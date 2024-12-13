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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юность радиостанция



13.12.2024 Давыдов Эдуард Маликович: генеральный директор «БСК» и «Росхим» 1
03.04.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Амурске за счет перераспределения частот 1
19.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет в курортном городе Зеленогорск 1
18.01.2024 МТС вдвое ускорила мобильный интернет на бульваре Гагарина 1
12.01.2024 МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде 1
28.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Брянске на главных новогодних площадках 1
28.11.2023 Южилин Виталий Александрович и трансформация портового бизнеса 1
16.02.2023 «Ростелеком» модернизирует освещение спортивного центра в Снежинске Челябинской области 1
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом 1
04.07.2014 Пять самых недооцененных игр седьмого поколения консолей 1
19.09.2013 В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком” 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 1
17.10.2012 Россиянам добавят 10 цифровых телеканалов 1
10.08.2009 РЖД решит судьбу е-билетов в сентябре 1
01.06.2009 РЖД запустила электронные билеты 1
03.03.2009 Авария в работе спутника привела к сбою вещания центральных телеканалов в Нижегородской области 1
23.10.2008 Телевидение объявило войну Mail.ru и «Вконтакте» 1
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио 1
21.08.2008 В Южной Осетии восстановлены все базовые станции сотовой связи 1
14.04.2008 Разборки госструктур на 17 минут лишили россиян телевидения 1
17.03.2008 Москомспорт проводит конкурс по выбору поставщиков ИТ-услуг 1
29.12.2007 На «Юность» через интернет продано 37 билетов 1
18.12.2007 В поездах РЖД стали давать MP3-плееры напрокат 1
07.12.2007 ОЖД испытает электронные билеты 1
08.11.2007 Медведев объявил революцию в телевидении 1
10.04.2007 Инвестиции РТРС в модернизацию сети в 2007 г. увеличатся на 33,3% 1
20.03.2007 Телефонным террористам грозят новые наказания 1
02.10.2006 Россвязьнадзор по итогам проверки РТРС направил материалы о нарушениях в суд 1
21.12.2005 "ВолгаТелеком" запускает цифровое телевидение в Мордовии 1
29.08.2005 Фото дня: Atari возвращается 1
29.08.2005 Фото дня: Atari возвращается 1
22.02.2005 Всероссийские каналы перевели на новый спутник 1
04.11.2003 ФГУП РТРС обнародовало грандиозные планы 1
09.07.2003 Прорыв России в сфере аутсорсинга ИТ задерживается 1
13.05.2002 В России началась опытная трансляция радиовещания в цифровом формате через спутник связи "Экспресс-6А" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Юность и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 5
Ростелеком 9701 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МегаФон 8805 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Google LLC 11775 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Canyon Technology Group 51 2
Atari 154 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12101 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Alibaba Group 422 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
PayPal 654 1
Webmoney 542 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Орбита 292 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Nintendo 755 1
Naumen - Наумен 626 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
eBay Inc 1619 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Почта России ПАО 2112 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Некстер ИК 33 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 7
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Аналоговые технологии 2769 6
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
Canyon Bomber 2 2
ЕПБ - Единый проездной билет 69 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google Android 13994 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple - App Store 2890 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
EA Dragon Age - компьютерная игра 81 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 24 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 11 1
InterSystems HealthShare 26 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Nintendo 64 22 1
Скляр Геннадий 32 4
Рейман Леонид 1049 3
Волин Алексей 120 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Смиркин Дмитрий 15 1
Носков Константин 236 1
Левин Леонид 130 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Духовницкий Олег 91 1
Чурсин Игорь 20 1
Махновский Кирилл 23 1
Чистова Вера 14 1
Прохоров Алексей 5 1
Бесчастнов Андрей 2 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Федулов Андрей 2 1
Зорин Игорь 6 1
Бельская Яна 9 1
Никифоров Николай 1136 1
Путин Владимир 3171 1
Жаров Александр 174 1
Богатов Антон 79 1
Соколов Александр 38 1
Петров Сергей 60 1
Брюквин Юрий 299 1
Осадчая Екатерина 47 1
Ларина Екатерина 11 1
Груздев Сергей 46 1
Звягинцева Анастасия 6 1
Химич Роман 44 1
Любимов Александр 14 1
Ворыхалов Антон 41 1
Казарцев Михаил 5 1
Медников Дмитрий 24 1
Романченко Андрей 20 1
Измайлов Юрий 18 1
Ксензов Максим 14 1
Левенчук Анатолий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 14
Европа 21768 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Беларусь - Белоруссия 5664 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Россия - ЮФО - Севастополь 540 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
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Индия - Bharat 5446 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
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Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 111 1
США - Флорида - Майами 190 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 415 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Радио России - радиостанция 49 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 7
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 4
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 4
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 2
Рен ТВ - телеканал 69 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Россия К - телеканал 28 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РИА Новости 917 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Deutsche Welle - Телеканал 46 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Forbes - Форбс 817 1
Российская газета 270 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Рустелеком ТК 304 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Microsoft Research 139 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
CeBIT 612 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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