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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГЛОНАСС-ТМ ГЛОНАСС Телематика



12.02.2025 Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России 1
16.08.2024 В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах 1
22.02.2024 Как государство сэкономит 100 млрд рублей на ИКТ-инфраструктуре 1
18.01.2023 Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС» 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 2
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 2
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 2
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 3
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 2
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 2
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2

Публикаций - 25, упоминаний - 33

ГЛОНАСС-ТМ и организации, системы, технологии, персоны:

РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 20
ГЛОНАСС АО 193 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 18
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 13
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 9
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 9
Ростелеком 9732 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2907 6
Ростех - РТ-Инвест 56 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 4
МегаФон 8915 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Actility 5 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Semtech 18 1
Sigfox 13 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
onsemi - ON Semiconductor 9 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Вега-Абсолют 6 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 4
Царицын капитал 23 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 2
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 20
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 85 20
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8236 15
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10155 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1315 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3761 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1486 7
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 6
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7735 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4040 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3444 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4680 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2945 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2891 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 3
DSRC - Dedicated Short Range Communications - Выделенная связь ближнего действия 12 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9793 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1569 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 473 21
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2761 17
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 288 3
Apple iPhone 6 4862 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 649 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 250 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 3 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 60 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 34 1
Google Android 14041 1
Ротенберг Игорь 37 18
Ротенберг Аркадий 52 18
Иванов Олег 142 7
Носков Константин 236 4
Шипелов Андрей 22 4
Скворцов Сергей 15 4
Замков Антон 12 4
Путин Владимир 3186 3
Акимов Максим 187 2
Колесников Андрей 86 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Старюк Павел 2 2
Смиркин Дмитрий 15 1
Соколов Алексей 134 1
Семенов Алексей 82 1
Федулов Андрей 2 1
Зорин Игорь 6 1
Симакин Денис 6 1
Шадаев Максут 1014 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Дитрих Евгений 14 1
Поскакухин Вадим 8 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Орловский Виктор 380 1
Райкевич Алексей 88 1
Борисов Юрий 117 1
Милашевский Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 7
Россия - ЮФО - Севастополь 541 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 7
Россия - СФО - Новосибирск 4318 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1388 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 3
Европа 21795 3
Земля - планета Солнечной системы 10392 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 391 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2883 2
Финляндия - Финляндская Республика 3607 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 2
Китай - Западный 13 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Россия - ПФО - Самарская область 1318 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1295 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 1
Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 939 1
Россия - СФО - Кемеровская область 904 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 815 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 571 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 587 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 330 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 816 22
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5145 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 4
ящик Пандоры 49 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1642 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 3
Энергетика - Energy - Energetically 5103 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 680 2
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4028 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 453 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 3 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 7 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2420 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 3
Ведомости 1016 2
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 40 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 2
Система распределенных ситуационных центров 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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