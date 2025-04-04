Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|04.04.2025
|
«ООО «Холинс» внедряет систему электронного архива «Этлас» в Нижневартовской окружной клинической больнице
«Этлас-Софт». Нижневартовская окружная клиническая больница — одно из медицинских учреждений города Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа. Больница предоставляет широкий спектр м
|13.11.2024
|
Цифровая связь пришла в загородные локации между Мегионом и Нижневартовском
участков мегионцев и нижневартовцев с каждым годом становится все больше домов, которые северяне используют круглогодично. Уверенный сигнал 4G почувствуют и автомобилисты на участке автодороги Мегион-Нижневартовск, который попадает в зону покрытия нового телеком-объекта. За первую неделю работы оборудования любители жизни на природе и автомобилисты прокачали в зоне его действия объем данных
|04.07.2024
|
МТС улучшила мобильную связь в Нижневартовске
овыми сервисами, независимо от местонахождения. Мы будем и дальше прокачивать нашу мобильную сеть в Нижневартовске, предоставляя новые возможности для горожан», − сказал директор филиала МТС в
|28.11.2023
|
«Мегафон» увеличил скорость интернета в смартфонах нижневартовцев
ежащих базовых станций, а два высокочастотных обеспечивают скорость передачи данных до 150 Мбит/с. «Нижневартовск – один самых комфортных и активно развивающихся городов Югры, деловой центр рег
|10.08.2023
|
«Мегафон» обеспечил связью грузовой хаб в Нижневартовске
гружать или выкладывать контент – мы улучшаем свою сетевую инфраструктуру в городе. До конца лета в Нижневартовске планируется запуск еще одного телеком-объекта. Планомерная работа помогает ком
|19.11.2021
|
Расширение географии поставок ОС AlterOS до Нижневартовска
ции для операционных систем общего назначения (Приказ № 119 ФСТЭК от 19 августа 2016 г.). «В задачи Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения входят социально–меди
|24.03.2021
|
Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска
роект по созданию Цифровой информационной модели управления развитием территории города (ЦИМ УРТ) в Нижневартовске реализовал Институт территориального планирования (ИТП) «Град». Институт ведет
|28.12.2020
|
Как ИТ избавляют медиков в регионах от рутины и бумажной волокиты
его пациентам. К пациентам — с планшетом Эксперимент по выдаче планшетов врачам-педиатрам начали в Нижневартовске в 2018 г. Всего было закуплено около 70 устройств (по числу участков), которые
|08.06.2017
|
Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей
Компания Parallels и российский ИТ-интегратор IBS внедрили на базе нижневартовского городского банка «Ермак» систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS). Данное решение используется банком для локальной системы «
|09.02.2017
|
«Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»
сширение географии использования системы произошло за счет подключения порядка 300 пользователей из Нижневартовского филиала «РН-Бурение», который был образован в июне 2016 г. Теперь в террито
|09.03.2016
|
«Глобус-Телеком» внедрил систему мониторинга инфраструктуры для администрации Нижневартовска
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект внедрения системы мониторинга инфраструктуры (ПАК «СКИТ») для администрации города Нижневартовска. Система мониторинга позволит заказчику контролировать состояние информационно-технологических ресурсов центра обработки данных (ЦОД), каналов связи и вычислительных сервисов. Ко
|09.10.2015
|
Общая длина построенных «Ростелекомом» в Нижневартовске оптических линий связи достигла 400 км
Общая длина построенных «Ростелекомом» в Нижневартовске внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 400 км. «Росте
|27.03.2015
|
«Протобэйз Лабораториз» оценила эффективность бизнес-процессов Администрации Нижневартовского района
и бизнес-процессов отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства Администрации Нижневартовского района. Об этом CNews сообщили в «Протобэйз Лабораториз». Отдел жилищно-комм
|16.12.2014
|
«Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске
73 Мбит/c, средняя пользовательская скорость в 4-5 раз превышает показатели 3G. Сеть 4G «Билайн» в Нижневартовске и Новом Уренгое развёрнута в диапазоне частот 2600 МГц. В зоне действия LTE на
|20.12.2013
|
«МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске
«МегаФон» запускает сеть 4G в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь в Нижневартовске и Нефтеюганске жителям доступен быстрый мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. В настоящее время скоростной мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает уже в семи городах укр
|30.04.2013
|
Руководство Нижневартовска получило возможность работать с документами с помощью iPad
Администрация города Нижневартовск развивает электронный документооборот и предоставляет руководителям возможность
|17.12.2012
|
ТТК начал предоставлять услуги доступа в интернет в Нижневартовске
егодняшний день зона технического охвата сети «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, в Нижневартовске составляет порядка 7,6 тыс. домохозяйств в 47 многоквартирных домах, сообщили
|13.11.2012
|
ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Нижневартовске
К сообщила о завершении первого этапа строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сеть организована по технологии F
|03.09.2012
|
ТТК начал строительство сети ШПД в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа
Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате реализации проекта д
|08.08.2012
|
РТРС начинает цифровое вещание в Нижневартовске, Тюмени и 5 населенных пунктах Смоленской области
стовое вещание в крупнейших городах Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра – Нижневартовске и Тюмени. Абонентам цифрового телевидения стали доступны телевизионные програм
|04.06.2012
|
Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС»
Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта по внедрению технологии управления программным обеспечением — Software Asset Management (SAM) — для «Нижневартовской ГРЭС». Внедрение SAM позволило электростанции не только минимизировать юридические и деловые риски, но и сократить капитальные расходы ИТ-бюджета. Теперь уровень зрелости SAM в
|10.02.2012
|
«Сбербанк» открыл обновленный офис в Нижневартовске
«Сбербанк России» сообщил об открытии первого офиса нового формата в Нижневартовске. Офис находится по адресу ул. 60 лет Октября, 53. Как отметил управляющий Нижн
|15.10.2010
|
Администрация Нижневартовска под защитой Kaspersky Business Space Security
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке администрации города Нижневартовска решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. Поставку продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперского» – компан
|27.09.2010
|
«Энфорта» открыла филиал в Нижневартовске
связи «Энфорта» открыл филиал в городе Нижневартовск. «Энфорта» предлагает корпоративным клиентам в Нижневартовске высокоскоростной доступ в Интернет, местную, междугороднюю и международную тел
|01.09.2010
|
Система «АвтоТрекер» внедрена в «Нижневартовском управлении технологического транспорта №1»
кого транспорта №1» (НУТТ-1). Внедрение системы провело региональное представительство РНТ в городе Нижневартовск. Срок окупаемости составил менее двух месяцев, уже через три месяца после начал
|04.08.2010
|
«Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM
омпания «Эвола» завершила внедрение корпоративного шаблона по управлению персоналом в компании «ТНК-Нижневартовск» на базе решения SAP ERP HCM. Проект тиражирования процессов управления кадровы
|26.05.2010
|
Нижневартовск станет четвертым «умным» городом России
ет происходить с использованием светодиодных светильников и современных систем управления. Сейчас в Нижневартовске работает совместная группа из представителей крупнейшей распределительной элек
|04.08.2008
|
В Нижневартовске внедрят систему диспетчерского управления муниципальным транспортом
плате проезда и комплексной автоматизации транспортных предприятий, объявили о заключении контракта на поставку и внедрение системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Заказчиком системы выступает «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» г. Нижневартовска – головное транспортное предприятие, осу
|18.06.2008
|
«Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открытие новых магазинов порядка $2,6 млн, розн
|28.08.2007
|
«Техношок» откроет гипермаркет в Нижневартовске
Петербургская компания «Техношок» сообщила о том, что 7 сентября откроет в Нижневартовске свой второй гипермаркет электроники. Площадь нового гипермаркета - 1800 квадра
|26.06.2006
|
"Прайд" предоставит услуги Triple Play в Нижневартовске
Используя технологии Nortel, компания «Прайд», альтернативный оператор связи в ХМАО, обеспечит население Нижневартовска услугами Triple Play по передаче голоса, видео и мультимедийных сервисов со скоростью, десятикратно превышающей скорость ранее применявшихся технологий. Новая Metro Ethernet-сеть
|27.12.2004
|
"Би Лайн GSM" пришел в Нижневартовск
Сегодня группа компаний «ВымпелКом» объявила о начале коммерческих операций в городе Нижневартовске. В настоящее время обеспечено устойчивое покрытие сети «Би Лайн GSM» в админис
|20.04.2004
|
В Нижневартовске запущена сеть стандарта СDMA2000 1х
ЗАО «Региональный технический центр» (ЗАО «РТЦ») запустил в Нижневартовске в тестовую эксплуатацию сеть сотовой связи в стандарте СDMA2000 1х (IMT-MC-450
|18.03.2003
|
В ТНК управляют персоналом при помощи mySAP HR
и консультантов. Решение mySAP HR было внедрено на пяти различных предприятиях ТНК, расположенных в Нижневартовске и Москве. Предприятия имеют различный производственный профиль: нефтедобыча, с
|25.03.2002
|
"Парус" автоматизировала девять предприятий ТНК
входящих в ОАО "ТНК". Целями проекта является повышение качества учета на предприятиях ОАО "ТНК" в Нижневартовском районе, что приведет к снижению налоговых рисков, повышению уровня прозрачнос
|10.08.2001
|
HTML Client будет работать на Нижневартовском месторождении СП "Ваньеганнефть"
ь реализован в качестве клиент-серверной модели, Internet-клиента (browser based) или смешанной. На Нижневартовском месторождении, для заведения табелей находящихся у клиентов и вносящих информ
