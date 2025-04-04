Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск

Разделы

СОБЫТИЯ


04.04.2025 «ООО «Холинс» внедряет систему электронного архива «Этлас» в Нижневартовской окружной клинической больнице

«Этлас-Софт». Нижневартовская окружная клиническая больница — одно из медицинских учреждений города Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа. Больница предоставляет широкий спектр м
13.11.2024 Цифровая связь пришла в загородные локации между Мегионом и Нижневартовском

участков мегионцев и нижневартовцев с каждым годом становится все больше домов, которые северяне используют круглогодично. Уверенный сигнал 4G почувствуют и автомобилисты на участке автодороги Мегион-Нижневартовск, который попадает в зону покрытия нового телеком-объекта. За первую неделю работы оборудования любители жизни на природе и автомобилисты прокачали в зоне его действия объем данных
04.07.2024 МТС улучшила мобильную связь в Нижневартовске

овыми сервисами, независимо от местонахождения. Мы будем и дальше прокачивать нашу мобильную сеть в Нижневартовске, предоставляя новые возможности для горожан», − сказал директор филиала МТС в

28.11.2023 «Мегафон» увеличил скорость интернета в смартфонах нижневартовцев

ежащих базовых станций, а два высокочастотных обеспечивают скорость передачи данных до 150 Мбит/с. «Нижневартовск – один самых комфортных и активно развивающихся городов Югры, деловой центр рег
10.08.2023 «Мегафон» обеспечил связью грузовой хаб в Нижневартовске

гружать или выкладывать контент – мы улучшаем свою сетевую инфраструктуру в городе. До конца лета в Нижневартовске планируется запуск еще одного телеком-объекта. Планомерная работа помогает ком
19.11.2021 Расширение географии поставок ОС AlterOS до Нижневартовска

ции для операционных систем общего назначения (Приказ № 119 ФСТЭК от 19 августа 2016 г.). «В задачи Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения входят социально–меди
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска

роект по созданию Цифровой информационной модели управления развитием территории города (ЦИМ УРТ) в Нижневартовске реализовал Институт территориального планирования (ИТП) «Град». Институт ведет
28.12.2020 Как ИТ избавляют медиков в регионах от рутины и бумажной волокиты

его пациентам. К пациентам — с планшетом Эксперимент по выдаче планшетов врачам-педиатрам начали в Нижневартовске в 2018 г. Всего было закуплено около 70 устройств (по числу участков), которые
08.06.2017 Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей

Компания Parallels и российский ИТ-интегратор IBS внедрили на базе нижневартовского городского банка «Ермак» систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS). Данное решение используется банком для локальной системы «
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»

сширение географии использования системы произошло за счет подключения порядка 300 пользователей из Нижневартовского филиала «РН-Бурение», который был образован в июне 2016 г. Теперь  в террито
09.03.2016 «Глобус-Телеком» внедрил систему мониторинга инфраструктуры для администрации Нижневартовска

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект внедрения системы мониторинга инфраструктуры (ПАК «СКИТ») для администрации города Нижневартовска. Система мониторинга позволит заказчику контролировать состояние информационно-технологических ресурсов центра обработки данных (ЦОД), каналов связи и вычислительных сервисов. Ко
09.10.2015 Общая длина построенных «Ростелекомом» в Нижневартовске оптических линий связи достигла 400 км

Общая длина построенных «Ростелекомом» в Нижневартовске внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 400 км. «Росте
27.03.2015 «Протобэйз Лабораториз» оценила эффективность бизнес-процессов Администрации Нижневартовского района

и бизнес-процессов отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства Администрации Нижневартовского района. Об этом CNews сообщили в «Протобэйз Лабораториз». Отдел жилищно-комм
16.12.2014 «Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске

73 Мбит/c, средняя пользовательская скорость в 4-5 раз превышает показатели 3G. Сеть 4G «Билайн» в Нижневартовске и Новом Уренгое развёрнута в диапазоне частот 2600 МГц. В зоне действия LTE на
20.12.2013 «МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске

«МегаФон» запускает сеть 4G в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь в Нижневартовске и Нефтеюганске жителям доступен быстрый мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. В настоящее время скоростной мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает уже в семи городах укр
30.04.2013 Руководство Нижневартовска получило возможность работать с документами с помощью iPad

Администрация города Нижневартовск развивает электронный документооборот и предоставляет руководителям возможность
17.12.2012 ТТК начал предоставлять услуги доступа в интернет в Нижневартовске

егодняшний день зона технического охвата сети «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, в Нижневартовске составляет порядка 7,6 тыс. домохозяйств в 47 многоквартирных домах, сообщили

13.11.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Нижневартовске

К сообщила о завершении первого этапа строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сеть организована по технологии F
03.09.2012 ТТК начал строительство сети ШПД в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа

Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате реализации проекта д
08.08.2012 РТРС начинает цифровое вещание в Нижневартовске, Тюмени и 5 населенных пунктах Смоленской области

стовое вещание в крупнейших городах Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра – Нижневартовске и Тюмени. Абонентам цифрового телевидения стали доступны телевизионные програм
04.06.2012 Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС»

Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта по внедрению технологии управления программным обеспечением — Software Asset Management (SAM) — для «Нижневартовской ГРЭС». Внедрение SAM позволило электростанции не только минимизировать юридические и деловые риски, но и сократить капитальные расходы ИТ-бюджета. Теперь уровень зрелости SAM в

10.02.2012 «Сбербанк» открыл обновленный офис в Нижневартовске

«Сбербанк России» сообщил об открытии первого офиса нового формата в Нижневартовске. Офис находится по адресу ул. 60 лет Октября, 53. Как отметил управляющий Нижн
15.10.2010 Администрация Нижневартовска под защитой Kaspersky Business Space Security

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке администрации города Нижневартовска решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. Поставку продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперского» – компан
27.09.2010 «Энфорта» открыла филиал в Нижневартовске

связи «Энфорта» открыл филиал в городе Нижневартовск. «Энфорта» предлагает корпоративным клиентам в Нижневартовске высокоскоростной доступ в Интернет, местную, междугороднюю и международную тел
01.09.2010 Система «АвтоТрекер» внедрена в «Нижневартовском управлении технологического транспорта №1»

кого транспорта №1» (НУТТ-1). Внедрение системы провело региональное представительство РНТ в городе Нижневартовск. Срок окупаемости составил менее двух месяцев, уже через три месяца после начал
04.08.2010 «Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM

омпания «Эвола» завершила внедрение корпоративного шаблона по управлению персоналом в компании «ТНК-Нижневартовск» на базе решения SAP ERP HCM. Проект тиражирования процессов управления кадровы
26.05.2010 Нижневартовск станет четвертым «умным» городом России

ет происходить с использованием светодиодных светильников и современных систем управления. Сейчас в Нижневартовске работает совместная группа из представителей крупнейшей распределительной элек
04.08.2008 В Нижневартовске внедрят систему диспетчерского управления муниципальным транспортом

плате проезда и комплексной автоматизации транспортных предприятий, объявили о заключении контракта на поставку и внедрение системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Заказчиком системы выступает «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» г. Нижневартовска – головное транспортное предприятие, осу
18.06.2008 «Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открытие новых магазинов порядка $2,6 млн, розн
28.08.2007 «Техношок» откроет гипермаркет в Нижневартовске

Петербургская компания «Техношок» сообщила о том, что 7 сентября откроет в Нижневартовске свой второй гипермаркет электроники. Площадь нового гипермаркета - 1800 квадра
26.06.2006 "Прайд" предоставит услуги Triple Play в Нижневартовске

Используя технологии Nortel, компания «Прайд», альтернативный оператор связи в ХМАО, обеспечит население Нижневартовска услугами Triple Play по передаче голоса, видео и мультимедийных сервисов со скоростью, десятикратно превышающей скорость ранее применявшихся технологий. Новая Metro Ethernet-сеть
27.12.2004 "Би Лайн GSM" пришел в Нижневартовск

Сегодня группа компаний «ВымпелКом» объявила о начале коммерческих операций в городе Нижневартовске. В настоящее время обеспечено устойчивое покрытие сети «Би Лайн GSM» в админис
20.04.2004 В Нижневартовске запущена сеть стандарта СDMA2000 1х

ЗАО «Региональный технический центр» (ЗАО «РТЦ») запустил в Нижневартовске в тестовую эксплуатацию сеть сотовой связи в стандарте СDMA2000 1х (IMT-MC-450
18.03.2003 В ТНК управляют персоналом при помощи mySAP HR

и консультантов. Решение mySAP HR было внедрено на пяти различных предприятиях ТНК, расположенных в Нижневартовске и Москве. Предприятия имеют различный производственный профиль: нефтедобыча, с
25.03.2002 "Парус" автоматизировала девять предприятий ТНК

входящих в ОАО "ТНК". Целями проекта является повышение качества учета на предприятиях ОАО "ТНК" в Нижневартовском районе, что приведет к снижению налоговых рисков, повышению уровня прозрачнос
10.08.2001 HTML Client будет работать на Нижневартовском месторождении СП "Ваньеганнефть"

ь реализован в качестве клиент-серверной модели, Internet-клиента (browser based) или смешанной. На Нижневартовском месторождении, для заведения табелей находящихся у клиентов и вносящих информ

