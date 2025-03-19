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Индексная книга (каталог) CNews*
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Корнеев Евгений


19.03.2025 Промышленная компания «Арнест Упаковочные Решения» использует RED Security SOC для защиты от киберугроз 1
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
15.11.2023 IBS помогла локализовать ИТ-инфраструктуру компании «Арнест упаковочные решения» 1
14.09.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 1
26.04.2016 «Салым Петролеум Девелопмент» оптимизировал добычу нефти с помощью Bell Integrator 1
08.06.2006 CBOSS избавился от "лишних" вице-президентов и пиара 2
03.10.2003 Биллинг: что может аналитический CRM 1
03.10.2003 Биллинг: что может аналитический CRM 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Корнеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 2
Электросвязь 268 2
Oracle Corporation 6728 2
Hitachi - Хитачи 1466 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 2
МТС - Кубань GSM 116 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Югрател - Югрателеком 11 2
Incap - Инкап 7 2
Naumen - Наумен 630 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 10 3
Газпром нефть 627 2
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 9 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Valtec - Валтек 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4792 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1965 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6896 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5410 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3216 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7892 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 180 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 2
Стандартизация - Standardization 2144 2
Оповещение и уведомление - Notification 4725 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 598 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7191 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4056 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1727 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 749 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 410 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6696 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5351 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2418 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 2
CBOSS dss 4 2
CBOSS mis 1 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS udr 2 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 8 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1291 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Apache Airflow 45 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 7 1
Qlik Qlikview 117 1
Морозов Андрей 48 3
Ивахин Александр 3 3
Калюжный Игорь 27 2
Ершова Элеонора 67 2
Пономаренко Анатолий 5 2
Бахмут Марина 3 2
Трофимова Людмила 50 1
Клепиков Алексей 117 1
Мосягин Константин 20 1
Гузовский Денис 68 1
Зыков Александр 7 1
Чигвинцев Денис 1 1
Ананьев Алексей 110 1
Анютин Роман 7 1
Григорьев Сергей 7 1
Маклаков Андрей 6 1
Дьяконов Сергей 1 1
Ревяшко Андрей 20 1
Приказчиков Александр 5 1
Хомаров Михаил 1 1
Агевнин Кирилл 2 1
Макагонов Михаил 1 1
Королева Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 3
Казахстан - Республика 5587 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 2
Европа 21840 2
Япония 13325 2
Италия - Итальянская Республика 4365 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1153 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 217 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 75 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 233 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 202 2
Россия - Кубань 202 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 135 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
Россия - УФО - Челябинская область 1241 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2455 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 620 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 2
Экономический эффект 1084 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5064 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 647 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5220 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1385 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6459 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6363 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2034 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
CBOSS User Group 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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