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Golden Joystick Awards Золотой джойстик

СОБЫТИЯ


28.10.2013 "Золотой джойстик" вручили в 31-й раз 1
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год 1
01.12.2005 Оглашен ТОП 10 самых жестоких игр 1
07.11.2005 GTA: San Andreas: лучшая игра 2004 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Golden Joystick Awards и организации, системы, технологии, персоны:

Oculus VR 117 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Sony - Sony Group Corporation 6766 1
Wargaming 162 1
Nintendo 830 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1944 1
Joystick - Джойстик 1154 1
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GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 393 3
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 163 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 200 2
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 1
Wargaming - World of Warplanes 38 1
The Last of Us - компьютерная игра 31 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 487 1
God of War - компьютерная игра 51 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 61 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 1
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Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 157 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 130 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1954 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
Южная Корея - Республика 7143 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 1
Сингапур - Республика 1976 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3684 1
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 644 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5909 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1926 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 63 1
ИгроМир 125 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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