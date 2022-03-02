Украина требует отключить Россию от интернета Россию могут отключить от Всемирной Паутины Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил с просьбой отключить российский сегмент интернета от Глобальной сети, пишет портал ZDnet. После его аналогичного обращения к главе Apple Тиму Куку (Tim Cook) в России почти моментально были прекращены продажи техники Apple. Просьбу украинского министра поддержал и Андрей Набо

Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров osoft готовится к скорому запуску нового сервиса Cloud PC, позволяющего запускать ОС Windows 10 даже на тех компьютерах, которые изначально не рассчитаны на работу под этой системой. Как пишет портал ZDnet, до премьеры Cloud PC остаются считанные недели. Проект Cloud PC сейчас носит кодовое название Project Deschutes. Он даст пользователям возможность работать в современной операционной сис

Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира Хакерская распродажа Хакер, скрывающийся под псевдонимом Byte, устроил распродажу логинов и паролей, принадлежащих топ-менеджерам компаний по всему миру. По информации портала ZDnet, эта они продается на закрытом форуме Exploit.in для русскоговорящих киберпреступников. Количество учеток, продающихся на форуме, по словам продавца, исчисляется сотнями, и все они – проф

Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО азаться от использования ПО с закрытым исходным кодом в госсекторе. Администрация города, как пишет ZDnet, решила использовать программное обеспечение с открытым кодом. «Там, где это технологич

Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете администраторов к поиску более безопасных платформ для ведения криминального бизнеса, пишет ресурс ZDNet. По данным ZDNet, один из крупных порталов по продаже нелегальных товаров Libert

Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем» е пять лет в поисках работы с лучшими условиями в различных странах по всему миру, сообщает издание ZDNet, опросившее нескольких таких людей. Согласно результатам исследования греческого агентс

Составлен список российских ИТ-компаний, у которых могут быть проблемы в США анского рынка и популярна среди американских компаний. Колонка об этом была опубликована на портале ZDNet.com. К таким разработчикам, по мнению автора ZDNet Джейсона Перлова (Jason Perlo

5000 иностранцев наблюдают за ИТ-Россией каждый день рационная система и другое свободное программное обеспечение, которое будет устанавливаться на школьные компьютеры. По этому поводу на авторитетных западных ресурсах развернулся ряд дискуссий - CNet, ZDNet. Масса публикаций в западных СМИ и в экспертных блогах подтверждают интерес иностранцев к российским технологиям и событиям, происходящим в ИТ-России. Eng.CNews продолжает развиваться и

За место на Download.com надо будет платить редставляющий Cnet, отметил, что программы, опубликованные на Download.com, предлагались также и на ZDNet Downloads и ZDNet Downloads on MSN, что представляет, по его мнению, чрезвычайно

Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет о Р4М. Кстати, вот один из первых. Протестировав систему Dell Inspiron 8200 на базе мобильного P4M, ZDNet UK обнаружила, что заметных преимуществ на обычных приложениях он не дает. Тест Busines

Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет о Р4М. Кстати, вот один из первых. Протестировав систему Dell Inspiron 8200 на базе мобильного P4M, ZDNet UK обнаружила, что заметных преимуществ на обычных приложениях он не дает. Тест Busines

Ericsson: 3G-сети окупятся в 2003 году для сверхбыстрых мобильных сетей третьего поколения (3G) уже в следующем году, сообщает британское издание ZDNet UK. Из 9 опрошенных аналитиков лишь один высказал опасение, что операции с обор

Digital Life: Ноутбук с ножным приводом, граффити на CD и День цифрового защитника что если все делать правильно, то ничего страшного в эксплуатации таких гибридов нет. Наоборот, это позволит покупателям сэкономить сотни долларов. К такому заключению привели испытания, проведенные ZDNet UK Reviews. Лэптоп на базе Pentium 4 показал на удивление хорошие результаты: он не перегревается, довольно долго работает без подзарядки батарей и, что самое важное, демонстрирует высоку

Digital Life: Ноутбук с ножным приводом, граффити на CD и День цифрового защитника что если все делать правильно, то ничего страшного в эксплуатации таких гибридов нет. Наоборот, это позволит покупателям сэкономить сотни долларов. К такому заключению привели испытания, проведенные ZDNet UK Reviews. Лэптоп на базе Pentium 4 показал на удивление хорошие результаты: он не перегревается, довольно долго работает без подзарядки батарей и, что самое важное, демонстрирует высоку

Sun vs Microsoft: J2EE в три раза популярнее .Net Согласно опросу, проведенному среди представителей IT-компаний британским порталом ZDNet UK, в следующем году 69,5% компаний планируют запустить собственные веб-сервисы, т.е. с

CNET скупает сайты о Linux л сайт AppWatch , содержащий несколько тысяч бесплатных дистрибутивов, драйверов, утилит и приложений для операционной системы Linux, сообщает Internet.com. Ресурсы AppWatch будут размещены на сайтах ZDNet.com и CNET.com и существенно расширят предложения этих порталов в области бизнес-приложений, которые уже, по данным Nielsen//Netratings, покрывают 43% технических потребностей их посетите

Прибыль CNet в третьем квартале превысила ожидания экспертов Компания CNet, освещающая новости в Сети, объявила финансовые результаты своей деятельности в третьем квартале, сообщает ZDNet. Прибыль компании составила $6,2 млн. или 7 центов на акцию (за вычетом расходов на амортизацию и поглощения). 16 экспертов, опрошенных First Call, предсказывали прибыль в размере 3 центо

CNET завершила приобретение ZDNet Условия сделки были одобрены держателями акций ZDNet 14 октября, а 18 октября их утвердили акционеры CNET. По условиям сделки, компании обменялись акциями в следующих пропорциях: каждая обычная акция ZD была конвертирована в 0,3397 обычной

CNET завершила приобретение ZDNet Компания CNET Networks завершила приобретение своего конкурента - ZDNet, сообщает Internet.com. Условия сделки были одобрены держателями акций ZDNet 14 октября, а 18 октября их утвердили акционеры CNET. По условиям сделки, компании обменялись акциями в

Ориентировочный оборот CNET в 2001 году составит $580 млн. ом благодаря тому, что в июле этого года компания CNET приобрела агентство технологических новостей ZDNet Inc. (за $1,6 млрд). 13 октября состоится голосование акционеров ZDNet по вопрос

CNet покупает Ziff-Davis за $1,6 млрд. адлежать Ziff-Davis's Computer Shopper, информационный сервер, на котором публикуются материалы для пользователей компьютеров; ресурс Smart Planet, посвященный высоким технологиям; и новостной портал ZDNet. Сделка будет совершена путем обмена акциями компаний (0,59 акции CNet за одну акцию Ziff-Davis). С учетом котировок акций CNet на 16 часов во вторник, покупка оценивается в $1,6 млрд. Яп

Аналитики ошиблись, прогнозируя потери ZDNet прошлого года. Таким образом, прогнозы аналитиков First Call/Thomson Financial о вероятных потерях ZDNet в размере 4 центов на акцию оказались ошибочными.

Windows 2000 пришел в Россию 10 рабочих станций (апгрейд 599$); Windows 2000 Advanced Server - 399$ с лицензией на 25 рабочих станций (апгрейд 1999$). Еще до выхода системы Windows 2000 были распространены данные (в частности на Zdnet.com) о том, что в коде Windows 2000 содержится 63 тыс. потенциальных ошибок. Microsoft же заявила, что наличие ошибок в системе - это естественно, и их устранение в последующий версиях -