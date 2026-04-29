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ОПК Танк Танковые войска бронированная боевая машина 10 сентября в России отмечается День Танкиста

ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста

 

Пётр Шухмин "Танкисты" (1930) Пётр Шухмин "Танкисты" (1930)
Екатерина Зернова. Колхозники приветствуют танкистов, 1937 Екатерина Зернова. Колхозники приветствуют танкистов, 1937
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СОБЫТИЯ


29.04.2026 Ко Дню Победы: Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro, оснащенный фрагментом поверженного танка «Тигр»

Центральным элементом дизайна стала красная звезда из ювелирной эмали, дополненная декоративными акцентами в цветах Георгиевской ленты. Особую ценность модели придает исторический артефакт: фрагмент танка «Тигр 1», подбитого в Европе в последние месяцы войны. Данный образец был куплен в зарубежном магазине военных реликвий. Фрагмент поверженного вражеского танка в этом коллекционном
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации

ров, а также совместному частию «Ростелекома» и «Лесты» в выставках и других тематических мероприятиях. Компании также планируют совместные PR-активности для продвижения игр студии, в том числе «Мира танков», и игровой платформы «Ростелекома». Как «Леста» входила и выходила из Wargaming Исторически «Леста» была петербургской игровой студией. В 2011 г. она вошла в состав Wargaming – кипрской
04.07.2025 На американские танки Abrams будут наваривать «мангалы» по российскому образцу для защиты от БПЛА

Армии США собрались «замангалить» Abrams от БПЛА по российскому образцу M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 г. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а так
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы

От видеоигр к экстремизму Активы компании «Леста Игры», разработчика игры «Мир Танков», по решению Таганского районного полностью национализированы. Ее деятельность в стране запрещена. Ранее соответствующий иск против компании подала российская Генпрокуратура. «Иск Генера
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы

Причина претензий к издателю «Мир Танков» Генеральная прокуратура обратилась с иском в Таганский районным суд Москвы с требованием запретить деятельность объединения, состоящего из владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажае
25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков»

Арест счетов создателей «Мир танков» Таганский районный суд наложил арест на счет разработчика многопользовательских игр «Лестра Игра». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных при
14.09.2017 World of tanks вышли в дополненную реальность

Виртуальный музейный танк Хорошо известный российским геймерам проект World of tanks («Мир танков») реализовал себ
16.06.2017 «Росэлектроника» оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиальн
15.06.2016 Германия представила новую высокоэффективную танковую 130-мм пушку

который разрабатывается в настоящее время совместно специалистами из Франции и Германии для замены танков Leopard 2 и Leclerc. Также новое орудие можно будет использовать для модернизации совр
16.10.2014 Четыре танка и танкист

of Tanks, в Battleline: Steel Warfare игрок управляет не одной боевой машиной, а отрядом из четырёх танков. Группы из таких тактических отрядов ведут позиционные бои на линии фронта, захватываю
14.01.2013 Quick Kill отправит гранатометы на свалку

ты и противотанковые ракеты были надежным средством поражения любой бронетехники вплоть до основных танков. При этом в городе, в условиях партизанской войны, у танкистов практически не было шан
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год

ворит Андрей Яранцев, директор по оперированию проектов компании Wargaming. — Победоносное шествие „Танков“ по всему миру демонстрирует огромный потенциал и возможности Wargaming в обеспечении

21.11.2012 Американская БМП будет почти в 2 раза тяжелее танка

убликован вес будущей замены устаревшей боевой машине Bradley. Замена будет в 1,3 раза тяжелее, чем танк M1A1 Abrams, и в 1,8 раза тяжелее российского танка Т-90. Новая американская боевая маши
03.02.2012 ИК-камуфляж превращает автомобиль в танк. ВИДЕО

овка способна обмануть противника, превратив в инфракрасном диапазоне, например, бронетранспортер в танк или грузовик. На новом видео можно видеть, как автомобиль Land Rover, оснащенный активны
17.05.2011 Инфракрасная маскировка превращает танк в мирный трактор

темы – возможности изменения проецируемой сигнатуры для дезинформации противника. В случае успешной реализации этой функции, Black Fox сможет "превратить" пусковую установку ПВО в обычный грузовик, а танк - в безобидный автомобиль. Это коренным образом изменит выбор приоритета целей противником и спасет ценную военную технику от уничтожения. Кроме того, активные экраны новой маскировочной с
01.02.2011 Случайные кадры: заснят прототип нового танка США?

бы малоинтересным роликом о проезжающих мимо оператора поездах, если бы в кадр не попал загадочный танк, возможно, прототип нового основного боевого танка армии США. Видео, снятое где-то в Ога
23.12.2010 "Мир танков" в продаже

новая игра "Мир танков".Армейская поговорка гласит, что лучшего противотанкового оружия, чем другой танк, в мире не найти. И каждый раз, когда эти машины уничтожения встречаются на поле боя, на
04.08.2010 Новый легкий танк: 53 тонны стали и гибридный двигатель

Компания BAE Systems в сотрудничестве с компанией Northrop Grumman разработала новую наземную боевую машину весом 53 тонны. Особенностями являются возможность использования модульной навесной брони, которая увеличивает вес машины до 75 тонн, активной защиты от ракет и гранатометов, сист
29.03.2010 ВДВ возобновили отработку десантирования внутри боевых машин

летнего перерыва Воздушно-десантные войска отработали вопросы десантирования личного состава внутри боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории Воздушно-десантных войск
07.06.2008 General Dynamics получила заказ на ремонт 129 танков Abrams

Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона стоимостью $19,8 млн., предусматривающий приобретение необходимых материалов для ремонта и восстановления 129 танков M1A2 Abrams SEP V2 (Systems Enhancement Package Version Two). Работы будут осуществляться на предприятиях компании в гг. Скрэнтон (штат Пенсильвания) и Талахасси (штат Флорида).
15.02.2008 Эстонский интернет-магазин продал советский танк

Выставленный на продажу в эстонском интернет-магазине okidoki.ee российский танк Т-55 производства 1970 г. по цене 70 тыс. евро или 1,1 млн. крон, был продан всего за несколько дней. Военная машина находилась в Риге и зарегистрирована трактором, сообщает DELFI. Говорящ
20.11.2007 Советский танк перестал защищать Австрию

Вооруженные силы федеральной земли Верхняя Австрия сняли с вооружения последний танк Т-34. Советский танк, который помог Австрии обрести свободу в 1945, вплоть до 200
09.11.2007 "Черный рыцарь": танк-робот

дним военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Мощность двигательной установки танка – 300 л.с. Танк может управляться либо с мобильного пульта управления, либо из специализированной БМП Br
04.10.2007 Автоспорт станет технологической базой перспективных британских танков

ужба компании. Министерство обороны Великобритании уже идентифицировало индустрию автогонок как потенциальный источник новых технологий для бронетанковых частей Ее Величества. В частности, британских танкистов интересуют технологии заправки автотранспорта в условиях песчаных бурь, разработанные для ралли "Париж-Дакар"
28.04.2007 Терроризм подавят тяжелыми танками

в кабине экипажа. По ряду параметров германский Леопард 2А6 превосходит даже американский аналог – танк Абрамс М1А2, так что ударная мощь канадского контингента в Афганистане будет серьезно ук
13.04.2007 Танк побеждает в схватке с ракетой

ия представляет собой сильный демаскирующий признак, позволяющий противнику обнаруживать излучающий танк на большой дальности и в последующем поражать его с помощью управляемых снарядов (с само
22.03.2007 Dell привез в Россию "ноутбук-танк"

вое устройство вендора в этом сегменте. Модель предназначена для работы в экстремальных условиях, не боится влаги, вибраций, защищена от падений и соответствует военным стандартам прочности. "Ноутбук-танк" - именно так окрестили новинку в Dell. Как рассказала журналистам Доминика Грегор, менеджер по маркетингу ноутбуков и мобильных решений Dell в регионе EM-EMEA, Latitude ATG D620 построен

05.03.2007 Южная Корея вырывается в лидеры танкостроения

(eXperimental K2) Black Panther («Черная Пантера») является стоящий на вооружении армии Южной Кореи танк К1. С началом серийного производства индекс танка сменится на K2, представляет собой про
04.12.2006 Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты

Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr
04.12.2006 Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты

Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr
23.03.2004 ИТ-система объединит танкистов в бою

или отдельных его участков; возможность организации цифрового обмена видео данными между экипажами танков и (или) командным составом; обмен оперативными данными со стационарными радиолокационн
09.10.2003 США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка

а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр
09.10.2003 США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка

а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр
23.02.2000 Новые боевые машины армии США будут оснащены сетевым оборудованием

Армия США планирует создание новых легких боевых машин со встроенным в них оборудованием для подключения к беспроводной сети. Выступая


Публикаций - 531, упоминаний - 648

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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 24
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 23
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 22
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 21
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 15
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 47
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 35
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 19
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 16
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 16
Google Android 15243 14
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 14
Microsoft Windows 16882 12
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 11
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 37 11
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 10
Apple iOS 8583 9
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 9
Microsoft Xbox Live 309 9
Wargaming - World of Warplanes 38 9
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 9
Tencent - Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 8
1С-СофтКлаб - Диверсанты: Вьетнам 9 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Linux OS 11533 7
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 7
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 7
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 7
Apple macOS 2419 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Microsoft DirectX 723 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 69 6
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 6
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 6
Lockheed Martin - CKEM - Compact Kinetic Energy Missile - управляемая противотанковая кинетическая ракета 5 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Nvidia GeForce GTX 525 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Apple - App Store 3109 5
Acer Predator 224 5
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 5
Путин Владимир 3454 7
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 6
Кислый Виктор 17 5
Hardy Simon - Харди Саймон 4 4
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 4
Арлазаров Владимир 290 4
Рогозин Дмитрий 104 4
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 4
Каммерер Максим 9 4
Стругацкие (братья) 37 4
Северский Александр 3 3
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 3
Tishler Asher - Тишлер Ашер 3 3
Хатажаев Малик 3 3
Хантажаев Малик 3 3
Тулаганов Руслан 21 3
Наумов Максим 100 3
Зеленский Владимир 32 3
Рахманов Максим 47 3
Яранцев Андрей 3 3
Воскресенский Дмитрий 4 3
Арциховский Валерий 5 3
Клалкина Елена 2 2
Садовин Владимир 9 2
Бельтюков Владимир 3 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 2
Ozguner Umit - Озгунер Умит 2 2
Касперская Наталья 319 2
Ускова Ольга 174 2
Иванов Сергей 405 2
Кузнецов Александр 162 2
Сердюков Анатолий 84 2
Филатов Алексей 12 2
Самошкина Диана 33 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Попов Павел 24 2
Якубсон Илья 6 2
Олехнович Алексей 2 2
Кривошеев Сергей 6 2
Бутман Евгений 29 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 163
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Земля - планета Солнечной системы 10865 64
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 39
Европа 24963 36
Ирак - Республика 709 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 35
Франция - Французская Республика 8177 33
Япония 13807 29
Украина 7928 28
Израиль 2856 26
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 24
Беларусь - Белоруссия 6289 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 18
Индия - Bharat 5869 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Южная Корея - Республика 7051 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
США - Флорида 786 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Польша - Республика 2030 9
Канада 5081 9
Ближний Восток 3154 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Малайзия 922 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 9
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 9
Казахстан - Республика 6047 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Испания - Королевство 3839 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 258
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 124
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 70
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 58
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 46
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 24
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 23
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 18
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 16
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 16
Физика - Physics - область естествознания 2940 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 12
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
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Английский язык 7030 10
Ирак - Война в Персидском заливе 224 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 10
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
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