ящик Пандоры
ящик Пандоры и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 7
|Иванов Олег 142 3
|Ротенберг Игорь 37 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
|Акимов Максим 187 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 55 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Гвоздев Дмитрий 129 1
|Valasek Chris - Крис Валасек 9 1
|Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
|Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
|Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
|Носков Константин 236 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Востриков Юрий 70 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Марчева Ирина 4 1
|Гегамов Николай 18 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Фокин Денис 8 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Путин Владимир 3181 1
|Рейман Леонид 1050 1
|Водясов Алексей 222 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Степановна Зинаида 1 1
|Миллер Сергей 43 1
|Балагуров Андрей 8 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Лобушкин Георгий 15 1
|Балакин Михаил 3 1
|Gartner - Гартнер 3558 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Altman Vilandrie & Company 2 1
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