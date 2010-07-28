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FinTech Prepaid Предоплата предоплаченная карта карта предоплаты экспресс-оплата



28.07.2010 Российские интернет-пользователи впервые смогут оплачивать онлайн-покупки с помощью виртуальной банковской карты
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse
03.03.2005 Террористы заставили Сингапур ужесточить требования к картам pre-paid
05.07.2004 В Швейцарии ввели регистрацию prepaid-абонентов
24.02.2004 "МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья
11.08.2003 СМАРТС распространил pre-paid на Саратов
14.07.2003 "МегаФон" модернизирует pre-paid-платформу
08.08.2002 НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice
26.07.2002 Голландский оператор Ben Nederland открыл международный роуминг для prepaid-абонентов
24.07.2002 "Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"
13.06.2001 "Северо-Западный GSM" вводит систему карточного pre-paid "GSMЛАЙТ"
09.06.2001 Siemens предложила замену pre-paid карточкам для сетей мобильной связи
13.04.2001 Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области
02.02.2001 "Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи
30.01.2001 "Северо-Западный GSM" планирует ввести pre-paid услуги весной 2001 года
22.09.2000 "Северо-Западный GSM" намерен внедрить федеральную нумерацию и систему предоплаты
17.08.2000 АО "Вымпелком" сообщило о планах по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи и prepaid-системы "Би плюс"
11.08.2000 Alcatel поставила роуминговое решение для prepaid-абонентов операторов France Telecom Mobiles, Mobistar и Dutchtone
31.03.2000 "Кубань-GSM" ввела новую prepaid-систему "GSM плюс" и посекундную тарификацию с первой минуты

Публикаций - 363, упоминаний - 375

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 154
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 50
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 20
Bercut - Беркут НПФ 160 18
Siemens AG - Siemens Group 2549 17
Comverse Technology 77 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 15
CBOSS - Fujitsu Services Oy 122 15
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 14
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 205 12
Киевстар - Kyivstar 503 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 12
МегаФон - Мобиком 225 11
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 142 10
Oracle Corporation 6338 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 9
7076 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2531 8
Samsung Electronics 9773 7
Orange S.A. - Orange Group 1028 7
1С-ИжТиСи 6391 7
Telia Company - TeliaSonera 827 6
Huawei 3537 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 542 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 6
Yandex - Яндекс 5779 6
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 142 6
СМАРТС ГК 519 5
Vodafone Group 1342 5
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 5
Ситроникс - Sitronics 1085 5
Eastwind - Восточный Ветер 70 5
Sonera 312 5
Google LLC 11010 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 5
Россети Ленэнерго 2361 13
Visa International 1878 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 6
Альфа-Банк 1607 5
Евросеть 1401 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 3
Русский стандарт Банк 384 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 299 2
Альфа-Групп 665 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Dixis - Диксис 360 2
eBay Inc 1600 2
Связной ГК 1342 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 2
Qiwi 931 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Интеркоммерц 34 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 1
Рапида НКО - платежные система 143 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 1
American Express - Amex 310 1
Глобэкс банк 45 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 25 1
UnionPay - Платёжная система 96 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
Assist - Ассист 202 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 866 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 3
Судебная власть - Judicial power 2112 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1566 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 878 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 2
Правительство Москвы 2011 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Президент Украины 119 1
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 65 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 81 1
Кабинет министров Украины 96 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 13 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 1
Правительство Молдавии 7 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 9 1
Киевский метрополитен 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 15 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
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GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 33
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