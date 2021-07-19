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FinTech Prepaid Предоплата предоплаченная карта карта предоплаты экспресс-оплата

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay

Сбербанк реализовал поддержку экспресс-оплаты в транспорте — Express Transit — в метро Казани. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими

03.09.2019 Банк «Русский Стандарт» выпустил приложение для предоплаченных карт

редоставления документов и заполнения анкет заказать предоплаченную карту, выбрав наиболее подходящую из сотни дизайнов. А получателю такого подарка можно отправить онлайн-ссылку со всеми реквизитами предоплаченной карты в любой из популярных мессенджеров, либо доставить на пластиковом носителе Почтой России или с курьером. Также в приложении «Дарикард» можно выпустить виртуальную карту и с
27.09.2016 «Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре

роведение трансформации биллинга с целью перевести обслуживание всех абонентов, как postpaid, так и prepaid, на единую систему.«Петер-Сервис» стал победителем тендера на поставку единого биллин
31.10.2013 Россия: в 2012 г. оборот платежей c использованием виртуальных предоплаченных карт удвоился

s Consulting представила результаты исследования российского рынка виртуальных предоплаченных карт. Виртуальная предоплаченная карта — это карта, предназначенная для совершения операций физичес
09.07.2013 Клиенты банка «АК Барс» могут оплачивать покупки наручными часами со встроенной картой MasterCard PayPass

стоимости покупки) при совершении покупок у более чем 300 партнеров программы. Для пополнения счета предоплаченной карты MasterCard PayPass в комплект с часами watch2pay входит традиционная бан
21.05.2013 Банк Novum обрабатывает платежи по предоплаченным картам с помощью SAP Mobile Platform

о выпуске общих карт с коммерческими партнерами. В отличие от обычных кредитных карт, для получения предоплаченной карты клиенту не нужно проходить регистрацию, а банку — проверять его кредитну
27.02.2013 «Банк Русский Стандарт» запустил личный кабинет для виртуальных предоплаченных карт

карты в электронном кошельке «Банка в кармане» осуществляется без комиссии. Для выпуска виртуальной предоплаченной карты через электронный кошелек «Банк в кармане» необходимо зайти на сайт wall
01.11.2012 «СБ Банк» приступил к выпуску предоплаченных виртуальных карт для оплаты онлайн-покупок

«СБ Банк» начал выпуск предоплаченной виртуальной банковской карты Visa Classic для оплаты покупок через интернет сроком действия до 24 месяцев. Как рассказали CNews в банке, виртуальня банковская карта Visa Classic

28.07.2010 Российские интернет-пользователи впервые смогут оплачивать онлайн-покупки с помощью виртуальной банковской карты

Платёжная система «Яндекс.Деньги», MasterCard Prepaid (подразделение MasterCard Worldwide со штаб-квартирой в Ватерлоо, Бельгия, ответствен
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse

Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавш
03.03.2005 Террористы заставили Сингапур ужесточить требования к картам pre-paid

Сингапур планирует усилить контроль над продажей карт системы pre-paid для мобильных телефонов в связи с увеличившимся количеством случаев, когда террористы используют мобильные телефоны с такими картами для совершения преступлений, сообщает AFP. Об этом

05.07.2004 В Швейцарии ввели регистрацию prepaid-абонентов

енных тарифных планов должны регистрироваться также, как и контрактные. Операторы должны хранить информацию о клиентах в течение двух лет с момента покупки SIM-карты. Кроме того абоненты, приобретшие prepaid-карты с 1 ноября 2002 года обязаны зарегистрироваться задним числом. Власти таким образом стремятся ограничить злоупотребление мобильной связью. Незарегистрировавшиеся абоненты будут за
17.03.2004 Число prepaid-абонентов составит 1,35 млрд. к 2009 году

К 2009 году более половины абонентов операторов сотовой связи будут подключены к услугам связи на основе предоплаты, считают аналитики компании Baskerville. Число prepaid-абонентов составит к тому времени 1,35 млрд. - почти 59% мировой абонентской базы, причем развиваться эти услуги будут не только в развивающихся странах, но и в странах со стабильной эк
24.02.2004 "МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов

ильной связи «МегаФон» открыл коммерческий международный въездной роуминг на базе технологии CAMEL. Prepaid-абоненты датского оператора TDC Mobil A/S стали первыми гостями сети Северо-западного
24.02.2004 BLS и LogicaCMG выпустили систему самообслуживания для абонентов предоплаченных тарифов

Компании Business Logic Systems и LogicaCMG выпустили новую систему управления счетом пользователя в предоплаченых тарифных планах. Модуль самообслуживания на базе prepaid-платформы LogicaCMG и сервисного центра InTeleStage от BLS предоставляет абоненту доступ к информации о собственном счете через WAP-браузер или HTTP-браузер: можно просматривать журналы
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья

при этом правильно тарифицировать постоянно возникающие новые услуги, шла речь на прошедшем форуме «Prepaid. Технологии предоплаченного сервиса-2003», информационным спонсором которого стал CNe
25.09.2003 "Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2

формы предоплаченного сервиса и абонентского обслуживания IN@Voice, воплощающей технологию Advanced Prepaid. Внедрение платформы позволяет оказывать абонентам как классические prepaid-ус
17.09.2003 30 сентября в Москве начнет работу первый российский бизнес-форум по технологиям предоплаченного сервиса

я в Москве. Ведущие российские телекоммуникационные компании расскажут о своих достижениях на рынке pre-paid абонентов. Свои делегации на Форум уже отправили десятки ведущих российских и зарубе
11.08.2003 СМАРТС распространил pre-paid на Саратов

С 11 августа компания СМАРТС вводит в Саратове новый тарифный план – “Лидер-GSM”. Тарифный план “Лидер-GSM” был впервые введен в Самаре и Тольятти в апреле 2003 году. Он был реализован на базе pre-paid. “Лидер-GSM” стал первым тарифным планом компании СМАРТС в этой категории. В дальнейшем “Лидер-GSM” также был внедрен и в городе Иваново. В настоящее время только в Самарской области 3
14.07.2003 "МегаФон" модернизирует pre-paid-платформу

Московская сеть "МегаФон" сообщила о начале модернизации платформы pre-paid. Проект модернизации предусматривает переход на платформу PPS от компании Comverse. Этот аппаратно-программный комплекс на базе протокола CAMEL способен обслуживать до 1 млн. абонентов
19.12.2002 CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin

вой тарификации. Например, проведена интеграция услуг сотовой связи и интернет-услуг, что позволяет prepaid-абонентам самостоятельно управлять опциями своего сотового телефона, пользоваться орг
08.08.2002 НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice

рмы предоплаченного сервиса IN@Voice, которая является практическим воплощением технологии Advanced PrePaid. Изменения структуры потребительского рынка сотовой связи привели к существенному уве
26.07.2002 Голландский оператор Ben Nederland открыл международный роуминг для prepaid-абонентов

Голландский оператор мобильной связи Ben Nederland B.V. открыл международный роуминг для своих prepaid-абонентов. Этот сервис является одним из первых подобных в Европе и позволяет prep
24.07.2002 "Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"

представители НПФ "Беркут", успешно прошло тестирование полнофункционального двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service". В конце июня 2002 г. ООО
08.07.2002 Сервис Еxpress Access начал продажу карт экспресс-оплаты по телефону

Универсальный сервис продаж Express Access предложил новую услугу: продажу и доставку pin-кодов любых карт экспресс-оплаты по телефону. Данная услуга, доступная всем желающим по т. (095) 953-78-04, стала возможной благодаря использованию системы ТЕЛЕПАТ, с помощью которой пользователи телефонов могу
17.05.2002 Абоненты СОНЕТ cмогут активировать карту экспресс-оплаты с помощью SMS-cообщения

У абонентов "Cотовой сети СОНЕТ" появилась новая возможность активации карты "Экспресс-Оплаты". Теперь для этого достаточно отправить с телефона на номер 555 SMS-сообщение, содержащее PIN-код карты. Источник: официальное сообщение на сайте COНЕТ
03.09.2001 "Северо-Западный GSM" ввел услуги предоплаты для Северо-Запада

Компания "Северо-Западный GSM" объявила о запуске системы предоставления предоплаченных услуг (pre-paid) с 1 сентября 2001 г. в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Нов
24.07.2001 Завершена инсталляция оборудования Вercut в сети оператора "Сотовая Связь-Алания"

ого сервиса Bercut в сеть оператора "Сотовая Связь Алания" (Северная Осетия). Сейчас системы Bercut PrePaid Service, Bercut Autoinformer и Bercut Messager полностью готовы к эксплуатации. Систе
20.07.2001 "Беркут" поставит комплекс систем абонентского сервиса Bercut для ОАО "Челябинсксвязьинформ"

тацию обеспечит абонентам сети ряд новых современных сервисов. Внедрение в сеть полнофункциональной предоплатной платформы - решения Bercut PrePaid Service позволит оператору гибко тарифицирова
21.06.2001 "Уралсвязьинформ" создаст новые услуги для абонентов на основе систем Bercut

доставляющий услуги связи в стандартах GSM и NMT приобретет системы предоплаченного сервиса "Bercut PrePaid Service" и центр коротких сообщений "Bercut SMSC". Системы BERCUT - современные высок
13.06.2001 "Северо-Западный GSM" вводит систему карточного pre-paid "GSMЛАЙТ"

Компания "Северо-Западный GSM" сообщила, что с 15 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вводится система предоставления предоплаченных услуг мобильной связи (pre-paid). Услуги pre-paid будут предоставляться под торговой маркой "GSMЛАЙТ". Тарифы "GSMЛАЙТ" не содержат абонентской платы. Для того чтобы воспользоваться услугами pre-paid
09.06.2001 Siemens предложила замену pre-paid карточкам для сетей мобильной связи

ны были покупать карточки предварительной оплаты и вводить установленный код в мобильные телефоны. Как показали исследования, проведенные компанией Siemens, затраты на производство и продажу карточек pre-paid составляют порядка 30 % от их стоимости, что, соответственно, снижает прибыль операторов. Теперь этого можно избежать, используя приложение MoneyBeamer, разработанное германским концер
13.04.2001 Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области

В конце апреля-начале мая 2001 года стоимость обслуживания по системе pre-paid (FORACard) на "прямых" номерах снизится на 25%. Снижение тарифов на pre-paid не коснется абонентов льготных "виртуальных" и "областных" номеров FORA. Главная особенность всех по
02.02.2001 "Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи

Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой лицевой счет. В настоящее время доступны карты номиналом $15, $30, $50 и $100. Сперва абоненты смогут приобрести pre-paid к
30.01.2001 "Северо-Западный GSM" планирует ввести pre-paid услуги весной 2001 года

GSM", на поставку программно-технологической платформы для реализации системы предоплаченных услуг (pre-paid). Сумма контракта, подписанного между компаниями в январе 2001 года, составляет $12

16.01.2001 "Кубань-GSM" отключит систему активации карт экспресс-оплаты с 19 по 21 января

обильной связи Краснодарского Края и республики Адыгея - "Кубань-GSM" объявила о проведении работ на коммутаторе в период с 19.01.2001 по 21.01.2001 до 23:59:59. В связи с этим система активации карт экспресс-оплаты на этот период будет отключена.
22.09.2000 "Северо-Западный GSM" намерен внедрить федеральную нумерацию и систему предоплаты

000 года, было принято решение о внедрении в 2001 году системы предоставления предоплаченных услуг (pre-paid). Данный шаг компании в первую очередь ориентирован на привлечение абонентов, которы
17.08.2000 АО "Вымпелком" сообщило о планах по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи и prepaid-системы "Би плюс"

х по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи (в частности, стандарта iDEN, который используется в Северной и Южной Америке), а также роуминга для абонентов, использующих пакет prepaid-услуг "Би плюс", которые до этого были лишены этой возможности. Роуминг prepaid абонентов возможен только при наличии специальной биллинговой системы, позволяющей оперативно полу
11.08.2000 Alcatel поставила роуминговое решение для prepaid-абонентов операторов France Telecom Mobiles, Mobistar и Dutchtone

ове интеллектуальной платформы Alcatel, и позволяющее абонентам пользоваться мобильным телефоном по prepaid-системе (системе с предварительной оплатой) во время поездок за границу. Ожидается, ч
03.04.2000 МТС ввела в эксплуатацию новую prepaid-систему

С 1 апреля 2000 года московский оператор сотовой связи стандарта GSM, компания "Мобильные ТелеСистемы" ввела новую услугу - ТАКСАфон. Новая prepaid-система позволяет мгновенно подключиться к сети МТС и в дальнейшем оперативно контролировать расход средств, благодаря использованию в качестве средства платежа специальных предоплатных

Публикаций - 641, упоминаний - 727

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 195
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 114
МегаФон 10742 93
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 23
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 23
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 22
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Киевстар - Kyivstar 569 21
Apple Inc 13154 20
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 20
Ростелеком 10948 19
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 18
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 18
МегаФон - Мобиком 230 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 15
Huawei 4676 14
Oracle Corporation 7074 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 13
Samsung Electronics 11064 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 12
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 11
Webmoney - Вебмани.Ру 547 11
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 11
Microsoft Corporation 25775 10
9594 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 10
Сонет 173 10
Google LLC 12688 10
Eastwind - Восточный Ветер 82 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 10
Vodafone Group 1412 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
UMC - United Microelectronics Corporation 339 9
Visa International 1993 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 16
Альфа-Банк 1979 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
Россети Ленэнерго 1699 11
NanduQ - Qiwi 1013 10
Связной ГК 1401 8
Евросеть 1421 8
Русский стандарт Банк 509 8
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Автокард холдинг 21 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
CreditPilot - КредитПилот 26 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 3
Газпром ПАО 1493 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Альфа-Групп 745 3
Ак Барс Банк 283 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Рапида НКО - платежные система 145 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Цифроград 171 3
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 3
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 2
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 2
Кампэй - Comepay - платежная система 43 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Киевский метрополитен 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 123
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
Ассоциация-800 20 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 245
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 161
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 139
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 120
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 65
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 65
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 64
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 59
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 57
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 46
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 44
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 41
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 37
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 76 34
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 33
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 24
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 24
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 23
Google Android 15243 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 19
МегаФон - GSMЛайт 50 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Apple iPhone 6 4861 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 14
МТС Джинс 0 14
Apache Camel 74 13
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 12
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 11
Apple iOS 8583 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Linux OS 11533 8
Apple - App Store 3109 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 7
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 6
Apple iPhone 16 219 6
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 6
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 6
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Windows 16882 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Apple Pay 519 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 5
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 4
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 4
Apple iPhone 15 187 4
Samsung Galaxy 1035 4
Нефедов Павел 46 7
Губанов Андрей 117 6
Проколов Роман 48 6
Солонин Виталий 90 5
Ерёмичев Андрей 14 5
Парфенов Игорь 52 4
Пятигорский Александр 24 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Изосимов Александр 192 4
Остроухова Юлия 30 4
Хохлова Зинаида 13 4
Зелинский Сергей 5 4
Ким Борис 75 3
Романенко Андрей 94 3
Патока Андрей 110 3
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Умаров Михаил 56 3
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Химич Роман 44 3
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Поповский Александр 93 3
Морошкин Александр 118 3
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Бешев Сергей 19 3
Каледин Виктор 13 3
Пономаренко Анатолий 5 3
Довгань Дмитрий 3 2
Бахмут Марина 3 2
Furuseth Martin - Фурусет Мартин 10 2
Филипьев Владимир 5 2
Ивахин Александр 3 2
Холкин Сергей 11 2
Аксельрод Илья 18 2
Тартышев Дмитрий 19 2
Кочетков Владислав 248 2
Назаров Алексей 73 2
Рыжков Алексей 6 2
Герчук Михаил 88 2
Бородин Владимир 20 2
Баулин Валерий 55 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 330
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 184
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Европа 24964 61
Украина 7928 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 30
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Франция - Французская Республика 8177 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 21
Казахстан - Республика 6048 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Япония 13807 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Турция - Турецкая республика 2620 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 15
Грузия 1332 15
Нидерланды 3746 15
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Индия - Bharat 5869 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 14
Армения - Республика 2449 13
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 13
Россия - СЗФО - Псковская область 697 13
Швеция - Королевство 3782 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 144
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 137
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 47
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 40
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 16
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Паспорт - Паспортные данные 2848 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 11
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 11
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Известия ИД 770 4
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FT - Financial Times 1296 2
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Ведомости 1466 2
Telecom.paper 194 2
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NEWSru.com 229 2
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Осинформ 1 1
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ITHome 46 1
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ZDnet 663 1
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
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Ars Technica 450 1
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Парламентская газета 32 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
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BroadGroup 6 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
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The Nilson Report 6 1
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
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СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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