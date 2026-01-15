Разделы

Biden Joseph Байден Джозеф - Biden Joe Байден Джо


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD 1
27.11.2025 Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах 1
13.10.2025 Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности 2
10.10.2025 Экс-премьер Великобритании трудоустроился в Microsoft для развития ИИ 2
02.10.2025 Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе 2
01.10.2025 В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже 2
19.09.2025 Huawei представила альтернативу западным технологиям на чипах Ascend для ИИ-серверов, ИТ-система похожа на NVLink от Nvidia 2
08.09.2025 Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах 2
03.09.2025 США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае 1
15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее 2
14.08.2025 Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем 2
22.07.2025 YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России 2
17.07.2025 Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге 2
16.07.2025 Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США 2
23.06.2025 В США производитель мощных полупроводников обанкротился из-за отсутствия господдержки 2
17.06.2025 Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятый 2
06.06.2025 Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена 3
15.05.2025 США собираются принять радикальный закон, который поставит на уши все соцсети 2
14.05.2025 Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею 2
13.05.2025 Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю 2
07.05.2025 Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях 2
06.05.2025 Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай 2
15.04.2025 Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов 2
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** 2
11.04.2025 Новый глава Intel за спиной Трампа вложился в сотни китайских компаний. Многие из них поставщики армии Китая 2
09.04.2025 В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance 2
17.03.2025 Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска 2
03.03.2025 Intel на годы отложил открытие в США «крупнейшего в мире» завода по производству чипов 2
25.02.2025 Новая администрация США обвиняет соцсети в цензуре 2
13.02.2025 Oracle хочет оцифровать и собрать в свою базу данные всех жителей США 2
05.02.2025 Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба 2
30.01.2025 Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram*** 2
22.01.2025 Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank 2
22.01.2025 Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина наркотиков, отбывающего пожизненное заключение 2
21.01.2025 Трамп отменил поддержку продаж электромобилей и строительства зарядных станций в США 2
14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 2
10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 3
10.01.2025 Прощальный «подарок» Байдена: США поделит страны мира на сорта и введет мощный запрет на продажи «железа» для нейросетей в Россию и еще полмира 2
09.01.2025 США запустили маркировку безопасности Cyber Trust для умных устройств 2
08.01.2025 После прихода Трампа к власти электроника в США может подорожать на 25%, ноутбуки на 68% 2

