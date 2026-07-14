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Steam VR Платформа цифровой дистрибуции

СОБЫТИЯ

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14.07.2026 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Технические характеристики Модель Dreame H16 Pro Steam Номинальная мощность 400 Вт Сила всасывания 30 000 Па Масса 6,8 кг Емкость аккумулятора 6х 5000 мА·ч Автономность до 72 мин Время зарядки 4 часа Объем бака для чистой/использованной воды

17.06.2026 Злоумышленники крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию с использованием сервиса Steam Workshop и приложения Wallpaper Engine для установки на рабочий стол анимированных и интерактивных обоев. Злоумышленники распространяют десятки зараженных наборов обоев с целью кражи игро
22.05.2026 Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Steam Deck OLED   Steam Deck OLED — это глубоко модернизированная версия классического «дека» от Valve. У нее новый OLED-экран диагональю 7,4 дюйма с разрешением 1280х800 точек и яркостью в 1 000 кд/м2. Дисплей

29.04.2026 «Игромир» на «Кинопоиске»: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam

йствах с YaOS и Android TV. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился раздел «Игромир», в котором пользователи могут играть в игры, купленные в Steam, и free-to-play хиты. Для этого достаточно привязать свой аккаунт Steam к «Игромиру» и подключить к ТВ геймпад. Использовать технологию на своём телевизоре можно и без привязки акк
15.12.2025 FakeSteam: мошенники атакуют российских геймеров поддельными раздачами валюты и подарков

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активизацию мошеннических атак на российских пользователей игровой платформы Steam. Через YouTube, TikTok и другие известные видеохостинги злоумышленники распространяют ссылки на фишинговые сайты, которые предлагают получить подарочные карты на сумму от $5 до $50 и бесп
21.10.2025 Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других

идее облака». По данным издания Bleeping Computer, сбой привёл к недоступности ресурсов по всем регионам, в том числе в Европе и США. Кого свалило Среди затронутых сервисов - PrimeVideo, магазин игр Steam, игры Fortnite, Clash of Clans, Clash of Royals, Palworld и Roblox, мессенджеры Snapchat и Signal, ИИ-чатбот Perplexity, дизайн-платформа Canva, видеосервис Hulu, стиминг Disney+, криптоб
03.07.2025 Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025

16.06.2025 Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса <
09.04.2025 билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона

билайн запустил акцию с кешбэком за пополнение кошелька в Steam. Оператор вернёт 5% с каждого перевода на российский аккаунт с баланса телефона. Это отличная возможность пополнить свой кошелёк на популярной платформе и обзавестись парочкой новых игр с
24.02.2025 В «Почте Mail» теперь можно оплачивать Steam и другие цифровые товары

«Почта Mail» представили функциональность оплаты цифровых товаров Steam, Battle.net и других популярных платформ. Пользователи смогут приобретать внутриигровые товары и пополнять баланс своих игровых кошельков со сниженной комиссией 5% и напрямую с карт росси
26.12.2024 Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam

С конца декабря бета-версия Плюс Гейминга стала доступна в любых браузерах на базе Chromium. Библиотека поддерживаемых игр расширилась, а на сайте Плюс Гейминга можно пополнять кошелек в Steam. Как и прежде, ключевой задачей на данном этапе остаются тестирование технологий облачного гейминга, проверка продуктовых гипотез, интереса аудитории и работа бета-версии под нагрузкой. О
22.10.2024 ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак

Хакеры стали активно использовать крупнейшую игровую онлайн-площадку Steam для организации кибератак, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Злоумышленники создают аккаунты и прячут в их описании информацию о серверах управления
27.03.2024 Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck

или между собой США и Япония. В сегменте стационарных приставок Новый свет представлен компанией Microsoft и ее Xbox, а в сфере портативных игровых станций работает компания Valve с ее очень успешным Steam Deck. Поручение Владимира Путина Япония, со своей стороны, противопоставляет США настольную приставку PlayStation, которая к моменту выхода материала доросла до пятого поколения. Мобильны
11.04.2023 В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live

На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Stor
16.08.2022 Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга

Group-IB обнаружила в июле 2022 г. более 150 мошеннических ресурсов, маскирующихся под популярную платформу дистрибуции компьютерных игр Steam. Для «угона» учетных записей геймеров злоумышленники используют недавно исследованную фишинговую технику Browser-in-the-browser, из-за чего фейки практически невозможно отличить от оригин
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркнете составляет менее $10 за подписку на месяц и $40 за бессрочную. Внут
05.02.2021 World of Tanks появится в Steam

Wargaming объявила о намерении сделать свою флагманскую игру World of Tanks доступной в Steam. Когда это произойдет, игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться бок о бок (или лицом к лицу) в PvP-боях на одних и тех же серверах. Зайти в World of Tanks

22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости

Очередная уязвимость нулевого дня Российский исследователь в сфере кибербезопасности Василий Кравец, также известный под псевдонимом xi-tauw, опубликовал подробности уязвимости в клиенте платформы Steam. Steam представляет собой интернет-сервис распространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных

14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными

Любые игры даром Эксперт по безопасности Артем Московский обнаружил в платформе Valve Steam весьма серьезную уязвимость, позволявшую потенциальным злоумышленникам красть лицензионные ключи к играм и играть в пиратские игры. Steam представляет собой интернет-сервис распрос
04.06.2018 В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео

Тривиальная эксплуатация В течение почти десяти лет — с 2008 г. — в клиентском приложении дистрибуционной платформы Steam таилась уязвимость, позволявшая запускать произвольный код на компьютере жертвы. Steam представляет собой интернет-сервис распространения компьютерных игр и программ. Его разработч
08.07.2016 В дни распродаж в Steam геймеры тратят на покупку игр через Qiwi в 2 раза больше средств

С помощью платежных сервисов Qiwi геймеры со всей России могут оплачивать игры Steam — сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ. Раз в сезон Steam проводит традиционные распродажи, точные даты которых всегда заранее держатся в тайне. Проанализи
03.12.2014 «Ростелеком» нашел разработчика для своего Steam

ачиная с момента подписания договора. Как ранее сообщал CNews, оператор пытается создать игровой магазин-витрину с элементами соцсети - аналог широко известных глобальных сервисов игровой дистрибуции Steam (принадлежащего компании Valve) или Origin (принадлежащего Electronic Arts). Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков рассказывал CNews, что оператор, создавая свою платформу, ориентиру
29.10.2014 На пользователей Steam охотится очередной троян

ь и передавать злоумышленникам нажатия клавиш на инфицированном компьютере. Предположительно, Trojan.SteamLogger.1, как и его предшественник, распространяется на специализированных форумах или в чате Steam под видом предложения о продаже или обмене игровых предметов. Вредоносная программа состоит из трех функциональных модулей: первый из них — дроппер — расшифровывает хранящиеся внутри него
13.10.2014 «Ростелеком» решил создать «убийцу» Steam

u. Изучение технического задания «Ростелекома» показывает, что оператор пытается создать игровой магазин-витрину с элементами соцсети - аналог широко известных глобальных сервисов игровой дистрибуции Steam (принадлежащего компании Valve) или Origin (принадлежащего Electronic Arts) и т.п. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков рассказал CNews, что оператор, создавая свою платформу, ориен
11.09.2014 Новый троян ворует игровые предметы в Steam

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносную программу, способную красть игровые предметы у пользователей платформы Steam. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Игровая платформа Steam, представляющая собой сервис распространения компьютерных игр, принадлежит компании Valve и позволяет пользователям

21.08.2013 Демоверсия Rayman Legends в Steam

В сервисе Steam стала доступна демоверсия игры Rayman Legends от компании Ubisoft. Релиз полной версии ожидается 29 августа.Звездная команда разработчиков представляет вашему вниманию новые приключения о
16.08.2013 War Thunder в сервисе Steam

Компания Gaijin Entertainment сообщает о выходе игры War Thunder в крупнейшем сервисе цифровой дистрибуции Steam. Выход War Thunder на Steam стал возможен благодаря поддержке игроков после успешного прохождения отбора по системе Steam Greenlight. Поддержка популярного сервиса распростр
25.07.2013 Предзаказ Splinter Cell Blacklist в Steam

В сервисе Steam открыт прием предварительных заказов на игру Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist от компании Ubisoft, в том числе и на русскую версию. Стоимость обычного издания 799 руб., а заплатив 899
04.07.2013 Final Fantasy VII в Steam

В сервисе Steam появилась игра Final Fantasy VII, считающаяся одной из лучших игр знаменитой серии. Корпорация Шинра нашла способ использовать жизненную энергию Земли и теперь контролирует весь Мир. И вс
07.06.2013 Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam

блаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге VM Depot будут размещены готовые образы системы для разворачивания Rosa в Azure «из коробки». В свою очередь, поддержка Steam даёт возможность подключения к игровому сервису и получения доступа к множеству качественных игр под Linux. В новом релизе также внесены изменения в окружение рабочего стола: улучшено сгл
10.04.2013 Jagged Alliance Online появится в Steam

В конце апреля в сервисе Steam станет доступна free-to-play стратегия Jagged Alliance Online, открытый бета-тест которой проходит в настоящее время. Jagged Alliance Online построена на тех же принципах смеси пошаговых

05.10.2012 The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в Steam

В сервисе Steam появилась РС-версия загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim от компании Bethesda Softworks. Правда есть одна неприятность: дополнение не совместимо

19.07.2012 "Divine Divinity: Рождение легенды" в Steam

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет, что в российском сегменте сервиса Steam появилась ролевая игра от Larian Studios – "Divine Divinity: Рождение легенды".Цифровая версия культовой RPG, завоевавшей признание поклонников жанра во всем мире, представлена полностью

13.07.2012 Дополнение для Hard Reset в Steam

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в российском сегменте сервиса Steam появилось бесплатное дополнение для футуристического шутера Hard Reset от независимой студии Flying Wild Hog.Дополнение "Hard Reset: Отшельник" увеличивает игру на 5 эпизодов ("VIII – Кру
13.06.2012 Демоверсия Spec Ops: The Line уже в Steam

В сервисе Steam доступна для скачивания демоверсия шутера Spec Ops: The Line от компании от YAGER и 2K Games. Загрузить демоверсию, содержащую два первых уровния из полной игры, можно на соответствующей

19.04.2012 Демоверсия Sniper Elite V2 в Steam

Компания Rebellion Developments выпустила демоверсию шутера Sniper Elite V2. Скачать демоверсию можно на соответствующей странице в Steam. Полная версия игры выйдет 4 мая. Русскую версию выпустит компания "Бука".Вторая Мировая. Место действия – Германия. Крадясь по разрушенным крышам осаждённого Берлина, уворачиваясь от вра
24.10.2011 К «Яндекс.Деньгам» подключился сервис цифровой дистрибуции Steam

Компания «Яндекс» сегодня, 24 октября, объявила о том, что к ее платежной системе «Яндекс.Деньги» подключился популярный сервис цифровой дистрибуции Steam. Steam разрешает оплачивать «Яндекс.Деньгами» игры самых разных жанров, среди них такие хиты, как A Game of Throne, Call of Duty: Modern Warfare, Warhammer 40,000: Space Marine, Co
23.08.2011 Демоверсия WH 40K: Space Marine в Steam

В сервисе Steam появилась демоверсия игры экшена Warhammer 40000: Space Marine от компании THQ. Релиз полной версии игры запланирован на 6 сентября. Русскую версию выпустит компания "Акелла". Для получен
19.06.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Активация в Steam

Компания «1С-СофтКлаб» сообщает, что с 17 июня российскую версию ролевого проекта «Ведьмак 2. Убийцы королей» можно связать со своим аккаунтом в сервисе цифровой дистрибуции Steam.Чтобы добавить игру в свою библиотеку, достаточно ввести в клиенте Steam регистрационный ключ, напечатанный под диском. Для этого нужно зайти в меню «Игра» и выбрать пункт «Активир
07.06.2011 Демоверсия Dungeon Siege 3 уже в Steam

В сервисе Steam стала доступна РС-демоверсия игры Dungeon Siege 3. Загрузить демо можно на официальной Steam-странице игры. Напомним, что релиз полной версии состоится 17 июня. В России Dungeon Si

Публикаций - 474, упоминаний - 493

Steam VR и организации, системы, технологии, персоны:

Valve Software 254 94
Microsoft Corporation 25775 72
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 37
Nintendo 823 36
Nvidia Corp 4002 32
Sony 6739 30
Google LLC 12688 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 21
Apple Inc 13154 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Roblox Corporation 96 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
EA - Electronic Arts 1317 19
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
Telegram Group 2940 17
9594 16
Бука - Buka Entertaiment 493 14
X Corp - Twitter 2938 14
Yandex - Яндекс 9216 14
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 13
Новый диск 963 13
2K Games 215 13
Ростелеком 10948 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Intel Corporation 12811 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
Epic Games 172 12
Fortnite 95 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Square Enix 215 10
Samsung Electronics 11064 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
LG Electronics 3735 9
Proton Technologies AG 54 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 8
THQ 299 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
NanduQ - Qiwi 1013 6
Visa International 1993 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Block - Square 203 5
Miele - Миле 139 4
eBay Inc 1640 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
Kärcher - Karcher - Керхер 74 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Верный - торговая сеть 326 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Hansa - Ханса 114 2
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 2
Chess.com 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Связной ГК 1401 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Районные суды РФ 196 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 236
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 51
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 45
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 31
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 28
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