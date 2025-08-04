Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете

F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки tion) компании F6 обнаружили очередную массовую атаку мошенников на жителей России с использованием фейков. В ряде Telegram-каналах, в названиях которых присутствуют слова «пособия», «выплаты»,

Мошенники начали красть подписи пользователей через фейковые сайты вы. Данный сайт отправлен на блокировку, однако стоит учесть, что мошенники могут создавать похожие фейковые сайты госорганов с другим «поводом» оставить свою личную подпись. Чтобы не попасться

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ Обман с данными Мошенники устроили охоту на деньги школьников и их родителей, они предлагают купить фейковые ответы к экзаменам, пишут РИА «Новости». Со слов руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина, в апреле 2025 г. зафиксировано несколько десятков закрытых Telegram-каналов и

Мошенники создают фейковые инвестиционные платформы якобы от создателей WhatsApp* Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы якобы от создателей мессенджера WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Фишинговый сайт предлагает пользователям получить доступ к пла

Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров Создание ложной ИТ-инфраструктуры Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ закупает лицензии на использование специального софта, которое генерирует и логирует ложные сервисы, создает ханипоты, фейковые базы данных (БД) и серверы-ловушки для хакеров, об этом пишет «Ведомости». Поставщик решения стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара Ассистанс»

Мошенники распространяют фейки о предновогодних выплатах через сеть Telegram-каналов екабря 2024 г. злоумышленники начали очередную массовую атаку на жителей России с применением таких фейков. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F

Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве едочёты в мимике. Аналитики F.A.C.C.T. отмечают в криптоиндустрии три основные схемы мошенничества: фейковые криптобиржи и обменники криптовалюты, дрейнеры и скам-токены. С 2022 г. аналитики F.

F.A.C.C.T.: 80% создаваемых фейковых ресурсов маскируется под известные бренды ресурсы злоумышленники создают поддельные аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и наполняют их фейковыми публикациями. Специалисты констатируют: участникам криминальных схем уже не нужно о

В 558 российских школах внедрили ПО «Л7.Мониторинг» с защитой сайтов от злоумышленников и размещения фейков ственного ПО, обеспечивает защиту сайтов образовательных учреждений от злоумышленников и размещения фейков в период приемной кампании, запущенной в северной столице. Это позволит оградить учени

ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты «Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные пр

F.A.C.C.T. и МУР предупреждают о новом мошенничестве с фейковыми фотосессиями Специалисты компании F.A.C.C.T. совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска (МУРа) выявили новую масштабную мошенническую схему, связанную с организацией фейковых фотосессий. Скамеры предлагают девушкам бесплатную профессиональную фотосъемку при условии почасовой аренды студии от 1,8 тыс. до 3 тыс. руб., но в итоге у жертвы похищают деньги и дан

ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов авцов маркетплейсов для получения доступа в их личные кабинеты на крупных торговых площадках. Новые фейковые сайты продолжают появляться на ежедневной основе и в 2024 г., а характер атак говори

«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. елегально использовали бренд «Столото». Из них 8,602 тыс. пришлось на мошеннические сайты, 654 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 38 — на сообщения в мессенджерах и 409 — на

«Сбер»: мошенники обманывают компании, создавая фейковые аккаунты директоров в мессенджерах «Сбер» зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использоват

«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года м числе нелегально использовали бренд «Столото». Из них 7018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — мобильные приложения, также

«РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34% можно столкнуться, а избыточное количество положительных может сигнализировать о том, что они тоже фейковые, поскольку злоумышленники знают, что рейтинг и отзывы играют большую роль при выборе

Wildberries запустил дополнительную защиту от «фейковых» скидок в начале ноябрьских распродаж предоставлена скидка в размере 15%-20% от средней цены на товар за последние 2 месяца. Аналитическая система проверяет товары-участники соответствие заданным условиям и отклоняет запросы на товары с «фейковыми» скидками. Кроме того, контролировать участников распродажи могут и сами покупатели. Для этого на Wildberries представлен график с динамикой цены на товар. Благодаря этому россияне см

«Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion шего, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч.5 ст. 128.1 (клевета с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлении), ч.3 ст.298.1 (клевета в от

Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек я в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю,

«Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе , лайфстайл, в топ-5 категорий также входят медицина и здоровье, а также образование и наука. Среди фейков, с которыми борется программа, –– конспирологические теории о вакцинации (вживление ми

«Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами ателей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперск

Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда декабря 2020 г. Предложенная Вяткиным инициатива предлагала внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласила, что в нынешних реалиях к

Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете» роект принят во втором и третьем чтении 23 декабря 2020 г. Изменения внесены в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). Первоначально статья предусматривала уголовную ответственность за клевету, содержа

Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете» оправки Вяткина Предложенная Вяткиным инициатива предлагает внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласит, что в нынешних реалиях кл

Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами урьерского или почтового брендов и использующий доменное имя, похожее на оригинальное. Естественно, подлинные сервисы доставки не имеют к этим сайтам никакого отношения. «Мошенники активно используют фейковые сайты, дублирующие интерфейс cdek.ru: если не обратить внимание на сам адрес, можно не заметить подлога и отправить деньги мошенникам, — сказал Станислав Горбатовский, IT-директор СДЭК

Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе перт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19. Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Одна

В России откроют публичный реестр фейковых новостей ероприятия был посвящен обсуждению законов о фейковых новостях и об оскорблении власти в интернете. Закон о фейковых новостях Напомним, закон о фейковых новостях был подписан президентом

Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность па OpenAI засекретила данные о своем новом алгоритме ИИ, поскольку он слишком эффективно генерирует фейковые новости «Мы выяснили, что для получения пригодного для использования текста алгоритм

Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете пространения «фейковых» новостей - вводится и для СМИ. Госдума проголосовала за штрафы и аресты за «фейковые» новости и оскорбления власти в интернете Одновременно в статью 13.15 КоАП - «Злоупо

«Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват». Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов, будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с ц

За отказ опровергнуть клевету в интернете будут сажать в тюрьму Повышение штрафов Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для лиц, которые вопреки требованию суда продолжают распространять порочащую или недостоверную информацию или не дают опровержение уже распространенной ложной информации. Документ представляет собой набор поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки были

First Line Software разработала ПО для обнаружения фейковых новостей в соцмедиа а с центром инноваций Университета Лейдена (Нидерланды) разработала прототип системы, детектирующей недостоверную информацию в социальных сетях.Сервис CredibleU призван анализировать ссылки в T

Роскомнадзор: «Фейковые» аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются примером нарушения закона о персональных данны

Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела мы Topol-Mailer и др. Эксперт Раев установил, что все четыре подписи были сделаны одним лицом. Защита заподозрила, что подписи поставил следователь Сергей Дадинский, который и вел это дело. Признание фальсификации протоколов осмотра делает незаконным собранные следственные материалы и ставит под сомнение возможность дальнейшего проведения процесса. Точного ответа на вопрос о том, чьи это по

Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан» спрашивали, почему «GSM-Казахстан» не платит дивиденды, нам отвечали, что компания имеет просроченную задолженность, - говорит источник в Cukurova. - Теперь мы поняли, что деньги были похищены путем фальсификации платежей: компания платила шведскому поставщику Ericsson за услуги, которые не оказывались». Представитель «GSM-Кахастан» был недоступен для комментариев. В Ericsson заверяют, что

История России: проблемы фальсификации н Дождиков, кандидат политических наук, зам. директора НИИ МГГУ им Шолохова. Участники отметили важность подписания президентом России Дмитрием Медведевым Указа о создании комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. По мнению учёных, если фальсификаторам истории не поставить заслон сейчас, то через 200 лет историю XX века, в частности период Холодной войны и

Фальсифицированное признание Нейла Армстронга о фальсификации программы "Аполлон" получило распространение Как сообщает BВС, два печатных издания, выходящие в Бангладеш, распространили сообщение о признании Нейлом Армстронгом факта фальсификации лунной программы "Аполлон" NASA. В нём бывший астронавт NASA, официально считающийся первым землянином, ступившим на поверхность Луны, якобы признавался в том, что вся лунная прог

Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, знают ли россияне о создании президентом Д.Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, как оценивают эту меру, и какие события отечественной истории, по мнению наших сограждан, нуждаются в защите от фальсификации и искажения. 41% россиян уже информир

Реклама iPhone содержит недостоверную информацию По мнению пользователей, телевизионная реклама Apple iPhone содержит недостоверную информацию и вводит в заблуждение. Британская комиссия по рекламным стандартам (Advertising Standards Authority – ASA) получила как минимум две жалобы по этому поводу, сообщает BB