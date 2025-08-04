Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фальсификация Fake, Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация Недостоверная информация Клевета в интернете
|04.08.2025
F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки
tion) компании F6 обнаружили очередную массовую атаку мошенников на жителей России с использованием фейков. В ряде Telegram-каналах, в названиях которых присутствуют слова «пособия», «выплаты»,
|10.06.2025
|
Мошенники начали красть подписи пользователей через фейковые сайты
вы. Данный сайт отправлен на блокировку, однако стоит учесть, что мошенники могут создавать похожие фейковые сайты госорганов с другим «поводом» оставить свою личную подпись. Чтобы не попасться
|23.04.2025
|
Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ
Обман с данными Мошенники устроили охоту на деньги школьников и их родителей, они предлагают купить фейковые ответы к экзаменам, пишут РИА «Новости». Со слов руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина, в апреле 2025 г. зафиксировано несколько десятков закрытых Telegram-каналов и
|21.04.2025
|
Мошенники создают фейковые инвестиционные платформы якобы от создателей WhatsApp*
Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы якобы от создателей мессенджера WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Фишинговый сайт предлагает пользователям получить доступ к пла
|19.12.2024
|
Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров
Создание ложной ИТ-инфраструктуры Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ закупает лицензии на использование специального софта, которое генерирует и логирует ложные сервисы, создает ханипоты, фейковые базы данных (БД) и серверы-ловушки для хакеров, об этом пишет «Ведомости». Поставщик решения стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара Ассистанс»
|12.12.2024
|
Мошенники распространяют фейки о предновогодних выплатах через сеть Telegram-каналов
екабря 2024 г. злоумышленники начали очередную массовую атаку на жителей России с применением таких фейков. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F
|18.11.2024
|
Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве
едочёты в мимике. Аналитики F.A.C.C.T. отмечают в криптоиндустрии три основные схемы мошенничества: фейковые криптобиржи и обменники криптовалюты, дрейнеры и скам-токены. С 2022 г. аналитики F.
|05.11.2024
|
F.A.C.C.T.: 80% создаваемых фейковых ресурсов маскируется под известные бренды
ресурсы злоумышленники создают поддельные аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и наполняют их фейковыми публикациями. Специалисты констатируют: участникам криминальных схем уже не нужно о
|05.07.2024
|
В 558 российских школах внедрили ПО «Л7.Мониторинг» с защитой сайтов от злоумышленников и размещения фейков
ственного ПО, обеспечивает защиту сайтов образовательных учреждений от злоумышленников и размещения фейков в период приемной кампании, запущенной в северной столице. Это позволит оградить учени
|08.05.2024
|
ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты
«Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные пр
|06.05.2024
|
F.A.C.C.T. и МУР предупреждают о новом мошенничестве с фейковыми фотосессиями
Специалисты компании F.A.C.C.T. совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска (МУРа) выявили новую масштабную мошенническую схему, связанную с организацией фейковых фотосессий. Скамеры предлагают девушкам бесплатную профессиональную фотосъемку при условии почасовой аренды студии от 1,8 тыс. до 3 тыс. руб., но в итоге у жертвы похищают деньги и дан
|14.03.2024
|
ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов
авцов маркетплейсов для получения доступа в их личные кабинеты на крупных торговых площадках. Новые фейковые сайты продолжают появляться на ежедневной основе и в 2024 г., а характер атак говори
|08.02.2024
|
«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г.
елегально использовали бренд «Столото». Из них 8,602 тыс. пришлось на мошеннические сайты, 654 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 38 — на сообщения в мессенджерах и 409 — на
|23.01.2024
|
«Сбер»: мошенники обманывают компании, создавая фейковые аккаунты директоров в мессенджерах
«Сбер» зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использоват
|01.08.2023
|
«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года
м числе нелегально использовали бренд «Столото». Из них 7018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — мобильные приложения, также
|31.07.2023
|
«РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34%
можно столкнуться, а избыточное количество положительных может сигнализировать о том, что они тоже фейковые, поскольку злоумышленники знают, что рейтинг и отзывы играют большую роль при выборе
|10.11.2022
|
Wildberries запустил дополнительную защиту от «фейковых» скидок в начале ноябрьских распродаж
предоставлена скидка в размере 15%-20% от средней цены на товар за последние 2 месяца. Аналитическая система проверяет товары-участники соответствие заданным условиям и отклоняет запросы на товары с «фейковыми» скидками. Кроме того, контролировать участников распродажи могут и сами покупатели. Для этого на Wildberries представлен график с динамикой цены на товар. Благодаря этому россияне см
|14.07.2022
|
«Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion
шего, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч.5 ст. 128.1 (клевета с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлении), ч.3 ст.298.1 (клевета в от
|04.03.2022
|
Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек
я в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю,
|14.09.2021
|
«Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе
, лайфстайл, в топ-5 категорий также входят медицина и здоровье, а также образование и наука. Среди фейков, с которыми борется программа, –– конспирологические теории о вакцинации (вживление ми
|30.08.2021
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами
ателей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперск
|17.02.2021
|
Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда
декабря 2020 г. Предложенная Вяткиным инициатива предлагала внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласила, что в нынешних реалиях к
|23.12.2020
|
Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете»
роект принят во втором и третьем чтении 23 декабря 2020 г. Изменения внесены в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). Первоначально статья предусматривала уголовную ответственность за клевету, содержа
|15.12.2020
|
Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете»
оправки Вяткина Предложенная Вяткиным инициатива предлагает внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласит, что в нынешних реалиях кл
|20.05.2020
|
Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
урьерского или почтового брендов и использующий доменное имя, похожее на оригинальное. Естественно, подлинные сервисы доставки не имеют к этим сайтам никакого отношения. «Мошенники активно используют фейковые сайты, дублирующие интерфейс cdek.ru: если не обратить внимание на сам адрес, можно не заметить подлога и отправить деньги мошенникам, — сказал Станислав Горбатовский, IT-директор СДЭК
|28.04.2020
|
Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе
перт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19. Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Одна
|16.05.2019
|
В России откроют публичный реестр фейковых новостей
ероприятия был посвящен обсуждению законов о фейковых новостях и об оскорблении власти в интернете. Закон о фейковых новостях Напомним, закон о фейковых новостях был подписан президентом
|07.03.2019
|
Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность
па OpenAI засекретила данные о своем новом алгоритме ИИ, поскольку он слишком эффективно генерирует фейковые новости «Мы выяснили, что для получения пригодного для использования текста алгоритм
|25.01.2019
|
Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете
пространения «фейковых» новостей - вводится и для СМИ. Госдума проголосовала за штрафы и аресты за «фейковые» новости и оскорбления власти в интернете Одновременно в статью 13.15 КоАП - «Злоупо
|31.10.2018
|
«Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов
дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват». Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов, будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с ц
|19.07.2018
|
За отказ опровергнуть клевету в интернете будут сажать в тюрьму
Повышение штрафов Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для лиц, которые вопреки требованию суда продолжают распространять порочащую или недостоверную информацию или не дают опровержение уже распространенной ложной информации. Документ представляет собой набор поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки были
|05.12.2017
|
First Line Software разработала ПО для обнаружения фейковых новостей в соцмедиа
а с центром инноваций Университета Лейдена (Нидерланды) разработала прототип системы, детектирующей недостоверную информацию в социальных сетях.Сервис CredibleU призван анализировать ссылки в T
|12.12.2014
|
Роскомнадзор: «Фейковые» аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных
Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются примером нарушения закона о персональных данны
|30.05.2013
|
Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела
мы Topol-Mailer и др. Эксперт Раев установил, что все четыре подписи были сделаны одним лицом. Защита заподозрила, что подписи поставил следователь Сергей Дадинский, который и вел это дело. Признание фальсификации протоколов осмотра делает незаконным собранные следственные материалы и ставит под сомнение возможность дальнейшего проведения процесса. Точного ответа на вопрос о том, чьи это по
|18.04.2011
|
Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан»
спрашивали, почему «GSM-Казахстан» не платит дивиденды, нам отвечали, что компания имеет просроченную задолженность, - говорит источник в Cukurova. - Теперь мы поняли, что деньги были похищены путем фальсификации платежей: компания платила шведскому поставщику Ericsson за услуги, которые не оказывались». Представитель «GSM-Кахастан» был недоступен для комментариев. В Ericsson заверяют, что
|30.11.2009
|
История России: проблемы фальсификации
н Дождиков, кандидат политических наук, зам. директора НИИ МГГУ им Шолохова. Участники отметили важность подписания президентом России Дмитрием Медведевым Указа о создании комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. По мнению учёных, если фальсификаторам истории не поставить заслон сейчас, то через 200 лет историю XX века, в частности период Холодной войны и
|08.09.2009
|
Фальсифицированное признание Нейла Армстронга о фальсификации программы "Аполлон" получило распространение
Как сообщает BВС, два печатных издания, выходящие в Бангладеш, распространили сообщение о признании Нейлом Армстронгом факта фальсификации лунной программы "Аполлон" NASA. В нём бывший астронавт NASA, официально считающийся первым землянином, ступившим на поверхность Луны, якобы признавался в том, что вся лунная прог
|19.06.2009
|
Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, знают ли россияне о создании президентом Д.Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, как оценивают эту меру, и какие события отечественной истории, по мнению наших сограждан, нуждаются в защите от фальсификации и искажения. 41% россиян уже информир
|27.08.2008
|
Реклама iPhone содержит недостоверную информацию
По мнению пользователей, телевизионная реклама Apple iPhone содержит недостоверную информацию и вводит в заблуждение. Британская комиссия по рекламным стандартам (Advertising Standards Authority – ASA) получила как минимум две жалобы по этому поводу, сообщает BB
|07.12.2006
|
В Красноярске возбуждено уголовное дело за клевету в интернете
щение его побудил конфликт с этим знакомым, и он хотел таким образом создать ему «проблемы» с правоохранительными органами. Действия клеветника сотрудники милиции квалифицировали по ч.2 ст.129 УК РФ (клевета, содержащаяся в СМИ). Максимальное наказание, предусмотренное за такого рода преступление, — арест на срок от трех до шести месяцев. В настоящее время уголовное дело направлено в с
