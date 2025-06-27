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Альперович Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
04.02.2022 США не на шутку испугались киберугроз. При Байдене создан новый орган по информационной безопасности 2
22.01.2021 Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами 1
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные 1
22.01.2014 Россию обвинили в глобальном кибершпионаже 2
18.09.2013 Раскрыта самая яркая и профессиональная хакерская группировка последних лет 2
15.01.2010 Google атаковали через Internet Explorer 2
18.11.2009 США, Россия и Китай ведут холодную кибервойну 2
31.01.2008 Америка обвиняет Россию в создании ботнета Storm 2

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Альперович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

CrowdStrike Holdings 46 5
Microsoft Corporation 24904 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
Google LLC 11988 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5065 2
X Corp - Twitter 2887 2
Adobe Systems 1562 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
SolarWinds 50 1
Winnti - Хакерская группировка 12 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 22 1
Nginx - Энджайникс 180 1
Palo Alto Networks 155 1
GitHub 887 1
Cisco Systems 5165 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 825 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1478 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 14 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
SpiceJet 2 1
Ryanair 8 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 516 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1564 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1818 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1280 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1156 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 568 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 42 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29412 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13094 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68919 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6482 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16424 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30761 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2278 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 952 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22011 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2351 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3169 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2920 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2087 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7567 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3278 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9464 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3006 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3040 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53637 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1690 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 66 1
Центрифуга - Centrifuge 52 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 517 1
Бронирование - Booking 704 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14683 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5072 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 138 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26176 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 857 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1889 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11662 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4758 2
Microsoft Windows 15983 2
Microsoft Windows XP 2411 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
Google Gmail 961 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 588 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1226 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1098 1
Google Cloud Services 229 1
Pastebin 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Бизнес-Портал 23 1
Tumblr 42 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 410 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Microsoft Azure 1432 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
StatCounter 420 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 160 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Камлюк Виталий 30 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 521 1
Кузьменко Павел 40 1
Joyce Rob - Джойс Роб 3 1
Carlin John - Карлин Джон 3 1
Novak Chris - Новак Крис 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 57 1
Гостев Александр 83 1
Whitmore Wendi - Уитмор Венди 2 1
Kurtz Paul - Куртц Пол 2 1
Meyers Adam - Мейерс Адам 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150237 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52696 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17568 5
Европа 24420 2
Япония 13388 2
Израиль 2759 2
Франция - Французская Республика 7911 2
Турция - Турецкая республика 2430 2
Иран - Исламская Республика Иран 1100 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 271 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17963 1
Ближний Восток 2990 1
Египет - Арабская Республика 1025 1
Саудовская Аравия - Королевство 605 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
Индия - Bharat 5562 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Испания - Королевство 3739 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 1
Германия - Федеративная Республика 12802 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3554 1
Кения - Республика 155 1
Нидерланды 3564 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52997 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8772 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5068 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49550 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 202 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5203 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 522 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 856 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3536 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2492 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5283 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 219 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1758 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 678 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 297 1
The Washington Post 339 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 208 1
FCW 6 1
ZDnet 660 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
The Register - The Register Hardware 1614 1
Reddit 329 1
РИА Новости 950 1
The Verge - Издание 579 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 122 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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