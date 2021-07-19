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FinTech Prepaid Предоплата предоплаченная карта карта предоплаты экспресс-оплата
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|19.07.2021
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«Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay
Сбербанк реализовал поддержку экспресс-оплаты в транспорте — Express Transit — в метро Казани. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими
|03.09.2019
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Банк «Русский Стандарт» выпустил приложение для предоплаченных карт
редоставления документов и заполнения анкет заказать предоплаченную карту, выбрав наиболее подходящую из сотни дизайнов. А получателю такого подарка можно отправить онлайн-ссылку со всеми реквизитами предоплаченной карты в любой из популярных мессенджеров, либо доставить на пластиковом носителе Почтой России или с курьером. Также в приложении «Дарикард» можно выпустить виртуальную карту и с
|27.09.2016
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«Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре
роведение трансформации биллинга с целью перевести обслуживание всех абонентов, как postpaid, так и prepaid, на единую систему.«Петер-Сервис» стал победителем тендера на поставку единого биллин
|31.10.2013
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Россия: в 2012 г. оборот платежей c использованием виртуальных предоплаченных карт удвоился
s Consulting представила результаты исследования российского рынка виртуальных предоплаченных карт. Виртуальная предоплаченная карта — это карта, предназначенная для совершения операций физичес
|09.07.2013
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Клиенты банка «АК Барс» могут оплачивать покупки наручными часами со встроенной картой MasterCard PayPass
стоимости покупки) при совершении покупок у более чем 300 партнеров программы. Для пополнения счета предоплаченной карты MasterCard PayPass в комплект с часами watch2pay входит традиционная бан
|21.05.2013
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Банк Novum обрабатывает платежи по предоплаченным картам с помощью SAP Mobile Platform
о выпуске общих карт с коммерческими партнерами. В отличие от обычных кредитных карт, для получения предоплаченной карты клиенту не нужно проходить регистрацию, а банку — проверять его кредитну
|27.02.2013
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«Банк Русский Стандарт» запустил личный кабинет для виртуальных предоплаченных карт
карты в электронном кошельке «Банка в кармане» осуществляется без комиссии. Для выпуска виртуальной предоплаченной карты через электронный кошелек «Банк в кармане» необходимо зайти на сайт wall
|01.11.2012
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«СБ Банк» приступил к выпуску предоплаченных виртуальных карт для оплаты онлайн-покупок
«СБ Банк» начал выпуск предоплаченной виртуальной банковской карты Visa Classic для оплаты покупок через интернет сроком действия до 24 месяцев. Как рассказали CNews в банке, виртуальня банковская карта Visa Classic
|28.07.2010
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Российские интернет-пользователи впервые смогут оплачивать онлайн-покупки с помощью виртуальной банковской карты
Платёжная система «Яндекс.Деньги», MasterCard Prepaid (подразделение MasterCard Worldwide со штаб-квартирой в Ватерлоо, Бельгия, ответствен
|26.02.2007
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В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse
Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавш
|03.03.2005
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Террористы заставили Сингапур ужесточить требования к картам pre-paid
Сингапур планирует усилить контроль над продажей карт системы pre-paid для мобильных телефонов в связи с увеличившимся количеством случаев, когда террористы используют мобильные телефоны с такими картами для совершения преступлений, сообщает AFP. Об этом
|05.07.2004
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В Швейцарии ввели регистрацию prepaid-абонентов
енных тарифных планов должны регистрироваться также, как и контрактные. Операторы должны хранить информацию о клиентах в течение двух лет с момента покупки SIM-карты. Кроме того абоненты, приобретшие prepaid-карты с 1 ноября 2002 года обязаны зарегистрироваться задним числом. Власти таким образом стремятся ограничить злоупотребление мобильной связью. Незарегистрировавшиеся абоненты будут за
|17.03.2004
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Число prepaid-абонентов составит 1,35 млрд. к 2009 году
К 2009 году более половины абонентов операторов сотовой связи будут подключены к услугам связи на основе предоплаты, считают аналитики компании Baskerville. Число prepaid-абонентов составит к тому времени 1,35 млрд. - почти 59% мировой абонентской базы, причем развиваться эти услуги будут не только в развивающихся странах, но и в странах со стабильной эк
|24.02.2004
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"МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов
ильной связи «МегаФон» открыл коммерческий международный въездной роуминг на базе технологии CAMEL. Prepaid-абоненты датского оператора TDC Mobil A/S стали первыми гостями сети Северо-западного
|24.02.2004
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BLS и LogicaCMG выпустили систему самообслуживания для абонентов предоплаченных тарифов
Компании Business Logic Systems и LogicaCMG выпустили новую систему управления счетом пользователя в предоплаченых тарифных планах. Модуль самообслуживания на базе prepaid-платформы LogicaCMG и сервисного центра InTeleStage от BLS предоставляет абоненту доступ к информации о собственном счете через WAP-браузер или HTTP-браузер: можно просматривать журналы
|02.10.2003
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Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья
при этом правильно тарифицировать постоянно возникающие новые услуги, шла речь на прошедшем форуме «Prepaid. Технологии предоплаченного сервиса-2003», информационным спонсором которого стал CNe
|25.09.2003
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"Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2
формы предоплаченного сервиса и абонентского обслуживания IN@Voice, воплощающей технологию Advanced Prepaid. Внедрение платформы позволяет оказывать абонентам как классические prepaid-ус
|17.09.2003
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30 сентября в Москве начнет работу первый российский бизнес-форум по технологиям предоплаченного сервиса
я в Москве. Ведущие российские телекоммуникационные компании расскажут о своих достижениях на рынке pre-paid абонентов. Свои делегации на Форум уже отправили десятки ведущих российских и зарубе
|11.08.2003
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СМАРТС распространил pre-paid на Саратов
С 11 августа компания СМАРТС вводит в Саратове новый тарифный план – “Лидер-GSM”. Тарифный план “Лидер-GSM” был впервые введен в Самаре и Тольятти в апреле 2003 году. Он был реализован на базе pre-paid. “Лидер-GSM” стал первым тарифным планом компании СМАРТС в этой категории. В дальнейшем “Лидер-GSM” также был внедрен и в городе Иваново. В настоящее время только в Самарской области 3
|14.07.2003
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"МегаФон" модернизирует pre-paid-платформу
Московская сеть "МегаФон" сообщила о начале модернизации платформы pre-paid. Проект модернизации предусматривает переход на платформу PPS от компании Comverse. Этот аппаратно-программный комплекс на базе протокола CAMEL способен обслуживать до 1 млн. абонентов
|19.12.2002
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CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin
вой тарификации. Например, проведена интеграция услуг сотовой связи и интернет-услуг, что позволяет prepaid-абонентам самостоятельно управлять опциями своего сотового телефона, пользоваться орг
|08.08.2002
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НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice
рмы предоплаченного сервиса IN@Voice, которая является практическим воплощением технологии Advanced PrePaid. Изменения структуры потребительского рынка сотовой связи привели к существенному уве
|26.07.2002
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Голландский оператор Ben Nederland открыл международный роуминг для prepaid-абонентов
Голландский оператор мобильной связи Ben Nederland B.V. открыл международный роуминг для своих prepaid-абонентов. Этот сервис является одним из первых подобных в Европе и позволяет prep
|24.07.2002
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"Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"
представители НПФ "Беркут", успешно прошло тестирование полнофункционального двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service". В конце июня 2002 г. ООО
|08.07.2002
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Сервис Еxpress Access начал продажу карт экспресс-оплаты по телефону
Универсальный сервис продаж Express Access предложил новую услугу: продажу и доставку pin-кодов любых карт экспресс-оплаты по телефону. Данная услуга, доступная всем желающим по т. (095) 953-78-04, стала возможной благодаря использованию системы ТЕЛЕПАТ, с помощью которой пользователи телефонов могу
|17.05.2002
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Абоненты СОНЕТ cмогут активировать карту экспресс-оплаты с помощью SMS-cообщения
У абонентов "Cотовой сети СОНЕТ" появилась новая возможность активации карты "Экспресс-Оплаты". Теперь для этого достаточно отправить с телефона на номер 555 SMS-сообщение, содержащее PIN-код карты. Источник: официальное сообщение на сайте COНЕТ
|03.09.2001
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"Северо-Западный GSM" ввел услуги предоплаты для Северо-Запада
Компания "Северо-Западный GSM" объявила о запуске системы предоставления предоплаченных услуг (pre-paid) с 1 сентября 2001 г. в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Нов
|24.07.2001
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Завершена инсталляция оборудования Вercut в сети оператора "Сотовая Связь-Алания"
ого сервиса Bercut в сеть оператора "Сотовая Связь Алания" (Северная Осетия). Сейчас системы Bercut PrePaid Service, Bercut Autoinformer и Bercut Messager полностью готовы к эксплуатации. Систе
|20.07.2001
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"Беркут" поставит комплекс систем абонентского сервиса Bercut для ОАО "Челябинсксвязьинформ"
тацию обеспечит абонентам сети ряд новых современных сервисов. Внедрение в сеть полнофункциональной предоплатной платформы - решения Bercut PrePaid Service позволит оператору гибко тарифицирова
|21.06.2001
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"Уралсвязьинформ" создаст новые услуги для абонентов на основе систем Bercut
доставляющий услуги связи в стандартах GSM и NMT приобретет системы предоплаченного сервиса "Bercut PrePaid Service" и центр коротких сообщений "Bercut SMSC". Системы BERCUT - современные высок
|13.06.2001
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"Северо-Западный GSM" вводит систему карточного pre-paid "GSMЛАЙТ"
Компания "Северо-Западный GSM" сообщила, что с 15 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вводится система предоставления предоплаченных услуг мобильной связи (pre-paid). Услуги pre-paid будут предоставляться под торговой маркой "GSMЛАЙТ". Тарифы "GSMЛАЙТ" не содержат абонентской платы. Для того чтобы воспользоваться услугами pre-paid "С
|09.06.2001
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Siemens предложила замену pre-paid карточкам для сетей мобильной связи
ны были покупать карточки предварительной оплаты и вводить установленный код в мобильные телефоны. Как показали исследования, проведенные компанией Siemens, затраты на производство и продажу карточек pre-paid составляют порядка 30 % от их стоимости, что, соответственно, снижает прибыль операторов. Теперь этого можно избежать, используя приложение MoneyBeamer, разработанное германским концер
|13.04.2001
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Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области
В конце апреля-начале мая 2001 года стоимость обслуживания по системе pre-paid (FORACard) на "прямых" номерах снизится на 25%. Снижение тарифов на pre-paid не коснется абонентов льготных "виртуальных" и "областных" номеров FORA. Главная особенность всех по
|02.02.2001
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"Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи
Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой лицевой счет. В настоящее время доступны карты номиналом $15, $30, $50 и $100. Сперва абоненты смогут приобрести pre-paid к
|30.01.2001
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"Северо-Западный GSM" планирует ввести pre-paid услуги весной 2001 года
GSM", на поставку программно-технологической платформы для реализации системы предоплаченных услуг (pre-paid). Сумма контракта, подписанного между компаниями в январе 2001 года, составляет $12
|16.01.2001
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"Кубань-GSM" отключит систему активации карт экспресс-оплаты с 19 по 21 января
обильной связи Краснодарского Края и республики Адыгея - "Кубань-GSM" объявила о проведении работ на коммутаторе в период с 19.01.2001 по 21.01.2001 до 23:59:59. В связи с этим система активации карт экспресс-оплаты на этот период будет отключена.
|22.09.2000
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"Северо-Западный GSM" намерен внедрить федеральную нумерацию и систему предоплаты
000 года, было принято решение о внедрении в 2001 году системы предоставления предоплаченных услуг (pre-paid). Данный шаг компании в первую очередь ориентирован на привлечение абонентов, которы
|17.08.2000
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АО "Вымпелком" сообщило о планах по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи и prepaid-системы "Би плюс"
х по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи (в частности, стандарта iDEN, который используется в Северной и Южной Америке), а также роуминга для абонентов, использующих пакет prepaid-услуг "Би плюс", которые до этого были лишены этой возможности. Роуминг prepaid абонентов возможен только при наличии специальной биллинговой системы, позволяющей оперативно полу
|11.08.2000
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Alcatel поставила роуминговое решение для prepaid-абонентов операторов France Telecom Mobiles, Mobistar и Dutchtone
ове интеллектуальной платформы Alcatel, и позволяющее абонентам пользоваться мобильным телефоном по prepaid-системе (системе с предварительной оплатой) во время поездок за границу. Ожидается, ч
|03.04.2000
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МТС ввела в эксплуатацию новую prepaid-систему
С 1 апреля 2000 года московский оператор сотовой связи стандарта GSM, компания "Мобильные ТелеСистемы" ввела новую услугу - ТАКСАфон. Новая prepaid-система позволяет мгновенно подключиться к сети МТС и в дальнейшем оперативно контролировать расход средств, благодаря использованию в качестве средства платежа специальных предоплатных
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Нефедов Павел 46 7
|Губанов Андрей 117 6
|Проколов Роман 48 6
|Солонин Виталий 90 5
|Ерёмичев Андрей 14 5
|Парфенов Игорь 52 4
|Пятигорский Александр 24 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Изосимов Александр 192 4
|Остроухова Юлия 30 4
|Хохлова Зинаида 13 4
|Зелинский Сергей 5 4
|Ким Борис 75 3
|Романенко Андрей 94 3
|Патока Андрей 110 3
|Морозов Андрей 48 3
|Умаров Михаил 56 3
|Прянишников Николай 316 3
|Химич Роман 44 3
|Ничипоренко Алексей 30 3
|Поповский Александр 93 3
|Морошкин Александр 118 3
|Беляева Оксана 22 3
|Бешев Сергей 19 3
|Каледин Виктор 13 3
|Пономаренко Анатолий 5 3
|Довгань Дмитрий 3 2
|Бахмут Марина 3 2
|Furuseth Martin - Фурусет Мартин 10 2
|Филипьев Владимир 5 2
|Ивахин Александр 3 2
|Холкин Сергей 11 2
|Аксельрод Илья 18 2
|Тартышев Дмитрий 19 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Назаров Алексей 73 2
|Рыжков Алексей 6 2
|Герчук Михаил 88 2
|Бородин Владимир 20 2
|Баулин Валерий 55 2
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