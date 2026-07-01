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U.S. CIA Central Intelligence Agency ЦРУ США Центральное разведывательное управление

U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление

ЦРУ: Миллиарды на тайную войну. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год На графическом листе в комической форме изображены представители американской разведки - ЦРУ, в виде кровососущий насекомых - комаров, каждый из которых стремится добыть секретную информацию о делах Советского Союза. ЦРУ: Миллиарды на тайную войну. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год На графическом листе в комической форме изображены представители американской разведки - ЦРУ, в виде кровососущий насекомых - комаров, каждый из которых стремится добыть секретную информацию о делах Советского Союза.
ЦРУ: Миллиарды на тайную войну. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год На графическом листе в комической форме изображены представители американской разведки - ЦРУ, в виде кровососущий насекомых - комаров, каждый из которых стремится добыть секретную информацию о делах Советского Союза.

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Глава ЦРУ сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Сотрудничество с ИТ-отраслью Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) сравнил искусственный интеллект (ИИ) с ядерным оружием, п
20.04.2026 ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

Создание двойников Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разработало инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий создавать «цифровых двойников» иностранных президентов и премьер-министров, пишет New York Times. Для обучени
13.04.2026 ЦРУ внедряет нейросети для поиска шпионов

Внедрение ИИ-инструментов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для анализа международных планов и возможностей, пишет Politico. Это должно повысить эффективность разведки. Со слов заместителя дир
28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple

Проверка на законность требований Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предост
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ

омогает Veon работать на Украине У Veon есть влиятельный союзник – американский политик и бизнесмен Майкл Помпео (Michael Pompeo). В 2016 г. он возглавлял Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), а затем был госсекретарем США. В то время Президентом США был Дональд Трамп (Donald John Trump), который в конце 2024 г. вновь был избран Президентом США. В 2023 г. Помпео вошел в совет д
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon

Консультации для Veon и «Киевстара» от экс-главы ЦРУ Телекоммуникационная группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торговая марка «Билайн») заключила соглашение о стратегических и консультационных услугах с американской компание
04.06.2024 Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon

срока Дональда Трампа (Donald John Trump) он стал главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В 2018 г. он стал государственным секретарем США и проработал в этой должности до начал
02.02.2024 США дали 40 лет тюрьмы программисту за разоблачение ЦРУ, взламывавшего ПК и мобильники по всему миру

Тюрьма и пожизненный надзор Джошуа Шульте (Joshua Schulte), 35-летний бывший сотрудник ЦРУ и инженер-программист, обвиняемый в обмене материалами с WikiLeaks, приговорен к 40 годам тюремного заключения Южным округом Нью-Йорка, пишет Register. Помимо тюремного заключения обвиняемы
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Дональд Трамп (Donald John Trump) назначил Помпео главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В 2018 г. Помпео занял пост государственного секретаря США, и проработал в этой дол
21.03.2023 Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ

Подозрительный ELF Эксперты китайской компании Qihoo Netlab 360 объявили об обнаружении нового бэкдора, использующего вредоносный код, предположительно разработанный в ЦРУ. Речь идет о наборе средств для кибервзлома Project Hive, информация о котором утекла в апреле 2017 г. через Wikileaks. Тогда было опубликовано несколько документов, в которых Project Hive

03.11.2022 Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад

kolai Muchgian). Как пишет местная газета газета El Nuevo Dia, его тело было найдено на пляже Кондадо в городе Сан-Хуане, который считается весьма опасным для пловцов. Сообщения об угрозах со стороны ЦРУ и Моссада В последние дни Мухгян сообщал в своем аккаунте в Twitter об угрозах своей жизни, которые якобы исходят от ЦРУ, Моссада и «элитных педофилов». Программист утверждал, что ук
15.02.2022 Стартап с экс-директором ЦРУ в руководстве пообещал сделать антивирусы ненужными навсегда

асности. В руководстве компании присутствуют бывший председатель правления компании EMC Corp. Майк Рюттгерс (Mike Ruettgers), бывший глава Cisco Systems Джон Чемберс (John Chambers) и бывший директор ЦРУ Джордж Тенет (George Tenet). В настоящее время капитализация Virsec оценивается в $137 млн. 100 из них компания получила от венчурных инвесторов летом 2021 г. К настоящему моменту на компан
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя»

а программного обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, при
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту

Элитный клуб шпионских облачных провайдеров Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заключило контракт на обслуживание по программе коммерческих облачных услуг (Commercial Cloud Enterprise, C2E) сразу с пятью крупными ИТ-компаниями США – Amazon Web Services (AWS), Mic
16.07.2020 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран

Новые возможности ЦРУ Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, наделяющий ЦРУ более широкими полномочиями и инструментарием при развертывании кибератак. Причем сделал он это еще в 2018 г.
17.06.2020 В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ

Виноваты ИБ-эксперты Стало известно, что послужило причиной самой крупной утечки данных в истории Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Помощь хакерам, сами того не подозревая, оказали сотрудники ведомства. Об этом стало известно из внутреннего отчета ЦРУ, опубликованного сенатором США Роном Уайденом (Ron Wyden). В
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ

Операция «Рубикон» На протяжении нескольких десятилетий ЦРУ и разведка ФРГ тайно контролировали и руководили швейцарской фирмой Crypto AG, поставлявш
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы

если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google. Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал. Скандальные проекты Google В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после того,
24.04.2018 Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР

Социальный инженер с аутизмом Глава хакерской группировки Crackas With Attitude Кейн Гэмбл (Kane Gamble), подросток-аутист, прославившийся тем, что получил доступ к почте экс-главы ЦРУ, приговорен к двум годам лишения свободы. Кейн Гэмбл по сути ничего не взламывал, он просто очень умело и успешно использовал социальную инженерию: в разговоре с работниками колл-центров пр
29.01.2018 Порносайты стали запугивать пользователей и вымогать биткоины именем ЦРУ и ФСБ

и Примечательно, что само сообщение составлено на более-менее грамотном английском, но в списке правоохранительных органов, куда планируется отправить донос, фигурируют, помимо ФБР и Интерпола, еще и ЦРУ, а также МВД (MVD) и ФСБ (FSB). Это обстоятельство, равно как и использование «Яндекс.карт», может указывать на территориальную принадлежность авторов вредоноса. Порносайты затерроризировал
17.01.2018 Грандиозный взлом телефонных линий ЦРУ оказался вымыслом. Секретные данные сдал агент

Арест агента ЦРУВ Нью-Йорке был задержан бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ), хранивший у себя в незаконном порядке секретную ведомственную информацию, сообщает Мини
10.11.2017 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского»

Публикация WikiLeaksВредоносное ПО, с помощью которого Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США извлекало информацию из чужих компьютеров, маскировалось под продукцию «Лаборатории Касперского». Маскировку осуществлял специальный инструмент под названием Hive, исходный код которог
24.08.2017 На грани разорения ИБ-компания, основанная чиновниками ФБР, ЦРУ и МВБ США

ости. В совете директоров root9B числятся бывший директор Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Грассо (Richard Grasso), бывший директор Секретной службы Льюис Мерлетти (Lewis Merletti), бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден (Michael Hayden) и бывший директор ФБР, судья Уильям Уэбстер (William Webster).Основатель root9B Джозеф Грейно, член совета при Министерстве внутренней безопасности США Несмотр
28.07.2017 ЦРУ разработало вирусы для взлома Mac и Linux

Wikileaks опубликовал новые документы о кибершпионаже ЦРУ проявляло особый интерес к взлому операционных систем Mac и Linux в рамках своей программы кибершпионажа «Vault 7» («Хранилище 7»). Об этом свидетельствуют опубликованные на Wikileaks данны
17.05.2017 Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!»

Полуночные гремлины Wikileaks в рамках своей кампании Vault 7 опубликовала еще два хакерских инструмента, созданных в ЦРУ, - AfterMidnight и Assassin. Оба представляют серьезную степень угрозы, хотя и довольно просты по сути. Помимо самих инструментов, опубликована и документация к ним. Фреймворк AfterMidnight
11.04.2017 Symantec: Хакерские атаки по всему миру организовало ЦРУ

рике. Также, был атакован один компьютер на территории США, но аналитики считают, что это произошло случайно. По мнению экспертов, к атакам было причастно Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Как сообщает Reuters, хакерские атаки использовали утилиты, которые недавно были рассекречены на сайте Wikileaks. Напомним, созданный Джулианом Ассанжем (Julian Assange) сайт одноименной

10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров»

WikiLeaks рассказал о GrasshopperРесурс WikiLeaks опубликовал очередной пакет секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, который содержит 27 файлов. Публикация состоялась в рамках проекта Vault 7, посвященного действиям ЦРУ в сфере кибербезопасности. Новые документы рассказывают о платформе Grass
24.03.2017 ЦРУ научилось прослушивать iPhone и Mac 10 лет назад

LeaksРесурс WikiLeaks опубликовал новый пакет документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, из которых следует, что ведомство уже около 10 лет располагает инструментами для вз
14.07.2015 Разработка роутера с защитой от АНБ и ЦРУ прекращена при загадочных обстоятельствах

Разработчик Wi-Fi-роутера ProxyHam Бенджамин Кодил (Ben Caudill) с защитой от прослушки АНБ и ЦРУ объявил о закрытии проекта накануне выступления на конференции по безопасности Def Con, на которой он должен был раскрыть схему и исходные коды устройства. Кодил — основатель и аналитик ком
10.03.2015 ЦРУ взломало OS X и Xcode и годами занималось взломами iPhone и iPad

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разработало модифицированную версию среды разработки Apple Xcode, с помощью которой сотни тысяч разработчиков создают приложения для iOS и OS X, сообщает Intercept со ссылкой на секретные

20.01.2015 Экс-руководитель ЦРУ вошел в совет директоров Oracle

ранее занимавший посты министра обороны США и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. «Панетта — успешный лидер с большим опытом служения народу, занимавший высочайшие п
12.01.2015 Впервые стало известно, какое специальное ПО применяют в ФБР, ЦРУ и АНБ

роны США. В период с 2007 по 2009 г.г. продукты компании были использованы в более 50 программах. По состоянию на 2013 г. продукция была использована как минимум 12 ведомствами и агентствами, включая ЦРУ, Министерство внутренней безопасности, АНБ, ФБР, Центр контроля заболеваний, Корпус морской пехоты США, ВВС США, Командование специальных операций США и др. Тем не менее, к 2013 г. не все а
23.12.2014 Американская разведка недовольна биометрической идентификацией в Европе

Согласно рассекреченным Wikileaks документам, ЦРУ крайне недовольно перспективой введения обязательной сдачи биометрических данных для неоф
01.08.2013 «Вконтакте» зовет на работу сисадмина ЦРУ Сноудена

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден приглашен на работу в соцсеть «Вконтакте». Приглашение опубликовано 1 августа 2013 г. главой соцсети Павлом Дуровым на его странице во «Вконтакте»: «Приглашаем Эдварда в Пете
23.07.2013 ЦРУ решило покончить с проблемами глобального потепления?

ескольких вариантов геоинженерного вмешательства в глобальный климат планеты с целью снизить или «отменить» опасные побочные эффекты техногенной деятельности нашей цивилизации. Судя по всему, участие ЦРУ означает, что правительство США всерьез обеспокоено тем, что глобальное потепление может негативно сказаться на международной безопасности, в том числе и национальной безопасности самих США
24.06.2013 IBM и Amazon схлестнулись на тендере ЦРУ

Счетная палата США признала недействительным аукцион по выбору поставщика облачных сервисов для Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. О подписании контракта между ЦРУ и Amazon стало известно в марте 2013 г. Стоимость контракта - $148 млн в год. Услуги Amazon потребовались ЦРУ для создания частной облачной инфраструктуры, которая бы помогла агентст
19.03.2012 Микроволновки и утюги - шпионы. Признание главы ЦРУ

х, где бывает интересующий разведку человек, то сегодня ситуация кардинально изменилась. С появлением «умных домов», геопривязанных данных (из фото в социальных сетях, смартфонов, навигаторов и т.д.) ЦРУ в режиме реального времени может получать множество полезных данных: от местоположения человека, до тайной съемки через камеру мобильника или ноутбука. Директор ЦРУ Дэвид Петреус оче
21.10.2010 ЦРУ использовало пиратское ПО в беспилотных бомбардировщиках

ретить использование их технологий компанией Netezza. Также истцы утверждают, что Netezza применила взломанные версии программ Geospatial Toolkit и Extended SQL Toolkit в ответ на давление со стороны ЦРУ, установившего жесткие временные рамки для завершения заказа. На беспилотнике Predator установлено недоработанное пиратское ПО. На каждого убитого им террориста приходится 10 или более смер
05.10.2010 Google и ЦРУ создают поисковик, прогнозирующий будущее

ультаты на временной шкале как в прошлом, так и в будущем. Компания, которой всего 18 месяцев, ранее в этом году уже привлекла к себе внимание, получив деньги на разработку своего проекта от Google и ЦРУ. Теперь Recorded Future позволяет взглянуть на то, как новая технология работает. Обычные поисковики, такие как Google, используют гиперссылки для того чтобы ранжировать и связывать веб-стр
09.08.2010 ЦРУ открывает исходные тексты ПО для решения аналитических задач

В ходе семинара Military Open Source Software Working Group (Семинар по использованию ПО с открытым кодом в оборонном секторе), который проходил 2-5 августа в Вашингтоне, бывший аналитик ЦРУ Мэтью Бартон (Mathew Burton) объявил об открытии исходных текстов специализированного ПО Analysis of Competing Hypotheses (Анализ конкурирующих гипотез). Программа позволяет сравнивать анал

Публикаций - 343, упоминаний - 386

U.S. CIA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 52
Google LLC 12690 48
Apple Inc 13156 37
Yahoo! 3726 29
X Corp - Twitter 2938 22
Cisco Systems 5372 21
Meta Platforms - Facebook 4621 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Sony 6739 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Oracle Corporation 7074 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Anonymous - Хакерская группировка 79 8
Google - Keyhole 34 8
Dell EMC 5180 8
Telegram Group 2940 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
PayPal 671 7
Киевстар - Kyivstar 569 7
AOL Inc - America Online 1883 7
Dropbox 527 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Booz Allen Hamilton 36 6
Samsung Electronics 11065 6
Huawei 4677 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
ESET - ESET Software 1161 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Verisign 362 5
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 5
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
Руссобит-М 266 4
eBay Inc 1640 16
Lockheed Martin 777 10
Альфа-Групп 745 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Visa International 1993 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Boeing 1031 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Альфа-Банк 1979 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Barclays 122 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Walt Disney Company 647 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Alpari - Альпари 67 2
Venture Capital 40 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Резонанс НПП 407 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Global Security 23 2
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 88
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 85
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 80
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 60
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 52
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 44
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 26
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 21
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 17
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 17
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 17
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
Районный суд Киева 26 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 4
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 6
Демократическая политическая партия США 122 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 134
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 66
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 29
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 13
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 25
Microsoft Windows 16882 24
Linux OS 11533 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 6
Google Earth - Google Планета Земля 490 6
Linux - Debian GNU 567 6
TAILS - The Amnesic Incognito Live System - дистрибутив GNU/Linux на основе Debian 10 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iCloud 310 5
Bending Spoons - Evernote 200 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Stafory - робот Вера 377 4
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Acer Predator 224 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 3
Microsoft Security Essentials - MSE 146 3
Statista 263 3
Apple iTunes Store 1118 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
Google Cloud Services 244 3
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
SeaPea - руткит для macOS 3 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 49
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 20
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 9
Tenet George - Тенет Джордж 9 9
Путин Владимир 3454 9
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Фридман Михаил 146 6
Авен Петр 67 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Гвоздев Дмитрий 145 5
Кузьмичев Алексей 54 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Хан Герман 56 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Косогов Андрей 33 5
Галушкин Олег 182 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 4
Wyden Ron - Уайден Рон 21 4
Андронов Алексей 28 4
Дуров Павел 329 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Касперский Евгений 337 3
Thiel Peter - Тиль Питер 37 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Gabbard Tulsi - Габбард Тулси 5 3
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 3
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 3
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 3
Moran Dennis - Моран Деннис 9 3
Panetta Leon - Панетта Леон 7 3
Assange Julian - Ассандж Джулиан 7 3
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 3
Врублевский Павел 105 2
Греф Герман 485 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 274
Россия - РФ - Российская федерация 166168 126
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 59
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Европа 24964 36
Иран - Исламская Республика Иран 1155 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
Франция - Французская Республика 8177 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Ирак - Республика 709 20
Индия - Bharat 5870 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Канада 5082 19
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 16
Япония 13807 16
США - Нью-Йорк 3180 16
Украина 7928 15
США - Колумбия - Вашингтон 1487 15
Южная Корея - Республика 7052 15
США - Калифорния 4829 14
Испания - Королевство 3840 12
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 12
Америка - Американский регион 2206 12
Израиль 2856 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Китай - Тайвань 4245 10
Саудовская Аравия - Королевство 666 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
США - Аризона 549 8
Норвегия - Королевство 1858 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Нидерланды 3746 7
США - Техас 1048 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 136
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 79
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 25
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 24
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 17
Английский язык 7030 16
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 14
Mixter Хакер 24 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
СССР и США - Холодная война 213 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 9
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 9
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Цензура - Свобода слово 514 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
NYT - The New York Times 1100 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 19
WikiLeaks 120 18
The Washington Post 350 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
The Guardian - Британская газета 406 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Bloomberg 1627 7
AP - Associated Press 2007 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Wired - Издание 276 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Wikipedia - Википедия 650 5
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 4
New Scientist 1448 4
Forbes - Форбс 1002 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Times 661 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Chicago Tribune 13 2
The Intercept 12 2
NBC News 188 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Nextgov 26 2
Washington Profile 142 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
New York Post 53 2
PCweek 30 2
Военно-промышленный курьер 88 2
Aviation Week & Space Technology 10 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Recorded Future - Записанное будущее 17 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Mercury Research 73 1
Privacy International 16 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fortune Global 100 142 1
Dimensional Research 16 1
comScore 379 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
NIPH - Norwegian Institute of Public Health - Норвежский институт общественного здравоохранения 1 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 5 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Defcon 45 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Oracle OpenWorld 65 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
LinuxWorld 52 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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