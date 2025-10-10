Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189813
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26564
Персоны 82408
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Microsoft Windows Defender Antivirus Microsoft Windows Security Center Microsoft Windows Defender Firewall Защитник Windows Microsoft Windows AntiSpyware Центр обеспечения безопасности Windows

Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.10.2025 Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

Microsoft Defender вновь чудит Корпоративная платформа безопасности Microsoft Defender for Endpo
03.10.2025 Microsoft Defender путает BIOS и требует установить обновления, которых не существует

орых моделях как устаревший и требовал обновления прошивки. Microsoft Defender, ранее известный как Windows Defender — это антивирусная программа, встроенная в операционную систему (ОС) Windows
21.05.2025 «Марвел» займется продвижением продукции Defender

«Марвел-Дистрибуция» подписала партнерское соглашение с российским производителем электроники Defender. Портфель дистрибутора пополнился продукцией вендора: клавиатурами, компьютерными мышами, гарнитурами, веб-камерам и другими товарами. В дальнейшем планируется поэтапное расширение тов
20.05.2025 Найден хитрый трюк, заставляющий Windows отключить встроенный антивирус Defender

туального антивируса нефункциональную «болванку». Microsoft Новый трюк заставляет Windows отключать Windows Defender Ранее es3n1n написал подобный продукт (no-defender), но тот содержал фрагмен
18.03.2025 Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна

soft преподнесла очередной неприятный сюрприз пользователям Windows. Встроенный в систему антивирус Windows Defender внезапно и безо всякой на то причины начал помечать безобидный драйвер WinRi
29.07.2024 Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями

амм. Проблема была вызвана некорректным срабатыванием (или полным несрабатыванием) защитного экрана Windows Defender. Высокоопасная (8,1 балла по шкале CVSS) уязвимость CVE-2024-21412 была выяв
22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы

Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описан
16.08.2023 Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows

я станет доступна после обновления Defender, в российской локализации Windows получившего название «Защитник Windows». По информации портала, нововведение касается в первую очередь ОС Windows 1
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

Взбесившийся Microsoft Defender Администраторы Windows массово пожаловались на огромное количество ложных срабатыван
16.01.2023 Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск»

Microsoft Defender вновь шалит Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операцио
12.12.2022 Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

do. В числе подверженных TOCTOU-уязвимости оказались фирменные решения Microsoft – Defender (он же «Защитник Windows») и Defender for Endpoint (версия «Защитника», ориентированная на бизнес). П
09.12.2022 Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Шпионаж по-испански Группа по анализу угроз Google (Threat Analysis Group) выявила фреймворк для эксплуатации уязвимостей в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также антивирусе Windows Defender. По мнению исследователей, фреймворк был разработан в коммерческих целях испанской компанией Variston IT из Барселоны. Variston официально занимается разработками специализиров
17.11.2022 Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами

Microsoft Defender в аутсайдерах Microsoft Defender («защитник Windows»), встроенная в ОС Windows 11 система защиты от вредоносного ПО, продемонстр
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями

Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенд
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender

злоумышленники - партнёры RaaS-шифровальщика LockBit 3.0 - используют инструмент командной строки в Windows Defender для подгрузки в систему маяков Cobalt Strike. Как выяснили эксперты компании
18.03.2022 Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем

Обезвреживать своих, чтобы чужие боялись Антивирус Microsoft Defender в своей модификации для корпоративных клиентов внезапно стал воспринимать пакет офисных программ Microsoft Office в качестве вредоносного ПО. Как пишет портал Bleeping Computer, он нач
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

щиты сети хакерами были преодолены. Платформа Microsoft Defender ATP эволюционировала из антивируса Windows Defender («Защитник Windows»), бесплатно поставляющегося в составе операционных систе
03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга

едствие чего он стал видеть в известном торрент-клиенте вредоносное ПО. В апреле 2019 г. антивирусы Windows Defender, Eset Nod32, K7AntiVirus, K7GW, Sophos AV и TrendMicro-HouseCall стали опред
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями

щиты сети хакерами были преодолены. Платформа Microsoft Defender ATP эволюционировала из антивируса Windows Defender («Защитник Windows»), сегодня бесплатно поставляющегося в составе операционн
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений

ктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и
06.05.2021 Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов

Defender сломался Антивирус Windows Defender, встроенный в ОС Microsoft Windows, начал работать некорректно и создавать н
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

щиты сети хакерами были преодолены. Платформа Microsoft Defender ATP эволюционировала из антивируса Windows Defender («Защитник Windows»), сегодня бесплатно поставляющегося в составе операционн
04.09.2020 Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов

Внезапная угроза Обновление к Windows Defender внезапно сделало его потенциальным инструментом для кибератак. Как установил
20.08.2020 В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

параметра “DisableAntiSpyware”, который находится в разделе “\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender” реестра в “1” с последующей перезагрузкой машины позволяла «продвинутым» по
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux

а других платформах Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключите
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Антивирус для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов. Сроков релиза у

12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

тформу Defender ATP Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключите
12.08.2019 Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом

защиты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft. Встроенный в Microsoft Windows антивирус – Windows Defender – получил наивысшую оценку в рейтинге независимой организации в области безо
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS

ети хакерами были преодолены. Ранее программа, эволюционировавшая из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender), называлась Windows Defender ATP и была доступна исключительно в сос
18.04.2018 Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства»

Штатная программа защиты Windows Defender заблокировала волну заражения из 80 тысяч троянов. Через несколько часов был
25.09.2017 Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности

Microsoft объявила о том, что продукт Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), появившийся одновременно с Windows 10 Fall Creators Update, помогает компаниям сокращать время на выявление и расследование атак на корпоратив
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет

овершенно другой машине. Это обеспечивает дополнительный уровень изоляции. Для антивируса Microsoft Windows Defender сторонние программисты написали «песочницу», обезопасив его Кроме этого, под
30.05.2016 В Windows 10 появилась поддержка двух антивирусов

«Защитник Windows»Корпорация Microsoft добавила в билд 14352 операционной системы Windows 10 п
22.04.2014 Defender представил ТВ-приставку Smart Call HD2

-ТВ приставку Smart Call HD2 на базе Android, с помощью которой обычный телевизор превращается в мультифункциональное устройство – практически полноценный компьютер с большим экраном. Смарт-приставка Defender Smart Call HD2 обладает мощным чипом, собственным накопителем и оперативной памятью. Трансмиттер устройства раскрывает все возможности современного мини-компьютера на базе Android: раб
31.03.2014 Defender представил автономную портативную колонку Wild Beat

общей мощностью 3 Вт, способные воспроизводить звук в диапазоне от 90 Гц до 20 ГГц. С помощью колонки также можно управлять громкостью звука или ставить воспроизведение на паузу. Акустическая система Defender Wild Beat подключается к любому гаджету или ПК, имеющему разъем miniJack, при помощи кабеля, поставляемого в комплекте. В автономном режиме устройство готово работать до 6 часов в режи
14.01.2014 Defender выпустил Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1

Компания Defender представила Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1. Этот гаджет превратит любой смартфон или планшет в настоящий медиасервер. С ним пользователь мобильного устройства сможет просма
18.06.2013 Defender представила три новые модели держателей мобильных устройств в автомобиле

Компания Defender представила три модели универсальных держателей, предназначенных для установки планшетов, телефонов, смартфонов, навигаторов, электронных книг, плееров и других мобильных устройств в а
19.10.2011 McAfee и Intel предлагают новый подход к обеспечению безопасности рабочих станций

На конференции McAfee Focus 11 было представлено решение нового поколения для защиты рабочих станций — McAfee Deep Defender. McAfee Deep Defender способен обнаружить почти любое вредоносное программное обеспечение на уровне ядра. Технология McAfee DeepSafe обеспечивает беспрецедентный уровень безопас
05.08.2011 Лже-антивирус Mac Defender окончательно связали с русскими

в офисе ChronoPay, проведенного в конце прошлого месяца, была найдена «масса доказательств» того, что российская процессинговая компания имеет непосредственное отношение к поддельному антивирусу Mac Defender, атаковавшему Mac-пользователей в мае этого года. Об этом сообщил независимый специалист по информационной безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs), активно освещающий данную тему. На с
05.04.2011 Defender сделала наушники со встроенной аудиокартой

Defender представила стереогарнитуру HN-U109 со встроенной звуковой картой и подключением через USB. Новая гарнитура Defender создана для пользователей, которым необходим качественный звук и четкая передача голоса в сочетании с максимальным удобством. Наличие встроенной звуковой карты позволяет после короткой

Публикаций - 288, упоминаний - 443

Microsoft Windows Defender Antivirus и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25315 191
Defender 148 147
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1614 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5309 27
Google LLC 12320 23
Apple Inc 12714 20
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 20
Gen Digital - Avast Software 176 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 15
X Corp - Twitter 2913 14
Intel Corporation 12570 14
HP Inc. 5767 14
Sophos - SophosLabs 424 14
GitHub 986 13
Trend Micro 631 11
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 11
Dr.Web - Доктор Веб 1276 11
Logitech 428 11
Lenovo Group 2371 10
ESET - ESET Software 1147 10
Samsung Electronics 10685 8
Acer Group - Acer Inc 2669 8
Bitdefender 160 7
Cylance 14 7
SentinelOne 22 7
Broadcom - VMware 2507 7
Yandex - Яндекс 8560 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1536 7
Palo Alto Networks 169 6
A4tech 103 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4579 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 5
CrowdStrike Holdings 52 5
Webroot Software 31 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 5
Malwarebytes Labs 38 5
Meta Platforms - Facebook 4546 5
IBM - International Business Machines Corp 9563 5
Razer Inc 80 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2734 5
EPIC Telecom Invest 208 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 2
101Hotels.com 456 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 2
РВК - Российская венчурная компания 558 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
Royal Dutch Shell - Шелл 224 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
ТрансКонтейнер 39 1
ВТБ Лизинг 68 1
Superjob - Суперджоб 732 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Assist - Ассист 215 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Barclays 121 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Mars Incorporated 16 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 137 1
A.T.Legal 16 1
Aston Martin 38 1
Сбер - СберАвто 36 1
Hyosung 9 1
Puma - Пума 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Tata Motors 7 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Colonial Pipeline 34 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3473 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5013 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Судебная власть - Judicial power 2410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3272 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1363 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 66 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 57 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6326 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 151
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31934 139
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 132
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 60
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73664 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 47
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 44
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 37
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 37
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 23
Оповещение и уведомление - Notification 5385 22
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 22
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2265 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 18
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 16
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4368 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18550 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5967 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 14
Microsoft Windows 16411 190
Microsoft Windows 10 1898 92
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 48
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 61 44
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 38
Microsoft Windows 7 1996 37
Linux OS 10991 34
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 419 33
Microsoft Windows XP 2423 33
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 32
Google Chrome - браузер 1655 30
Google Android 14780 29
Microsoft Windows 11 732 27
Microsoft Security Essentials - MSE 141 26
Microsoft Office 3983 21
Microsoft Windows PowerShell 230 20
Apple macOS 2275 19
Mozilla Firefox - браузер 1920 18
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 16
Microsoft Office 365 987 16
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 16
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 15
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 15
Microsoft Azure 1470 14
Apple iOS 8305 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 12
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 11
StatCounter 457 11
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 11
Microsoft Outlook 1429 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 10
Microsoft Windows Hello 207 9
JavaScript - JS - язык программирования 1340 9
Microsoft SmartScreen 44 8
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 8
Microsoft Windows Server 2003 571 8
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 336 8
Microsoft Windows BitLocker 939 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 7
Мельникова Анастасия 433 13
Зайцев Михаил 317 9
Касперский Евгений 331 6
Галушкин Олег 182 4
Водясов Алексей 222 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 3
Smith Brad - Смит Брэд 100 3
Татаринов Кирилл 43 3
Charney Scott - Чарни Скотт 13 3
Kennedy Will - Кеннеди Уил 6 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 2
Арсентьев Андрей 76 2
Массух Илья 235 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Гинятуллин Роман 61 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Бетсис Павел 100 2
Янко Виталий 12 2
Павлов Никита 122 2
Зонов Александр 40 2
Shaver Mike - Шейвер Майк 8 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Лагода Георгий 60 2
Врублевский Павел 103 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
Дягилев Василий 84 2
Бойко Елена 152 1
Михалев Евгений 96 1
Халин Дмитрий 56 1
Кузнецов Сергей 162 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Кучерова Ольга 10 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Зайцев Андрей 50 1
Синицын Артем 6 1
Печенин Алексей 18 1
Козырев Алексей 326 1
Смирнов Евгений 40 1
Гвоздев Дмитрий 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 158036 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53549 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 19
Европа 24671 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13579 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46029 12
Германия - Федеративная Республика 12954 10
Япония 13562 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14529 7
Турция - Турецкая республика 2502 7
Украина 7808 7
США - Вашингтон - Редмонд 238 6
Швеция - Королевство 3718 6
Финляндия - Финляндская Республика 3659 6
Индия - Bharat 5721 6
Нидерланды 3643 6
Израиль 2785 5
Италия - Итальянская Республика 4434 5
Испания - Королевство 3770 5
Палестина 91 4
Казахстан - Республика 5834 4
Азия - Азиатский регион 5758 4
Беларусь - Белоруссия 6068 4
Норвегия - Королевство 1833 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18762 4
Сингапур - Республика 1913 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 4
Франция - Французская Республика 7994 4
Китай - Тайвань 4142 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 3
Земля - планета Солнечной системы 10686 3
Южная Корея - Республика 6873 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8203 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 713 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 2
США - Колумбия - Вашингтон 1454 2
Латвия - Латвийская Республика 827 2
Монголия 367 2
Греция - Греческая Республика 998 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 13
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1180 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 9
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3741 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 6
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 307 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Английский язык 6885 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 5
Blacklist - Чёрный список 674 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 3
BleepingComputer - Издание 426 25
The Verge - Издание 597 12
Reddit 363 12
ZDnet 662 6
Neowin 186 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2198 2
Ars Technica 437 2
TechSpot 162 2
Chicago Sun-Times 10 2
Silicon 490 2
Computer Weekly 376 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Wikipedia - Википедия 597 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1158 2
The Register - The Register Hardware 1714 2
Bloomberg 1552 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 2
Wired - Издание 271 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TorrentFreak (TF) 150 1
AP - Associated Press 2006 1
TechRadar 95 1
Windows Central 31 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Windowslatest 14 1
Известия ИД 715 1
Microsoft 365 Status 2 1
Microsoft TechNet 8 1
The Independent 32 1
Virus Bulletin 33 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
PCWorld - PC World 46 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ITnews 34 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
FT - Financial Times 1262 1
Tom’s Hardware 531 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
AV-Test Institute 40 6
IDC - International Data Corporation 4943 6
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
Gartner - Гартнер 3616 3
AV-Comparatives 26 2
BCG - Boston Consulting Group 112 2
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Microsoft Research 141 1
MalwareHunterTeam 14 1
HFS Research 49 1
Google Threat Analysis Group 16 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Enderle Group 17 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Fortune Global 500 289 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 154 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 163 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 6 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
Otto von Guericke University Magdeburg - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Университет Отто фон Герике в Магдебурге 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1656 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
Black Hat - Конференция 117 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
McAfee FOCUS 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415956, в очереди разбора - 727679.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще