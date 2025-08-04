Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Фальсификация Fake, Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация Недостоверная информация Клевета в интернете

Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете

СОБЫТИЯ


04.08.2025 F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки

tion) компании F6 обнаружили очередную массовую атаку мошенников на жителей России с использованием фейков. В ряде Telegram-каналах, в названиях которых присутствуют слова «пособия», «выплаты»,
10.06.2025 Мошенники начали красть подписи пользователей через фейковые сайты

вы. Данный сайт отправлен на блокировку, однако стоит учесть, что мошенники могут создавать похожие фейковые сайты госорганов с другим «поводом» оставить свою личную подпись. Чтобы не попасться
23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Обман с данными Мошенники устроили охоту на деньги школьников и их родителей, они предлагают купить фейковые ответы к экзаменам, пишут РИА «Новости». Со слов руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина, в апреле 2025 г. зафиксировано несколько десятков закрытых Telegram-каналов и

21.04.2025 Мошенники создают фейковые инвестиционные платформы якобы от создателей WhatsApp*

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы якобы от создателей мессенджера WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Фишинговый сайт предлагает пользователям получить доступ к пла
19.12.2024 Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров

Создание ложной ИТ-инфраструктуры Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ закупает лицензии на использование специального софта, которое генерирует и логирует ложные сервисы, создает ханипоты, фейковые базы данных (БД) и серверы-ловушки для хакеров, об этом пишет «Ведомости». Поставщик решения стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара Ассистанс»
12.12.2024 Мошенники распространяют фейки о предновогодних выплатах через сеть Telegram-каналов

екабря 2024 г. злоумышленники начали очередную массовую атаку на жителей России с применением таких фейков. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве

едочёты в мимике. Аналитики F.A.C.C.T. отмечают в криптоиндустрии три основные схемы мошенничества: фейковые криптобиржи и обменники криптовалюты, дрейнеры и скам-токены. С 2022 г. аналитики F.
05.11.2024 F.A.C.C.T.: 80% создаваемых фейковых ресурсов маскируется под известные бренды

ресурсы злоумышленники создают поддельные аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и наполняют их фейковыми публикациями. Специалисты констатируют: участникам криминальных схем уже не нужно о
05.07.2024 В 558 российских школах внедрили ПО «Л7.Мониторинг» с защитой сайтов от злоумышленников и размещения фейков

ственного ПО, обеспечивает защиту сайтов образовательных учреждений от злоумышленников и размещения фейков в период приемной кампании, запущенной в северной столице. Это позволит оградить учени
08.05.2024 ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты

«Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные пр
06.05.2024 F.A.C.C.T. и МУР предупреждают о новом мошенничестве с фейковыми фотосессиями

Специалисты компании F.A.C.C.T. совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска (МУРа) выявили новую масштабную мошенническую схему, связанную с организацией фейковых фотосессий. Скамеры предлагают девушкам бесплатную профессиональную фотосъемку при условии почасовой аренды студии от 1,8 тыс. до 3 тыс. руб., но в итоге у жертвы похищают деньги и дан
14.03.2024 ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов

авцов маркетплейсов для получения доступа в их личные кабинеты на крупных торговых площадках. Новые фейковые сайты продолжают появляться на ежедневной основе и в 2024 г., а характер атак говори
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г.

елегально использовали бренд «Столото». Из них 8,602 тыс. пришлось на мошеннические сайты, 654 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 38 — на сообщения в мессенджерах и 409 — на
23.01.2024 «Сбер»: мошенники обманывают компании, создавая фейковые аккаунты директоров в мессенджерах

«Сбер» зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использоват
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года

м числе нелегально использовали бренд «Столото». Из них 7018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — мобильные приложения, также
31.07.2023 «РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34%

можно столкнуться, а избыточное количество положительных может сигнализировать о том, что они тоже фейковые, поскольку злоумышленники знают, что рейтинг и отзывы играют большую роль при выборе
10.11.2022 Wildberries запустил дополнительную защиту от «фейковых» скидок в начале ноябрьских распродаж

предоставлена скидка в размере 15%-20% от средней цены на товар за последние 2 месяца. Аналитическая система проверяет товары-участники соответствие заданным условиям и отклоняет запросы на товары с «фейковыми» скидками. Кроме того, контролировать участников распродажи могут и сами покупатели. Для этого на Wildberries представлен график с динамикой цены на товар. Благодаря этому россияне см
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion

шего, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч.5 ст. 128.1 (клевета с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлении), ч.3 ст.298.1 (клевета в от
04.03.2022 Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек

я в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю,
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе

, лайфстайл, в топ-5 категорий также входят медицина и здоровье, а также образование и наука. Среди фейков, с которыми борется программа, –– конспирологические теории о вакцинации (вживление ми
30.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами

ателей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперск
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда

декабря 2020 г. Предложенная Вяткиным инициатива предлагала внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласила, что в нынешних реалиях к
23.12.2020 Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете»

роект принят во втором и третьем чтении 23 декабря 2020 г. Изменения внесены в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). Первоначально статья предусматривала уголовную ответственность за клевету, содержа
15.12.2020 Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете»

оправки Вяткина Предложенная Вяткиным инициатива предлагает внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласит, что в нынешних реалиях кл
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами

урьерского или почтового брендов и использующий доменное имя, похожее на оригинальное. Естественно, подлинные сервисы доставки не имеют к этим сайтам никакого отношения. «Мошенники активно используют фейковые сайты, дублирующие интерфейс cdek.ru: если не обратить внимание на сам адрес, можно не заметить подлога и отправить деньги мошенникам, — сказал Станислав Горбатовский, IT-директор СДЭК
28.04.2020 Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе

перт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19. Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Одна
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей

ероприятия был посвящен обсуждению законов о фейковых новостях и об оскорблении власти в интернете. Закон о фейковых новостях Напомним, закон о фейковых новостях был подписан президентом
07.03.2019 Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность

па OpenAI засекретила данные о своем новом алгоритме ИИ, поскольку он слишком эффективно генерирует фейковые новости «Мы выяснили, что для получения пригодного для использования текста алгоритм
25.01.2019 Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете

пространения «фейковых» новостей - вводится и для СМИ. Госдума проголосовала за штрафы и аресты за «фейковые» новости и оскорбления власти в интернете Одновременно в статью 13.15 КоАП - «Злоупо
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов

дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват». Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов, будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с ц
19.07.2018 За отказ опровергнуть клевету в интернете будут сажать в тюрьму

Повышение штрафов Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для лиц, которые вопреки требованию суда продолжают распространять порочащую или недостоверную информацию или не дают опровержение уже распространенной ложной информации. Документ представляет собой набор поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки были

05.12.2017 First Line Software разработала ПО для обнаружения фейковых новостей в соцмедиа

а с центром инноваций Университета Лейдена (Нидерланды) разработала прототип системы, детектирующей недостоверную информацию в социальных сетях.Сервис CredibleU призван анализировать ссылки в T
12.12.2014 Роскомнадзор: «Фейковые» аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных

Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются примером нарушения закона о персональных данны
30.05.2013 Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела

мы Topol-Mailer и др. Эксперт Раев установил, что все четыре подписи были сделаны одним лицом. Защита заподозрила, что подписи поставил следователь Сергей Дадинский, который и вел это дело. Признание фальсификации протоколов осмотра делает незаконным собранные следственные материалы и ставит под сомнение возможность дальнейшего проведения процесса. Точного ответа на вопрос о том, чьи это по
18.04.2011 Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан»

спрашивали, почему «GSM-Казахстан» не платит дивиденды, нам отвечали, что компания имеет просроченную задолженность, - говорит источник в Cukurova. - Теперь мы поняли, что деньги были похищены путем фальсификации платежей: компания платила шведскому поставщику Ericsson за услуги, которые не оказывались». Представитель «GSM-Кахастан» был недоступен для комментариев. В Ericsson заверяют, что
30.11.2009 История России: проблемы фальсификации

н Дождиков, кандидат политических наук, зам. директора НИИ МГГУ им Шолохова. Участники отметили важность подписания президентом России Дмитрием Медведевым Указа о создании комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. По мнению учёных, если фальсификаторам истории не поставить заслон сейчас, то через 200 лет историю XX века, в частности период Холодной войны и

08.09.2009 Фальсифицированное признание Нейла Армстронга о фальсификации программы "Аполлон" получило распространение

Как сообщает BВС, два печатных издания, выходящие в Бангладеш, распространили сообщение о признании Нейлом Армстронгом факта фальсификации лунной программы "Аполлон" NASA. В нём бывший астронавт NASA, официально считающийся первым землянином, ступившим на поверхность Луны, якобы признавался в том, что вся лунная прог
19.06.2009 Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, знают ли россияне о создании президентом Д.Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, как оценивают эту меру, и какие события отечественной истории, по мнению наших сограждан, нуждаются в защите от фальсификации и искажения. 41% россиян уже информир
27.08.2008 Реклама iPhone содержит недостоверную информацию

По мнению пользователей, телевизионная реклама Apple iPhone содержит недостоверную информацию и вводит в заблуждение. Британская комиссия по рекламным стандартам (Advertising Standards Authority – ASA) получила как минимум две жалобы по этому поводу, сообщает BB
07.12.2006 В Красноярске возбуждено уголовное дело за клевету в интернете

щение его побудил конфликт с этим знакомым, и он хотел таким образом создать ему «проблемы» с правоохранительными органами. Действия клеветника сотрудники милиции квалифицировали по ч.2 ст.129 УК РФ (клевета, содержащаяся в СМИ). Максимальное наказание, предусмотренное за такого рода преступление, — арест на срок от трех до шести месяцев. В настоящее время уголовное дело направлено в с

Публикаций - 849, упоминаний - 1038

Фальсификация и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 115
Telegram Group 2571 87
Google LLC 12255 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 51
Microsoft Corporation 25236 42
Apple Inc 12628 36
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 33
Yandex - Яндекс 8434 27
Meta Platforms - Facebook 4531 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 26
Ростелеком 10306 21
X Corp - Twitter 2907 20
Amazon Inc - Amazon.com 3132 18
ESET - ESET Software 1147 18
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 17
МегаФон 9892 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 15
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 15
VK - Mail.ru Group 3532 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 12
Check Point Software Technologies 800 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 11
IBM - International Business Machines Corp 9551 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 11
Google Russia - Гугл Россия 219 11
Intel Corporation 12541 10
GitHub 963 10
Cisco Systems 5222 10
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 9
Oracle Corporation 6867 9
TeamViewer 131 9
AnyDesk Software GmbH 45 9
Samsung Electronics 10625 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 8
Информзащита 852 8
S8 Capital - С8 Капитал 31 8
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 7
OpenAI 373 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 38
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 12
Лента - Сеть розничной торговли 2267 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 11
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 52 9
Assist - Ассист 215 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 8
ГПБ - Газпромбанк 1174 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 7
Walmart - Wal-Mart Stores 389 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 6
Почта России ПАО 2245 6
Резонанс НПП 389 5
Microsoft - LinkedIn 684 5
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 4
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 4
Bank of America - Банк Америки 268 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 4
Альфа-Банк 1868 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Tesla Motors 427 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 4
Альфа-Групп 731 4
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 66
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 60
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 44
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 28
Судебная власть - Judicial power 2412 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 26
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 19
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 10
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 8
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 16
Единая Россия - Политическая партия 316 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 3
ЛДПР 110 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
АЮР - Ассоциация юристов России 50 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Центр защиты прав СМИ - Центр правовой помощи СМИ 1 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 428
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 248
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 220
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 210
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 186
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 164
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 150
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 133
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 133
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 132
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 130
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 108
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 107
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 97
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 85
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 82
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 75
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 72
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 71
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 66
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 64
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 147 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 60
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 55
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 50
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 48
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 48
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 47
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 45
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 44
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 44
Google Android 14679 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 50
Google YouTube - Видеохостинг 2885 39
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 38
Microsoft Windows 16327 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 33
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 32
Apple iOS 8242 28
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 23
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 19
FreePik 1435 16
Linux OS 10896 15
Apple - App Store 3008 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 12
OpenAI - ChatGPT 521 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 11
Google Android Package Kit - APK 230 11
Microsoft Windows 2000 8662 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 11
VK RuStore - Рустор 507 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 10
AeroAdmin - программа удаленного доступа к компьютеру 10 9
NFCGate - Вредоносное ПО 22 9
Google Chrome - браузер 1648 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 9
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 9
Apple iPad 3936 9
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 9
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 21 9
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 38 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 8
Apple iPhone 6 4862 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 8
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 8
Егоров Евгений 33 16
Вураско Александр 37 15
Гончаров Станислав 29 15
Путин Владимир 3349 13
Бусаргин Андрей 26 12
Симоненко Вячеслав 42 10
Синицына Мария 15 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 10
Врублевский Павел 103 10
Карчев Олег 35 9
Мангутов Владислав 33 9
Кузнецов Станислав 155 9
Пермяков Максим 30 9
Абрамов Алексей 49 9
Левин Борис 56 9
Тутон Екатерина 8 8
Артимович Дмитрий 42 8
Баулин Валерий 52 8
Шадаев Максут 1146 8
Левин Леонид 132 7
Медведев Дмитрий 1662 7
Артимович Игорь 30 7
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 6
Дягилев Василий 84 6
Калинин Александр 175 6
Каргалев Ярослав 22 6
Мишустин Михаил 734 6
Хинштейн Александр 146 6
Избаенков Артем 18 6
Дадинский Сергей 11 5
Артимовичи (братья) 23 5
Гатауллин Ильназ 28 5
Арлазаров Владимир 270 5
Бутерин Виталий 30 5
Наумов Виктор 126 5
Гирев Андрей 77 4
Поспелов Георгий 11 4
Лунина Наталья 8 4
Кирюшин Константин 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 509
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 46
Европа 24634 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 39
Украина 7793 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 36
Беларусь - Белоруссия 6023 33
Германия - Федеративная Республика 12936 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 23
Япония 13547 22
Южная Корея - Республика 6858 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 17
Индия - Bharat 5697 17
Азия - Азиатский регион 5748 15
Казахстан - Республика 5792 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 11
Польша - Республика 2001 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 10
Канада 4985 10
Армения - Республика 2368 10
Франция - Французская Республика 7975 10
США - Нью-Йорк 3151 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 9
США - Калифорния 4775 9
Швеция - Королевство 3715 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 8
Узбекистан - Республика 1869 8
Сингапур - Республика 1906 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 7
Китай - Тайвань 4136 7
Чехия - Чешская Республика 1333 7
Нигерия - Федеративная Республика 327 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 257
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 236
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 127
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 90
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 87
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 79
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 78
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 68
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 47
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 45
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 42
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 40
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 37
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 34
Паспорт - Паспортные данные 2734 34
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 34
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 31
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 30
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 29
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 27
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 27
Английский язык 6876 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 23
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 23
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 26
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 21
Ведомости 1233 14
Известия ИД 704 12
РИА Новости 984 12
Wikipedia - Википедия 585 12
Bloomberg 1417 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 7
The Register - The Register Hardware 1696 7
NYT - The New York Times 1086 7
Царьград - телеканал 28 7
Forbes - Форбс 910 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 6
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 6
Times 648 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 5
AP - Associated Press 2006 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
The Verge - Издание 591 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 4
The Guardian - Британская газета 384 4
BleepingComputer - Издание 410 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 3
Ars Technica 435 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 3
Рен ТВ - телеканал 74 3
Sputnik 59 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 3
Phys.org 972 2
Computer Weekly 376 2
LiveScience 154 2
Руниверсалис - Runiversalis 7 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 7
IDC - International Data Corporation 4943 6
Gartner - Гартнер 3608 6
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
CNews Мишень 172 2
W3Techs 13 2
Forrester Research 828 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 8 1
TeleGeography Research 40 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
MAR Consult - Мар Консалт 12 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Juniper Research 551 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
НМГ - Медиалогия 34 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
TNS Kantar 3 1
Forbes Insights 18 1
Forrester Wave 45 1
CNews Инновация года - награда 133 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Grand View Research 22 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
RiskIQ 9 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Sensor Tower 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 20
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 6
РАН - Российская академия наук 2014 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
ИИИ - Институт исследований интернета 62 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
Государственный Русский музей 51 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
American University - Американский университет 14 1
Аэрокосмическая инновационная долина ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 1 1
University of Verona - Università degli studi di Verona - Веронский университет - Университет Вероны 1 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK 5 1
МИД РФ - МГИМО - Дипломатическая академия МИД России 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 9
Международный женский день - 8 марта 371 8
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 4
День молодёжи - 27 июня 998 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
Единый день голосования 138 2
CNews AWARDS - награда 549 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 43 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
Amazon Prime Day 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Black Hat - Конференция 117 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще