аксельрод Илья 16 2
|Голубева Надежда 43 2
|Погребинский Антон 45 2
|Денисов Леонид 17 2
|Маркелов Виктор 17 2
|Бешев Сергей 19 2
|Холкин Сергей 7 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225326, в очереди разбора - 872621.
Создано именных указателей - 114036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225326, в очереди разбора - 872621.
Создано именных указателей - 114036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.