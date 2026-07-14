Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром Технические характеристики Модель Dreame H16 Pro Steam Номинальная мощность 400 Вт Сила всасывания 30 000 Па Масса 6,8 кг Емкость аккумулятора 6х 5000 мА·ч Автономность до 72 мин Время зарядки 4 часа Объем бака для чистой/использованной воды

Злоумышленники крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию с использованием сервиса Steam Workshop и приложения Wallpaper Engine для установки на рабочий стол анимированных и интерактивных обоев. Злоумышленники распространяют десятки зараженных наборов обоев с целью кражи игро

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM Steam Deck OLED Steam Deck OLED — это глубоко модернизированная версия классического «дека» от Valve. У нее новый OLED-экран диагональю 7,4 дюйма с разрешением 1280х800 точек и яркостью в 1 000 кд/м2. Дисплей

«Игромир» на «Кинопоиске»: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam йствах с YaOS и Android TV. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился раздел «Игромир», в котором пользователи могут играть в игры, купленные в Steam, и free-to-play хиты. Для этого достаточно привязать свой аккаунт Steam к «Игромиру» и подключить к ТВ геймпад. Использовать технологию на своём телевизоре можно и без привязки акк

FakeSteam: мошенники атакуют российских геймеров поддельными раздачами валюты и подарков Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активизацию мошеннических атак на российских пользователей игровой платформы Steam. Через YouTube, TikTok и другие известные видеохостинги злоумышленники распространяют ссылки на фишинговые сайты, которые предлагают получить подарочные карты на сумму от $5 до $50 и бесп

Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других идее облака». По данным издания Bleeping Computer, сбой привёл к недоступности ресурсов по всем регионам, в том числе в Европе и США. Кого свалило Среди затронутых сервисов - PrimeVideo, магазин игр Steam, игры Fortnite, Clash of Clans, Clash of Royals, Palworld и Roblox, мессенджеры Snapchat и Signal, ИИ-чатбот Perplexity, дизайн-платформа Canva, видеосервис Hulu, стиминг Disney+, криптоб

Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса <

билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона билайн запустил акцию с кешбэком за пополнение кошелька в Steam. Оператор вернёт 5% с каждого перевода на российский аккаунт с баланса телефона. Это отличная возможность пополнить свой кошелёк на популярной платформе и обзавестись парочкой новых игр с

В «Почте Mail» теперь можно оплачивать Steam и другие цифровые товары «Почта Mail» представили функциональность оплаты цифровых товаров Steam, Battle.net и других популярных платформ. Пользователи смогут приобретать внутриигровые товары и пополнять баланс своих игровых кошельков со сниженной комиссией 5% и напрямую с карт росси

Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam С конца декабря бета-версия Плюс Гейминга стала доступна в любых браузерах на базе Chromium. Библиотека поддерживаемых игр расширилась, а на сайте Плюс Гейминга можно пополнять кошелек в Steam. Как и прежде, ключевой задачей на данном этапе остаются тестирование технологий облачного гейминга, проверка продуктовых гипотез, интереса аудитории и работа бета-версии под нагрузкой. О

ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак Хакеры стали активно использовать крупнейшую игровую онлайн-площадку Steam для организации кибератак, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Злоумышленники создают аккаунты и прячут в их описании информацию о серверах управления

Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck или между собой США и Япония. В сегменте стационарных приставок Новый свет представлен компанией Microsoft и ее Xbox, а в сфере портативных игровых станций работает компания Valve с ее очень успешным Steam Deck. Поручение Владимира Путина Япония, со своей стороны, противопоставляет США настольную приставку PlayStation, которая к моменту выхода материала доросла до пятого поколения. Мобильны

В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Stor

Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга Group-IB обнаружила в июле 2022 г. более 150 мошеннических ресурсов, маскирующихся под популярную платформу дистрибуции компьютерных игр Steam. Для «угона» учетных записей геймеров злоумышленники используют недавно исследованную фишинговую технику Browser-in-the-browser, из-за чего фейки практически невозможно отличить от оригин

«Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркнете составляет менее $10 за подписку на месяц и $40 за бессрочную. Внут

World of Tanks появится в Steam Wargaming объявила о намерении сделать свою флагманскую игру World of Tanks доступной в Steam. Когда это произойдет, игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться бок о бок (или лицом к лицу) в PvP-боях на одних и тех же серверах. Зайти в World of Tanks

Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости Очередная уязвимость нулевого дня Российский исследователь в сфере кибербезопасности Василий Кравец, также известный под псевдонимом xi-tauw, опубликовал подробности уязвимости в клиенте платформы Steam. Steam представляет собой интернет-сервис распространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных

Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными Любые игры даром Эксперт по безопасности Артем Московский обнаружил в платформе Valve Steam весьма серьезную уязвимость, позволявшую потенциальным злоумышленникам красть лицензионные ключи к играм и играть в пиратские игры. Steam представляет собой интернет-сервис распрос

В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео Тривиальная эксплуатация В течение почти десяти лет — с 2008 г. — в клиентском приложении дистрибуционной платформы Steam таилась уязвимость, позволявшая запускать произвольный код на компьютере жертвы. Steam представляет собой интернет-сервис распространения компьютерных игр и программ. Его разработч

В дни распродаж в Steam геймеры тратят на покупку игр через Qiwi в 2 раза больше средств С помощью платежных сервисов Qiwi геймеры со всей России могут оплачивать игры Steam — сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ. Раз в сезон Steam проводит традиционные распродажи, точные даты которых всегда заранее держатся в тайне. Проанализи

«Ростелеком» нашел разработчика для своего Steam ачиная с момента подписания договора. Как ранее сообщал CNews, оператор пытается создать игровой магазин-витрину с элементами соцсети - аналог широко известных глобальных сервисов игровой дистрибуции Steam (принадлежащего компании Valve) или Origin (принадлежащего Electronic Arts). Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков рассказывал CNews, что оператор, создавая свою платформу, ориентиру

На пользователей Steam охотится очередной троян ь и передавать злоумышленникам нажатия клавиш на инфицированном компьютере. Предположительно, Trojan.SteamLogger.1, как и его предшественник, распространяется на специализированных форумах или в чате Steam под видом предложения о продаже или обмене игровых предметов. Вредоносная программа состоит из трех функциональных модулей: первый из них — дроппер — расшифровывает хранящиеся внутри него

«Ростелеком» решил создать «убийцу» Steam u. Изучение технического задания «Ростелекома» показывает, что оператор пытается создать игровой магазин-витрину с элементами соцсети - аналог широко известных глобальных сервисов игровой дистрибуции Steam (принадлежащего компании Valve) или Origin (принадлежащего Electronic Arts) и т.п. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков рассказал CNews, что оператор, создавая свою платформу, ориен

Новый троян ворует игровые предметы в Steam Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносную программу, способную красть игровые предметы у пользователей платформы Steam. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Игровая платформа Steam, представляющая собой сервис распространения компьютерных игр, принадлежит компании Valve и позволяет пользователям

Демоверсия Rayman Legends в Steam В сервисе Steam стала доступна демоверсия игры Rayman Legends от компании Ubisoft. Релиз полной версии ожидается 29 августа.Звездная команда разработчиков представляет вашему вниманию новые приключения о

War Thunder в сервисе Steam Компания Gaijin Entertainment сообщает о выходе игры War Thunder в крупнейшем сервисе цифровой дистрибуции Steam. Выход War Thunder на Steam стал возможен благодаря поддержке игроков после успешного прохождения отбора по системе Steam Greenlight. Поддержка популярного сервиса распростр

Предзаказ Splinter Cell Blacklist в Steam В сервисе Steam открыт прием предварительных заказов на игру Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist от компании Ubisoft, в том числе и на русскую версию. Стоимость обычного издания 799 руб., а заплатив 899

Final Fantasy VII в Steam В сервисе Steam появилась игра Final Fantasy VII, считающаяся одной из лучших игр знаменитой серии. Корпорация Шинра нашла способ использовать жизненную энергию Земли и теперь контролирует весь Мир. И вс

Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam блаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге VM Depot будут размещены готовые образы системы для разворачивания Rosa в Azure «из коробки». В свою очередь, поддержка Steam даёт возможность подключения к игровому сервису и получения доступа к множеству качественных игр под Linux. В новом релизе также внесены изменения в окружение рабочего стола: улучшено сгл

Jagged Alliance Online появится в Steam В конце апреля в сервисе Steam станет доступна free-to-play стратегия Jagged Alliance Online, открытый бета-тест которой проходит в настоящее время. Jagged Alliance Online построена на тех же принципах смеси пошаговых

The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в Steam В сервисе Steam появилась РС-версия загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim от компании Bethesda Softworks. Правда есть одна неприятность: дополнение не совместимо

"Divine Divinity: Рождение легенды" в Steam Компания "1С-СофтКлаб" объявляет, что в российском сегменте сервиса Steam появилась ролевая игра от Larian Studios – "Divine Divinity: Рождение легенды".Цифровая версия культовой RPG, завоевавшей признание поклонников жанра во всем мире, представлена полностью

Дополнение для Hard Reset в Steam Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в российском сегменте сервиса Steam появилось бесплатное дополнение для футуристического шутера Hard Reset от независимой студии Flying Wild Hog.Дополнение "Hard Reset: Отшельник" увеличивает игру на 5 эпизодов ("VIII – Кру

Демоверсия Spec Ops: The Line уже в Steam В сервисе Steam доступна для скачивания демоверсия шутера Spec Ops: The Line от компании от YAGER и 2K Games. Загрузить демоверсию, содержащую два первых уровния из полной игры, можно на соответствующей

Демоверсия Sniper Elite V2 в Steam Компания Rebellion Developments выпустила демоверсию шутера Sniper Elite V2. Скачать демоверсию можно на соответствующей странице в Steam. Полная версия игры выйдет 4 мая. Русскую версию выпустит компания "Бука".Вторая Мировая. Место действия – Германия. Крадясь по разрушенным крышам осаждённого Берлина, уворачиваясь от вра

К «Яндекс.Деньгам» подключился сервис цифровой дистрибуции Steam Компания «Яндекс» сегодня, 24 октября, объявила о том, что к ее платежной системе «Яндекс.Деньги» подключился популярный сервис цифровой дистрибуции Steam. Steam разрешает оплачивать «Яндекс.Деньгами» игры самых разных жанров, среди них такие хиты, как A Game of Throne, Call of Duty: Modern Warfare, Warhammer 40,000: Space Marine, Co

Демоверсия WH 40K: Space Marine в Steam В сервисе Steam появилась демоверсия игры экшена Warhammer 40000: Space Marine от компании THQ. Релиз полной версии игры запланирован на 6 сентября. Русскую версию выпустит компания "Акелла". Для получен

"Ведьмак 2. Убийцы королей". Активация в Steam Компания «1С-СофтКлаб» сообщает, что с 17 июня российскую версию ролевого проекта «Ведьмак 2. Убийцы королей» можно связать со своим аккаунтом в сервисе цифровой дистрибуции Steam.Чтобы добавить игру в свою библиотеку, достаточно ввести в клиенте Steam регистрационный ключ, напечатанный под диском. Для этого нужно зайти в меню «Игра» и выбрать пункт «Активир