Юность радиостанция
Юность и организации, системы, технологии, персоны:
|Скляр Геннадий 32 4
|Рейман Леонид 1049 3
|Волин Алексей 120 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Носков Константин 236 1
|Левин Леонид 130 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Махновский Кирилл 23 1
|Чистова Вера 14 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Бесчастнов Андрей 2 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Федулов Андрей 2 1
|Зорин Игорь 6 1
|Бельская Яна 9 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Путин Владимир 3171 1
|Жаров Александр 174 1
|Богатов Антон 79 1
|Соколов Александр 38 1
|Петров Сергей 60 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Груздев Сергей 46 1
|Звягинцева Анастасия 6 1
|Химич Роман 44 1
|Любимов Александр 14 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Казарцев Михаил 5 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Романченко Андрей 20 1
|Измайлов Юрий 18 1
|Ксензов Максим 14 1
|Левенчук Анатолий 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Рустелеком ТК 304 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|Microsoft Research 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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