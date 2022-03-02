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ZDnet

ZDnet

СОБЫТИЯ


02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета

Россию могут отключить от Всемирной Паутины Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил с просьбой отключить российский сегмент интернета от Глобальной сети, пишет портал ZDnet. После его аналогичного обращения к главе Apple Тиму Куку (Tim Cook) в России почти моментально были прекращены продажи техники Apple. Просьбу украинского министра поддержал и Андрей Набо
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров

osoft готовится к скорому запуску нового сервиса Cloud PC, позволяющего запускать ОС Windows 10 даже на тех компьютерах, которые изначально не рассчитаны на работу под этой системой. Как пишет портал ZDnet, до премьеры Cloud PC остаются считанные недели. Проект Cloud PC сейчас носит кодовое название Project Deschutes. Он даст пользователям возможность работать в современной операционной сис
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира

Хакерская распродажа Хакер, скрывающийся под псевдонимом Byte, устроил распродажу логинов и паролей, принадлежащих топ-менеджерам компаний по всему миру. По информации портала ZDnet, эта они продается на закрытом форуме Exploit.in для русскоговорящих киберпреступников. Количество учеток, продающихся на форуме, по словам продавца, исчисляется сотнями, и все они – проф
15.05.2020 Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО

азаться от использования ПО с закрытым исходным кодом в госсекторе. Администрация города, как пишет ZDnet, решила использовать программное обеспечение с открытым кодом. «Там, где это технологич
31.05.2019 Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете

администраторов к поиску более безопасных платформ для ведения криминального бизнеса, пишет ресурс ZDNet. По данным ZDNet, один из крупных порталов по продаже нелегальных товаров Libert
07.07.2015 Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем»

е пять лет в поисках работы с лучшими условиями в различных странах по всему миру, сообщает издание ZDNet, опросившее нескольких таких людей. Согласно результатам исследования греческого агентс
26.03.2014 Составлен список российских ИТ-компаний, у которых могут быть проблемы в США

анского рынка и популярна среди американских компаний. Колонка об этом была опубликована на портале ZDNet.com. К таким разработчикам, по мнению автора ZDNet Джейсона Перлова (Jason Perlo
26.09.2007 5000 иностранцев наблюдают за ИТ-Россией каждый день

рационная система и другое свободное программное обеспечение, которое будет устанавливаться на школьные компьютеры. По этому поводу на авторитетных западных ресурсах развернулся ряд дискуссий - CNet, ZDNet. Масса публикаций в западных СМИ и в экспертных блогах подтверждают интерес иностранцев к российским технологиям и событиям, происходящим в ИТ-России. Eng.CNews продолжает развиваться и
01.10.2002 За место на Download.com надо будет платить

редставляющий Cnet, отметил, что программы, опубликованные на Download.com, предлагались также и на ZDNet Downloads и ZDNet Downloads on MSN, что представляет, по его мнению, чрезвычайно
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет

о Р4М. Кстати, вот один из первых. Протестировав систему Dell Inspiron 8200 на базе мобильного P4M, ZDNet UK обнаружила, что заметных преимуществ на обычных приложениях он не дает. Тест Busines
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет

о Р4М. Кстати, вот один из первых. Протестировав систему Dell Inspiron 8200 на базе мобильного P4M, ZDNet UK обнаружила, что заметных преимуществ на обычных приложениях он не дает. Тест Busines
05.03.2002 Ericsson: 3G-сети окупятся в 2003 году

для сверхбыстрых мобильных сетей третьего поколения (3G) уже в следующем году, сообщает британское издание ZDNet UK. Из 9 опрошенных аналитиков лишь один высказал опасение, что операции с обор
22.02.2002 Digital Life: Ноутбук с ножным приводом, граффити на CD и День цифрового защитника

что если все делать правильно, то ничего страшного в эксплуатации таких гибридов нет. Наоборот, это позволит покупателям сэкономить сотни долларов. К такому заключению привели испытания, проведенные ZDNet UK Reviews. Лэптоп на базе Pentium 4 показал на удивление хорошие результаты: он не перегревается, довольно долго работает без подзарядки батарей и, что самое важное, демонстрирует высоку
22.02.2002 Digital Life: Ноутбук с ножным приводом, граффити на CD и День цифрового защитника

что если все делать правильно, то ничего страшного в эксплуатации таких гибридов нет. Наоборот, это позволит покупателям сэкономить сотни долларов. К такому заключению привели испытания, проведенные ZDNet UK Reviews. Лэптоп на базе Pentium 4 показал на удивление хорошие результаты: он не перегревается, довольно долго работает без подзарядки батарей и, что самое важное, демонстрирует высоку
24.12.2001 Sun vs Microsoft: J2EE в три раза популярнее .Net

Согласно опросу, проведенному среди представителей IT-компаний британским порталом ZDNet UK, в следующем году 69,5% компаний планируют запустить собственные веб-сервисы, т.е. с
04.11.2000 CNET скупает сайты о Linux

л сайт AppWatch , содержащий несколько тысяч бесплатных дистрибутивов, драйверов, утилит и приложений для операционной системы Linux, сообщает Internet.com. Ресурсы AppWatch будут размещены на сайтах ZDNet.com и CNET.com и существенно расширят предложения этих порталов в области бизнес-приложений, которые уже, по данным Nielsen//Netratings, покрывают 43% технических потребностей их посетите
26.10.2000 Прибыль CNet в третьем квартале превысила ожидания экспертов

Компания CNet, освещающая новости в Сети, объявила финансовые результаты своей деятельности в третьем квартале, сообщает ZDNet. Прибыль компании составила $6,2 млн. или 7 центов на акцию (за вычетом расходов на амортизацию и поглощения). 16 экспертов, опрошенных First Call, предсказывали прибыль в размере 3 центо
19.10.2000 CNET завершила приобретение ZDNet

Условия сделки были одобрены держателями акций ZDNet 14 октября, а 18 октября их утвердили акционеры CNET. По условиям сделки, компании обменялись акциями в следующих пропорциях: каждая обычная акция ZD была конвертирована в 0,3397 обычной

19.10.2000 CNET завершила приобретение ZDNet

Компания CNET Networks завершила приобретение своего конкурента - ZDNet, сообщает Internet.com. Условия сделки были одобрены держателями акций ZDNet 14 октября, а 18 октября их утвердили акционеры CNET. По условиям сделки, компании обменялись акциями в
06.09.2000 Ориентировочный оборот CNET в 2001 году составит $580 млн.

ом благодаря тому, что в июле этого года компания CNET приобрела агентство технологических новостей ZDNet Inc. (за $1,6 млрд). 13 октября состоится голосование акционеров ZDNet по вопрос
19.07.2000 CNet покупает Ziff-Davis за $1,6 млрд.

адлежать Ziff-Davis's Computer Shopper, информационный сервер, на котором публикуются материалы для пользователей компьютеров; ресурс Smart Planet, посвященный высоким технологиям; и новостной портал ZDNet. Сделка будет совершена путем обмена акциями компаний (0,59 акции CNet за одну акцию Ziff-Davis). С учетом котировок акций CNet на 16 часов во вторник, покупка оценивается в $1,6 млрд. Яп
04.05.2000 Аналитики ошиблись, прогнозируя потери ZDNet

прошлого года. Таким образом, прогнозы аналитиков First Call/Thomson Financial о вероятных потерях ZDNet в размере 4 центов на акцию оказались ошибочными.
18.02.2000 Windows 2000 пришел в Россию

10 рабочих станций (апгрейд 599$); Windows 2000 Advanced Server - 399$ с лицензией на 25 рабочих станций (апгрейд 1999$). Еще до выхода системы Windows 2000 были распространены данные (в частности на Zdnet.com) о том, что в коде Windows 2000 содержится 63 тыс. потенциальных ошибок. Microsoft же заявила, что наличие ошибок в системе - это естественно, и их устранение в последующий версиях -

14.01.2000 ZDNet скооперируется с рядом компаний для развития своего японского сайта

Сегодня стало известно о намерении Zdnet, Yahoo Japan и японской компании Softbank совместно разрабатывать и расширять японский сайт ZDNet. Для этого три компании создадут совместное предприятие. Softbank будет владеть 60

Публикаций - 663, упоминаний - 775

ZDnet и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 244
Google LLC 12690 96
Apple Inc 13156 74
Intel Corporation 12811 48
Samsung Electronics 11065 43
X Corp - Twitter 2938 42
Meta Platforms - Facebook 4621 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 31
HP Inc. 5883 22
Microsoft Corporation - GitHub 1075 22
Dell EMC 5180 21
Red Hat 1378 21
Oracle Corporation 7074 20
Adobe Systems 1597 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Yahoo! 3726 13
Huawei 4677 13
Qualcomm Technologies 1974 13
AOL Inc - America Online 1883 12
LG Electronics 3735 12
AT&T Inc 1726 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Canonical 221 10
HTC Corporation 1512 10
Lenovo Group 2447 10
Sony 6739 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Lenovo Motorola 3566 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Toshiba Corporation 2980 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Nvidia Corp 4002 7
Microsoft - LinkedIn 699 13
eBay Inc 1640 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Walt Disney Company 647 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
SoftBank Group 284 3
McCann Erickson 9 3
Резонанс НПП 407 3
Ziff Davis 24 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Ford 435 2
Yamaha - Ямаха 110 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Sony BMG 187 2
Bertelsmann 195 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Warner 540 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Symbian Foundation 38 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Open Source Consortium - Консорциум открытого кода 5 1
Förderkreis Internet-Wirtschaft München - Союз поддержки развития интернет-экономики Мюнхена 1 1
APACS - Association for Payment Clearing Services - Ассоциация систем межбанковских расчётов - Ассоциация клиринговых платежных систем 2 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
BIC - Business Internet Consortium 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 186
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 90
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 87
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 74
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 66
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 62
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 60
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 49
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 47
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 38
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 27
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 25
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 25
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 23
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 21
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 15
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