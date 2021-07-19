«Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay Сбербанк реализовал поддержку экспресс-оплаты в транспорте — Express Transit — в метро Казани. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими

Банк «Русский Стандарт» выпустил приложение для предоплаченных карт редоставления документов и заполнения анкет заказать предоплаченную карту, выбрав наиболее подходящую из сотни дизайнов. А получателю такого подарка можно отправить онлайн-ссылку со всеми реквизитами предоплаченной карты в любой из популярных мессенджеров, либо доставить на пластиковом носителе Почтой России или с курьером. Также в приложении «Дарикард» можно выпустить виртуальную карту и с

«Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре роведение трансформации биллинга с целью перевести обслуживание всех абонентов, как postpaid, так и prepaid, на единую систему.«Петер-Сервис» стал победителем тендера на поставку единого биллин

Россия: в 2012 г. оборот платежей c использованием виртуальных предоплаченных карт удвоился s Consulting представила результаты исследования российского рынка виртуальных предоплаченных карт. Виртуальная предоплаченная карта — это карта, предназначенная для совершения операций физичес

Клиенты банка «АК Барс» могут оплачивать покупки наручными часами со встроенной картой MasterCard PayPass стоимости покупки) при совершении покупок у более чем 300 партнеров программы. Для пополнения счета предоплаченной карты MasterCard PayPass в комплект с часами watch2pay входит традиционная бан

Банк Novum обрабатывает платежи по предоплаченным картам с помощью SAP Mobile Platform о выпуске общих карт с коммерческими партнерами. В отличие от обычных кредитных карт, для получения предоплаченной карты клиенту не нужно проходить регистрацию, а банку — проверять его кредитну

«Банк Русский Стандарт» запустил личный кабинет для виртуальных предоплаченных карт карты в электронном кошельке «Банка в кармане» осуществляется без комиссии. Для выпуска виртуальной предоплаченной карты через электронный кошелек «Банк в кармане» необходимо зайти на сайт wall

«СБ Банк» приступил к выпуску предоплаченных виртуальных карт для оплаты онлайн-покупок «СБ Банк» начал выпуск предоплаченной виртуальной банковской карты Visa Classic для оплаты покупок через интернет сроком действия до 24 месяцев. Как рассказали CNews в банке, виртуальня банковская карта Visa Classic

Российские интернет-пользователи впервые смогут оплачивать онлайн-покупки с помощью виртуальной банковской карты Платёжная система «Яндекс.Деньги», MasterCard Prepaid (подразделение MasterCard Worldwide со штаб-квартирой в Ватерлоо, Бельгия, ответствен

В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавш

Террористы заставили Сингапур ужесточить требования к картам pre-paid Сингапур планирует усилить контроль над продажей карт системы pre-paid для мобильных телефонов в связи с увеличившимся количеством случаев, когда террористы используют мобильные телефоны с такими картами для совершения преступлений, сообщает AFP. Об этом

В Швейцарии ввели регистрацию prepaid-абонентов енных тарифных планов должны регистрироваться также, как и контрактные. Операторы должны хранить информацию о клиентах в течение двух лет с момента покупки SIM-карты. Кроме того абоненты, приобретшие prepaid-карты с 1 ноября 2002 года обязаны зарегистрироваться задним числом. Власти таким образом стремятся ограничить злоупотребление мобильной связью. Незарегистрировавшиеся абоненты будут за

Число prepaid-абонентов составит 1,35 млрд. к 2009 году К 2009 году более половины абонентов операторов сотовой связи будут подключены к услугам связи на основе предоплаты, считают аналитики компании Baskerville. Число prepaid-абонентов составит к тому времени 1,35 млрд. - почти 59% мировой абонентской базы, причем развиваться эти услуги будут не только в развивающихся странах, но и в странах со стабильной эк

"МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов ильной связи «МегаФон» открыл коммерческий международный въездной роуминг на базе технологии CAMEL. Prepaid-абоненты датского оператора TDC Mobil A/S стали первыми гостями сети Северо-западного

BLS и LogicaCMG выпустили систему самообслуживания для абонентов предоплаченных тарифов Компании Business Logic Systems и LogicaCMG выпустили новую систему управления счетом пользователя в предоплаченых тарифных планах. Модуль самообслуживания на базе prepaid-платформы LogicaCMG и сервисного центра InTeleStage от BLS предоставляет абоненту доступ к информации о собственном счете через WAP-браузер или HTTP-браузер: можно просматривать журналы

Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья при этом правильно тарифицировать постоянно возникающие новые услуги, шла речь на прошедшем форуме «Prepaid. Технологии предоплаченного сервиса-2003», информационным спонсором которого стал CNe

"Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2 формы предоплаченного сервиса и абонентского обслуживания IN@Voice, воплощающей технологию Advanced Prepaid. Внедрение платформы позволяет оказывать абонентам как классические prepaid-ус

30 сентября в Москве начнет работу первый российский бизнес-форум по технологиям предоплаченного сервиса я в Москве. Ведущие российские телекоммуникационные компании расскажут о своих достижениях на рынке pre-paid абонентов. Свои делегации на Форум уже отправили десятки ведущих российских и зарубе

СМАРТС распространил pre-paid на Саратов С 11 августа компания СМАРТС вводит в Саратове новый тарифный план – “Лидер-GSM”. Тарифный план “Лидер-GSM” был впервые введен в Самаре и Тольятти в апреле 2003 году. Он был реализован на базе pre-paid. “Лидер-GSM” стал первым тарифным планом компании СМАРТС в этой категории. В дальнейшем “Лидер-GSM” также был внедрен и в городе Иваново. В настоящее время только в Самарской области 3

"МегаФон" модернизирует pre-paid-платформу Московская сеть "МегаФон" сообщила о начале модернизации платформы pre-paid. Проект модернизации предусматривает переход на платформу PPS от компании Comverse. Этот аппаратно-программный комплекс на базе протокола CAMEL способен обслуживать до 1 млн. абонентов

CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin вой тарификации. Например, проведена интеграция услуг сотовой связи и интернет-услуг, что позволяет prepaid-абонентам самостоятельно управлять опциями своего сотового телефона, пользоваться орг

НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice рмы предоплаченного сервиса IN@Voice, которая является практическим воплощением технологии Advanced PrePaid. Изменения структуры потребительского рынка сотовой связи привели к существенному уве

Голландский оператор Ben Nederland открыл международный роуминг для prepaid-абонентов Голландский оператор мобильной связи Ben Nederland B.V. открыл международный роуминг для своих prepaid-абонентов. Этот сервис является одним из первых подобных в Европе и позволяет prep

"Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service" представители НПФ "Беркут", успешно прошло тестирование полнофункционального двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service". В конце июня 2002 г. ООО

Сервис Еxpress Access начал продажу карт экспресс-оплаты по телефону Универсальный сервис продаж Express Access предложил новую услугу: продажу и доставку pin-кодов любых карт экспресс-оплаты по телефону. Данная услуга, доступная всем желающим по т. (095) 953-78-04, стала возможной благодаря использованию системы ТЕЛЕПАТ, с помощью которой пользователи телефонов могу

Абоненты СОНЕТ cмогут активировать карту экспресс-оплаты с помощью SMS-cообщения У абонентов "Cотовой сети СОНЕТ" появилась новая возможность активации карты "Экспресс-Оплаты". Теперь для этого достаточно отправить с телефона на номер 555 SMS-сообщение, содержащее PIN-код карты. Источник: официальное сообщение на сайте COНЕТ

"Северо-Западный GSM" ввел услуги предоплаты для Северо-Запада Компания "Северо-Западный GSM" объявила о запуске системы предоставления предоплаченных услуг (pre-paid) с 1 сентября 2001 г. в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Нов

Завершена инсталляция оборудования Вercut в сети оператора "Сотовая Связь-Алания" ого сервиса Bercut в сеть оператора "Сотовая Связь Алания" (Северная Осетия). Сейчас системы Bercut PrePaid Service, Bercut Autoinformer и Bercut Messager полностью готовы к эксплуатации. Систе

"Беркут" поставит комплекс систем абонентского сервиса Bercut для ОАО "Челябинсксвязьинформ" тацию обеспечит абонентам сети ряд новых современных сервисов. Внедрение в сеть полнофункциональной предоплатной платформы - решения Bercut PrePaid Service позволит оператору гибко тарифицирова

"Уралсвязьинформ" создаст новые услуги для абонентов на основе систем Bercut доставляющий услуги связи в стандартах GSM и NMT приобретет системы предоплаченного сервиса "Bercut PrePaid Service" и центр коротких сообщений "Bercut SMSC". Системы BERCUT - современные высок

"Северо-Западный GSM" вводит систему карточного pre-paid "GSMЛАЙТ" Компания "Северо-Западный GSM" сообщила, что с 15 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вводится система предоставления предоплаченных услуг мобильной связи (pre-paid). Услуги pre-paid будут предоставляться под торговой маркой "GSMЛАЙТ". Тарифы "GSMЛАЙТ" не содержат абонентской платы. Для того чтобы воспользоваться услугами pre-paid "С

Siemens предложила замену pre-paid карточкам для сетей мобильной связи ны были покупать карточки предварительной оплаты и вводить установленный код в мобильные телефоны. Как показали исследования, проведенные компанией Siemens, затраты на производство и продажу карточек pre-paid составляют порядка 30 % от их стоимости, что, соответственно, снижает прибыль операторов. Теперь этого можно избежать, используя приложение MoneyBeamer, разработанное германским концер

Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области В конце апреля-начале мая 2001 года стоимость обслуживания по системе pre-paid (FORACard) на "прямых" номерах снизится на 25%. Снижение тарифов на pre-paid не коснется абонентов льготных "виртуальных" и "областных" номеров FORA. Главная особенность всех по

"Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой лицевой счет. В настоящее время доступны карты номиналом $15, $30, $50 и $100. Сперва абоненты смогут приобрести pre-paid к

"Северо-Западный GSM" планирует ввести pre-paid услуги весной 2001 года GSM", на поставку программно-технологической платформы для реализации системы предоплаченных услуг (pre-paid). Сумма контракта, подписанного между компаниями в январе 2001 года, составляет $12

"Кубань-GSM" отключит систему активации карт экспресс-оплаты с 19 по 21 января обильной связи Краснодарского Края и республики Адыгея - "Кубань-GSM" объявила о проведении работ на коммутаторе в период с 19.01.2001 по 21.01.2001 до 23:59:59. В связи с этим система активации карт экспресс-оплаты на этот период будет отключена.

"Северо-Западный GSM" намерен внедрить федеральную нумерацию и систему предоплаты 000 года, было принято решение о внедрении в 2001 году системы предоставления предоплаченных услуг (pre-paid). Данный шаг компании в первую очередь ориентирован на привлечение абонентов, которы

АО "Вымпелком" сообщило о планах по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи и prepaid-системы "Би плюс" х по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи (в частности, стандарта iDEN, который используется в Северной и Южной Америке), а также роуминга для абонентов, использующих пакет prepaid-услуг "Би плюс", которые до этого были лишены этой возможности. Роуминг prepaid абонентов возможен только при наличии специальной биллинговой системы, позволяющей оперативно полу

Alcatel поставила роуминговое решение для prepaid-абонентов операторов France Telecom Mobiles, Mobistar и Dutchtone ове интеллектуальной платформы Alcatel, и позволяющее абонентам пользоваться мобильным телефоном по prepaid-системе (системе с предварительной оплатой) во время поездок за границу. Ожидается, ч