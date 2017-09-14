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ОПК Танк Танковые войска бронированная боевая машина 10 сентября в России отмечается День Танкиста

ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста

 

Екатерина Зернова. Колхозники приветствуют танкистов, 1937 Екатерина Зернова. Колхозники приветствуют танкистов, 1937


14.09.2017 World of tanks вышли в дополненную реальность

Виртуальный музейный танк Хорошо известный российским геймерам проект World of tanks («Мир танков») реализовал себ
16.06.2017 «Росэлектроника» оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиальн
15.06.2016 Германия представила новую высокоэффективную танковую 130-мм пушку

который разрабатывается в настоящее время совместно специалистами из Франции и Германии для замены танков Leopard 2 и Leclerc. Также новое орудие можно будет использовать для модернизации совр
16.10.2014 Четыре танка и танкист

довала себя как потенциальных хит в Южной Корее под именем Blitz 2: Battle Line. В отличие от World of Tanks, в Battleline: Steel Warfare игрок управляет не одной боевой машиной, а отрядом из четырёх танков. Группы из таких тактических отрядов ведут позиционные бои на линии фронта, захватывают участки местности и получают весомые бонусы от своей территориальной экспансии.
21.11.2012 Американская БМП будет почти в 2 раза тяжелее танка

убликован вес будущей замены устаревшей боевой машине Bradley. Замена будет в 1,3 раза тяжелее, чем танк M1A1 Abrams, и в 1,8 раза тяжелее российского танка Т-90. Новая американская боевая маши
03.02.2012 ИК-камуфляж превращает автомобиль в танк. ВИДЕО

овка способна обмануть противника, превратив в инфракрасном диапазоне, например, бронетранспортер в танк или грузовик. На новом видео можно видеть, как автомобиль Land Rover, оснащенный активны
17.05.2011 Инфракрасная маскировка превращает танк в мирный трактор

темы – возможности изменения проецируемой сигнатуры для дезинформации противника. В случае успешной реализации этой функции, Black Fox сможет "превратить" пусковую установку ПВО в обычный грузовик, а танк - в безобидный автомобиль. Это коренным образом изменит выбор приоритета целей противником и спасет ценную военную технику от уничтожения. Кроме того, активные экраны новой маскировочной с
01.02.2011 Случайные кадры: заснят прототип нового танка США?

бы малоинтересным роликом о проезжающих мимо оператора поездах, если бы в кадр не попал загадочный танк, возможно, прототип нового основного боевого танка армии США. Видео, снятое где-то в Ога
23.12.2010 "Мир танков" в продаже

новая игра "Мир танков".Армейская поговорка гласит, что лучшего противотанкового оружия, чем другой танк, в мире не найти. И каждый раз, когда эти машины уничтожения встречаются на поле боя, на
04.08.2010 Новый легкий танк: 53 тонны стали и гибридный двигатель

Компания BAE Systems в сотрудничестве с компанией Northrop Grumman разработала новую наземную боевую машину весом 53 тонны. Особенностями являются возможность использования модульной навесной брони, которая увеличивает вес машины до 75 тонн, активной защиты от ракет и гранатометов, сист
29.03.2010 ВДВ возобновили отработку десантирования внутри боевых машин

летнего перерыва Воздушно-десантные войска отработали вопросы десантирования личного состава внутри боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории Воздушно-десантных войск
07.06.2008 General Dynamics получила заказ на ремонт 129 танков Abrams

Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона стоимостью $19,8 млн., предусматривающий приобретение необходимых материалов для ремонта и восстановления 129 танков M1A2 Abrams SEP V2 (Systems Enhancement Package Version Two). Работы будут осуществляться на предприятиях компании в гг. Скрэнтон (штат Пенсильвания) и Талахасси (штат Флорида).
15.02.2008 Эстонский интернет-магазин продал советский танк

Выставленный на продажу в эстонском интернет-магазине okidoki.ee российский танк Т-55 производства 1970 г. по цене 70 тыс. евро или 1,1 млн. крон, был продан всего за несколько дней. Военная машина находилась в Риге и зарегистрирована трактором, сообщает DELFI. Говорящ
20.11.2007 Советский танк перестал защищать Австрию

Вооруженные силы федеральной земли Верхняя Австрия сняли с вооружения последний танк Т-34. Советский танк, который помог Австрии обрести свободу в 1945, вплоть до 200
09.11.2007 "Черный рыцарь": танк-робот

дним военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Мощность двигательной установки танка – 300 л.с. Танк может управляться либо с мобильного пульта управления, либо из специализированной БМП Br
28.04.2007 Терроризм подавят тяжелыми танками

в кабине экипажа. По ряду параметров германский Леопард 2А6 превосходит даже американский аналог – танк Абрамс М1А2, так что ударная мощь канадского контингента в Афганистане будет серьезно ук
13.04.2007 Танк побеждает в схватке с ракетой

ия представляет собой сильный демаскирующий признак, позволяющий противнику обнаруживать излучающий танк на большой дальности и в последующем поражать его с помощью управляемых снарядов (с само
22.03.2007 Dell привез в Россию "ноутбук-танк"

вое устройство вендора в этом сегменте. Модель предназначена для работы в экстремальных условиях, не боится влаги, вибраций, защищена от падений и соответствует военным стандартам прочности. "Ноутбук-танк" - именно так окрестили новинку в Dell. Как рассказала журналистам Доминика Грегор, менеджер по маркетингу ноутбуков и мобильных решений Dell в регионе EM-EMEA, Latitude ATG D620 построен

05.03.2007 Южная Корея вырывается в лидеры танкостроения

(eXperimental K2) Black Panther («Черная Пантера») является стоящий на вооружении армии Южной Кореи танк К1. С началом серийного производства индекс танка сменится на K2, представляет собой про
04.12.2006 Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты

Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr
04.12.2006 Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты

Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr
23.03.2004 ИТ-система объединит танкистов в бою

или отдельных его участков; возможность организации цифрового обмена видео данными между экипажами танков и (или) командным составом; обмен оперативными данными со стационарными радиолокационн
09.10.2003 США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка

а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр
09.10.2003 США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка

а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр
23.02.2000 Новые боевые машины армии США будут оснащены сетевым оборудованием

Армия США планирует создание новых легких боевых машин со встроенным в них оборудованием для подключения к беспроводной сети. Выступая


Публикаций - 491, упоминаний - 583

ОПК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Wargaming 150 34
Новый диск 954 23
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 21
Акелла 847 18
7448 17
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10530 11
Microsoft Corporation 23921 11
EA - Electronic Arts 1282 10
BAE Systems 170 8
Nvidia Corp 3276 8
Thales Group 119 7
Capcom 281 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2981 7
Intel Corporation 11817 7
Valve Software 195 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10317 7
Google LLC 11281 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 218 6
Gaijin Entertainment 83 6
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7518 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 694 6
Yandex - Яндекс 6256 5
Цифра ГК 2233 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 299 5
Apple Inc 11524 5
Lenovo Group 2222 4
Microsoft - Activision Blizzard 475 4
Bohemia Interactive 89 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 352 4
Samsung Electronics 9893 4
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6539 4
EA DICE 160 4
AMD - Advanced Micro Devices 3963 3
Комдив 25 3
Oracle Corporation 6446 3
РТИ Микрон - Micron 1319 3
Dell EMC 4959 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 20
Lockheed Martin 751 18
Boeing 991 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 12
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 8
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 6
IAI - Israel Aerospace Industries 44 5
Northrop Grumman 201 5
Лента - Сеть розничной торговли 1843 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 309 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 4
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 4
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 4
Россети Ленэнерго 1889 4
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 50 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 970 4
Rheinmetall AG 7 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 208 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 397 3
ЦИАН - CIAN 117 3
Askona Life Group - Аскона 94 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
Почта Банк 400 3
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 745 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Совкомбанк ПАО 223 3
АльфаСтрахование СГ 286 3
General Dynamics 55 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 59 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 28 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 59 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4735 3
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 25 3
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 14 3
Hyundai Motor Company 349 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 60
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2823 46
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 868 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4965 18
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Президент Российской Федерации 3954 13
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 11
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Microsoft Windows 14832 11
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 125 9
Apple iOS 7205 8
Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 8
Microsoft Xbox Live 305 8
Wargaming World of Warplanes 37 8
Powercom Raptor - Серия ИБП 65 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6793 7
Microsoft Windows 2000 9406 7
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 7
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 68 6
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 6
Wargaming World of Tanks Blitz 14 6
Linux OS 8836 6
Microsoft DirectX 700 6
Lockheed Martin - CKEM - Compact Kinetic Energy Missile - управляемая противотанковая кинетическая ракета 5 5
Apple - App Store 2727 5
EA Battlefield - Компьютерная игра 288 5
Intel x86 - архитектура процессора 1708 5
Acer Predator 188 5
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 20 5
Apple macOS 1845 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 5
Nvidia GeForce GTX 514 5
Nintendo DS - игровая консоль 328 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 844 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 21 5
Wargaming World of Warships 36 5
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 145 5
Путин Владимир 2880 5
Miller Matthew - Миллер Мэтью 7 4
Каммерер Максим 6 4
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