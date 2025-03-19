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Корнеев Евгений
Корнеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 2
|Морозов Андрей 48 3
|Ивахин Александр 3 3
|Калюжный Игорь 27 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Трофимова Людмила 50 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Мосягин Константин 20 1
|Гузовский Денис 68 1
|Зыков Александр 7 1
|Чигвинцев Денис 1 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Анютин Роман 7 1
|Григорьев Сергей 7 1
|Маклаков Андрей 6 1
|Дьяконов Сергей 1 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Приказчиков Александр 5 1
|Хомаров Михаил 1 1
|Агевнин Кирилл 2 1
|Макагонов Михаил 1 1
|Королева Мария 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
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