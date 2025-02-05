Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167833
ИКТ 13059
Организации 10242
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25045
Персоны 71510
География 2740
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

ящик Пандоры



05.02.2025 Первый UEFI-буткит под Linux насторожил исследователей 2
21.11.2024 Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые 2
12.01.2024 Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры 1
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода 2
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 2
25.01.2021 Что такое дипфейки? 2
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 2
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 2
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 2
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 2
18.06.2019 Как обезопасить интернет вещей 2
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 2
30.10.2017 Как подчинить себе искусственный интеллект 1
25.12.2015 Новая интерактивная мобильная технология SAP сделает зрителей полноправными участниками представления «Цирка дю Солей» 1
07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода 1
17.01.2014 «ВКонтакте» начала бесплатно показывать лицензионные фильмы и сериалы 1
21.09.2012 Borderlands 2 в продаже 1
06.06.2012 Borderlands 2. Скриншоты 1
07.04.2012 Borderlands 2. Скриншоты 1
09.03.2012 Предзаказ Borderlands 2 1
23.06.2011 В "Ящике Пандоры" столкнулись 4 галактики 1
06.06.2011 Во Франции запретили упоминать Facebook и Twitter на ТВ и радио 2
28.02.2011 Вышел 53-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 2
10.02.2011 Epson EH-TW3600: кинотеатральный проектор как альтернатива "плазме" 1
27.11.2009 James Cameron's Avatar: The Game в печати 1
25.11.2009 James Cameron's Avatar. Видео и скриншоты 1
17.11.2009 James Cameron's Avatar: The Game. Демоверсия 1
14.11.2009 Демоверсия Avatar в понедельник 1
13.11.2009 James Cameron's Avatar. Видео 1
07.11.2009 James Cameron's Avatar. Видео 1
29.10.2009 James Cameron's Avatar. Дневники разработчиков 1
27.10.2009 James Cameron's Avatar The Game в России 1
02.10.2009 James Cameron's Avatar. Скриншоты 1
20.09.2009 James Cameron's Avatar. Видеодневник разработчиков 1
16.12.2008 Legendary: Демоверсия 2
21.11.2008 Legendary в продаже 2
31.10.2008 Legendary: The Box. Скриншоты 2
08.10.2008 Legendary: The Box. Скриншоты 2
13.08.2008 Legendary: The Box. Скриншоты 2
11.07.2008 Legendary: The Box. Видео 2

Публикаций - 49, упоминаний - 74

ящик Пандоры и организации, системы, технологии, персоны:

8241 11
Spark Unlimited 23 11
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 10
Box inc - box.com - box.net 359 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 8
Gearbox Software 108 5
2K Games 212 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 3
ГЛОНАСС АО 189 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 3
Бука - Buka Entertaiment 482 3
Ростелеком 9718 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
X Corp - Twitter 2847 2
SAP SE 5280 2
Atari 154 2
Галактика - Корпорация 1469 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 376 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
Amazon Inc - Amazon.com 3004 1
Microsoft Corporation 24646 1
GitHub 825 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Canonical 202 1
PayPal 654 1
Ponemon Institute 85 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 79 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 1
SonicWall 50 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 324 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Airbnb 90 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Лудинг - Luding 10 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Верный - торговая сеть 291 1
Кино без границ 5 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17097 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3109 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 35 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3021 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6413 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 3
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 84 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5789 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3062 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 656 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4026 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9406 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 989 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 2
Epic Games - Unreal Engine 308 11
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 52 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 4
Linux OS 9983 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 469 3
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 11 2
Google YouTube - Видеохостинг 2754 2
Gearbox Gunpack 4 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Google Android 14025 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 23 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
Shodan.io - Поисковая система 5 1
Rakuten Viber 627 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
OFD.RU Ferma 9 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Apple iPad 3862 1
Apple - App Store 2895 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 664 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
Sony Playstation Store - PS Store 62 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 389 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
DTG Granum 2 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 127 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 7
Иванов Олег 142 3
Ротенберг Игорь 37 3
Ротенберг Аркадий 52 3
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
Акимов Максим 187 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 55 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Гвоздев Дмитрий 129 1
Valasek Chris - Крис Валасек 9 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
Носков Константин 236 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Румянцев Антон 47 1
Свиридов Владимир 28 1
Реймер Денис 54 1
Востриков Юрий 70 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Марчева Ирина 4 1
Гегамов Николай 18 1
Цветаев Сергей 1 1
Фокин Денис 8 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Путин Владимир 3181 1
Рейман Леонид 1050 1
Водясов Алексей 222 1
Щеголев Игорь 698 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Степановна Зинаида 1 1
Миллер Сергей 43 1
Балагуров Андрей 8 1
Романов Дмитрий 66 1
Кузнецов Александр 123 1
Лобушкин Георгий 15 1
Балакин Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 13
Земля - планета Солнечной системы 10386 13
США - Нью-Йорк 3099 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 5
Европа 21785 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 3
Россия - ЮФО - Севастополь 541 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 3
Россия - СФО - Новосибирск 4309 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1773 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1385 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 3
Франция - Французская Республика 7855 3
Германия - Федеративная Республика 12696 3
Израиль 2736 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 2
Иран - Исламская Республика Иран 1086 2
Америка - Американский регион 2163 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 2
Луна - спутник Земли 1476 2
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 1
Австралия - Мельбурн 111 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Индия - Bharat 5456 1
Азия - Азиатский регион 5543 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Ближний Восток 2947 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7461 1
Украина 7619 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
США - Калифорния 4631 1
Европа Западная 1482 1
Иран - Тегеран 157 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 810 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6991 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4664 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4889 2
Английский язык 6642 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3713 2
Энергетика - Energy - Energetically 5096 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5538 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4963 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2659 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 188 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 277 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2831 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1311 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
Reddit 313 1
Mashable 370 1
KrebsOnSecurity 16 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
NYT - The New York Times 1055 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ZDnet 660 1
The Register - The Register Hardware 1560 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 1
Tom’s Hardware 397 1
Gartner - Гартнер 3558 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
РАН - Российская академия наук 1877 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 12 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 1
Black Hat - Конференция 78 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
McAfee FOCUS 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2429 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
Создано именных указателей - 167833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще