ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста

Ко Дню Победы: Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro, оснащенный фрагментом поверженного танка «Тигр» Центральным элементом дизайна стала красная звезда из ювелирной эмали, дополненная декоративными акцентами в цветах Георгиевской ленты. Особую ценность модели придает исторический артефакт: фрагмент танка «Тигр 1», подбитого в Европе в последние месяцы войны. Данный образец был куплен в зарубежном магазине военных реликвий. Фрагмент поверженного вражеского танка в этом коллекционном

«Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации ров, а также совместному частию «Ростелекома» и «Лесты» в выставках и других тематических мероприятиях. Компании также планируют совместные PR-активности для продвижения игр студии, в том числе «Мира танков», и игровой платформы «Ростелекома». Как «Леста» входила и выходила из Wargaming Исторически «Леста» была петербургской игровой студией. В 2011 г. она вошла в состав Wargaming – кипрской

На американские танки Abrams будут наваривать «мангалы» по российскому образцу для защиты от БПЛА Армии США собрались «замангалить» Abrams от БПЛА по российскому образцу M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 г. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а так

Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы От видеоигр к экстремизму Активы компании «Леста Игры», разработчика игры «Мир Танков», по решению Таганского районного полностью национализированы. Ее деятельность в стране запрещена. Ранее соответствующий иск против компании подала российская Генпрокуратура. «Иск Генера

Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы Причина претензий к издателю «Мир Танков» Генеральная прокуратура обратилась с иском в Таганский районным суд Москвы с требованием запретить деятельность объединения, состоящего из владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажае

В России арестованы счета создателей «Мира танков» Арест счетов создателей «Мир танков» Таганский районный суд наложил арест на счет разработчика многопользовательских игр «Лестра Игра». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных при

World of tanks вышли в дополненную реальность Виртуальный музейный танк Хорошо известный российским геймерам проект World of tanks («Мир танков») реализовал себ

«Росэлектроника» оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиальн

Германия представила новую высокоэффективную танковую 130-мм пушку который разрабатывается в настоящее время совместно специалистами из Франции и Германии для замены танков Leopard 2 и Leclerc. Также новое орудие можно будет использовать для модернизации совр

Четыре танка и танкист of Tanks, в Battleline: Steel Warfare игрок управляет не одной боевой машиной, а отрядом из четырёх танков. Группы из таких тактических отрядов ведут позиционные бои на линии фронта, захватываю

Quick Kill отправит гранатометы на свалку ты и противотанковые ракеты были надежным средством поражения любой бронетехники вплоть до основных танков. При этом в городе, в условиях партизанской войны, у танкистов практически не было шан

Wargaming в 2012: успех длиною в год ворит Андрей Яранцев, директор по оперированию проектов компании Wargaming. — Победоносное шествие „Танков“ по всему миру демонстрирует огромный потенциал и возможности Wargaming в обеспечении

Американская БМП будет почти в 2 раза тяжелее танка убликован вес будущей замены устаревшей боевой машине Bradley. Замена будет в 1,3 раза тяжелее, чем танк M1A1 Abrams, и в 1,8 раза тяжелее российского танка Т-90. Новая американская боевая маши

ИК-камуфляж превращает автомобиль в танк. ВИДЕО овка способна обмануть противника, превратив в инфракрасном диапазоне, например, бронетранспортер в танк или грузовик. На новом видео можно видеть, как автомобиль Land Rover, оснащенный активны

Инфракрасная маскировка превращает танк в мирный трактор темы – возможности изменения проецируемой сигнатуры для дезинформации противника. В случае успешной реализации этой функции, Black Fox сможет "превратить" пусковую установку ПВО в обычный грузовик, а танк - в безобидный автомобиль. Это коренным образом изменит выбор приоритета целей противником и спасет ценную военную технику от уничтожения. Кроме того, активные экраны новой маскировочной с

Случайные кадры: заснят прототип нового танка США? бы малоинтересным роликом о проезжающих мимо оператора поездах, если бы в кадр не попал загадочный танк, возможно, прототип нового основного боевого танка армии США. Видео, снятое где-то в Ога

"Мир танков" в продаже новая игра "Мир танков".Армейская поговорка гласит, что лучшего противотанкового оружия, чем другой танк, в мире не найти. И каждый раз, когда эти машины уничтожения встречаются на поле боя, на

Новый легкий танк: 53 тонны стали и гибридный двигатель Компания BAE Systems в сотрудничестве с компанией Northrop Grumman разработала новую наземную боевую машину весом 53 тонны. Особенностями являются возможность использования модульной навесной брони, которая увеличивает вес машины до 75 тонн, активной защиты от ракет и гранатометов, сист

ВДВ возобновили отработку десантирования внутри боевых машин летнего перерыва Воздушно-десантные войска отработали вопросы десантирования личного состава внутри боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории Воздушно-десантных войск

General Dynamics получила заказ на ремонт 129 танков Abrams Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона стоимостью $19,8 млн., предусматривающий приобретение необходимых материалов для ремонта и восстановления 129 танков M1A2 Abrams SEP V2 (Systems Enhancement Package Version Two). Работы будут осуществляться на предприятиях компании в гг. Скрэнтон (штат Пенсильвания) и Талахасси (штат Флорида).

Эстонский интернет-магазин продал советский танк Выставленный на продажу в эстонском интернет-магазине okidoki.ee российский танк Т-55 производства 1970 г. по цене 70 тыс. евро или 1,1 млн. крон, был продан всего за несколько дней. Военная машина находилась в Риге и зарегистрирована трактором, сообщает DELFI. Говорящ

Советский танк перестал защищать Австрию Вооруженные силы федеральной земли Верхняя Австрия сняли с вооружения последний танк Т-34. Советский танк, который помог Австрии обрести свободу в 1945, вплоть до 200

"Черный рыцарь": танк-робот дним военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Мощность двигательной установки танка – 300 л.с. Танк может управляться либо с мобильного пульта управления, либо из специализированной БМП Br

Автоспорт станет технологической базой перспективных британских танков ужба компании. Министерство обороны Великобритании уже идентифицировало индустрию автогонок как потенциальный источник новых технологий для бронетанковых частей Ее Величества. В частности, британских танкистов интересуют технологии заправки автотранспорта в условиях песчаных бурь, разработанные для ралли "Париж-Дакар"

Терроризм подавят тяжелыми танками в кабине экипажа. По ряду параметров германский Леопард 2А6 превосходит даже американский аналог – танк Абрамс М1А2, так что ударная мощь канадского контингента в Афганистане будет серьезно ук

Танк побеждает в схватке с ракетой ия представляет собой сильный демаскирующий признак, позволяющий противнику обнаруживать излучающий танк на большой дальности и в последующем поражать его с помощью управляемых снарядов (с само

Dell привез в Россию "ноутбук-танк" вое устройство вендора в этом сегменте. Модель предназначена для работы в экстремальных условиях, не боится влаги, вибраций, защищена от падений и соответствует военным стандартам прочности. "Ноутбук-танк" - именно так окрестили новинку в Dell. Как рассказала журналистам Доминика Грегор, менеджер по маркетингу ноутбуков и мобильных решений Dell в регионе EM-EMEA, Latitude ATG D620 построен

Южная Корея вырывается в лидеры танкостроения (eXperimental K2) Black Panther («Черная Пантера») является стоящий на вооружении армии Южной Кореи танк К1. С началом серийного производства индекс танка сменится на K2, представляет собой про

Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr

Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr

ИТ-система объединит танкистов в бою или отдельных его участков; возможность организации цифрового обмена видео данными между экипажами танков и (или) командным составом; обмен оперативными данными со стационарными радиолокационн

США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр

США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр