U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление

Глава ЦРУ сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием Сотрудничество с ИТ-отраслью Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) сравнил искусственный интеллект (ИИ) с ядерным оружием, п

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин Создание двойников Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разработало инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий создавать «цифровых двойников» иностранных президентов и премьер-министров, пишет New York Times. Для обучени

ЦРУ внедряет нейросети для поиска шпионов Внедрение ИИ-инструментов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для анализа международных планов и возможностей, пишет Politico. Это должно повысить эффективность разведки. Со слов заместителя дир

ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple Проверка на законность требований Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предост

Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ омогает Veon работать на Украине У Veon есть влиятельный союзник – американский политик и бизнесмен Майкл Помпео (Michael Pompeo). В 2016 г. он возглавлял Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), а затем был госсекретарем США. В то время Президентом США был Дональд Трамп (Donald John Trump), который в конце 2024 г. вновь был избран Президентом США. В 2023 г. Помпео вошел в совет д

Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon Консультации для Veon и «Киевстара» от экс-главы ЦРУ Телекоммуникационная группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торговая марка «Билайн») заключила соглашение о стратегических и консультационных услугах с американской компание

Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon срока Дональда Трампа (Donald John Trump) он стал главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В 2018 г. он стал государственным секретарем США и проработал в этой должности до начал

США дали 40 лет тюрьмы программисту за разоблачение ЦРУ, взламывавшего ПК и мобильники по всему миру Тюрьма и пожизненный надзор Джошуа Шульте (Joshua Schulte), 35-летний бывший сотрудник ЦРУ и инженер-программист, обвиняемый в обмене материалами с WikiLeaks, приговорен к 40 годам тюремного заключения Южным округом Нью-Йорка, пишет Register. Помимо тюремного заключения обвиняемы

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной Дональд Трамп (Donald John Trump) назначил Помпео главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В 2018 г. Помпео занял пост государственного секретаря США, и проработал в этой дол

Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ Подозрительный ELF Эксперты китайской компании Qihoo Netlab 360 объявили об обнаружении нового бэкдора, использующего вредоносный код, предположительно разработанный в ЦРУ. Речь идет о наборе средств для кибервзлома Project Hive, информация о котором утекла в апреле 2017 г. через Wikileaks. Тогда было опубликовано несколько документов, в которых Project Hive

Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад kolai Muchgian). Как пишет местная газета газета El Nuevo Dia, его тело было найдено на пляже Кондадо в городе Сан-Хуане, который считается весьма опасным для пловцов. Сообщения об угрозах со стороны ЦРУ и Моссада В последние дни Мухгян сообщал в своем аккаунте в Twitter об угрозах своей жизни, которые якобы исходят от ЦРУ, Моссада и «элитных педофилов». Программист утверждал, что ук

Стартап с экс-директором ЦРУ в руководстве пообещал сделать антивирусы ненужными навсегда асности. В руководстве компании присутствуют бывший председатель правления компании EMC Corp. Майк Рюттгерс (Mike Ruettgers), бывший глава Cisco Systems Джон Чемберс (John Chambers) и бывший директор ЦРУ Джордж Тенет (George Tenet). В настоящее время капитализация Virsec оценивается в $137 млн. 100 из них компания получила от венчурных инвесторов летом 2021 г. К настоящему моменту на компан

ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» а программного обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, при

Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту Элитный клуб шпионских облачных провайдеров Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заключило контракт на обслуживание по программе коммерческих облачных услуг (Commercial Cloud Enterprise, C2E) сразу с пятью крупными ИТ-компаниями США – Amazon Web Services (AWS), Mic

Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран Новые возможности ЦРУ Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, наделяющий ЦРУ более широкими полномочиями и инструментарием при развертывании кибератак. Причем сделал он это еще в 2018 г.

В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ Виноваты ИБ-эксперты Стало известно, что послужило причиной самой крупной утечки данных в истории Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Помощь хакерам, сами того не подозревая, оказали сотрудники ведомства. Об этом стало известно из внутреннего отчета ЦРУ, опубликованного сенатором США Роном Уайденом (Ron Wyden). В

Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ Операция «Рубикон» На протяжении нескольких десятилетий ЦРУ и разведка ФРГ тайно контролировали и руководили швейцарской фирмой Crypto AG, поставлявш

Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google. Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал. Скандальные проекты Google В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после того,

Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР Социальный инженер с аутизмом Глава хакерской группировки Crackas With Attitude Кейн Гэмбл (Kane Gamble), подросток-аутист, прославившийся тем, что получил доступ к почте экс-главы ЦРУ, приговорен к двум годам лишения свободы. Кейн Гэмбл по сути ничего не взламывал, он просто очень умело и успешно использовал социальную инженерию: в разговоре с работниками колл-центров пр

Порносайты стали запугивать пользователей и вымогать биткоины именем ЦРУ и ФСБ и Примечательно, что само сообщение составлено на более-менее грамотном английском, но в списке правоохранительных органов, куда планируется отправить донос, фигурируют, помимо ФБР и Интерпола, еще и ЦРУ, а также МВД (MVD) и ФСБ (FSB). Это обстоятельство, равно как и использование «Яндекс.карт», может указывать на территориальную принадлежность авторов вредоноса. Порносайты затерроризировал

Грандиозный взлом телефонных линий ЦРУ оказался вымыслом. Секретные данные сдал агент Арест агента ЦРУВ Нью-Йорке был задержан бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ), хранивший у себя в незаконном порядке секретную ведомственную информацию, сообщает Мини

ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» Публикация WikiLeaksВредоносное ПО, с помощью которого Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США извлекало информацию из чужих компьютеров, маскировалось под продукцию «Лаборатории Касперского». Маскировку осуществлял специальный инструмент под названием Hive, исходный код которог

На грани разорения ИБ-компания, основанная чиновниками ФБР, ЦРУ и МВБ США ости. В совете директоров root9B числятся бывший директор Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Грассо (Richard Grasso), бывший директор Секретной службы Льюис Мерлетти (Lewis Merletti), бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден (Michael Hayden) и бывший директор ФБР, судья Уильям Уэбстер (William Webster).Основатель root9B Джозеф Грейно, член совета при Министерстве внутренней безопасности США Несмотр

ЦРУ разработало вирусы для взлома Mac и Linux Wikileaks опубликовал новые документы о кибершпионаже ЦРУ проявляло особый интерес к взлому операционных систем Mac и Linux в рамках своей программы кибершпионажа «Vault 7» («Хранилище 7»). Об этом свидетельствуют опубликованные на Wikileaks данны

Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!» Полуночные гремлины Wikileaks в рамках своей кампании Vault 7 опубликовала еще два хакерских инструмента, созданных в ЦРУ, - AfterMidnight и Assassin. Оба представляют серьезную степень угрозы, хотя и довольно просты по сути. Помимо самих инструментов, опубликована и документация к ним. Фреймворк AfterMidnight

Symantec: Хакерские атаки по всему миру организовало ЦРУ рике. Также, был атакован один компьютер на территории США, но аналитики считают, что это произошло случайно. По мнению экспертов, к атакам было причастно Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Как сообщает Reuters, хакерские атаки использовали утилиты, которые недавно были рассекречены на сайте Wikileaks. Напомним, созданный Джулианом Ассанжем (Julian Assange) сайт одноименной

ЦРУ украло троян у «русских хакеров» WikiLeaks рассказал о GrasshopperРесурс WikiLeaks опубликовал очередной пакет секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, который содержит 27 файлов. Публикация состоялась в рамках проекта Vault 7, посвященного действиям ЦРУ в сфере кибербезопасности. Новые документы рассказывают о платформе Grass

ЦРУ научилось прослушивать iPhone и Mac 10 лет назад LeaksРесурс WikiLeaks опубликовал новый пакет документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, из которых следует, что ведомство уже около 10 лет располагает инструментами для вз

Разработка роутера с защитой от АНБ и ЦРУ прекращена при загадочных обстоятельствах Разработчик Wi-Fi-роутера ProxyHam Бенджамин Кодил (Ben Caudill) с защитой от прослушки АНБ и ЦРУ объявил о закрытии проекта накануне выступления на конференции по безопасности Def Con, на которой он должен был раскрыть схему и исходные коды устройства. Кодил — основатель и аналитик ком

ЦРУ взломало OS X и Xcode и годами занималось взломами iPhone и iPad Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разработало модифицированную версию среды разработки Apple Xcode, с помощью которой сотни тысяч разработчиков создают приложения для iOS и OS X, сообщает Intercept со ссылкой на секретные

Экс-руководитель ЦРУ вошел в совет директоров Oracle ранее занимавший посты министра обороны США и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. «Панетта — успешный лидер с большим опытом служения народу, занимавший высочайшие п

Впервые стало известно, какое специальное ПО применяют в ФБР, ЦРУ и АНБ роны США. В период с 2007 по 2009 г.г. продукты компании были использованы в более 50 программах. По состоянию на 2013 г. продукция была использована как минимум 12 ведомствами и агентствами, включая ЦРУ, Министерство внутренней безопасности, АНБ, ФБР, Центр контроля заболеваний, Корпус морской пехоты США, ВВС США, Командование специальных операций США и др. Тем не менее, к 2013 г. не все а

Американская разведка недовольна биометрической идентификацией в Европе Согласно рассекреченным Wikileaks документам, ЦРУ крайне недовольно перспективой введения обязательной сдачи биометрических данных для неоф

«Вконтакте» зовет на работу сисадмина ЦРУ Сноудена Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден приглашен на работу в соцсеть «Вконтакте». Приглашение опубликовано 1 августа 2013 г. главой соцсети Павлом Дуровым на его странице во «Вконтакте»: «Приглашаем Эдварда в Пете

ЦРУ решило покончить с проблемами глобального потепления? ескольких вариантов геоинженерного вмешательства в глобальный климат планеты с целью снизить или «отменить» опасные побочные эффекты техногенной деятельности нашей цивилизации. Судя по всему, участие ЦРУ означает, что правительство США всерьез обеспокоено тем, что глобальное потепление может негативно сказаться на международной безопасности, в том числе и национальной безопасности самих США

IBM и Amazon схлестнулись на тендере ЦРУ Счетная палата США признала недействительным аукцион по выбору поставщика облачных сервисов для Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. О подписании контракта между ЦРУ и Amazon стало известно в марте 2013 г. Стоимость контракта - $148 млн в год. Услуги Amazon потребовались ЦРУ для создания частной облачной инфраструктуры, которая бы помогла агентст

Микроволновки и утюги - шпионы. Признание главы ЦРУ х, где бывает интересующий разведку человек, то сегодня ситуация кардинально изменилась. С появлением «умных домов», геопривязанных данных (из фото в социальных сетях, смартфонов, навигаторов и т.д.) ЦРУ в режиме реального времени может получать множество полезных данных: от местоположения человека, до тайной съемки через камеру мобильника или ноутбука. Директор ЦРУ Дэвид Петреус оче

ЦРУ использовало пиратское ПО в беспилотных бомбардировщиках ретить использование их технологий компанией Netezza. Также истцы утверждают, что Netezza применила взломанные версии программ Geospatial Toolkit и Extended SQL Toolkit в ответ на давление со стороны ЦРУ, установившего жесткие временные рамки для завершения заказа. На беспилотнике Predator установлено недоработанное пиратское ПО. На каждого убитого им террориста приходится 10 или более смер

Google и ЦРУ создают поисковик, прогнозирующий будущее ультаты на временной шкале как в прошлом, так и в будущем. Компания, которой всего 18 месяцев, ранее в этом году уже привлекла к себе внимание, получив деньги на разработку своего проекта от Google и ЦРУ. Теперь Recorded Future позволяет взглянуть на то, как новая технология работает. Обычные поисковики, такие как Google, используют гиперссылки для того чтобы ранжировать и связывать веб-стр