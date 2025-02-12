ГЛОНАСС-ТМ ГЛОНАСС Телематика
ГЛОНАСС-ТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ротенберг Игорь 37 18
|Ротенберг Аркадий 52 18
|Иванов Олег 142 7
|Носков Константин 236 4
|Шипелов Андрей 22 4
|Скворцов Сергей 15 4
|Замков Антон 12 4
|Путин Владимир 3186 3
|Акимов Максим 187 2
|Колесников Андрей 86 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Старюк Павел 2 2
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Соколов Алексей 134 1
|Семенов Алексей 82 1
|Федулов Андрей 2 1
|Зорин Игорь 6 1
|Симакин Денис 6 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Орловский Виктор 380 1
|Райкевич Алексей 88 1
|Борисов Юрий 117 1
|Милашевский Игорь 19 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1882 3
|Нецифровая экономика - telegram-канал 40 3
|Ведомости 1016 2
|Радио России - радиостанция 49 1
|Юность - радиостанция 40 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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