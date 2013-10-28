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Golden Joystick Awards Золотой джойстик
СОБЫТИЯ
|28.10.2013
|"Золотой джойстик" вручили в 31-й раз 1
|24.12.2012
|Wargaming в 2012: успех длиною в год 1
|01.12.2005
|Оглашен ТОП 10 самых жестоких игр 1
|07.11.2005
|GTA: San Andreas: лучшая игра 2004 года 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Golden Joystick Awards и организации, системы, технологии, персоны:
|Oculus VR 117 1
|Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
|Sony - Sony Group Corporation 6766 1
|Wargaming 162 1
|Nintendo 830 1
|Кислый Виктор 18 1
|Яранцев Андрей 3 1
|Вацовский Михаил 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.